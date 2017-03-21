На Среднем Урале в 2016 году кроме студентов УрФУ, льготными кредитами пользовались студенты УрИЭУиП , УрГЭУ, УрГЮУ. Фото: Алексей Кунилов

В начале 2017 года в России временно приостановили выдачу льготных образовательных кредитов («ОГ» рассказывала об этом в номере за 19 января). Причина формальная — изменение порядка субсидирования процентной ставки. В начале следующего учебного года у студентов вновь появится возможность получать знания в долг.

В минувшие выходные на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект новых правил предоставления государственной поддержки образовательного кредитования. Согласно документу, банки, готовые выдавать ссуды на льготных условиях за счёт государственных субсидий, должны заключить соглашение с Минобрнауки. При этом банк не должен быть иностранным, не должен иметь просроченной задолженности либо ограничений на осуществление хозяйственной деятельности. Вузы, желающие участвовать в программе, должны заключить договоры с банками, — соответственно, претендовать на льготный образовательный кредит смогут только студенты, обучающиеся в этих вузах.

Студент-заёмщик платит проценты в течение всего срока обучения. При необходимости один раз ему может быть предоставлена отсрочка на два года. Оставшуюся задолженность он должен погасить в течение десяти лет после получения диплома.

Хотя ссуды на оплату обучения в вузе предоставляются под низкий процент (плата за пользование деньгами рассчитывается по специальной схеме, в прошлом году она составляла 7,5 процента годовых), в Свердловской области они непопулярны. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе Уральского банка Сбербанка России, в 2016 году в нашем регионе было выдано всего 133 таких кредита на общую сумму 35,6 миллиона рублей. Предоставлял их только Сбербанк.

Почему ни студенты, ни финансовые организации не проявляют интереса к этой программе? С этим вопросом «ОГ» обратилась к заместителю председателя Уральского банковского союза Евгению Болотину.

— Государство вкладывает большие средства в развитие инженерных направлений, по этим направлениям в наших вузах достаточно много бюджетных мест, — ответил он. — Освоив школьную программу, молодой человек без труда поступит на бюджет. Но если он знает слабо, может быть, лучше пойти в колледж и получить востребованную рабочую специальность. А кредит лишь создаст ему проблемы в будущем.

По мнению Евгения Болотина, большинство банков понимают, что риск невозврата таких кредитов слишком высок, поэтому и не спешат участвовать в программе.

— Образовательные кредиты широко распространены в США. Но американские источники свидетельствуют, что там по этому поводу уже бьют тревогу, — отмечает он. — Вчерашние студенты выходят во взрослую жизнь отягощённые долгами. Далеко не все могут вернуть эти долги, потому что не хватает рабочих мест с высокой зарплатой. Сегодня выпускники университетов в Америке, да и в Европе тоже, не могут претендовать на тот уровень достатка, который 30 лет назад имели их родители. И это мешает развитию общества: люди, обременённые долгами, не хотят создавать семью, иметь детей. В нашей стране такие кредиты оправданы лишь в случаях, когда человек хочет учиться там, где действительно получит образование, гарантирующее в перспективе высокие доходы.

В Екатеринбурге среди пользователей образовательными кредитами больше всего студентов Уральского федерального университета, в вузе нам сообщили, что УрФУ планирует возобновить участие в этой программе.