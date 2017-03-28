Областная газета
Общество 28 марта 2017, 03:00

Советская власть дала не просто надежды, дала возможность им сбыться

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100 монологов о революции
Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».



Борис Чусовитин, заместитель председателя ветеранской организации «Вахрушевуголь», г. Карпинск:

— В 1940-х мой отец написал подробную автобиографию, которая сегодня убедительнее всяких слов говорит о том, что дала россиянам революция. Он родился в 1903-м, в семье, кроме него, было ещё шестеро детей. В 1917-м начинает работать рассыльным на заводе. Одна забота — выжить. И именно советская власть дала не просто надежды, дала возможность им сбыться. Получив при советской власти образование и профессию железнодорожника, отец прошёл путь до мастера вагонного депо, машиниста-наставника.

Такой же — стабильной и всё время на подъём — складывалась и моя собственная судьба. Мы были нужны своей стране. А нынче?

Внучка после окончания университета вынуждена была встать на учёт в отдел занятости (!), и только через пять месяцев её приняли на работу… продавцом. И это ещё неплохой вариант. Многие не могут найти работу годами. С каких это пор молодые специалисты, которых после вузов отправляют в «свободное плавание», перестали быть нужны Отечеству? Я — не только за внучку, я — за страну. Впечатление — словно само время работает не на объединение, а разъединение народа, лишает страну стабильности. Но ведь не время виновато, в самом деле. Конкретные юди. Посмотрите, «майданы» коснулись уже и наших уральских городов. «Поля битвы» образуются то при переименовании улиц, то при сносе памятников, то при свержении символов советской власти. Поскольку судьбой я связан с двумя городами, вот факты отсюда: в Кушве убрали памятник Ленину и бюст Маркса, в Карпинске — два памятника Ленину, со здания кинотеатра — герб СССР, со школьного здания — звезду. Причём сделано это так, что горожане и не видели — кто и когда убирал. Было — и нет.

Хорошо, что Президент России Владимир Путин своевременно пресёк «эксперименты» по дискредитации собственной истории. Не надо её переписывать в угоду времени или очередной власти. Скажу, наверное, банальность, но — надо извлекать уроки и хранить лучшее. А в отечественной истории советских времён было много достойного. В частности — состоявшиеся профессиональные судьбы миллионов советских людей. В том числе — моя и моего отца.

Жизнь россиян сегодня ещё не такова, чтобы можно было ликовать. По-прежнему закрываются предприятия, люди уезжают в том числе и за рубеж, чтобы найти возможность реализовать себя. Тем не менее я благодарен президенту, который и в эти непростые времена (а когда они были простыми?) делает ставку на консолидацию нашего нестабильного общества. 

  • Опубликовано в №52 от 28.03.2017 
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