Житель Нижней Салды обвиняется в убийстве на почве ревности в Международный женский день

Обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) предъявили следователи 31-летнему неработающему Нижней Салды, который 8 марта в ходе застолья приревновал гостя к своей сожительнице. Как пояснил сам обвиняемый, гость в тот вечер повёл себя крайне неподобающе, в связи с чем пробудил чувство ревности у хозяина жилища. Едва женщина вышла из-за стола, мужчины начали выяснять отношения. В ходе конфликта ревнивец вооружился хозяйственным ножом и нанёс оппоненту несколько ударов в грудь. Смертельно раненый 36-летний мужчина сумел выйти из негостеприимного дома, но далеко уйти ему уже не хватило сил. Пытаясь скрыть следы преступления, убийца попытался уничтожить некоторые улики и оттащить тело подальше от дома, однако за этим занятием его застал случайно проезжавший на автомашине местный житель, который и сообщил в полицию о случившемся. Расследование уголовного дела продолжается.

Участникам банды наркодилеров вынесен приговор. Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал свердловчанина и четверых жителей Челябинской области виновными в приготовлении к сбыту наркотических веществ организованной группой в особо крупном размере. Дмитрию Чернышову, Дамиру Валееву, Станиславу Голушкову было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, Ивану Шишко — 9 лет лишения свободы, Антону Лещенко — 7 лет 9 месяцев лишения свободы. Все подсудимые будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Как было установлено судом, в качестве способа оплаты за наркотические средства наркодилеры выбрали систему электронных банковских платежей, а в качестве способа сбыта — систему тайников-«закладок». Участниками организованной группы активно использовались технические средства связи, соответствующие программы и ресурсы в сети «Интернет». При задержании преступников в Екатеринбурге в 2015 году у них были изъяты различные наркотические вещества синтетического происхождения общей массой более 31,5 кг.

В массовом ДТП на Ново-Кольцовской трассе пострадал 10-месячный ребёнок. Как сообщили в отделении пропаганды отдела ГИБДД по Екатеринбургу, утром во вторник, 14 марта, на 1 км автодороги Екатеринбург — аэропорт Кольцово 59-летний водитель автомашины Renault Logan при перестроении не убедился в безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris. Та, в свою очередь, столкнулась с Honda Civic и далее по цепочке участниками ДТП стали водители ZAZ Chance и KIA Rio. С подозрениями на черепно мозговые травмы были госпитализированы пассажиры “логана”: женщина и ребёнок, которого перевозили на руках в сумке-переноске. Как пояснил сам виновник ДТП, в момент, когда он при перестроении из левого ряда отвлёкся от дороги, то не заметил, что впереди идущий транспорт начал резко снижать скорость.

В Екатеринбурге полицией и активистами “Города без наркотиков” задержана поэтесса, торговавшая синтетическими наркотиками. Как сообщается, задержание произошло 9 марта. Девушка, известная в литературной среде как Анна Пикуль (псевдоним — ред.), занималась сбытом наркотических средств через сеть Интернет и попалась на контрольной закупке мефедрона. При задержании у поэтессы началась истерика, в ходе которой она угрожала якобы имеющимися у неё знакомствами на уровне главы правительства РФ Дмитрия Медведева и главы Чечни Рамзана Кадырова. Уголовное дело в отношении задержанной возбуждено по части 4 статьи 228 УК РФ