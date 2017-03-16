Жительница Кировграда убила сына своего сожителя

Жительница Кировграда убила взрослого сына своего сожителя, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области. По данным следствия, инцидент произошел в упомянутом городе на улице Вайнера. В одном из домов распивали алкоголь 47-летняя гражданка, ее возлюбленный и его 30-летний сын. В ходе празднования возникла ссора. В итоге, женщина схватилась за нож. Молодой человек погиб. По факту возбудили дело по статье убийство. Женщине предъявили обвинение. Она помещена под стражу.

Из УМВД Екатеринбурга уволили сотрудницу, купившую квартиру на деньги, законность получения которых она не смогла подтвердить, сообщает прокуратура Свердловской области. По данным ведомства, в ходе проверки было установлено, что референт государственной гражданской службы регионального УФМС в 2014 году купила квартиру за 1,7 миллиона рублей с лишним. В прокуратуре отмечают, что женщина оформляла ипотеку на 630 тысяч рублей, а остальную сумму (1 миллион 150 тысяч рублей), якобы, взяла у родителей. Последняя информация не подтвердилась. В итоге прокуратура обратилась в Ленинский райсуд с требованием обратить в доход государства упомянутые 1 миллион 150 тысяч рублей как незаконные. Суд отказал. Была подана апелляция. В январе 2017 года судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отменила решение Ленинского районного суда и вынесла новое решение об удовлетворении исковых требований прокурора. В результате, с женщины, оказавшейся после включения ФМС в состав МВД на должности ведущего специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции ОП № 3 УМВД по Екатеринбургу, взыскали вышеназванную сумму, а саму ее уволили.

В Асбесте мужчина украл из салона сотовой связи десять смартфонов, сообщает ГУ МВД по Свердловской области. По данным полиции, накануне ночью гражданин 1976 года рождения, вооружившись молотком, разбил окно торговой точки, залез внутрь, забрал средства связи и скрылся. Через некоторое время его задержали. Молоток и смартфоны нашли по месту жительства злоумышленника. Он дал признательные показания. По факту ЧП возбудили дело по статье «кража».