Пьяный водитель, удирая от полицейских, убил троих человек

В Сухом Логе по вине пьяного водителя погибли три человека. Ещё двое, в том числе нарушитель, получили травмы. Как сообщает управление ГИБДД по Свердловской области, вечером в среду, 22 марта, 45-летний мужчина, пытаясь скрыться от полицейской погони, допустил лобовое столкновение со встречной автомашиной. По информации полицейских, наряд ДПС на улице Новой обратил внимание на подозрительный Ford Focus. Водитель проигнорировал требование стражей порядка остановиться и попытался скрыться, увеличивая скорость. Сотрудники полиции начали преследование нарушителя, который на улице Кунарской на большой скорости вылетел на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автомашиной ВАЗ-2110. От удара «десятку» отбросило на патрульный автомобиль ДПС. На месте погибли три человека, находившиеся в «десятке» — 29-летний водитель и двое его пассажиров — 41-летняя женщина и 21-летний молодой человек. Сам виновник аварии отделался переломом голени. Его пассажирка получила множественные травмы и была госпитализирована. Сотрудники ГИБДД не пострадали, однако их машина получила механические повреждения. На место аварии выезжало полицейское руководство ОблГАИ и ГУ МВД по Свердловской области.

В Екатеринбурге задержан мигрант с поддельным удостоверением ветерана ФСБ. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ по Свердловской области, в ходе проверки документов у незаконно находящихся на объекте гражданской обороны граждан, один из них представился бывшим сотрудником органов госбезопасности и предъявил удостоверение ветерана ФСБ с признаками подделки и копию паспорта на имя Владимира Князева. Для выяснения обстоятельств гражданин был доставлен в отдел полиции, где выяснилось, что его на самом деле зовут Сухроб Джураев, ему 30 лет, он является гражданином Таджикистана и в России находится с нарушением режима пребывания, установленного для иностранцев. Мужчина признал свою вину и объяснил, что при помощи поддельных документов пытался обезопасить себя от ответственности за нарушение миграционного законодательства. В итоге суд назначил ему наказание в виде денежного штрафа с последующим выдворением на родину.

Водитель такси, убивший пассажирку, заплатит её родственникам более 1 миллиона рублей. Как было установлено следствием, 25 июля 2016 года 46-летний житель Екатеринбурга Сергей Соколов, будучи водителем такси, прибыл на указанный ему адрес в центре города, чтобы забрать пассажирку. В ходе поездки Соколов начал общаться с девушкой, они поехали кататься по городу, после чего приехали на Мичуринские пруды. Там с пассажиркой, находившейся в состоянии опьянения, произошёл конфликт, в ходе которого он избил девушку и спрятал в багажник машины. В течение дня он бесцельно ездил по городу, не принимая заказов, а после, в ночное время, убил потерпевшую специально для этого приобретённым ножом, бросив тело в водоём на 8 км Московского тракта. Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил Соколова к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Родственникам убитой он заплатит 800 тысяч рублей компенсации морального вреда и возместит 220 тысяч рублей расходов на погребение.

В Белоярском районе отчим изрезал ножом 8-летнюю падчерицу. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, вечером 22 марта в Белоярскую больницу из одного из сёл района поступил ребёнок с несколькими ножевыми ранениями. По имеющимся в распоряжении следователей данным, раненую 8-летнюю девочку заметил соседский мальчик, который сообщил об этом родителям, а те вызвали полицию и скорую помощь. В настоящее время правоохранительными органами ведутся поиски подозреваемого в совершении преступления — 28-летнего Владимира Акулова, ранее судимого за убийство и приходящегося потерпевшей родственником. По имеющимся данным, сразу после совершения преступления мужчина сел на электричку и выехал в направлении Екатеринбурга.

Свердловские налоговики совместно с судебными приставами провели рейд по злостным неплательщикам. Сотрудники Федеральной налоговой службы совместно с судебными приставами провели рейдовые мероприятия по снижению задолженности налогоплательщиков и взысканию долгов по налогам у граждан. Как сообщили в пресс-службе УФНС по Свердловской области, в ходе рейдов были приняты меры, направленные на ограничение выезда должников за пределы РФ, аресты имущества и банковских счетов, направление исполнительных документов по месту работы должников. Так, в Нижнем Тагиле гражданин, задолжавший свыше 347,5 тысяч рублей, не сможет продавать принадлежащую ему недвижимость и выезжать за рубеж. О его проблеме с налогами сообщено работодателю, а банковский счёт будет арестован. Аналогичная ситуация в Екатеринбурге: здесь у гражданина, задолжавшего налогов на сумму свыше 55,5 тысяч рублей, был арестован автомобиль. Приставы оценили машину в 20 тысяч рублей. Лишь после этого данная сумма была внесена гражданином на депозит службы судебных приставов. В связи с подобными случаями ФНС просит граждан быть внимательными к уплате ежегодно начисляемых обязательных налогов, таких как налог на транспортно средство или на недвижимость. Своевременная уплата налогов позволит избежать негативных последствий.