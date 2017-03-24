Нарастал хаос, возникала угроза смутного времени. И это не метафора

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Георгий Цеплаков, культуролог, кандидат философских наук:

— Русские революции 1917 года, как ни парадоксально, и продолжают одна другую, и противоречат друг другу. В чём парадокс?

Прежде всего в их ценностном наполнении. Февральская революция — закономерный итог нерешительной политики нескольких русских царей, когда социальные проблемы решались методом «страуса и песка». В частности, самый больной вопрос — земля. Крестьянское население росло, имеющиеся у общин земли не могли прокормить большие семьи, неурожаи регулярно порождали голод. Правительственных мер для решения этих проблем было явно недостаточно. А если прибавить к этому, что крестьяне поголовно должны были своим бывшим помещикам (после освобождения крепостных в 1861 г. всё крестьянское население стало должниками), то набившая оскомину фраза из советских учебников «крестьянам становилось всё хуже» уже не кажется ироничной. Про состояние земской медицины, образования и говорить не приходится. Достаточно открыть произведения Толстого, Лескова, Чехова, Гаршина, Короленко, Некрасова, чтобы понять: крестьянский вопрос нужно было решать кардинально. Но власть в течение десятилетий не предлагала стратегического решения. При этом интересы элиты, светской и военной, были сосредоточены на поддержании европейского уровня жизни.

Противоречия привели к тому, что правительству Николая II было не на кого опереться в период войны. Народ воевать не хотел, потому что дома, в тылу, осталось слишком много нерешённых проблем. Элита же не получила в ходе войны нужного количества «пряников». Результат — предательство всех элитных групп, отречение Николая II. Однако, выбив власть из рук Романовых, аристократия и буржуазия, оказавшиеся у власти, не сумели ею воспользоваться.

У нас вошло в привычку ругать большевиков, однако октябрьский переворот не случился бы, если б власть была в сильных руках. Все роковые управленческие ошибки, которые сделали невозможным возвращение к старой России и её укладу, были сделаны с февраля по октябрь 1917-го. Была уничтожена дисциплина в армии, ликвидировано местное самоуправление, выпущены уголовники… Нарастал хаос, возникала угроза смутного времени. И это не метафора. Если нет рычагов управления, как его можно осуществлять? Таким образом за девять месяцев пребывания у власти временное правительство дискредитировало сам институт управления. Гражданская война была неизбежна.

Кто-то сказал: большевики подобрали скипетр и державу, валявшиеся в грязи. Верно на сто процентов. Октябрьский переворот по сути воссоздал российскую государственность. И кем бы ни были Ленин и его соратники, им удалось сделать главное — предотвратить смуту. Поэтому одна революция продолжает другую — как созидание следует за разрушением. Но к разрухе привела безответственность, и откуда вроде бы было начаться созиданию?