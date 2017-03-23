Пьяный водитель, удирая от полицейских, убил троих человек

В Сухом Логе по вине пьяного водителя погибли три человека. Ещё двое, в том числе нарушитель, получили травмы. Как сообщает управление ГИБДД по Свердловской области, вечером в среду, 22 марта,
В Екатеринбурге задержан мигрант с поддельным удостоверением ветерана ФСБ. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ по Свердловской области, в ходе проверки документов у незаконно находящихся на объекте гражданской обороны граждан, один из них представился бывшим сотрудником органов госбезопасности и предъявил удостоверение ветерана ФСБ с признаками подделки и копию паспорта на имя Владимира Князева. Для выяснения обстоятельств гражданин был доставлен в отдел полиции, где выяснилось, что его на самом деле зовут Сухроб Джураев, ему 30 лет, он является гражданином Таджикистана и в России находится с нарушением режима пребывания, установленного для иностранцев. Мужчина признал свою вину и объяснил, что при помощи поддельных документов пытался обезопасить себя от ответственности за нарушение миграционного законодательства. В итоге суд назначил ему наказание в виде денежного штрафа с последующим выдворением на родину.
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Свердловские налоговики совместно с судебными приставами провели рейд по злостным неплательщикам. Сотрудники Федеральной налоговой службы совместно с судебными приставами провели рейдовые мероприятия по снижению задолженности налогоплательщиков и взысканию долгов по налогам у граждан. Как сообщили в пресс-службе УФНС по Свердловской области, в ходе рейдов были приняты меры, направленные на ограничение выезда должников за пределы РФ, аресты имущества и банковских счетов, направление исполнительных документов по месту работы должников. Так, в Нижнем Тагиле гражданин, задолжавший свыше 347,5 тысяч рублей, не сможет продавать принадлежащую ему недвижимость и выезжать за рубеж. О его проблеме с налогами сообщено работодателю, а банковский счёт будет арестован. Аналогичная ситуация в Екатеринбурге: здесь у гражданина, задолжавшего налогов на сумму свыше 55,5 тысяч рублей, был арестован автомобиль. Приставы оценили машину в 20 тысяч рублей. Лишь после этого данная сумма была внесена гражданином на депозит службы судебных приставов. В связи с подобными случаями ФНС просит граждан быть внимательными к уплате ежегодно начисляемых обязательных налогов, таких как налог на транспортно средство или на недвижимость. Своевременная уплата налогов позволит избежать негативных последствий.