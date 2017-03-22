Областная газета
Общество 22 марта 2017, 17:25

В Кольцово задержан Юрий Косарев — подельник Александра Куковякина

В Кольцово сотрудники НЦБ Интерпола ГУ МВД РФ по Свердловской области задержали Юрия Косарева, прилетевшего в Екатеринбург из Дубая. Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, Юрий Косарев, по версии следствия, является одним из соучастников мошенничества, совершённого в 2004 году Александром Куковякиным, Сергеем Багреевым и Фанией Наяновой. Как полагает следствие, преступные действия выразились в хищении с использованием поддельных документов 2,6 млн рублей из бюджета Тавдинского гидролизного завода. В настоящее время Юрий Косарев помещён в СИЗО № 1 города Екатеринбурга.

Сегодня сотрудникам МЧС пришлось спасать 148 рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине в Белоярском водохранилище. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, для этого пришлось задействовать два катера на воздушной подушке и один моторный катер. Всех рыбаков удалось быстро эвакуировать.

В Екатеринбурге полицейские задержали 30-летнего гражданина, подозреваемого в хищении 2,6 млн рублей из бухгалтерии одной из фирм. Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, угрожая расправой женщине — главному бухгалтеру компании, он вечером 27 февраля 2017 года заставил её открыть сейф организации и забрал деньги.

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