Первому вице-губернатору Алексею Орлову исполнилось 50 лет

На своём нынешнем посту первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов занимается организацией работы правительства, реального сектора экономики и курирует конкретные министерства и ведомства. Фото: Александр Исаков

Сегодня, 20 марта, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов отметил юбилей — 50 лет.

В региональном правительстве Алексей Валерьевич работает с июля 2012 года, когда его назначили заместителем председателя областного кабмина. В августе 2014 года стал первым заместителем председателя правительства Свердловской области и министром инвестиций и развития региона. В конце 2016 года Алексей Орлов был утверждён на пост первого заместителя губернатора Свердловской области. Юбиляра поздравил глава региона Евгений Куйвашев.

— Уважаемый Алексей Валерьевич! Сердечно поздравляю Вас с 50-летием! Благодарю за весомый вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области. Высоко ценю Ваш опыт, профессионализм, зрелую гражданскую позицию, умение работать в команде, нацеленность на созидание.

Ваша должность — одна из ключевых в структуре исполнительной власти региона. Именно от Вас во многом зависит разработка и реализация государственных программ и инвестиционных проектов, рост реального сектора экономики, укрепление делового потенциала Среднего Урала. Уверен, что решение этих задач и впредь будет Вам по плечу.

Особо хочу отметить Вашу работу по организации и проведению крупнейших выставочных мероприятий на территории Свердловской области, в том числе международной промышленной выставки «Иннопром». Ежегодно при Вашем содействии расширяется торгово-экономическое партнёрство региона с другими странами, заключаются соглашения, направленные на создание совместных производств, модернизацию промышленной и транспортной инфраструктуры.

Желаю Вам здоровья, энергии, хорошего настроения, личного счастья и благополучия. Всего самого доброго Вам и Вашим близким!

К поздравлениям присоединяется министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских:

— Особенно хотелось бы отметить одно из качеств, которым обладает Алексей Валерьевич: он умеет удивлять. И не только своих друзей, но и больших гостей. В прошлом году была такая история. К нам приезжали Игорь Иванович Шувалов(первый зампредседателя правительства РФ. — Прим. ред.), руководство Фонда развития моногородов и представители Министерства экономического развития РФ. Мы проводили большое совещание в Краснотурьинске. Алексей Валерьевич, никому ничего не сказав, заранее заготовил и привёз с собой несколько ингредиентов для вечернего ужина: северную рыбу, щучью икру, баранину. Он собственноручно всё это замариновал и приготовил. В итоге вечером, после совещаний, всех ждал очень вкусный ужин от такого высокого руководителя.

Для меня Алексей Валерьевич — большой наставник, руководитель. Хотел бы пожелать ему бодрости духа и такого же задора во всех его начинаниях. Знаю, что он не боится ответственности, а вопросы, которые он начинает реализовывать, он всегда доводит до конца.