Как в любом эпохальном событии, тут сошлось много за и против

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Михаил Аршанский, председатель Общественной палаты Нижнего Тагила, заслуженный металлург России:

— Октябрьская революция 1917 года, которой было присвоено название социалистическая, безусловно, является эпохальным событием в истории XX века, последствия которого ещё долго будут влиять на судьбы народов и в XXI веке. И как в любом эпохальном событии, тут сошлось много за и против, чёрного и белого.

Состояние Российского государства в начале прошлого века с очевидностью показывало — самодержавие изжило себя. Однако пришедший ему на смену буржуазно-демократический режим не смог удержать власть в стране. К власти пришли большевики. Оглядываясь назад, я бы сказал так: безусловно, лозунги и идеи, которые провозглашали большевики, пришедшие к власти, были чрезвычайно прогрессивными. «Власть — народу», «Земля — крестьянам», «Заводы и фабрики — рабочим». Но беда в том, что ни один из этих популистских революционных лозунгов не был воплощён в жизнь.

После революции в самом руководстве партии большевиков началась борьба за влияние, в результате которой к власти пришёл Иосиф Сталин, а он, по сути, физически расправился со своими бывшими соратниками. При этом путём жёстких репрессий удалось в достаточно короткие сроки создать мощный промышленный потенциал страны. Практически с нуля были построены металлургические и машиностроительные заводы, создана военная промышленность. Страна, некогда бывшая сельскохозяйственной, стала индустриальной. К достижениям следует отнести также создание доступной системы здравоохранения и образования.

Однако в 30–40-е годы в стране прошли так называемые чистки, которые привели к гибели сотен тысяч ни в чём неповинных людей. Были уничтожены верхушка армии, цвет науки. Наиболее крепкие крестьяне были объявлены кулаками и репрессированы. В результате к началу Великой Отечественной войны армия оказалась не готова, и в 1941–1942 годах наша страна несла колоссальные потери. Только патриотизм, мужество народа, как на фронте, так и в тылу, позволили победить врага.

После великой Победы, ценой неимоверных усилий народа, жившего в тяжелейших условиях, страна восстановила разрушенные города, заводы. Но — опять же но. Ещё одно но. Неэффективная экономическая система свела страну к отставанию от передовых стран мира. Советский Союз не мог прокормить себя, и в 80-х годах — помните?! — полки магазинов опустели. А в начале 90-х произошли известные события, которые фактически поставили крест на эксперименте под названием «Великая Октябрьская социалистическая революция».