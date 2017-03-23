Меняневзяли: «Тренировка коллективного бессознательного»

В сообщениях с хэштегом «#Меняневзяли» большинство пользователей сходятся к одному мнению: не стоит отчаиваться, если вам отказали. Всё только к лучшему.

Наверное, любой, кто откроет сегодня ленту в Фейсбуке, наткнётся на сообщения с хештегом «#Меняневзяли». Флешмоб накануне запустил петербуржец Артём Кудрявцев, решив поддержать приятельницу, которой отказали в работе.

Он лишь предложил своим друзьям тему: «Работы, на которые вас не взяли». Неожиданно идею подхватили другие пользователи, а тема вышла за предложенные рамки. Люди стали делиться историями отказов, связанных не только с работой, но и с поступлением в вуз, замужеством, реализацией каких-то проектов.

К флешмобу присоединились бизнесмены, депутаты, представители духовенства, известные персоны. Так, писатель Борис Акунин рассказал, как издательство «ЭКСМО» отказалось взять роман «Азазель». Спортивный журналист Василий Уткин признался, что его не приняли ведущим русской версии шоу «Топ Гир». Дипломат Мария Захарованаписала на своей странице: «#Меняневзяли после института работать в 1-й департамент Азии МИД России. И тогда я не представляла, как мне жить дальше».

Екатеринбуржцы тоже активно подключились к акции. Так, собственника торговых сетей «Норд» и «Магнум» Илью Борзенкова не взяли в армию, а редактора «АиФ-Урал» Арсения Ваганова — в «АиФ-Урал».

Глядя на это массовое движение, уральский режиссёр Андрей Титов написал гневный пост о том, как его утомила «практика коллективных подпрыгиваний в Фейсбуке»: «Треть страны помимо своей воли мучительно кумекает: куда бы их могли не взять. Такое чувство, что идёт тренировка коллективного бессознательного. И однажды нам закинут не пробный, а по-настоящему судьбоносный хештег», — написал он. И добавил собственный — #Менядрессируют.

— Видимо, я случайно попал в тему, — поделился с «ОГ» Артём Кудрявцев. — Наверное, каждый хотел рассказать о своих поражениях, но стеснялся. А когда массово заговорили об этом, стало нестрашно. Я понимал, что тема потенциально интересная, но такого резонанса не ожидал.

Комментарий Георгий Амусин, председатель ассоциации психотерапевтов Свердловской области: — В обществе сформировались стереотипы: куда нужно попасть, чтобы считаться успешным. Мы не можем постоянно соответствовать стандартам и ощущаем себя неудачниками. Но люди нашли способ проработки драматических сценариев с помощью соцсетей. Это хорошо, так как, рассказывая о психологической травме, избавляешься от неё и понимаешь, что ты не одинок.