Это наши дети, и мы что-то упустили

26 марта, Екатеринбург, площадь Труда. Даже на митинге первым делом – селфи.... Фото: colonelcassad.livejournal

В воскресенье в Екатеринбурге толпа «борцов против коррупции», собравшаяся на несанкционированный митинг по призыву осуждённого за хищение оппозиционера Алексея Навального, подобно украинским националистам прыгала и скандировала возле Ельцин Центра: «Кто не скачет, тот медведь!»

Незаконно призвали к закону

Изначально планировалось устроить митинг, но собрание власти не разрешили, поэтому, постояв немного на площади Труда, протестующие двинулись к… Ельцин Центру.

Почему, кстати, именно туда? Виктор Бармин, начальник штаба Алексея Навального в Екатеринбурге и организатор воскресного митинга, ответил на вопрос «ОГ» так: «Это было сделано из соображений безопасности – чтобы не переходить проезжую часть». Железная логика, что тут скажешь…

Все эксперты обратили внимание на то, что подавляющее большинство митингующих составляли школьники и студенты младших курсов. Что эти дети знают о коррупции? Откуда они узнали о митинге и почему его поддержали?

Накануне в Интернете Навальный распространил хорошо снятое видео «о коррупции в высших эшелонах власти страны». Показал пару кроссовок и рубашки председателя правительства России, встречу выпускников, потом недвижимость, яхты и виноградники. Смысловой ряд понятен. Но как-то слабо верится, что молодых людей взволновали политическое кино и коррупция, с которой они – в силу возраста – ещё вряд ли где сталкивались. Они точно сами захотели протестовать или их просто грамотно подогрели, использовав в своих целях протестный квест и молодёжный максимализм?

На основании возраста митингующих некоторые комментаторы попытались оправдать их прыжки возле Ельцин Центра. Мол, молоды ещё, не знают, что последовало за скандированием подобной кричалки в Киеве. Для них это просто форма самовыражения, выплёскивание энергии. Молодёжь же… Но если бы они не знали про события на Украине, то они не знали бы и кричалку, а раз знают кричалку, то… Готовы на то же самое?

Их родителей там не было

Многие из антимайдановцев, возмущённые происходящим, задавали себе вопрос: «Акция ведь не санкционирована, почему же её не разгоняют?»

А потому, что именно этого – разгона – организаторы акции и ждали. Это был бы для них шикарный повод закричать о беспределе «путинского режима». И все «прогрессивные» СМИ мира этот вой подхватили бы. А раз разгона нет – то и писать особо не о чем. Так хотелось стать жертвой режима, а не получилось…

Полиция повела себя просто образцово. Виктор Шептий, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», заявил «ОГ», что «любые мероприятия должны проходить согласно законодательству. Все детали проведения массовых мероприятий прописаны в областном и федеральном законодательстве и их нужно соблюдать». Правоохранительные органы не просто соблюдали закон, но и действовали в высшей степени корректно. Тем более что ситуация могла развернуться как угодно. Вспомним хотя бы митинг студентов 14 апреля 1998 года, когда многотысячная толпа молодёжи ринулась к зданию правительства Свердловской области и отказалась подчиняться сотрудникам правопорядка.

В воскресной толпе были замечены люди в масках и капюшонах. Только на первый взгляд собрание напоминало броуновское движение. Кто-то же повёл людей от площади Труда к Ельцин Центру. Кто начинал кричать речёвки, которые подхватывала толпа? Пусть этим занимаются компетентные органы. Нас же интересует другое – могло бы такое произойти, если бы рядом с парубками были их старшие товарищи или родители?

Директор свердловского департамента молодёжной политики Ольга Глацких заявила «ОГ»: «Наш департамент и был создан для того, чтобы молодёжь, которая на сегодняшний день не структурирована, не может найти свою нишу, не выходила на митинги. Я уверена, что по решению губернатора Свердловской области неспроста был создан отдельный орган исполнительной власти, который на сегодняшний день как раз разрабатывает программы в части реализации молодёжных направлений. Главное, донести до людей от 14 до 30 лет, как они могут найти себя». Правильно, но сухо и как-то общо. Такое ощущение, что люди Навального работают с молодёжной аудиторией гораздо плотнее. И в следующий раз такая история может закончиться гораздо хуже.

Поговорите со своими детьми об этом.

Комментарий Владимир Борзов, политолог: – Я согласен с теми экспертами, которые говорят, что произошла серьёзная история. Но началась она отнюдь не вчера. Поколенческий разрыв уже реально существует. Власть его проспала. Телевизор сейчас работает только на старшее поколение. Молодёжь его вообще не смотрит. Им близки социальные сети, мессенджеры, которыми Навальный пользуется намного успешнее. Он общается с молодёжью на их языке. У него даже нет идеологии. Он говорит лозунгами: «Нет коррупции!», «Отдайте наши деньги!». Здесь больше эмоций, нежели содержания. Но эти вещи очень просты и понятны для интернет-пользователей. Я считаю, что это реальная угроза. Пока не особо понятно, что будет делать власть в этой ситуации. Почему власть сама не использует возможности Интернета? До этого были традиционные средства, которые не подводили. Пока это работало, они проспали новое веяние и ещё его не освоили.