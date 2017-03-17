2017-й наступил недаром, и нужно учитывать символику Вселенной

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Ирина Хакамада, общественный деятель (г.Москва):

— Бесхребетность царской элиты, слабое Временное правительство, противоречия между ключевыми политическими игроками — всё это и привело к тому, что в 1917-м Россия потеряла своё будущее.

Именно по причине своей слабости царь вляпался в Первую мировую. Бессмысленную войну. Советский союз, построенный Сталиным, привёл к тому, что страна вляпалась в войну во второй раз. Мы снова потеряли страшное количество людей. При этом при Сталине был уничтожен весь цвет нации. И поэтому, несмотря на огромные географические масштабы, Россия так и осталась сумрачной тенью своего прекрасного будущего.

Косвенно революция повлияла и на мою семью. Все мужчины по русской линии были уничтожены, а все женщины были несчастными. В оставшихся родственниках того поколения отсутствуют воля и жизнерадостность. Любовь к жизни была напрочь убита…

Были ли у России возможности развиваться в то время как-то иначе? Конечно. Например, со временем у нас могла бы произойти нормальная буржуазная революция, и тогда вместо Советского Союза сложилась бы конституционная монархия. А значит — парламент, развитое правительство.

Если бы Николай II и вся царская ветвь вовремя осознали, что государство в тяжёлом состоянии, у них была бы возможность даже под напором разных политических сил удержать власть. Был вариант укрепить Временное правительство, включить в него волевую команду, а не различных выдающихся деятелей, которые, безусловно, хороши каждый сам по себе, но в целом имели мало руководящего опыта. Георгий Львов, Александр Гучков — выдающиеся интеллектуалы, но к истинной власти они имели мало отношения. Ленин, Дзержинскийдействовали более профессионально. Корнилов и Керенский, кадеты и эсеры — вообще не понятно было, кто, чего хотел на самом деле… Много теорий в голове, но мало ответственности за происходящее в России. Ситуация тех лет отчасти напоминает мне нынешнюю, когда те же Явлинский или Навальный не хотят о чём-либо договариваться…

Ошибки столетней давности повторяются сегодня. Может, например, состояться сценарий пессимистический. Власть будет также пропускать все главные подводные камни — и в мире, и внутри, в результате события примут необратимый характер, в России начнётся полный, что называется, раскардак. И кто в этот момент возьмёт власть — одному Богу известно. Ни один институт, в том числе оппозиционный, сегодня к этому не готов.

Второй сценарий — оптимистический. Власть, изучив ошибки революции, поймёт: 2017-й наступил недаром, и нужно учитывать символику Вселенной. Власть попробует измениться сама, аккуратно начнёт адаптировать свои институты к современному обществу.

Средний вариант — ни революции, ни войны, ни мира… Но такой «болотный» вариант возможен только при высоких ценах на нефть — около 55 долларов за баррель. Как только цены съедут ниже 43–45, у нас опять начнётся экономическая болтанка, и держать ситуацию в стране будет непросто.