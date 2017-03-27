Доклад Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области по итогам деятельности в 2016 году

Опубликовано в №52 от 28.03.2017

Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования и культуры.

Президент РФ В.В. Путин

Введение

Настоящий ежегодный доклад подготовлен в соответствии со статьёй 14 Закона Свердловской области от 5 июля 2010 г. №57-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской области» и содержит факты, оценки, выводы и предложения, основанные на анализе состояния обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних детей в Свердловской области, с указанием органов государственной власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, их должностных лиц, допустивших нарушения прав и законных интересов ребёнка и уклоняющихся от принятия мер по их восстановлению и защите.

На момент завершения подготовки настоящего доклада отдельные статистические показатели по Свердловской области за 2016 год ещё не были предоставлены ответственными государственными органами региональному Уполномоченному по правам ребёнка, но уже полученные сведения дают основания полагать, что прошедший год в плане обеспечения основных гарантий защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей можно считать положительно стабильным. По основным демографическим показателям Свердловская область занимает ведущие позиции среди субъектов Российской Федерации, но в отчётном году появилось несколько тревожных сигналов.

В результате деятельность Уполномоченного по правам ребёнка в 2016 году способствовала укреплению координации деятельности широкого ряда государственных и муниципальных структур и, в целом, обеспечению комплексного решения проблемных вопросов обеспечения прав и наилучших интересов детей в Свердловской области.

Рис. 1. Число родившихся детей и доля несовершеннолетних в общей численности населения Свердловской области за период 2008-2015 гг.

Рис. 2. Основные показатели детской смертности в период 2011-2016 гг. по Свердловской области.

Приведённая выше гистограмма (рис. 1) демонстрирует увеличение доли детского населения в Свердловской области, превысившей 20%, а также неприятный факт – снижение рождаемости в 2016 году. Общие показатели детской смертности, в т.ч. младенческой, которые снижались три года, в отчётном году вновь показали рост (рис. 2).

Положительным фактом является процесс увеличения в Свердловской области численного состава семьи за счёт рождения 2-го и последующих детей (рис. 3).

Рис. 3. Динамика изменения структуры рождаемости 1-го и последующего детей в Свердловской области, в % от общего количества рождённых детей (данных за 2016 год пока нет).

Достигнуты очевидные успехи в решении проблемы обеспечения региона необходимым количеством мест в детских садах (рис. 4).

Рис. 4. Динамика роста обеспеченности детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в ДОУ (2016 г. – 8 месяцев).

Стабильно уменьшается количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся в государственных стационарных учреждениях: по состоянию на 31 декабря 2016 года численность детей этой категории составила – 2362 чел. При этом всё большее количество детей-сирот переводится на семейные формы воспитания (рис. 5).

Рис. 5. Основные показатели семейного устройства и проживания детей в Свердловской области.

Показатели профилактической работы с семьями, признанными находящимися в социально опасном положении, свидетельствуют о стабилизации тенденции к снижению численности родителей, лишенных родительских прав. Постепенно меняется и соотношение количества родителей, лишенных родительских прав и ограниченных в родительских правах, в пользу второй группы. Снижается и численность семей и детей, стоящих на профилактическом учёте в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних (рис. 6).

Рис. 6. Динамика изменения количества семей и детей, состоявших на учёте в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Свердловской области в 2011-2016 гг.

Рассматривая наиболее актуальные направления деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области, на которых в 2016 году было акцентировано его внимание и которые позволили повысить эффективность обеспечения государственных гарантий защиты прав и законных интересов детей, можно отметить основные из них.

Продолжалась работа успешно зарекомендовавших себя в предыдущие годы межведомственных рабочих групп при Уполномоченном по правам ребёнка, в составе которых участвовали представители уполномоченных в сфере обеспечения прав детей государственных органов, ведомств, учреждений и организаций, а также общественности. Направления деятельности этих групп охватывали наиболее актуальные вопросы в различных сферах: общем и дошкольном образовании, профилактике гибели и травмирования детей, преступности в отношении несовершеннолетних, защиты детей от негативной информации. Результатами работы этих межведомственных групп являлась выработка совместных рекомендаций с последующим их трансформированием в конкретные управленческие решения, нормативные правовые акты.

Использовались такие эффективные механизмы реагирования на нарушения прав и законных интересов детей, как специальные доклады и заключения Уполномоченного: всего с 2011 года было подготовлено 12 специальных докладов (из них 2 в 2016 году) и 110 заключений (в 2016 году – 9 заключений). Все доклады в соответствии с Областным законом об Уполномоченном направлялись в адрес Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Законодательного Собрания Свердловской области и Уставного суда Свердловской области, а заключения для устранения фактов нарушений – в адрес исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также в правоохранительные органы.

По результатам рассмотрения заключений принимались управленческие решения, в том числе по привлечению к ответственности должностных лиц и граждан, чьи действия или бездействие привели к нарушению прав и законных интересов детей. С момента начала работы Уполномоченного по правам ребёнка к различным видам ответственности было привлечено более 300 должностных лиц. В отношении 7 фигурантов были возбуждены уголовные дела, которые завершились в суде обвинительными приговорами.

В целях усиления координирующей и организующей роли территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, повышения эффективности и оперативности совместных действий органов системы профилактики, в 2016 году Уполномоченный по правам ребёнка и специалисты его Аппарата продолжили последовательную работу по содействию в устранении имеющихся в деятельности комиссий проблем системного характера. Также ими осуществлялось оперативное реагирование на действия исполнительных государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений и организаций, приведшие к грубым нарушениям прав и законных интересов детей.

Особое внимание Уполномоченным по правам ребёнка в 2016 году было уделено формированию действенных механизмов учёта мнения несовершеннолетних в системе принятия управленческих решений органами государственной власти по вопросам обеспечения наилучших интересов детей, в том числе путём подготовки альтернативных «детских» ежегодных докладов о состоянии охраны прав ребёнка.

Важным направлением работы Уполномоченного по правам ребёнка стало формирование системы мониторинга и статистического учёта широкого ряда показателей для оценки эффективности семейной и социальной политики в сфере материнства и детства. Основой его стал единый мониторинг состояния по вопросам охраны прав детей в Свердловской области, который нормативно закреплён распоряжением Губернатора Свердловской области от 04.12.2014 г. №305-РГ «О представлении информации по вопросам охраны прав детей в Свердловской области». В 2016 году Уполномоченным был подготовлен анализ результатов представленных исполнительными органами и организациями данных и направлен Губернатору Свердловской области и в Законодательное Собрание Свердловской области.

Отдельное место в деятельности Уполномоченного в отчётном году занимала общественно-просветительская работа. В её рамках расширялись связи с общественными организациями региона, осуществляющими свою деятельность в сфере детства. Во взаимодействии с руководителями органов местного самоуправления, образования и образовательных учреждений проводились мероприятия по правовому просвещению в школах. Всё активнее использовались возможности сайта Уполномоченного, на страницах которого велось консультирование и правовое просвещение жителей Свердловской области, осуществлялось информирование общественности о состоянии вопросов соблюдения прав детей и о работе самого Уполномоченного, а также давались советы родителям по вопросам воспитания детей и самим детям – по проблемам в их взаимоотношениях со сверстниками.

Как и в предыдущие годы, Уполномоченный по правам ребёнка вёл активную общественно-просветительскую работу по укреплению традиционных для народов России духовно-нравственных и семейных ценностей, воспитания патриотизма и гражданственности в молодежной среде, которая приняла формы литературных и музыкальных конкурсов; «открытых уроков» для детей; межрегиональных и выездных межведомственных конференций; совещаний и круглых столов для специалистов, работающих с детьми.

Касаясь вопросов текущей оперативной деятельности Уполномоченного в 2016 году, нужно отметить несколько знаковых тенденций и закономерностей:

1) в 2016 году Уполномоченный по правам ребёнка и специалисты Аппарата совершили на 30% больше выездных проверочных мероприятий, чем в 2015 году, посетив 42 муниципальных образования Свердловской области (некоторые из них не по одному разу), что позволяло на месте разбираться в вопросах и проблемах соблюдения прав и законных интересов детей в Свердловской области, обеспечения гарантий их государственной защиты;

2) сохранилась тенденция на рост общего количества обращений и жалоб граждан на нарушения прав и законных интересов детей, достигнув в отчетном периоде рекордного количества за все 6 лет деятельности института Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области – более 4,6 тысячи;

3) в 1,7 раза выросло количество правовых консультаций граждан посредством коммуникации – телефону и сети Интернет, что свидетельствует об устойчивом росте авторитета института Уполномоченного в Свердловской области;

4) неизменной является активность Уполномоченного и сотрудников Аппарата при организации публичных мероприятий, направленных на содействие всестороннему развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, правовое просвещение, участие в региональном и международном сотрудничестве. В 2016 году количество указанных мероприятий в 1,6 раза превысило показатели 2015 года.

Продолжалось расширение информационных возможностей официального сайта Уполномоченного по правам ребёнка, на страницах которого осуществлялось консультирование и правовое просвещение жителей Свердловской области, информирование общественности о состоянии вопросов соблюдения прав детей и о работе самого Уполномоченного и его Аппарата.

В результате деятельность Уполномоченного по правам ребёнка в 2016 году способствовала укреплению координации деятельности широкого ряда государственных и муниципальных структур и в целом обеспечению комплексного решения проблемных вопросов обеспечения прав и наилучших интересов детей в Свердловской области.

Глава 1. Об обращениях граждан и организаций по вопросам нарушений прав и законных интересов детей в Свердловской области в 2015 году

1.1. Об общих тенденциях и количестве обращений граждан и организацийв адрес Уполномоченного по правам ребёнка

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области всего поступило 4641 обращение (АППГ* – 3769, ↑23%), из них – 3778 от граждан (АППГ – 3303, ↑14,4%). Анализ количества и содержания обращений граждан показал, что наиболее существенный рост произошёл по двум тематическим блокам – социальному и образовательному. В частности, в 2016 году значительно возросло количество жалоб на задержки в получении социальной помощи и отсутствие поддержки семей, имеющих статус малообеспеченных, а также на конфликты в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

* Здесь и далее – АППГ – аналогичный период прошлого года.

На основании полученных жалоб и заявлений граждан и обращений сотрудников и руководителей организаций и учреждений было заведено и рассмотрено 1854 персональных дела (АППГ – 1676, ↑10,6%), каждое из которых рассматривалось в индивидуальном порядке на предмет выявления нарушений прав и законных интересов детей и выработки решений или предложений по их устранению. Ежемесячная динамика поступления обращений, формирования и регистрации персональных дел отражена ниже (рис. 7).

Рис. 7. Общая динамика поступления обращений граждан и заведения дел в 2016 году.

После первого «всплеска» количества обращений и жалоб граждан, который произошел в 2012 году, в последующие два года наблюдалось их снижение, но с 2015 года вновь проявилась тенденция к росту.

По своей форме обращения в адрес Уполномоченного по правам ребёнка осуществлялись: письменно – в виде жалоб, заявлений и вопросов; устно – вопросов во время текущих и выездных приёмов или консультирования по телефону; посредством сети Интернет – вопросами и комментариями к статьям, размещённым на сайте Уполномоченного.

Рис. 8. Количество обращений граждан и результаты их рассмотрений в 2012-2016 гг.

Всего за 2016 год поступило 2300 письменных обращений (50% от общего числа обращений, АППГ – 2042, ↑12,6%). Написали на сайт Уполномоченного 438 человек или 9,4% от всех обращений (АППГ – 391, ↑12,6%). Для рассмотрения по существу поступило 452 переадресованных обращения, направленных гражданами в адреса высших должностных лиц Российской Федерации и Свердловской области, в т.ч. числе в адрес Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка, – это составило 9,7% от всех обращений (АППГ – 582, ↓22,3%). Во время текущих и выездных приёмов Уполномоченным и сотрудниками Аппарата Уполномоченного было принято 382 посетителя, от которых приняты заявления, что составило 8,2% от общего числа обращений (АППГ – 234, ↑63,3,%). Профессиональную квалифицированную помощь по телефону получили 1069 жителей Свердловской области, это 23% от всех обратившихся (АППГ – 526, ↑103%) (рис. 9).

Рис. 9. Структура форм обращений граждан в адрес Уполномоченного в 2016 году.

Общая картина того, насколько были обоснованы доводы в заявлениях и в жалобах граждан на нарушения прав, поступивших в адрес Уполномоченного, и насколько соблюдались основные гарантии государственной защиты прав и законных интересов ребёнка в Свердловской области представлена ниже на графике (рис. 10).

Рис. 10. Количество рассмотренных дел и дел с выявленными нарушениями прав детей в 2016 году.

При ежемесячном заведении в 2016 году по обращениям граждан от одной до двух сотен персональных дел, количество дел с выявленными нарушениями прав детей колебалось ежемесячно в интервале от 35 до 60%.

Более наглядно динамику изменения соотношения количества дел с выявленными нарушениями к общему количеству рассматриваемых дел демонстрирует гистограмма, приведенная ранее (рис. 8), при рассмотрении которой видно, что в 2012-2013 годах нарушения выявлялись примерно в каждом третьем деле, то с 2014 года – в минимум в 2-х из 5 рассмотренных дел.

Всего в 2016 году по результатам рассмотрения персональных дел нарушения прав детей были выявлены в 802 случаях (АППГ – 825, ↓2,8%), а по материалам 9-ти дел подготовлены официальные заключения Уполномоченного по правам ребёнка.

Объяснить сложившиеся в 2016 году статистические показатели и тенденции можно следующими причинами.

Во-первых, в 2016 году в стране сложилась непростая социально-экономическая обстановка, которая реально отразилась в росте цен и снижении доходов населения, в такие периоды, как правило, в обществе растёт социальная напряженность, конфликтность, а поэтому граждане начинают более активно реагировать на любую несправедливость, даже кажущуюся, как следствие – чаще обращаются в различные государственные надзорные органы.

Во-вторых, обращает на себя внимание изменение соотношения количества обращений к высшим должностным лицам страны, региона (↓22,3%) и к Уполномоченному по правам ребёнка в Свердловской области И.Р. Морокову (↑12,6%) в сторону увеличения в адрес последнего, что можно объяснить только ростом его личного авторитета в вопросах разрешения проблемных и конфликтных ситуаций, связанных с нарушениями прав и законных интересов детей.

В-третьих, на прирост количества выявленных нарушений прав и законных интересов ребёнка, прослеживаемый за последние 2 года, явно повлияла возросшая за последние годы эффективность работы Аппарата Уполномоченного, специалисты которого постоянно повышают свою квалификацию и уже разбираются в самых сложных с правовой позиции делах.

В ходе рассмотрения персональных дел, заведённых на основании заявлений и жалоб граждан, специалистами Аппарата Уполномоченного не только рассматривались представленные заявителем копии документов, но и запрашивалась в органах государственной власти и органах местного самоуправления Свердловской области дополнительная уточняющая или разъясняющая информация, необходимая для принятия объективного решения по существу поднятых гражданами проблем. Всего в 2016 году было направлено 1321 информационный запрос (АППГ – 1275, ↑3,6%). По наиболее сложным делам приходилось направлять по нескольку запросов в организации различной ведомственной принадлежности либо проводить собственные проверки и расследования.

1.2. Структура и анализ тем обращений и жалоб по вопросам нарушений прав и законных интересов ребёнка

Тематика обращений жителей Свердловской области в адрес Уполномоченного по правам ребёнка весьма разнообразна, а поэтому с целью её систематизации и анализа всех проблем, поднятых в заявлениях и жалобах граждан, обращения сгруппированы по следующим шести основным направлениям:

вопросы с получением дошкольного и общего образования;

вопросы с получением социальной поддержки;

вопросы здравоохранения;

жилищные и имущественные вопросы;

вопросы семейных отношений;

вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности.

В группу проблем в сфере образования включены следующие вопросы: социальная сегрегация; денежные поборы; конфликты в образовательных учреждениях между учениками, педагогами и родителями; проблемы в организации образовательного процесса; запись ребёнка в первый класс общеобразовательного учреждения; замена детского сада на другой, более близкий к месту проживания; приобретение путёвок в детские загородные оздоровительные лагеря и условия пребывания в них детей и пр.

В группу с проблемами в получении от государства социальной поддержки входят: предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выпустившихся из интернатных учреждений; получение детьми государственных пенсий, социальных пособий; получение малоимущими семьями с детьми различных форм социальной поддержки и материальной помощи и пр.

В группу с проблемами в сфере здравоохранения входят: вопросы по детям с ограниченными возможностями здоровья; оперативность, своевременность и качество получения детьми медицинских услуг.

Вопросы жилищного и имущественного характера объединяют в себя следующие проблемы граждан: принудительное выселение из жилья семей с несовершеннолетними детьми; имущественные обязательства родителей и родственников; сохранность жилья, находящегося в собственности несовершеннолетних; порядок использования и получения материнского капитала и пр.

Рис. 11. Структура тематики обращений граждан в адрес Уполномоченного по правам ребёнка.

К проблемам в семейных отношениях отнесены: внутрисемейные конфликты между родителями, детьми и близкими родственниками; вопросы установления места жительства ребёнка и условий его встреч и общения с родственниками; алиментные обязательства родителей и др.

Группа проблем по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей включает в себя: факты физического или сексуального насилия над детьми; нахождение ребёнка в социально опасном положении; опасность окружающей среды для жизни и здоровья ребёнка; организация безопасного и здорового питания детей в учреждениях; безопасность информационной среды и пр.

Структура тем обращений граждан и организаций в отчетном году отражена в приведенной рядом диаграмме (рис. 11).

Анализируя представленную на диаграмме структуру можно отметить, что в 2016 году на первом месте оказались вопросы получения социальной поддержки – 29% (АППГ – 27%). Далее по убывающей следуют: проблемы в сфере образования – 21% (АППГ – 24%); жилищные и имущественные вопросы – 17% (АППГ – 19%); семейные отношения – 12% (АППГ – 13%); безопасность жизнедеятельности – 13% (АППГ – 11%), здравоохранение – 8% (АППГ – 6%).

1.3. О мерах, принимаемых для восстановления прав и законных интересов ребёнка

По результатам рассмотрения обращений граждан и организаций Уполномоченным по правам ребёнка в течение 2016 года предпринимались следующие меры:

организация выездных оперативных проверок деятельности учреждений и организаций, а также проверок жилищно-бытовых условий проживания семей с детьми;

подготовка заключений Уполномоченного по правам ребёнка по выявленным фактам нарушений прав и законных интересов ребёнка или группы детей;

подготовка специальных докладов Уполномоченного по правам ребёнка в случаях выявления массовых и грубых нарушений прав детей;

направление мотивированных обращений в исполнительные органы государственной власти Свердловской области, в органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, а также в предприятия и организации разных форм собственности и ведомственной принадлежности, оказывающие услуги гражданам;

направление оперативной информации в правоохранительные и надзорные органы государственной власти;

разъяснения гражданам или организациям порядка действий в целях обеспечения (реализации) прав и законных интересов несовершеннолетних.

Наиболее эффективной и оперативной формой реагирования Уполномоченного на нарушения прав несовершеннолетних стали выездные инспекционные проверки, при этом его действия следовали следующим выработанным алгоритмам.

Первый – если в адрес Уполномоченного поступала информация о нахождении ребёнка в социально опасном положении либо об угрозе применения к ребёнку любой из форм насилия, то по его поручению в указанный адрес незамедлительно выезжала оперативная группа специалистов его Аппарата.

Второй – если в адрес Уполномоченного поступала информация о получении детьми травм, групповых заболеваниях или гибели ребёнка в результате несчастного случая, а при рассмотрении предварительных материалов происшествия возникали вопросы к его предпосылкам и причинам, то на место происшествия выезжал лично Уполномоченный либо группа специалистов Аппарата с целью выяснения всех обстоятельств, предшествовавших и способствовавших возникновению происшествия с ребёнком или группой детей.

Третий – если в адрес Уполномоченного поступали обращения и жалобы жителей Свердловской области на неправомерные действия или бездействие должностных лиц исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Свердловской области, руководителей или сотрудников детских учреждений, то на первом этапе Аппаратом Уполномоченного собиралась дополнительная информация о проблемах сторон конфликта у обладающей необходимыми сведениями организации. На основании этой информации делался анализ всех полученных данных на предмет рассмотрения исполнения требований действующего законодательства по соблюдению прав и законных интересов ребёнка, после чего осуществлялся выезд Уполномоченного и специалистов Аппарата Уполномоченного для встреч с заявителями и представителями сторон конфликта, должностными лицами государственных или муниципальных органов и учреждений.

Всего в 2016 году специалистами Аппарата были проведены 124 выездные проверки и обследования (АППГ – 77, ↑61%), из них 122 инспекционные проверки детских учреждений и организаций. При этом 69 обследований носили плановый характер (АППГ – 11), целью которых были проверки устранения нарушений, выявленных ранее, а 53 проверки имели внеплановый (АППГ – 65) в связи с произошедшими в учреждениях чрезвычайными происшествиями (рис. 12). Таким образом, в 2016 году сотрудниками Аппарата большее количество времени было уделено контролю над устранением выявленных в 2015 году нарушений прав и законных интересов детей.

Рис. 12. Структура типов проверок в 2016 году.

При проведении проверок детских учреждений всегда осуществлялась фотосъёмка объектов проверки, а также официальных документов, предоставляемых администрациями, поскольку практика прошлых лет показала, что в некоторых документах сотрудниками учреждений задним числом вносились правки и изменения. В дальнейшем часть фотоснимков использовалась для подготовки специальных докладов Уполномоченного, а в случаях выявления грубых нарушений прав детей – фотокопии документов направлялись в правоохранительные органы в качестве доказательной базы.

По результатам проверок, в случаях выявления очевидных нарушений прав и законных интересов детей, ставших результатом неправомерных действий или бездействия должностных лиц, руководителей или сотрудников детских учреждений, действующих на территории Свердловской области, Уполномоченным по правам ребёнка подготавливались официальные заключения. В них содержалась не только информация о выявленных нарушениях, но и рекомендации по их устранению, а в отдельных случаях – по принятию мер дисциплинарного или административного воздействия к виновникам.

В 2016 году Уполномоченным по правам ребёнка было подготовлено 9 заключений (№№102-110), из них: 8 заключений Уполномоченного были направлены в адрес исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Свердловской области для принятия соответствующих мер, а также для сведения – в территориальные подразделения федеральных исполнительных органов государственной власти, действующих на территории в Свердловской области, а 1 заключение – для предоставления истцом, представлявшим интересы ребёнка, в суд.

В ряде случаев Уполномоченный воспользовался своим правом обращаться в исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления с предложениями о привлечении к административной ответственности должностных лиц, в действиях, бездействии или решениях которых он усмотрел нарушения прав и законных интересов ребёнка. Кроме того, Уполномоченный направлял предложения работодателям или представителям нанимателя по привлечению виновных должностных лиц, допустивших нарушения прав ребёнка, к дисциплинарной ответственности.

В итоге в 2016 году по результатам обращений Уполномоченного по правам ребёнка (рис. 13):

органами прокуратуры было внесено 66 актов реагирования, в том числе – 5 протестов (АППГ – 6), также прокурорами было направлено в суд 5 исковых заявлений в защиту имущественных прав несовершеннолетних;

1 заключение Уполномоченного учтено судом при вынесении решения;

12 процессуальных решений отменено;

82 должностных лица и сотрудников учреждений для детей привлечено к различным формам ответственности (АППГ – 30), в т.ч.:

27 (АППГ – 12) – к административной ответственности;

52 (АППГ – 18) – к дисциплинарной и (или) материальной ответственности, в том числе 1 должностное лицо и 2 сотрудника учреждений уволены;

3 (АППГ – 0) – к уголовной ответственности.

Подведение итогов проверок детских учреждений, инициированных в 2016 году Уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской области, подтвердило их высокую эффективность и результативность, что достигалось в первую очередь оперативностью проведения и фактором внезапности для проверяемых, поскольку последние заранее не успевали подготовиться к проверке. Такие действия часто позволяли «по свежим следам» разобраться в ситуации с предполагаемым или свершившимся фактом нарушения прав детей. Кроме того, при посещении учреждений специалисты Аппарата Уполномоченного, как правило, осуществляли комплексную проверку, знакомясь с организацией всех направлений педагогической, социальной, медицинской, административно-хозяйственной и иной деятельности, начиная от обеспечения условий безопасного содержания или пребывания детей в учреждении, заканчивая организацией детского питания и медицинского обслуживания.

Глава 2. О защите личных прав ребёнка

2.1. О праве ребёнка на жизнь и воспитание в семье и на общение с родственниками

2.1.1. О мерах, направленных на формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей

О важных изменениях федерального и областного законодательства

За прошедший год на федеральном и областном уровнях был принят целый ряд нормативных актов, определяющих на перспективу семейную, образовательную и культурную политику страны и региона. Не все они были положительно восприняты гражданским обществом, но та дискуссия, которая была развёрнута вокруг этих документов, позволила найти оптимальный путь для выработки рационального решения имеющимся проблемам обеспечения прав детей. Из наиболее значимых можно отметить следующие.

На областном уровне принята новая редакция Закона Свердловской области «О защите прав ребёнка». В частности, в ней детально прописаны полномочия органов государственной власти и местного самоуправления по сферам защиты прав ребёнка. Кроме того, по каждой сфере определён механизм реализации мероприятий по обеспечению прав ребёнка через выполнение государственных программ. В целом закон стал более схематичным, чем старая редакция, что расширяет поле для подзаконного нормотворчества.

В феврале 2016 года принят Закон Свердловской области №11-ОЗ «О патриотическом воспитании граждан в Свердловской области», в котором определены цели, задачи и основные направления деятельности в этой сфере, установлены полномочия органов государственной власти Свердловской области в сфере патриотического воспитания граждан.

В июле 2016 года в Закон Свердловской области от 05.10.2012 г. №79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области» были внесены изменения, которые позволяют с 1 октября 2016 года детям, не достигшим возраста 16 лет, их законным представителям и представителям обращаться за бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, если они обращаются за ней по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей. Это, безусловно, важный шаг по защите прав детей. Раньше бесплатная помощь предоставлялась лишь обвиняемым, что ставило остальных несовершеннолетних в неравные условия.

На федеральном уровне горячие споры были вызваны внесением поправок в Уголовный кодекс, в статью 116. Изменения имели целевой характер – противодействовать фактам семейного насилия, противоправному поведению родителей и других лиц, склонных к совершению насильственных действий в отношении близких. В результате принятия поправок насильственные противоправные действия членов семьи (побои или иные действия, причинившие физическую боль) по отношению друг к другу выделены в отдельную категорию.

Распоряжением Правительства РФ от 14 апреля 2016 г. №669-р утвержден план мероприятий по реализации в 2016-2020 гг. Концепции демографической политики России на период до 2025 г. Планом предусмотрены меры по упреждающему реагированию на возможное ухудшение демографической ситуации в стране. Он включает 51 мероприятие. Предусмотрены меры по повышению рождаемости (разработка дополнительных механизмов стимулирования рождения детей и др.), снижению предотвратимых причин смертности (повышение доступности медпомощи и пр.), сокращению материнской и младенческой смертности, улучшению репродуктивного здоровья.

Распоряжением Правительства РФ от 12 марта 2016 г. №423-р утверждён план мероприятий по реализации в 2016-2020 гг. Стратегии развития воспитания в России на период до 2025 г. Речь идет, в частности: о приведении образовательных стандартов в соответствие с положениями Стратегии; о разработке методических рекомендаций по организационно-методической поддержке деятельности детских движений и ученического самоуправления; о подготовке предложений в части совершенствования системы правовой и судебной защиты интересов семьи и детей на основе приоритетного права родителей на воспитание детей; о разработке качественных и количественных показателей эффективности реализации Стратегии; разработке региональных программ развития воспитания.

Распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2016 г. №1839-р утверждена Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 г. Она будет реализована в рамках госпрограммы «Доступная среда» на 2011-2020 гг. Документ направлен на формирование комплексной системы медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, оказываемых нуждающимся в них детям и их семьям в рамках индивидуальных программ ранней помощи для каждого ребёнка.

Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2016г. №806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора)» внедряется риск-ориентированный подход к осуществлению некоторых видов федерального государственного контроля (надзора). В частности, это: пожарный надзор; санитарно-эпидемиологический надзор; надзор в области связи. В документе все «детские» объекты отнесены к высшей категории риска.

Скорректированы законы о пособиях гражданам, имеющим детей, о социальной помощи, об основах охраны здоровья, об образовании. Установлено, что компенсация родителям (законным представителям) в связи с посещением детьми дошкольных учреждений предоставляется с учетом критериев нуждаемости, устанавливаемых регионом. Аналогичный подход будет применяться и к предоставлению ежемесячного пособия на ребёнка.

Принятием Федерального закона от 23 июня 2016 г. №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» конкретизированы понятия, направления, формы и методы профилактики преступности. Закон устанавливает правовую и организационные основы системы профилактики правонарушений, общие правила ее функционирования, основные принципы, направления, виды профилактики правонарушений и формы профилактического воздействия, полномочия, права и обязанности субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений.

Внесены также изменения в Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части наделения органов местного самоуправления полномочиями по осуществлению мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

В декабре 2015 года утвержден проект Концепции развития системы профилактики правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, в котором предложены модели системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, направления совершенствования деятельности учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и нормативной базы. В частности, предполагается: дать определение «по-нятия и форм координации» в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; закрепить положения, предусматривающее меры воздействия в отношении несовершеннолетних и родителей.

О некоммерческих организациях

Отрадно, что сегодня государство наконец-то обратило более пристальное внимание на потенциал общественных организаций в вопросах защиты прав и интересов детей. Поставленные Президентом РФ в послании к Федеральному Собранию РФ задачи недвусмысленно говорят о необходимости активнее взаимодействовать с гражданским обществом. Потенциал такого сотрудничества сегодня законодательно расширен. Так, с 1 января 2017 года вступают в силу поправки в закон об некоммерческих организациях (далее – НКО), которые вводят новое понятие «НКО – исполнитель общественно-полезных услуг», расширяя возможности социальных НКО фактической передачей ряда полномочий по работе с социальными категориями граждан и в первую очередь с детьми. И что чрезвычайно важно – с одновременным финансированием этой деятельности.

«Я хочу, чтобы меня услышали и губернаторы, и муниципальные власти. Я прошу вас, что называется, не жадничать, не отдавать по привычке, по накатанной предпочтения исключительно казённым структурам, а по максимуму привлекать к исполнению социальных услуг и некоммерческие организации. Давайте прямо скажем, у них ещё «глаз не замылился», очень важно сердечное отношение к людям. И давайте вместе держать эти вопросы под особым контролем». Президент РФ В.В. Путин

Сфера таких НКО определена приоритетными направлениями деятельности, которые утверждены Указом Президента РФ от 08.08.2016 года №398. Например, по оказанию: социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов, оказание помощи семье в воспитании детей; социальной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; на социальную адаптацию и семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей; услуг в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей; психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; по профилактике социального сиротства, включая психолого-педагогическое и социальное сопровождение семей для предотвращения отказа от новорожденного ребёнка, сокращения случаев лишения родительских прав; по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Не правда ли, впечатляющий перечень направлений! Более того, Правительством РФ принято Постановление от 27 октября 2016г. №1096, которое утверждает конкретный перечень общественно-полезных услуг в соответствии с перечисленными выше направлениями.

Например, среди услуг, направленных на социальную адаптацию и семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, указаны: содействие устройству детей на воспитание в семью; подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства; психолого-медико-педагогическая реабилитация детей; защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства.

Услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей представлены следующим перечнем: реализация дополнительных общеразвивающих программ; реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств; реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта; психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников; организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности; присмотр и уход. И т.д.

Фактически государство даёт сегодня российскому обществу карт-бланш в социальной работе с детьми, а гражданское общество должно показать, насколько оно готово взять на себя ответственность за воспитание молодого поколения и поддержку семьи. Пора перейти от безудержной критики чиновников к конкретным делам!

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области в этой связи давно уже отмечал, что: «Общественные организации имеют свои, как правило, отличные от государственных учреждений, человеческий, методический, информационный и финансовый ресурсы. Внедрение этого опыта в работу государственных учреждений воспитания детей есть само по себе инновация».

В Свердловской области уже есть положительные примеры организации такой работы. Так, на базе Свердловской региональной общественной организации «Аистенок» создана «Служба экспертного сопровождения семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации», которая осуществляет свою деятельность на основе четырёхстороннего соглашения между территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, СРОО «Аистенок», следственным комитетом и районным судом.

Достигнутые результаты являются значимыми, так как удалось сконцентрировать на одной территории Семейного ресурсного центра «Аистенок» прием семей с детьми и оказание им комплексных услуг – от приема психолога, адвоката, педагога, до работы следователей с потерпевшими на базе оборудованного видеокамерой кабинета психолога.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Правительству Свердловской области выработать концепцию привлечения НКО – исполнителей общественно полезных услуг – к реализации полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в части, определенной указом Президента РФ от 08 августа 2016 года №398.

О волонтёрах

«Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал, и он должен быть обязательно востребован… Необходимо снять все барьеры для развития волонтёрства». Президент РФ В.В. Путин

Говоря о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, нельзя не упомянуть о волонтёрском движении. Его социальная востребованность в настоящее время высока. Так, несмотря на то, что число детских организаций интернатного типа и проживающих в них воспитанников в Свердловской области сокращается, оно остается значительным. В 2016 году действовало 4 учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья, в которых находилось 155 детей, 4 специальных (коррекционных) детских дома – школы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где обучались 224 человека. Кроме того, 8153 ребёнка-инвалида обучались в образовательных учреждениях и 2050 на дому. И здесь помощь волонтеров порою крайне необходима для родителей.

Организуя работу с детьми, а также реализуя меры по профилактике трудных жизненных ситуаций, Уполномоченный по правам ребёнка неоднократно прибегал к помощи волонтёрских объединений. При этом волонтерская работа в детских коллективах и с детьми имеет свою специфику, требует специальных подходов и методик, в разработке и апробации которых могли бы принять участие многие вузы и научные центры. Поэтому необходимо задуматься над тем, как активнее привлечь студентов вузов (особенно профильных) к этой работе, чтобы они на регулярной основе участвовали в жизни воспитанников детских домов, домов-интернатов, а также могли оказывать помощь семьям с детьми-инвалидами.

На федеральном уровне более или менее волонтерская деятельность закреплена в важных для страны нормативно-правовых документах и законах. Так, например, волонтёрство закреплено в федеральном законе о некоммерческих организациях, оно лежит в основах государственной молодежной политики. В то же время в Свердловской области какого-либо нормативного акта, которым бы был определён порядок организации взаимодействия волонтёров и социальных учреждений, да и самой деятельности волонтёров в Свердловской области нет.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Правительству Свердловской области разработать нормативный правовой акт «О волонтерском движении в Свердловской области».

2.1.2. О вопросах укрепления института семьи

О демографии

Анализ общей ситуации с обеспечением прав и законных интересов детей в 2016 году свидетельствует о сохранении положительных тенденций по ряду ключевых позиций.

Учитывая, что позитивные изменения демографических и иных социальных показателей в Свердловской области стали отмечаться с начала 2013 года, уместно сравнивать результаты работы в социальной сфере именно за четыре последних года (табл. 1).

Табл. 1. Основные показатели демографического развития

Показатели демографического развития 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.2 Количество родившихся, всего (тыс. человек) 62 229 62 875 62 198 59 881 Численность населения в регионе, всего 4 315 830 4 327 472 4 330 006 4 330 652 Численность детей, всего 810348 856171 881204 881 336 Количество умерших несовершеннолетних (до 17 лет вкл.), всего 754 700 642 668 Смертность детей от 0 до 17 лет вкл. на 100 тыс. 93 79 75,6 78,1 Количество младенческих смертей (в возрасте до 1 года), всего 476 409 340 349 Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) 6,9 6,25 5,5 5,7 Число родов у женщин от 14 до 17 лет вкл. 693 697 620 536

*По данным Управления ЗАГС и Облстата.

Таким образом, очевиден положительный демографический тренд Свердловской области. Поэтому снижение темпов роста показателей, произошедшее в 2016 году, требует внимательного изучения с целью выработки управленческих решений.

Снижение произошло по следующим направлениям.

1) в 2016 году вырос коэффициент младенческой смертности (на 1000 родившихся живыми и мертвыми) с 5,5 в 2015 году до 5,8 за 12 месяцев 2016 года;

Наибольшая смертность несовершеннолетних отмечается в следующих возрастных категориях: от 0 до 1 года – 54,5% случаев; от 1 года до 7 лет – 20%; от 7 до 14 лет – 12%. Таким образом, наибольшему риску гибели подвергнуты дети первого года жизни, а также дети до 7 лет – почти 75% от всех случаев смерти несовершеннолетних.

2) за 12 месяцев 2016 года темпы рождаемости снизились по сравнению с аналогичным периодом 2015 года с 14,1‰ до 13,8‰;

3) количество регистраций рождения в Свердловской области в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 3,7%.

Об абортах и поддержке имиджа многодетной семьи

В 2016 году представители общественных организаций стали активно поднимать тему абортов. Предлагались различные меры от их запрета вообще до прекращения финансирования по линии ОМС. В этой связи стоит отметить, что на сегодняшний день аборты разрешены законодательством об охране здоровья граждан РФ, где чётко прописано, что искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при сроке до 12 недель. Если беременность наступила в результате изнасилования, допустимый срок увеличивается до 22 недель. При возможности угрозы жизни и здоровью матери аборт проводится независимо от сроков. Во всех случаях искусственное прерывание беременности проходит за счёт бюджета. Ограничение финансирования процедуры абортов, то есть изъ-ятие её из ОМС, означает, что после принятия поправок в закон избавиться от плода женщины смогут лишь за свои денежные средства, обратившись в государственное медицинское учреждение.

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области в комментариях СМИ высказал своё мнение по данной проблеме: «Сегодня нет необходимости в принятии каких-либо резких и кардинальных мер в отношении процедуры прерывания беременности, поскольку идёт постепенное снижение общего количества абортов. Наоборот, практика запрета может дать совершенно другой, а подчас и противоположный результат. Поэтому наилучший вариант избежать абортов –это просвещение, профилактика и помощь матерям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».

Поэтому, по мнению Уполномоченного, основные силы государства и общественности и внимание СМИ должны быть направлены на то, чтобы у женщины не возникло мысли отказаться от ребёнка. Однако в обществе до сих пор превалирует мнение, что не нужно «плодить нищету». Что лучше иметь одного ребёнка, но дать ему всё и обеспечить «высокий уровень жизни». Фактически же под вывеской благих намерений о достойной жизни про-таскивается «прозападный подтекст»: рожайте как можно меньше детей. Одновременно Запад предлагает нам использовать свой «удачный» опыт по выстраиванию детско-родительских отношений на основе «равноправия и взаимоуважения интересов». Фактически же эта тенденция нацелена на разделение интересов детей и родителей, обеспечивает идеологическое и правовое обоснование для восприятия родительско-детских отношений как в корне противоречащих друг другу, создает предпосылки для распада семьи и подрыва традиционных культурных и семейных ценностей в сфере воспитания детей.

Отрадно, что сегодня в России на государственном уровне начинает активно обсуждаться мысль о необходимости претворения в жизнь нового демографического тренда «Нормальная семья – это семья, имеющая не менее трёх детей».

В своём ежегодном докладе за 2015 год Уполномоченный по правам ребёнка уже говорил об этой проблеме: «… следующим шагом в дальнейшем совершенствовании семейной политики и её направлении на обеспечение роста численности населения был бы логичным переход к модели трёхдетной семьи. Именно трёхдетная семья, обеспечивающая реальное воспроизводство населения, должна стать для государства приоритетной, а поддержка трёхдетной семьи – более значимой».

Поэтому, поднимая проблематику на новый уровень, Уполномоченный поддерживает предложения, которые высказываются здравой частью нашего общества, заключающиеся в обеспечении комплекса мер экономического, нормативного, идеологического и иного характера, при которых часть наших женщин, готовых к роли матери-домохозяйки, воспитывающей 4 и более детей, будут получать от государства заработную плату за свой материнский труд. Тем самым будет решена и проблема дошкольных образовательных учреждений. Конечно же, при этом возникнут иные проблемы: качество дошкольного домашнего образования, условия, при которых возникают и прекращаются основания для получения статуса «профессиональной домохозяйки» и т.д. Но, по нашему мнению, тот негатив, который можно спрогнозировать при реализации проекта, будет многократно перекрыт позитивными демографическими изменениями в нашем государстве.

О «беби-боксах»

В 2016 году вновь была публично поднята тема законодательного запрета «беби-боксов»: часть российской общественности и некоторые депутаты неистово доказывали, что это крайне опасное западное нововведение, которое способствует ни много ни мало торговле детьми и грозит увеличением отказов от детей.

Тем не менее далеко не всегда «громко» звучащая тема на самом деле так уж и остра. Общественный проект «беби-боксы» сработал за 3 года в Свердловской области всего 2 раза. При этом количество отказников из года в год в регионе снижается. Аналогичная ситуация и в других субъектах РФ. И тем более не отмечено ни одного криминального факта, связанного с подкинутыми детьми.

По данным Министерства социальной политики Свердловской области в 2012 и 2013 годах «матери-кукушки» оставили по 2 ребёнка, в 2014 году – 4 (в том числе двоих младенцев оставили в «беби-боксах»), в 2015 – 3 ребёнка, в 2016 – 2 ребёнка. В основном дети оставлялись родителями в подъездах жилых домов, на близлежащих территориях к медицинским и социальным организациям и в других местах.

Позиция Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова по данному вопросу неизменна с момента установки «Окна жизни» в Свердловской области: «Ещё раз хочу обратить внимание, что это общественный проект, это гражданский проект. Ни одной копейки из бюджета там нет. Это проект людей неравнодушных и понимающих, что это одно из звеньев общей системы профилактики социального сиротства. Это не альтернатива, не замена этим действиям, это одно из звеньев, которое позволит людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, всё-таки решить свои проблемы без ущерба для ребёнка. Я остаюсь приверженцем этого проекта. Беби-бокс стал катализатором открытия Кризисных центров для женщин в трудной жизненной ситуации. Дискуссия о беби-боксах и само их наличие подтолкнули часть регионов к созданию Кризисных центров. За время деятельности беби-боксов в Российской Федерации не было ни одного случая криминального использования устройства. Даже если есть какие-то минусы, они несопоставимы с главным плюсом, с которым даже спорить невозможно, — это сохранение жизни ребёнку».

Надо помнить, что «беби-боксы» – это общественный проект. Его не нужно запрещать, но и не надо узаконивать, так как закон формирует сознание. Что мы донесем обществу через закон об обязательности «беби-боксов»? В данный момент гораздо важнее развивать кризисные центры, помогать женщинам обрести поддержку через call-центры и «службы доверия» с привлечением всех профильных министерств и ведомств. Так, например, кризисные центры для беременных в Свердловской области ежегодно посещают тысячи будущих мам. Кроме того, можно использовать положительный зарубежный опыт в виде анонимных или «доверительных» родов. Главное, что женщина рожает в нормальных медицинских условиях, её здоровью и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

О снижении брачного возраста

В последнее время в различных регионах Российской Федерации всё чаще стали высказываться предложения и требования о снижении брачного возраста. Вот и во время представления своего ежегодного доклада за 2015 год Уполномоченному по правам ребёнка Законодательному Собранию Свердловской области был задан депутатами вопрос по данной проблематике. В своём ответе Уполномоченный высказался против законодательного снижения брачного возраста: «Я категорически против, это моя личная позиция. Как отец двух дочерей и дедушка одной внучки я считаю, что существующая законодательная база по этому вопросу проверена временем и не требует корректировки».

Более того, следует понимать, что данная проблематика не столь значима для Свердловской области. Количество браков со снижением брачного возраста в Свердловской области на протяжении последних лет остается примерно одинаковым – 280-290 случаев. Вместе с тем количество родивших несовершеннолетних снижается: в 2013 году таковых зарегистрировано 693, в 2015 году – 610, а по состоянию на 31 декабря 2016 года – 536.

Проблема заключения ранних браков, без сомнения, находится в сфере государственной политики, направленной на защиту прав и наилучших интересов ребёнка. Да, как это не парадоксально звучит, но сформировавшие семью несовершеннолетние, получившие согласно гражданскому законодательству (ст.21 ГК РФ) статус полностью дееспособных лиц, продолжают оставаться детьми до 18 лет, со всеми вытекающими обстоятельствами. Конечно, они получают возможность быть самостоятельными, однако в их отношении сохраняются и определённые ограничения, которые не позволяют им реализовать себя полностью. Это и ряд запретов, установленных Трудовым кодексом РФ, это и ограничения, связанные с избирательным правом, государственной службой и т.д. Поэтому говорить о полной самостоятельности «эмансипированных детей» не приходится. При этом в большинстве случаев отсутствует и экономическая база нормального функционирования семьи.

Одной из основных проблем ранних брачных отношений является реальная возможность для будущего мужа заработать уголовный срок, если потерпевшей ещё не исполнилось 16 лет. Об одном из таких случаев жители Свердловской области узнали из телевизионной передачи на федеральном канале в 2016 году: несовершеннолетняя мама дважды родила от разных мужчин, по взаимному согласию, и оба после этого попали за решетку.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Правительству Свердловской области: 1. Продолжить мероприятия по развитию центров кризисной беременности, call-центров и «служб доверия» с привлечением всех профильных ведомств и служб. 2. Проанализировать причины снижения демографических показателей и выработать комплекс мер для нормализации ситуации.

2.1.3. О проблемах семейного неблагополучия и семейного устройства детей

О проблемах семейного неблагополучия

По роду своей деятельности Уполномоченный по правам ребёнка уделяет наиболее пристальное внимание вопросам семейного неблагополучия, так как именно в результате него чаще всего нарушаются права и интересы ребёнка.

Немаловажным фактором семейного неблагополучия является асоциальное поведение родителей, жесткое обращение с ребёнком. Так, в 2016 году поступило 138 обращений по вопросу нахождения детей в социально-опасном положении (АППГ – 108). При этом больше всего таких обращений поступило от близких родственников – 39%, затем от посторонних ребёнку лиц – 36%, от соседей неблагополучной семьи – 25%, остальные случаи – по информации СМИ или общественных организаций.

Нередко ведущим фактором, разрушающим семью, превращающим детей в социальных сирот, становится алкогольная и наркотическая зависимость родителей. Пьянство и наркозависимость обостряют семейные конфликты, приводят к насильственным способам их разрешения, создают иные угрозы жизни и здоровью детей.

В отдел полиции Нижнего Тагила из детской городской больницы поступил сигнал о поступлении двухмесячной девочки с диагнозом «обезвоживание». При дополнительном обследовании выяснилось, что у неё черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом костей черепа. Ребёнка срочно отправили на лечение в областную больницу в Екатеринбург. При встрече с полицейскими мать девочки призналась, что с 2014 года является наркоманкой. Она рассказала, что, когда находится под действием наркотиков, часто роняет дочь на пол и вообще смутно помнит, что в это время происходит. В конце сентября сотрудники ПДН Тавды проводили обход неблагополучных семей. В ходе профилактического мероприятия инспекторы заметили кровоподтёк на лице малолетней девочки. Полицейскими было установлено, что телесное повреждение малышке нанесла её мать, неоднократно привлекавшаяся к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Женщина пояснила, что на днях её дочь хотела с ней пообщаться, но та была «расстроена своими личными делами» – попросту говоря, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Мать ударила четырёхлетнюю девочку, чтобы она к ней не приставала и спокойно уснула.

Сегодня численность родителей, лишенных родительских прав в связи с заболеванием хроническим алкоголизмом или наркоманией, хотя и демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению, однако еще остается высокой.В 2016 г. по этой причине остались социальными сиротами дети у 163 родителей, а в 2015 г. – у 73 родителя. Доля таких горе-родителей от общего числа лишенных родительских прав ежегодно составляет около 10-12%.

К сожалению, родители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, своим поведением с ранних лет формируют у своих детей неверное представление об алкоголе, формируя пагубные привычки и создавая круг семейного неблагополучия уже в будущей, собственной семье ребёнка. Поэтому главная задача государства, общества, специалистов и, конечно СМИ – формирование антинаркотической культуры и здорового образа жизни у детей, которое должно начинаться в самом раннем возрасте.

В целом, число родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию, обучению, содержанию детей, отрицательно влияющих на их поведение и по этому основанию состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел составило на конец 2016 года 4698 (АППГ – 5121).

Семейное неблагополучие неотделимо и от такого понятия, как жестокое обращение с детьми. Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области отмечает: «Проблема жестокого обращения с детьми – одна из наиболее актуальных, она лежит в основе многих преступлений и в перспективе может приводить к суицидальному, асоциальному, девиантному поведению самих жертв. При этом особенно опасна для детской психики такая система отношений с воспитывающими взрослыми, в которой нет места теплым человеческим отношениям, принятию ребёнка в любом его состоянии, где игнорирование ребёнка, скрытое или явное унижение его другими детьми или взрослыми подкрепляются в системе и кажутся естественными и обязательными даже ему самому».

Жестокое обращение может проявляться как в форме физического насилия или покушения на половую неприкосновенность, так и в применении недопустимых способов воспитания, в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении, оскорблении или эксплуатации несовершеннолетних. Жестокое обращение с детьми означает причинение ребёнку физических или моральных страданий.

Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Екатеринбурга, которая жестоко избивала своего пятимесячного сына. Обвиняемая находилась замужем и в этом браке родила дочь, а затем сына. По словам матери, «девочку она всей душой полюбила, а вот новорожденного сына возненавидела ещё в тот момент, когда была им беременной». Своё отношение к младенцу горе-мамаша мотивировала тем, что «хотела провести время с любимой старшей дочерью, а сын им мешал, так как постоянно плакал». Именно поэтому в период с августа по октябрь 2016 года из-за личной неприязни женщина эпизодически наносила младенцу удары по всему телу. В результате у ребёнка были зафиксированы несколько переломов и черепно-мозговая травма. Врачи, которые проводили плановый осмотр ребёнка и заметили значительное ухудшение состояния его здоровья, оценили нанесённый ему вред, как тяжкий.

Следствием жестокого обращения может стать, и чаще всего так происходит, отобрание ребёнка у родителей с помещением его в учреждение государственного воспитания. Изъятие ребёнка из семьи – это крайняя, чрезвычайная мера, когда установлена реальная угроза жизни и здоровью ребёнка, а родители вместо защиты своего дитя подвергают его серьёзной опасности.

Сегодня количество изъятий ребёнка из семьи в связи различными формами социального неблагополучия постепенно снижается. Такие случаи, в первую очередь, связаны с жестоким обращением, которое выражается не только в применении физического или психологического насилия, но и в преступной небрежности по отношению к собственному ребёнку. Так, если в 2013 году численность детей, отобранных у родителей, составляла 45 несовершеннолетних, то в 2015 году – 26. Однако в 2016 году ситуация начала меняться в противоположную сторону. За 12 месяцев 2016 года при непосредственной угрозе жизни или здоровью у родителей отобрано 46 детей.

В целом же показатели профилактической работы с семьями, признанными находящимися в социально опасном положении, свидетельствуют о стабилизации тенденции к снижению численности родителей, лишенных родительских прав (табл. 2).

Табл. 2. Статистика социального сиротства в Свердловской области в 2013-2016 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Численность детей, родители которых лишены родительских прав 1604 1 569 1399 1620 Численность родителей, ограниченных в родительских правах 281 240 324 358 Численность родителей, в отношении которых отменено ограничение родительских прав 46 36 13 16 Численность детей, у которых лишены родительских прав оба родителя или единственный родитель 996 918 828 934 Численность родителей, лишенных родительских прав 1367 1357 1238 1267 Численность родителей, восстановленных в родительских правах 87 86 79 49

Постепенно меняется соотношение количества родителей, лишенных родительских прав и ограниченных в родительских правах, в пользу второй группы. Обусловлено это действиями органов социальной политики, которые смещают акценты в своей работе в сторону более щадящей политики к семьям, где дети признаны находящимися в социально опасной ситуации. Например, в 2013 году число лиц, ограниченных в родительских правах, составляло 20,6% от количества лишенных родительских прав, в 2015 – 26,2%, а за 12 месяцев 2016 года – 28,3%.

В то же время процент восстанавливаемых в родительских правах родителей остаётся стабильно невысоким – 3,9% за 12 месяцев 2016 года; 6,4% в 2015 году; 6,34% в 2014 году; 6,4% в 2013 году. А вот процент отмены решений по ограничению в родительских правах стал падать: если в 2013 и 2014 годах он составлял, соответственно, 16,4% и 15%, то в 2015 уже 4%, и за 12 месяцев 2016 года – 4,5%. Это обстоятельство явно свидетельствует о том, что социально-реабилитационные мероприятия, которые проводились с такими семьями, не привели к положительным результатам. Следовательно, органы системы профилактики и в первую очередь комиссии по делам несовершеннолетних снизили активность работы в сфере семейного неблагополучия. Подтверждается эта тенденция и постоянным снижением количества семей, поставленных на учет в ТКДН в связи с опасным положением: 2013 год – 4109 семей (в них 7605 детей); 2014 год – 3406 семей (в них 6687 детей); 2015 год – 3290 семей (в них 6520 детей); за 9 месяцев 2016 года – 3302 семьи (в них 6482 ребёнка).

Анализируя данные по изъятию детей в Свердловской области, следует отметить, что сегодня органы системы профилактики стараются следовать в русле государственной политики по недопущению изъятия ребёнка из кровной семьи. Однако порою альтернативой процедуре отобрания детей может быть только их смерть.

Приведём конкретные примеры из практики Уполномоченного по правам ребёнка.

4 марта 2016 года в пожаре в квартире деревянного дома в Верхнем Тагиле погибли трое детей в возрасте 3, 5 и 8 лет вместе со своим отцом. Как оказалось, семья была неблагополучной, родители злоупотребляли спиртным и ненадлежаще исполняли обязанности по воспитанию детей. Полиция многократно инициировала вопрос о привлечении родителей к административной ответственности. Дети неоднократно изымались из семьи и помещались в территориальный центр социальной помощи семье и детям. Несмотря на эти обстоятельства, вопрос о лишении родительских прав оказался в итоге не решен. Во втором случае в феврале 2016 года в Екатеринбурге родителей отдали под суд за истязание четверых детей. В период с 2010 по 2014 год проживавшие в Железнодорожном районе Екатеринбурга родители, надолго оставляли своих детей без присмотра, плохо кормили и били за непослушание. Около года назад обвиняемая сильно избила 3-летнего ребёнка. Его вовремя не отвезли в больницу, и малыш скончался. В настоящее время трое других детей отобраны у родителей и отправлены в социальное учреждение.

Порою жестокое обращение выражается в неадекватных действиях родителей по вопросам лечения детей от смертельных заболеваний, и в этих случаях органы опеки идут на жесткие, но вынужденные меры. В таких ситуациях Уполномоченный по правам ребёнка поддерживает позицию государственных органов.

В Екатеринбурге шестилетнюю девочку отобрали у матери по настоянию врачей: мать не лечила ребёнка от ВИЧ-инфекции. Был издан приказ руководителя управления по социальной политике отобрать ребёнка в связи с тем, что мама злостно уклоняется от лечения несовершеннолетней дочери, чем подвергает ее жизнь и здоровье опасности. При этом в этой семье когда-то был еще один ребёнок – он умер в возрасте 6 месяцев: мать также не лечила его от ВИЧ. После смерти малыша мать осудили – признали виновной по статье «оставление в опасности» и впоследствии амнистировали. В октябре 2016 года суд лишил мать родительских прав уже в отношении шестилетней дочери*. *По данным Центра СПИД всего в Свердловской области с конца 90-х годов страшный диагноз был поставлен тысяче с лишним детей. Умерли 34 ВИЧ-инфицированных ребёнка, из них 23 — именно от СПИДа. Из этих 23 большая часть — дети ВИЧ-диссидентов. Все остальные дети, получая терапию, продолжают жить.

Достаточно часто отобрание детей у родителей, которые являются хроническими алкоголиками или психически нездоровыми людьми, а именно – детей, которые существуют (именно «существуют», а не «живут») в жутких антисанитарных или пожароопасных условиях, которых неделями толком не кормят и не моют, которые подвергаются физическому и психическому насилию, вызывает резко негативную реакцию отдельных лиц и представителей общественных организаций. Иной раз эти общественно активные граждане договариваются до лозунгов типа: «Отобрание ребёнка – орудие политических репрессий!».

В конце января в полицию Шалинского района поступило сообщение от неравнодушных граждан, которые рассказали, что жительница одной из деревень оставила на несколько суток без присмотра своих троих детей – 2009, 2011 и 2014 годов рождения. Как рассказали сами дети, они два дня жили сами по себе, и где их мама, не знают. При осмотре жилища инспекторы ПДН выяснили, что в неотапливаемом доме царят антисанитария и бардак, дети живут в неприемлемых для них условиях, без еды. У самих детей в ходе первичного осмотра стражи правопорядка обнаружили признаки причиненных им побоев, педикулез. Без промедления двоих детей поместили в реабилитационный центр, одного – в местную городскую больницу.

Самое примечательное в подобных ситуациях заключается в том, что такие «правозащитники» только шумят по поводу отобрания ребёнка, не предпринимая никаких действий, чтобы внести свой личный вклад в спасение такой семьи, помогая вытаскивать её из болота пьянства, тунеядства и нищеты.

Очевидно, что правы те, кто говорит, что «семья – это лучшая среда для проживания и воспитания ребёнка», и с этим трудно поспорить, но при этом никогда нельзя забывать, что главным правом любого ребёнка является право на жизнь и охрану здоровья! А поэтому в определенных случаях дилеммы «отбирать или оставлять» быть не должно, и если очевидна угроза жизни и здоровью ребёнка, то его необходимо отбирать. Процедура отобрания ребёнка, в случае, если родители не лишены родительских прав, не обязательно должна закончиться разделением семьи «на веки вечные». Суд в своей практике всё чаще принимает решение об ограничении родителей в правах сроком на 6 месяцев. При этом и орган опеки обязуется, если становится очевидным, что родитель исправился, сократить процедуру ограничения сроком менее 6 месяцев.

В качестве проблемных моментов по работе с семейным неблагополучием, выраженном в его крайней форме – отобрание ребёнка в случаях непосредственной угрозы его жизни, необходимо выделить две проблемы, требующие решения.

1. Принудительное исполнение вступивших в законную силу решений суда по спорам о воспитании детей, в том числе отобрание ребёнка при лишении родительских прав его законных представителей, производится судебным исполнителем, как правило, по месту жительства лица, обязанного исполнить решение, или по месту фактического нахождения ребёнка. Данный порядок определён ст. 109.3. Федерального закона от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». При этом отобрание ребёнка и его передача осуществляются с обязательным участием органа опеки и попечительства, а также лица, которому передается ребёнок. При необходимости, судебный пристав-исполнитель привлекает к участию в исполнительном производстве представителя органов внутренних дел, детского психолога, врача, педагога, переводчика и иных специалистов, а также осуществляет взаимодействие с региональным уполномоченными по правам ребёнка.

Тем не менее никаких инструкций либо методических указаний по поводу самой процедуры принудительного исполнения таких решений на сегодня официально не принято, отсутствуют соответствующие правила о том, каким образом следует поступить в той или иной ситуации, затрудняющей исполнение решения суда. Хотя подобные рекомендации было бы целесообразно подготовить органам опеки и попечительства совместно со службой судебных приставов-исполнителей, не перекладывая на суды обязанность изложения их решений в форме детальной инструкции о том, какие следует совершать исполнительные действия судебным приставам-исполнителям и каким должно быть участие органа опеки и попечительства при исполнении решения суда.

В этой связи необходимо упомянуть о некоторой несуразности нашего исполнительного производства в отношении отобрания ребёнка. Если в случаях уголовного судопроизводства лицу, обвиняемому (подозреваемому) в преступлении, законодательно положен адвокат, то ребёнок, которого изымают из семьи, таким правом не обладает. Уполномоченный по правам ребёнка в таких случаях может быть привлечён для оказания помощи ребёнку! Поэтому неудивительно, что порою детский защитник узнаёт о резонансных «ювенальных» случаях из прессы, а не от органов опеки.

2. Как указано в ст.121 Семейного кодекса, защита прав и интересов детей в случаях отсутствия родительского попечения возлагается на органы опеки и попечительства. Причём деятельность других органов, юридических и физических лиц по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, не допускается!

Порою это приводит к созданию опасных ситуаций для жизни ребёнка. Например, когда правоохранительные органы в рамках профилактических мероприятий выявляют семьи, где требуется оперативное вмешательство (родители находятся в невменяемом состоянии вследствие алкогольного или наркотического опьянения, а малолетние дети предоставлены сами себе), сотрудники полиции не имеют права без привлечения представителя опеки изъять безнадзорных детей для их временного помещения в социальные учреждения. А сотрудники последних не всегда готовы или в состоянии оперативно прибыть в семью, где жизни ребёнка грозит непосредственная опасность, с оформленным как положено приказом соответствующего территориального исполнительного органа социальной политики. Поэтому Министерству социальной политики было бы целесообразным выработать с правоохранительными органами порядок совместных действий в таких ситуациях.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Правительству Свердловской области: 1. Требуется комплекс мер, направленных на профилактику наркологических заболеваний и родителей, и детей, включая: организацию доступного и квалифицированного семейного наркологического и психотерапевтического консультирования, психокоррекционной работы с группами риска; восстановление системы обязательного лечения от алкоголизма и наркомании родителей, страдающих указанными видами зависимостей и злостно не исполняющих по этой причине обязанности по содержанию и воспитанию детей, оказывающих негативное влияние на их здоровье и развитие. 2. Подготовить мотивированное письмо в Правительство РФ о необходимости подготовки рекомендаций о порядке действий судебных приставов в случае реализации процедуры отобрания ребёнка. Министерству социальной политики Свердловской области во взаимодействии с ГУ МВД России по Свердловской области и Управлением ФССП России по Свердловской области выработать порядок совместных действий при необходимости незамедлительного помещения безнадзорного ребёнка в учреждение государственного воспитания, с учетом обязательности извещения Уполномоченного по правам ребёнка.

О состоянии работы и проблемах семейного устройства детей

По основным показателям, связанным с работой органов и учреждений системы социальной политики, можно констатировать по большинству позиций уверенную положительную динамику. Например, в 2013 году в Свердловской области общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 19046 человек, в 2014 году 18747 ребёнка, в 2015 году 18451 несовершеннолетних. Из них, соответственно, 82,1%, 84,6 и 84,8% воспитывались в замещающих семьях. А на 1 января 2017 года численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учёте в органах опеки и попечительства, составила 17 921 детей (без учета усыновленных), из них воспитывалось в замещающих семьях уже более 88%. Всего за 12 месяцев 2016 года передано на семейные формы воспитания 2 322 сироты, а за 2015 год – 1282 ребёнка (за 2013 год – 1665, а за 2014 – 1768 детей).

На фоне увеличения числа случаев семейного устройства детей, снижается и количество случаев возврата ребёнка в госучреждения («вторичное сиротство»). Анализ данных показывает, что с 2013 года динамика в данной сфере сравнительно благоприятна: снижается как число детей, по которым отменено решение о передаче в семью, так и их доля в общей численности детей, переданных в семьи. Так, например, если в 2013 году количество отмен решений органа опеки составляло 188, то по итогам 2015 года – 105, а за 12 месяцев 2016 года – 98 (табл. 3).

Табл. 3. Статистика социального сиротства в Свердловской области в 2011-2015 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 19046 18747 18451 17921 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в государственных стационарных учреждениях 3385 2678 2617 2362 Количество детей, устроенных на семейные формы воспитания, всего: 3163 3280 2687 2322 усыновление (удочерение) гражданами РФ 249 273 215 240 усыновление (удочерение) иностранными гражданами 29 25 22 15 под опеку или попечительство 1220 1214 1168 1031 в приёмные семьи 1665 768 1282 1051 Количество отменённых решений о передаче ребёнка на воспитание в семью, всего: 192 140 105 98 в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию детей 4 29 20 19 в связи с жестоким обращением с детьми 0 1 2 3 по инициативе усыновителей, опекунов, попечителей или приёмных родителей 161 108 79 76 Число отказов от новорожденных в учреждениях родовспоможения, всего: 134 131 125 100

Постепенно снижается и количество «отказников». Дети, от которых сейчас в роддоме отказываются мамы, теперь не лежат в детских больницах месяцами, как это было раньше. В этом заслуга медиков и юристов больниц, органов опеки и тех, кто усыновляет этих детей. Раньше городские больницы были вынуждены привлекать волонтёров для работы с такими детьми. Сейчас основными «пациентами» палат для отказников стали не грудные младенцы, а дети, которые попали в больницу по социальным показаниям.

После принятия в 2013 году «закона Димы Яковлева», запрещающего иностранцам усыновлять российских детей, было много опасений, что малыши, у которых есть проблемы со здоровьем, потеряли шанс обрести семью, что российским усыновителям нужны дети «без диагнозов». Но прошедшие четыре года показали, что это не так. Например, в Екатеринбурге интенсивно разбирают детей с синдромом Дауна, тяжёлыми врождёнными пороками сердца и даже с установленными психиатрическими заболеваниями. Новые родители предпочитают даже не пользоваться государственной льготой для них на проведение ежегодной углубленной диспансеризации ребёнка в поликлинике.

Немного в Свердловской области и детей-подкидышей. В 2016 году в основном дети оставлялись биологическими родителями в подъездах жилых домов, на близлежащих территориях к медицинским и социальным организациям и в других местах.

В мае в Екатеринбурге 34-летняя мать-кукушка оставила в подъезде дома на Серова маленького мальчика в коляске. Плач услышали соседи. Полицейским женщина заявила, что не забыла ребёнка в подъезде – она намеренно завезла его туда и оставила. Женщина объяснила свой поступок тяжёлым материальным положением и отсутствием постоянного заработка. 20 июня в Первоуральске в подъезде нашли новорождённого малыша, завёрнутого в пакет и шарф. Жильцы передали ребёнка медикам. В Каменске-Уральском 53-летний житель дома по улице Дзержинского услышал рано утром детский плач, раздававшийся со двора. Выглянув с балкона, он увидел маленькую девочку. Никого из взрослых рядом не было. 9 сентября удалось установить маму потерявшейся девочки, у которой оказалось четверо детей. 15 сентября в подъезд дома по улице П. Тольятти в Екатеринбурге подбросили спящую в коляске 9-месячную малышку, одетую в курточку и шапку. Внешне девочка выглядела здоровой и ухоженной. Она была передана сотрудниками полиции в медицинское учреждение. 19 сентября в Екатеринбурге подброшенную в подъезд дома по улице Высоцкого новорождённую малышку приютила женщина, которая услышала детский плач на лестничной площадке. Ребёнок лежал на бетонном полу, завёрнутый в одеяло. На место прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Анализ состояния работы по семейному устройству детей также позволяет Уполномоченному по правам ребёнка говорить о проблеме направленности вектора профилактики семейного неблагополучия, который сегодня не ориентирован на поддержку матерей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на развитие кризисных центров. Показателем такой ситуации является и тенденция на сокращение количества центров помощи семье и детям, которое уменьшилось с 22 в 2013 году до 17 по состоянию на 31 декабря 2016 года. Как следствие, сохраняет свою актуальность и проблема отсутствия сети социальных гостиниц для лиц из числа детей-сирот и женщин с малолетними детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Оставление малолетних детей в опасности

Рост в последние годы случаев гибели малолетних детей вследствие оставления их без присмотра со стороны родителей вынудил Уполномоченного по правам ребёнка заявить о возрастании уровня риска жизни и здоровью несовершеннолетних из-за невыполнения некоторыми законными представителями главной обязанности – обеспечение безопасности своих детей.

В декабре к Уполномоченному обратились сотрудники ГИБДД с просьбой дать оценку вопиющему, с их точки зрения, случаю оставления младенца в опасности в припаркованном автомобиле. Родители оставили малыша в машине на 30-градусном морозе, где он плакал в течение 15 минут, пока инспектор искал родителей. При этом сами родители объяс-нили свой поступок желанием «подстраховаться» от возможной эвакуации авто Госавтоинспекцией. То есть жизнь и здоровье ребёнка некоторыми горе-родителями ставится ниже, чем сохранность машины! Нужно серьёзно менять сознание наших молодых сограждан, которые личное благополучие ставят выше собственного будущего – родных детей.

Ниже приведены еще два случая, которые сопряжены с семейным неблагополучием, поэтому «более понятны» адекватным родителям.

9 июля 2016 года в вечернее время в дежурную часть ОМВД России по городу Первоуральску сотрудниками полиции с улицы Ильича поселка Динас доставлен 5-летний мальчик, который находился один без присмотра взрослых. Мальчик не смог рассказать, как его зовут, где его родители и дом. В результате первоначальных проверочных мероприятий установить родителей не представилось возможным, поэтому полицией малыш был помещен в Центр социальной помощи семье и детям «Росинка». Мама ребёнка обратилась в полицию с заявлением о розыске своего малолетнего сына только спустя сутки. В ходе проверки полицейскими установлено, что 9 июля мать несовершеннолетнего ушла на работу, оставив малыша с сожителем. Вечером женщина вернулась с работы домой, где никого не было. Так и не выяснив местонахождение своего малолетнего сына, женщина легла спать, утром снова отправилась на работу. Вечером 10 июля, придя с работы, она обнаружила дома лишь сожителя в сильном алкогольном опьянении, который не смог рассказать, где находится малыш. Лишь тогда мать решила обратиться в полицию. Ночью 8 августа при патрулировании Верх-Исетского района Екатеринбурга экипаж городского полка ДПС, проезжая дом №24 по улице Металлургов, обратил внимание на малыша, который выглядывал из окна пятого этажа и громко плакал. При этом ребёнок звал маму и сильно высунулся наружу, едва не сорвавшись с пятнадцатиметровой высоты. Когда полицейские поднялись в квартиру, мальчик пояснил, что ему шесть лет, в доме он находится один. У мальчика есть пятнадцатилетняя сестра, однако на момент инцидента она также отсутствовала. В ходе дальнейшего дознания стражи порядка установили, что ребёнок решил выйти на улицу, так как испугался тишины и отсутствия в квартире домочадцев. Мать малыша пояснила, что была в гостях у подруги. При этом она не смогла внятно пояснить, где была её старшая дочь, которая, будучи несовершеннолетней, оставила маленького брата одного дома и в нарушение «комендантского часа» ушла со сверстниками на ночной «променад».

Всего в 2016 году только на территории Екатеринбурга было зарегистрировано 12 аналогичных эпизодов, когда дети, оставшись без присмотра взрослых, подвергались смертельной опасности. По каждому подобному факту сотрудники полиции проводили тщательную проверку, по итогам которой законные представители несовершеннолетних понесли установленную законом ответственность. К наиболее резонансным случаям подключались сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка. Ими оценивались причины и условия, приведшие к опасной ситуации, и давались рекомендации органам системы профилактики по организации работы с такими семьями.

2.2. О защите права ребёнка на охрану жизни и здоровья

2.2.1. Об общей ситуации с травматизмом и смертностью детей в результате чрезвычайных происшествий

В 2016 году оставалась актуальной проблематика гибели и травмирования детей в чрезвычайных ситуациях. Связано это с наличием негативных тенденций по ряду направлений и хрупкости ситуации в тех сферах, где достигнуты некоторые положительные результаты. Поэтому обстановка с детской смертностью в результате чрезвычайных происшествий находится на особом контроле Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области. В постоянном режиме осуществляется мониторинг всех доступных каналов получения сведений о гибели и травмировании несовершеннолетних.

Анализ этих сведений указывает на наиболее уязвимые направления:

1) гибель в результате преступлений; 2) гибель в результате пожаров и ДТП; 3) гибель вследствие выпадения из окон, попадания в открытые люки, травмирования на строительных и спортивных (детских) площадках, коммунальных коммуникациях; 4) утопление в открытых водоёмах; 5) гибель из-за отравлений, иных чрезвычайных происшествий (табл. 4).

Табл. 4. Гибель в результате чрезвычайных происшествий

Виды чрезвычайных происшествий 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 4 абсолютные показатели Дорожно-транспортное происшествие 37 28 22 28 Бытовой пожар 32 34 16 22 Утопление в открытых водоёмах 4 14 13 38 Суицид 19 13 11 12 Падение с высоты 22 14 14 17 Механическая асфиксия 49 40 43 42 Ожог 2 3 1 1 Преступление, в т.ч.: 40 57 84 43 убийство (ст.ст. 105-107 УК РФ) 15 23 29 6 причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ) 24 32 53 36 причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть (ч.4 ст.111 УК РФ) 1 2 2 1 Осложнение после хирургических и терапевтических вмешательств 22 25 21 16 Отравление, в т.ч.: 16 16 13 12 наркотическими веществами 0 1 1 1 алкоголем (суррогатами алкоголя) 2 5 1 1 лекарственными веществами 2 1 1 3 Другие травмы и отравления 10 15 13 10

*По данным Министерства здравоохранения Свердловской области, ГУ МВД России по Свердловской обл.

Обобщая все случаи гибели и травмирования детей в результате чрезвычайных происшествий, можно с уверенностью утверждать, что условия, которые способствовали трагедии, связаны с ненадлежащим отношением взрослых к исполнению своих родительских или должностных обязанностей. Кроме того, наиболее масштабные трагедии случились в тех семьях, которые должны были быть под надзором органов системы профилактики и которые не приняли своевременных мер для предотвращения трагедии.

О детском травматизме на дорогах

В 2016 году на дорогах погибло 30 детей из Свердловской области (!!!)*. Из них в момент аварии находились в машине в качестве пассажира 22 несовершеннолетних! Всего за 12 месяцев 2016 года было зафиксировано 321 ДТП с участием детей (АППГ – 351), в которых пострадал 341 ребёнок (АППГ – 368).

*По результатам мониторинга Аппарата Уполномоченного (включая детей – жителей Свердловской области, погибших на дорогах смежных регионов).

При этом основной причиной гибели детей в ДТП стала «встречка». Так, в половине всех таких смертельных аварий с участием несовершеннолетних пассажиров погибло 15 детей, а причиной стал выезд автомобиля на полосу встречного движения. Еще 2 ДТП, в которых погибло по ребёнку, произошли из-за нарушений правил проезда перекрёстка и разворота на трассе. Один годовалый ребёнок погиб при столкновении машины с лосем, находясь на переднем сиденье. А 4 подростков погубил пьяный водитель грузовика, решивший покатать детскую компанию в кабине и не справившийся с управлением.

Семь случаев произошли по вине взрослых водителей – это: разбившийся юный мотоциклист; семилетний велосипедист, который переезжал дорогу вместе с мамой; ребёнок, сбитый на пешеходном переходе; новорожденный, погибший в коляске, с которой мама переходила дорогу не по переходу; подросток, сбитый на обочине дороги; пятилетний ребёнок, переходивший дорогу в неположенном месте вместе с бабушкой; трёхлетний ребёнок, погибший на придомовой территории по вине родителей, не уследивших за сыном. И только один трагический случай произошел по вине подростка, внезапно выбежавшего на дорогу.

В трех случаях гибели детей на дорогах водители управляли транспортными средствами, находясь в алкогольном опьянении. Пьяный водитель за рулём – еще одна проблема, которая увеличивает вероятность детского дорожно-транспортного травматизма.

Например, в мае в г.Кушва водитель автомобиля «Хенде Тусон», находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на малолетнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть дороги перед близко движущимся автомобилем. В результате ДТП мальчик от полученных травм скончался на месте. Здесь вопросы есть и к родителям ребёнка, которые не научили его правильно пересекать дорогу с велосипедом.

Ещё более дико выглядит ситуация, когда пьяным водителем является сам родитель, везущий своего ребёнка! В сентябре 2016 года в Карпинске было зафиксировано серьёзное ДТП, виновником которого стала мать, перевозившая своего малолетнего сына, находясь в состоянии сильного опьянения, настолько сильного, что еле стояла на ногах. К счастью, трагедии не случилось, но теперь эта «автоледи» будет под пристальным вниманием территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Следует отметить, что 2016 год начался с череды трагедий: один за другим в ДТП погибали или увечились малыши-пассажиры, ехавшие в автомобилях с родителями. Причем и в ситуации, когда водители не были виновники аварий. Но виновны они были в том, что не обеспечили в полной мере безопасность своих детей. При этом большинства трагедий можно было избежать, если бы водители подбирали правильные автокресла своим маленьким пассажирам. Так погиб 2-летний мальчик, а машина, в которой он ехал, практически не получила повреждений, и отец малыша, по выводу специалистов ГИБДД, не виноват в ДТП. Но беда случилась от того, что на заднее сиденье ребёнка отец усадил просто на подушку и пристегнул ремнем безопасности. При резком торможении произошел «эффект подныривания», мальчик ударился и еще до прибытия «скорой» умер от перелома позвоночника.

22 января на 49 километре автодороги Нижние Серги—Михайловск—Арти при столкновении двух автомобилей погибла 10-летняя девочка-пассажирка. В ходе выяснения обстоятельств происшествия было установлено, что ребёнок в момент ДТП находился на заднем пассажирском сиденье и был пристёгнут штатным ремнём безопасности с помощью адаптера*. Сработавшие подушки безопасности позволили сохранить жизнь родителям девочки, но ребёнок получил смертельные травмы, ударившись головой о жесткую конструкцию кузова автомобиля.

*Адаптер — это треугольная накладка на ремень безопасности, уводящая диагональную лямку от шеи ребёнка, но это устройство не спасет ребёнка в серьезных ДТП. При ДТП вся сила удара приходится как раз на место, где находится адаптер, и повреждаются органы в брюшной полости, голова ребёнка ударяется о жесткие конструкции автомобиля. Тем более, что на некоторые адаптеры нет обязательной сертификации, и за их качество никто не отвечает.

Случаи, когда родители используют не отвечающие нормам безопасности приспособления для перевозки детей, не единичны. При этом правила дорожного движения сформулированы так, что привлечь родителей за неправильную перевозку детей практически невозможно, если маленькие пассажиры сидели хотя бы на подушке. Поэтому на очередном заседании межведомственной рабочей группы, созданной при Уполномоченном по правам ребёнка, был поднят вопрос о выработке нестандартных решений для минимизации угрозы.

В качестве одного из механизмов воздействия на ситуацию было предложено использовать в практике ГИБДД норм недавно вступившего в силу Регламента Таможенного союза, определившего систему требований к сертификации детских удерживающих устройств*. Далее был разработан комплекс мероприятий по информированию и принуждению водителей к использованию детских удерживающих устройств, которые прошли сертификацию безопасности.

*Детские удерживающие устройства-автокресла согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) являются «компонентами транспортных средств» и подлежат обязательной сертификации. На сертифицированном автокресле обязательно должна быть табличка, доступная для обозрения без вскрытия упаковки. Автокресло сконструировано таким образом, что в случае столкновения или резкого торможения уменьшается опасность ранения ребёнка, находящегося в нем, путем ограничения подвижности его тела.

Следуя правилам дорожного движения, родители должны обеспечить своему ребёнку безопасный проезд в автомобиле. Поэтому главный критерий, на который обращают внимание инспекторы, – штатный ремень безопасности должен проходить по плечу и груди ребёнка (не по голове и не по шее). Причем верхняя диагональ ремня не должна соскальзывать с этой области при малейшем торможении. Если это требование выполняется, то значит, ребёнок перерос детские удерживающие устройства. При этом возможность правильно зафиксировать ремень безопасности зависит только от роста пассажира.

В этой связи вызывает недоумение отношение некоторых родителей-водителей к безопасности своих детей, которые перевозят их без удерживающих устройств. При этом они осознают только необходимость избежать встречи с сотрудниками ГАИ, а не сохранить жизнь ребёнку. Такие горе-родители, пытаясь проехать мимо инспекторов ГИБДД незамеченными, говорят детям «прятаться», т.е. ложиться на пол салона автомобиля (это реальные факты из практики Свердловского ГИБДД в 2016 году). А одна «автоледи», увидев сотрудников Госавтоинспекции, остановила транспортное средство прямо на проезжей части и высадила своего 3-летнего малыша (хорошо, что не выкинула), который перевозился без детского удерживающего устройства на переднем пассажирском сидении автомобиля.

Один из смертельных случаев, произошедших в 2016 году, еще раз указывает на необходимость оценивать родителями степень риска для детей, когда они гуляют на улице, особенно если это происходит вблизи проезжей части. Такой случай произошёл в Екатеринбурге, когда ребёнок гулял во дворе под присмотром обоих родителей. В какой-то момент он перебежал дворовой проезд, и, возвращаясь к родителям (к подъезду), неожиданно выбежал из-за стоящих припаркованных транспортных средств и попал под колеса автомобиля.

Другой вопиющий случай произошел во дворе дома по улице Механизаторов в Каменске-Уральском: 2-летняя девочка едва не погибла под колесами «Шевроле-Нива» своей родной тёти. Высадив двух малолетних детей из машины, женщина, не убедившись в безопасности детей, начала движение. В этот момент девочка попыталась догнать оставшихся в машине родственников и зацепилась капюшоном от куртки за фаркоп машины. В результате тётя девочки, находившаяся за рулём, протащила малышку по улицам Механизаторов, Белинского, Октябрьской, свернула на улицу Калинина, доехала до перекрестка улиц Калинина – Каменская, где и остановилась. Только после этого ребёнок был снят с фаркопа прохожими, и, к счастью, без серьёзных травм.

Ещё одна причина, по которой гибнут дети, это перевозка их на переднем сиденье. Любой водитель на уровне животного инстинкта в случае угрозы столкновения уходит от него в противоположную сторону, тем самым подставляя пассажира, находящегося на переднем сиденье, под удар. Поэтому ответственные родители никогда не установят на него детское автокресло. Кстати, в Европе существует запрет на такую установку.

19 ноября на автотрассе между поселками Шаля и Шамары автомобиль полицейского из Екатеринбурга столкнулся с внезапно появившимся из леса лосем. В результате аварии скончался годовалый сын сотрудника полиции, находившийся на переднем пассажирском сиденье. Основной удар пришелся на правую сторону иномарки, где на переднем пасса-жирском сиденье в детском удерживающем кресле находился ребёнок, который получил несовместимые с жизнью травмы и скончался, когда его доставили бригадой скорой помощи в больницу.

Подводя итоги данного раздела, Уполномоченный по правам ребёнка подчеркивает: «Те меры, которые были предприняты органами ГИБДД, уполномоченными исполнительными органами государственной власти Свердловской области, территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами местного самоуправления позволили свести к минимуму смертельные ДТП по вине детей. Однако обострилась угроза, вызванная беспечностью водителей-родителей по обеспечению безопасности своих детей при перевозке на автомобиле. Сохраняется высокий уровень гибели детей в ДТП на трассах вследствие встречных столкновений автомобилей.

Минимизировать эти угрозы сложно. Необходима кропотливая работа со взрослыми. Для этого нужно активизировать разъяснительную работу с родителями в рамках образовательных учреждений, использование возможностей СМИ, придорожной рекламы. Возможно, необходимо предусмотреть ужесточение правил передвижения на загородных трассах».

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Правительству Свердловской области: 1. Сформировать предложения в Правительство РФ по ужесточению санкций за нарушение правил дорожного движения при передвижениях за городом, совершении обгона на загородных трассах. 2. Предложить внести изменения и дополнения в ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» в части оборудования сидений для детей удерживающими устройствами с не менее чем 3 точками крепления, а также оборудования автобусов для перевозки проблесковыми маячками желтого или иного цвета. 3. Предложить внести изменения и дополнения в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. №1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» в части утверждения формы уведомления подразделений ГИБДД об организованной перевозке группы детей и заявки на сопровождение автомобилями подразделения Госавтоинспекции, и в части внесения изменений в п.8 Правил увеличения стажа работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» до трех лет за последние 5 лет, а также внести дополнения в части ограничения разрешённого временного интервала перевозок детей в зимний сезон.

О гибели детей в пожарах

В течение 2016 года обстановка с гибелью и травмированием детей в пожарах по сравнению с 2015 годом несколько обострилась. Если в 2015 году в огне погибло 15 детей, то в 2016 в 12 пожарах погибло 23 ребёнка (!!!).

Большая часть трагедий произошла весной и осенью. Весной погибло 11 несовершеннолетних, осенью – 6, в июле и августе – 2 и в декабре – 4. Причем 8 детей были из шести неблагополучных семей. Остальные несовершеннолетние проживали в полных семьях и не попадали в поле зрения органов системы профилактики.

По возрастному составу погибших несовершеннолетних ситуация остаётся прежней, гибнут в основном малолетние. Так, 18 детей были в возрасте до 7 лет, 1 – девятилетний ребёнок, остальные – старше 11 лет.

Наиболее масштабные трагедии произошли в Сухом Логе – погибло 5 детей, Волчанске – 3 ребёнка и в Нижнем Тагиле – 3. В последнем случае семья числилась в органах системы профилактики как неблагополучная, но органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних отнеслись к своим обязанностям халатно, не предприняв своевременных и достаточных мер по изъятию детей из неблагополучной семьи.

Среди основных причин трагедий:

нарушения правил установки или эксплуатации печного оборудования – 5 пожаров (погибло 13 детей);

неосторожное обращение с огнем – 3 пожара, в том числе 2 пожара из-за непотушенной сигареты (погибло 5 детей);

неисправность электропроводки и аварийный режим работы электрооборудования – 3 пожара (погибло 3 ребёнка);

баловство детей с огнём – 1 пожар (погиб 1 ребёнок);

по иным причинам – 1 пожар (погиб 1 ребёнок).

Анализируя те последствия, к которым привели пожары, случившиеся в неблагополучных семьях, стоит еще раз напомнить органам системы профилактики, что нерешительные действия по работе с семьями, где не обеспечиваются родителями безопасные условия жизнедеятельности детей, чаще всего приводят к гибели последних. Поэтому стоит привести выписку из заключения Уполномоченного №107 от 19.09.2016 г. по пожару, случившемуся в сентябре в Екатеринбурге по ул. Леваневского, в котором погиб маленький ребёнок. В заключении указывается, что «…в профессиональной деятельности специалистов и должностных лиц Управления социальной политики по Железнодорожному району г. Екатеринбурга проявляется явный формальный подход при разрешении вопросов жизнеустройства малолетних детей, защите их прав и обеспечении наилучших интересов…».

В чём же дело? Родившийся в январе 2016 у матери-алкоголички ребёнок оказался ей совершенно не нужен. За младенцем не осуществлялся должный уход. В конце концов он был подброшен матерью на порог детской областной поликлиники, где был сразу госпитализирован и помещён в реанимацию. На момент поступления у ребёнка была пневмония, не работали мочевыводящие пути и ЖКТ. Также врачи диагностировали у малыша острую алкогольную интоксикацию и крайнюю дистрофию. В то, что мальчик выживет, не верил никто. Но маленький мальчик выкарабкался, после чего, как это ни удивительно, его вернули матери. А она тут же отправила его к родителям, у которых и произошёл пожар по причине неосторожного обращения с огнём престарелой прабабушкой, в котором и погиб этот мальчик.

В ходе того расследования выяснилось, что помимо скончавшегося малыша родители матери воспитывали ещё двух детей – 4 лет и 13 лет. В отношении старшей девочки бабушка является опекуном с 2010 года, а вот средний ребёнок проживал в данной семье фактически с момента рождения в силу ненадлежащего исполнения его матерью родительских обязанностей. Ранее бабушка неоднократно обращалась в Управление социальной политики по Железнодорожному району г. Екатеринбурга для решения вопроса об установлении опеки, однако этот вопрос рассмотрен не был.

В марте похожий случай произошёл в Нижнем Тагиле, только результат оказался страшнее – погибло уже трое малышей. И опять органы системы профилактики, только уже Кировграда, не предприняли необходимых и достаточных мер для своевременного принятия мер к неблагополучной семье. Выяснилось, что родители погибших детей любили выпить и в связи с этим забросили воспитание сыновей и дочери. Сотрудники полиции неоднократно привлекали родителей к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей: в отношении матери детей было вынесено 15 постановлений, в отношении отца – 7. При этом органы опеки неоднократно забирали на время детей из семьи, помещая их в центр социальной помощи. Однако на более радикальные меры не решились.

В 2016 году произошел случай, который заставил обратить внимание на работу частных детских садов в Свердловской области.

25 марта в Екатеринбурге произошло возгорание в частном детском саду по улице 8 Марта, горели домашние вещи в квартире, используемой как частный детский сад. Пострадали 10 воспитанников детсада в возрасте от 3 до 5 лет. При этом один ребёнок был помещён в больницу с термическим ожогом 8% рук и головы. При этом, как выяснило следствие, деятельность по предоставлению услуг по присмотру и уходу за детьми, в т.ч. не достигшими шестилетнего возраста, организатор садика осуществлял без необходимой регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и без образования юридического лица.

В этой связи Уполномоченный по правам ребёнка обратился к родителям со следующим заявлением: «Образовательной деятельности детский садик не вёл, поэтому наличие лицензии необязательно. В Свердловской области таких садиков много, поэтому родители прежде всего должны смотреть, куда они ведут детей. Есть ли необходимые документы, в каких условиях будут их дети, вопросы безопасности, организации питания. За всем власти не уследить, поэтому родители тоже должны быть внимательными».

Продолжает вызывать беспокойство и ситуация с обеспечением противопожарной безопасности при установке и эксплуатации печного оборудования, а также состояние электропроводки и электрооборудования. 16 погибших детей, а это 2/3 от всех погибших в 2016 году, что свидетельствует о недостаточности тех мер, которые принимаются уполномоченными органами. Несмотря на то, что еще в 2015 году Уполномоченным по правам ребёнка были предложены меры, которые могли бы способствовать минимизации рисков возникновения пожаров по данным причинам, оказалось, что те, кто должен был воплощать их в жизнь, подошли к этому вопросу крайне формально.

А в 2015 году Уполномоченный предложил наладить тесное взаимодействие субъектов системы профилактики в целях своевременного выявления и информирования уполномоченных органов о наличии в семьях с детьми нарушений правил противопожарной безопасности, с координацией этой работы комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. Основной момент заключался в подключении к этой работе на последнем этапе – организации помощи в устранении выявленных недостатков органов местного самоуправления при административном давлении на нерадивых родителей комиссий. Однако, как показала практика, далеко не во всех территориях данная работа была налажена. Нет, конечно, представители госпожнадзора проверяли семьи с детьми, и в первую очередь неблагополучные, и даже порою направляли информацию комиссии по делам несовершеннолетних, однако муниципалитеты о складывающейся ситуации не уведомлялись. Об этом свидетельствует информация, полученная Уполномоченным из муниципальных образований в Свердловской области в конце 2016 года.

Что главам муниципалитетов проще выделить небольшие, по сути, средства на предотвращение пожаров, свидетельствует случай, произошедший в ноябре 2016 года в селе Костоусово Режевского района. Одноэтажный муниципальный дом по улице Советской из-за неисправности электропроводки выгорел полностью. Без крыши над головой осталось 22 человека, в т.ч. 10 детей, а для их расселения нужны довольно значительные средства. Разве не проще было своевременно устранить имевшиеся нарушения? Тем более что данный дом вообще был муниципальным.

Подводя итог вышеизложенному, Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области рекомендует органам системы профилактики и органам местного самоуправления совместно с МЧС и полицией организовать работу по предотвращению гибели и травмирования детей в результате пожаров по следующим направлениям.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Правительству Свердловской области: 1. Рассмотреть возможность выделения субсидий муниципалитетам на организацию ими работы по устранению выявляемых нарушений противопожарной безопасности в домохозяйствах с детьми, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации. 2. Принять меры по установке датчиков задымления во всех ветхих и деревянных частных домах, а также в квартирах, где проживают семьи с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении. Территориальным комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав: 1. Организовать и скоординировать работу по направлению в комиссию информаций от субъектов системы профилактики по вопросам выявления нарушений правил пожарной безопасности в домохозяйствах с детьми. 2. Принимать постановления (иные документы и решения) в отношении родителей (органов власти, учреждений), допустивших нарушения по обеспечению противопожарной безопасности домовладений, где проживают дети. 3. Признавать положение детей, где родители не обеспечили противопожарную безопасность домовладения, как находящихся в социально опасном положении. 4. Направлять информацию о неблагополучных семьях с детьми, где выявлены нарушения правил пожарной безопасности в органы местного самоуправления с рекомендацией оказать содействие в устранении выявленных нарушений пожарной безопасности. ГУ МЧС России по Свердловской области продолжить проверки домохозяйств с детьми на предмет нарушений правил пожарной безопасности. Особое внимание обращать на семьи с детьми, состоящие на профилактическом учете, а также находящиеся в трудной жизненной ситуации. В случае выявления нарушения, кроме установленных законодательством мер реагирования, направлять информацию о таких семьях в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также главе муниципалитета с рекомендацией оказать содействие в устранении выявленных нарушений пожарной безопасности. ГУ МВД России по Свердловской области направлять информацию в территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловской области по вопросам выявления нарушений правил пожарной безопасности в домохозяйствах с детьми и в первую очередь по семьям, находящимся на профилактическом учёте в связи с трудной жизненной ситуацией, социально опасным положением или неблагополучием. Главам муниципальных образований в Свердловской области: 1. Наладить взаимодействие с территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и МЧС по вопросам информирования о выявляемых ими нарушениях правил пожарной безопасности в домохозяйствах с детьми, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации. 2. Принять меры по содействию таким семьям в устранении выявляемых нарушений противопожарной безопасности.

Безопасный двор

Несмотря на меры, предпринимаемые по обеспечению безопасности детей во время их нахождения на игровых площадках, во дворах домов, где они проживают, продолжают фиксироваться происшествия, в результате которых несовершеннолетние получают травмы или их жизни угрожает реальная опасность. Вот череда таких происшествий:

В апреле в Верхней Пышме во дворе своего дома 13-летний ребёнок провалился под слой грязи и чуть не утонул. Осенью возле дома ремонтировали трубы и не засыпали как следует часть ям, которые превратились в грязевые «болотные окна».

В июне в Ревде 13-летняя школьница сломала ногу, качаясь на качелях. Конструкция рухнула прямо на ребёнка. В результате несовершеннолетняя получила открытый перелом ноги со смещением кости. При этом ранее детские площадки уже проверяла межведомственная комиссия и никаких нарушений не обнаружила.

В июле в Верхотурье мальчик 2007 г.р. упал в яму, предназначенную для обустройства пожарного гидранта, и получил травмы. В ходе обследования участка было установлено, что яма, куда упал ребёнок, в настоящее время заброшена и не эксплуатируется.

В августе в Екатеринбурге 9-летний ребёнок, гуляя во дворе жилого дома по ул. Белинского, пробегая под конструкцией детской горки, расположенной во дворе данного дома, получил травму головы, ударившись о торчащий болт. Проверка показала, что управляющая компания не следила за безопасностью конструкций. В соответствии с требованиями ГОСТ, наличие выступающих элементов с острыми концами или кромками на конструкции детского игрового оборудования не допускается.

В этом же месяце во дворе дома на улице Индустрии г. Екатеринбурга на 4-летнего мальчика упали футбольные ворота, в результате чего он получил тяжелую травму и оказался в реанимации.

Отдельно нужно остановиться на трагическом случае с гибелью малолетней девочки под снегом, произошедшем в Екатеринбурге. 4 февраля 2016 года в микрорайоне Химмаш экскаваторщик чистил улицы от снега и, не заметив группу играющих детей, высыпал ковш снега на одного из них – 10-летнюю девочку. После того, как дети сообщили ему о произошедшем, водитель стал вручную раскапывать ребёнка, ему помогали прохожие. Девочку откопали, но она сильно пострадала: не смогла дышать под снегом, у неё произошла асфиксия, а затем остановилось сердце. Очевидно, что ЧП с девочкой произошло из-за сбоя в выполнении норм и требований техники безопасности.

И это не первый случай в Свердловской области, когда экскаваторщик заваливает снегом ребёнка. Аналогичный случай произошел около трёх лет назад: управляющая компания, которая организовала чистку улицы, фактически не обеспечила безопасность выполнения работ по уборке снега. А правила тут до невозможности просты: первое – у водителя уборочной техники должен быть обзор на 360 градусов; второе – наличие ещё одного человека, следящего за выполнением работ. В реальности на осуществление такого контроля коммунальные организации нечасто направляют второго работника.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Главам муниципальных образований в Свердловской области усилить контроль за деятельностью управляющих компаний в сфере ЖКХ по обеспечению безопасности при проведении различных работ на придомовых территориях, в особенности – на детских игровых и спортивных площадках.

О гибели детей по неосторожности

В результате несчастных случаев или, как называют врачи, от «немедицинских причин» погибает более пятой части от общего числа скончавшихся детей. Чаще всего гибнут малыши, которым не исполнилось ещё и 3-х лет – их среди общего количества погибших почти половина.

У судебных медиков есть такой термин – «механическая асфиксия». Его присутствие рядом с именами совсем маленьких детей понять сложно. Двоих грудничков, как говорят в народе, «заспали их мамы» – то есть дети задохнулись во время совместного сна. Ещё одна нередкая причина смерти – травмы, полученные в результате падения с высоты. Возраст погибших чаще всего от 2 до 5 лет. В 2016 году в результате падения из окон погибло 7 детей, кстати, столько же, как годом ранее.

Предпосылками трагических инцидентов продолжают оставаться распахнутые окна в квартирах, москитные сетки на которых лишь создают иллюзию защиты и не являются препятствием для маленького ребёнка. Но самый основной фактор – это оставление малолетних детей без присмотра взрослых, даже на непродолжительное время.

Например, в начале августа 2016 года в следственный отдел по Кировскому району города Екатеринбурга регионального СК России поступило сообщение о смерти 4-летнего мальчика в реанимации екатеринбургской детской городской больницы №9, который 1 августа выпал с балкона квартиры, расположенной в многоэтажном жилом доме по улице Комсомольская. Несмотря на то, что в это время дома находились родители ребёнка, а семья являлась благополучной, оставление ребёнка одного всего лишь на короткий промежуток времени не смогло уберечь их от трагедии – 4-летний малыш выпал с балкона, получив при падении тяжелейшие травмы, не совместимые с жизнью.

Ещё один из случаев: 8-летний мальчик баловался с водой. Может быть, брызгал её на головы прохожим, этого теперь уже никто не узнает. Он выпал и погиб. Что особенно печально – в этой же неполной и, скорее всего, не совсем благополучной семье за год до этого от механической асфиксии погибла его единственная 7-месячная сестра.

Почему такое происходит? Можно ли списать все эти происшествия на небывалую жару, из-за которой люди настежь распахивают окна и которая уже длительное время накрывает не только Свердловскую область, но и всю Россию? Конечно же, нет!!! Это беспечность, безответственность, безалаберность и многие другие «без…» взрослых!

И как мы видим, нельзя утверждать, что такие чрезвычайные происшествия происходят только в неблагополучных семьях. Вовсе нет, семьи самые разные и по достатку, и по составу, и по численности.

Выход видится только один – нужна активная профилактика, «вправление мозгов» у безответственной категории взрослых, а добиться этого можно агрессивной (по-другому и не скажешь) социальной рекламой на телевидении и радио со стороны государства. Телевидение должно нас мучать не рекламой «макфрешей» и «мезимов», а напоминаниями об опасностях для детей и о мерах предосторожности.

О гибели детей на воде

В 2016 году в Свердловской области утонуло 36 (!!!) детей (АППГ – 13). Практически все трагические случаи произошли в необорудованных для купания местах, т.н. «диких пляжах». На официальных пляжах происшествий зарегистрировано не было. Поэтому в качестве одной из основных причин роста трагедий специалистами названо отсутствие в муниципалитетах необходимого количества оборудованных пляжей. На всю Свердловскую область их сегодня всего 10. При этом ответственными за оборудование пляжей являются главы муниципальных образований, но они редко уделяют должное внимание обустройству мест отдыха у воды, а значит, несут косвенную ответственность за гибель людей в воде.

О необходимости принятия мер по предотвращению нападений на детей собак

Согласно Решению Екатеринбургской городской думы от 5 июня 2007 г. №44/43 «Об утверждении Правил содержания домашних животных в муниципальном образовании город Екатеринбург» владелец домашнего животного обязан обезопасить граждан от нападения домашнего животного. Кроме того, владельцам домашних животных запрещается: 1) выгуливать домашних животных на территориях дошкольных, общеобразовательных, культурных, медицинских учреждений и организаций, а также на иных территориях, установленных муниципальными правовыми актами; 2) выгуливать собак без сопровождающего лица. При выгуле собаки владелец обязан гарантировать безопасность окружающих. В жилых микрорайонах выгул собак разрешается только на поводке. В местах скопления людей владелец обязан взять собаку на короткий поводок, а на крупных или злобных собак надеть намордник.

В 2016 году было отмечено несколько случаев немотивированного нападения крупных (бойцовских) собак на детей.

В марте сотрудники Следственного комитета в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений шестилетней девочке и её маме. Обе они были искусаны догами, которых хозяйка отпустила с поводка, предварительно сняв с них намордники, в итоге – малолетний ребёнок провёл двое суток в реанимации.

В апреле на маму и двух её детей в Верхней Пышме набросился волкодав-алабай. Собака накинулась на коляску, в которой лежал младенец, и начала рвать пакеты с покупками. Ранее жители неоднократно жаловались на гуляющую без намордника собаку, но реакции местных властей не дождались.

В мае на Широкой Речке лайка напала на 7-летнюю девочку, вцепившись ей в шею и прокусив руку. В больнице девочке наложили швы на щёку и руку.

В июле в Североуральске две маленькие сестренки купались вместе с мамой на городском пляже – одной семь лет, другой пять. Неожиданно на пляж вылетел пес бойцовой породы. Он подплыл к детям, начал рычать и прокусил у них круги. Дети стали плакать, и мама бросилась к ним, с трудом отогнав собаку. Как потом выяснилось, стаффордширский терьер сбежал от своих хозяев.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Главам муниципальных образований в Свердловской области усилить контроль за выполнением правил содержания домашних животных с целью обеспечения безопасности окружающих от нападений бойцовских собак.

2.2.2. О безопасности жизнедеятельности детей в учреждениях

Обеспечение безопасности несовершеннолетних во время их нахождения в учреждениях различного назначения (образовательные, социальные и т.д.) является неотъемлемым условием минимизации рисков физического и психологического травмирования, создания комфортной среды для детей. Для руководителей органов власти, учреждений для детей в соответствии с действующим законодательством предусмотрена различного уровня ответственность за несоблюдение данного условия. Однако это не останавливает некоторых нерадивых начальников.

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам ребёнка Свердловской области поступило 54 обращения по вопросу безопасного нахождения детей в учреждениях образования. Основными проблемами, по которым обращаются заявители, стали обеспечение физической и санитарно-эпидемиологической безопасности, а также безопасность информационной среды.

В последние годы повышение защищённости образовательных учреждений является одним из приоритетных направлений деятельности администраций учреждений, однако не все образовательные организации имеют ограждение и освещение своей территории, охрана некоторых из них осуществляется лишь для видимости, что создаёт угрозу для про-никновения посторонних лиц с преступными намерениями.

20 февраля, в среднюю школу №9 Нижнего Тагила в разгар учебного дня пришел 19-летний молодой человек, девушка которого пожаловалась на недвусмысленный флирт со стороны учителя. Так как парень активно занимался единоборствами, он решил разобраться с «соперником» по-мужски и договорился о встрече в школьном фойе. В ходе разговора молодой человек нанёс удар учителю в голову. Потеряв равновесие, педагог упал и ударился головой о бетонный пол, вследствие чего он скончался. В ходе расследования следователями было установлено, что в школе ненадлежащим образом была организована охрана, в связи с чем внутрь здания могли пройти любые посторонние люди.

Поэтому в качестве положительного примера можно привести организацию системы охраны в двух образовательных учреждениях. Так, в лицее №88 г. Екатеринбурга установлены 48 внутренних камер и 13 — по периметру. Все изображения стекаются на пульт к диспетчеру. В случае внештатной ситуации вызывается ЧОП. Вход в школу – только по документу, удостоверяющему личность. В подвале и на 1-м этаже стоят датчики присутствия. Школьная территория огорожена сплошным трехметровым металлическим забором с автоматическим замком. Во всех помещениях школы установлены противопожарные радары, передающие сигнал напрямую на 02. В екатеринбургской школе №76 установлена современная система видеонаблюдения Touchscreen (Тачскрин), на мониторе охранника высвечивается имя и фамилия того, кто зашел в школу. Платить за обеды здесь уже можно одним прикосновением, датчик считывает информацию с пальца, сканер распознает лицо. Ни наличных, ни кассы в столовой нет. О каждом шаге ребёнка родителей оповещают через SMS.

Не уделяется должное внимание сегодня и охране отдаленно расположенных загородных детских оздоровительных учреждений.

В качестве примера можно привести происшествие, случившееся 26 июля в оздоровительном лагере «Дружба», в Белоярском районе. В этот день на пульт централизованного наблюдения ООО ЧОП «ЭФА» поступил тревожный сигнал из этого детского лагеря. Вместе с тем, группа до объекта охраны не доехала. Тем временем вооруженные охотничьим оружием несколько пьяных молодых жителей деревни Ключи пытались ворваться в детский лагерь с оружием, чтобы «сблизиться с вожатыми». Охрана их не пустила, и дело закончилось стрельбой и легким ранением обоих охранников.

По результатам процессуальных действий лицензия ООО ЧОП «ЭФА» была отозвана, однако вопрос не в этом. Простые охранники действовали в рамках своих обязанностей и не допустили на территорию детского лагеря потенциальных преступников. Вопрос в том: насколько техническое оснащение представителей ЧОП, охраняющих жизнь и здоровье детей, соответствует реалиям? Можно ли с одной дубинкой противостоять вооруженным преступникам? Насколько соответствует такая ситуация полноте и достаточности мер по охране отдалённо расположенных детских лагерей?

Об отсутствии квалифицированной охраны в образовательных учреждениях свидетельствуют и случаи противоправных действий в школе со стороны самих учащихся, которые создают угрозу здоровью сверстников. Так, в конце октября в школе №9 Дзержинского района Нижнего Тагила на перемене в коридоре кто-то из учеников применил газовый баллончик. Все учащиеся и педагоги экстренно покинули заведение, но в результате отравлений в больницу №3 Нижнего Тагила были доставлены 12 детей.

В ноябре уже в Екатеринбурге учеников 109-го лицея сняли с уроков из-за того, что неизвестный распылил газовый баллончик. Вряд ли подобное могло случиться в учреждении, где установлена нормальная система видеонаблюдения и присутствует квалифицированная физическая охрана.

В 2016 году в уполномоченные ведомства поступило много жалоб от родителей учащихся образовательных учреждений, которые получали травмы во время игры на спортивных сооружениях. Причиной в ряде случаев стал износ спортивного оборудования.

В этой связи Уполномоченным по правам ребёнка было направлено обращение в Уральское управление Росстандарта, которое в своём ответе уведомило, что проверки безопасности спортивного инвентаря в спортзалах школ и соблюдение стандартов запланированы только на 2017 год.

Следует отметить, что по закону о техническом регулировании, соблюдение стандартов – дело добровольное. Однако, если в них определены требования безопасности, то их соблюдение становится обязательными. В 2015 году был внедрен стандарт по безопасности спортивных сооружений. Руководители школ были обязаны ознакомиться с новым стандартом и предварительно проверить самим, какое оборудование установлено в спортзалах и соответствует ли оно установленным требованиям.

Не менее важной составляющей обеспечения безопасности является организация в образовательных учреждениях профилактической работы по предупреждению детского травматизма. В 2016 году в результате несчастных случаев, произошедших в образовательных организациях и организациях дополнительного образования, были травмированы 13 несовершеннолетних, 1 ребёнок погиб.

В этой связи возникает проблема безопасности конструкций зданий и сооружений. Согласно официальным данным Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, более 200 образовательных учреждений нуждаются в капитальном ремонте, несколько из них находятся в аварийном состоянии.

В январе в Краснотурьинске в муниципальном детском садике №11 обрушилась крыша веранды на детской площадке под тяжестью снега, который долгое время не убирался. ЧП случилось незадолго до отправки малышей домой. По счастливой случайности никто не пострадал. В марте в Североуральске во дворе детского сада №4 под тяжестью снега обрушилась крыша веранды. В садике шел ремонт, поэтому детей не было. В марте в школе №3 Красноуфимска на третьем этаже обвалился потолок. Это уже не первый случай обрушения – прошлой осенью в учительской обрушился кусок штукатурки. Здание школы, которое было построено еще в 1961 году, уже порядком износилось. Детям повезло – это было воскресенье. После двух предыдущих обрушений было закрыто 4 кабинета. В мае в екатеринбургской гимназии №13 в классе упал подвесной потолок – ученики едва успели отойти в безопасное место. Как пояснили отраслевые эксперты, причина может крыться в некачественном монтаже конструкции. Ранее потолок уже обваливался в кабинете химии на том же четвертом этаже. А в другом кабинете прямо во время урока на учителя упал оконный деревянный блок.

В этой связи Уполномоченный обращает внимание руководителей учреждений на необходимость занятия более ответственной позиции при принятии мер для обеспечения безопасности детей от возможных разрушений конструкций зданий и сооружений.

В качестве примера можно привести реакцию Уполномоченного по правам ребёнка на обращение жителей Екатеринбурга, пожаловавшихся на опасный мост, соединяющий техникум «Рифей» с более оживленной и транспортно доступной частью города в районе ТРЦ Екатерининский. Инициатором обращения выступила женщина, дети которой учатся в кадетском корпусе. Реакция Игоря Морокова не заставила себя ждать. Через некоторое время заявительнице пришел следующий ответ: «В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в адрес главы администрации города Екатеринбурга направлено письмо с просьбой о принятии мер, направленных на приведение обозначенного вами пешеходного моста в исправное состояние». А еще через несколько дней мостик был отремонтирован. «Мужик сказал, мужик сделал!» — резюмирует итоги проведенной Игорем Мороковым работы женщина, выступившая инициатором обращения к нему.

Важной задачей обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений является информационная безопасность при использовании учащимися сети Интернет. Несмотря на то что этому вопросу в школах уделяется особое внимание, нарушения продолжают иметь место.

Так, в 2016 году в адрес Уполномоченного обратился гражданин, сообщивший о фактах нарушения прав несовершеннолетних на защиту от информации, причиняющей вред их здоровью посредством размещения её в Интернете. Со слов заявителя, «с 1 сентября в СОШ №8 (п. Косулино) открыта студия танца Rize, организаторами которой являются люди, не имеющие педагогического образования и опыта работы с несовершеннолетними, а методы их преподавания не соответствуют этическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения. Кроме того, некоторые педагоги студии танца ведут активный образ жизни в Интернете, где общаются с детьми на различные темы, которые, по мнению заявителя, могут нанести вред их психическому и нравственному здоровью». Материал был направлен в адрес территориального прокурора. По результатам проверки администрация школы и руководители кружка были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Правительству Свердловской области при корректировке бюджета на 2017 г. предусмотреть средства на установку технических охранных средств в школах. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области организовать в 2017 году инвентаризацию установленного в спортивных залах подведомственных образовательных организаций спортивного оборудования, проверку его соответствия установленным стандартом безопасности ГОСТ Р 56440-2015 «Оборудование спортивное универсальное свободного доступа. Требования и методы испытания с учетом безопасности»* требованиям. Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области в рамках контроля деятельности, оснащенности и подготовки сотрудников ЧОПов особое внимание уделять тем из них, которые заключают договора с отдаленно расположенными детскими оздоровительными лагерями. Главам муниципальных образований в Свердловской области продолжить практику установки на пешеходных переходах перед школой над светофором желтых мигающих сигналов, которые дополнительно предупреждают водителей о перебегающих проезжую часть учениках. Руководителям детских учреждений и организаций, действующих на территории Свердловской области: 1) проверить содержание своих договоров на охрану или организацию контрольного-пропускного режима, и в случае отсутствия в нем пункта, регламентирующего работоспособность «тревожной кнопки» и скорость прибытия оперативной группы охранного предприятия, внести в него соответствующие дополнения и изменения; 2) не реже 1 раза в год проводить учебные тревоги, фиксируя скорость прибытия оперативной группы охранного предприятия. 3) при выборе частного охранного предприятия для отдалённо расположенного детского оздоровительного лагеря учитывать оснащённость сотрудников, направляемых для осуществления охраны.

*Утверждён и введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 июня 2015 г. №658-ст.

2.2.3. О состоянии здоровья несовершеннолетних в Свердловской области

Об общей ситуации со здоровьем несовершеннолетних

За последние четыре года наблюдается стабилизация и некоторое улучшение показателей по основным классам заболеваний. Однако, по ряду из них: болезням глаз, костно-мышечной системы сохраняется рост. Уже давно их называют профессиональными заболеваниями школьников. Кроме того, тревожной представляется обстановка, связанная с заболеваниями нервной системы, психическими расстройствами и расстройствами поведения, число которых выросло за 2013-2016 гг. соответственно на 2,6% и на 11,6%. В целом на сегодняшний день первая группа здоровья у детей Свердловской области составляет всего 28,2%.

Отмечается и увеличение количества травм и отравлений несовершеннолетних на территории за последние четыре года на 3,8%. В том числе выросло количество фиксируемых случаев отравления несовершеннолетних алкоголем на 33,3%. Остаётся на высоком уровне частота отравлений наркотическими (психотропными) средствами – порядка 150 случаев в год.

Есть проблемы с реабилитацией детей-инвалидов. Значительная часть таких семей решает их исходя из имеющихся ресурсов, но большинство из них – это неполные семьи, чаще всего без отца, и, как правило, они относятся к малообеспеченной категории. По статистике, почти 70% детей-инвалидов воспитываются в неполных семьях и многие мамы вынуждены отказываться от работы, чтобы ухаживать за ребёнком, а значит, семье приходится жить на пособие и пенсию на ребёнка-инвалида. В целом эта сумма не превышает 18 000 рублей. Прожить на такие деньги, да еще и найти средства на дополнительные процедуры, необходимые ребёнку, использовать новейшие технические возможности для лечения или реабилитации ребёнка, сложно.

Постепенно нормализуется ситуация с социально значимыми заболеваниями у детей с впервые установленным диагнозом. Более чем в 2 раза снизилось с 2013 года число случаев заболевания туберкулёзом. На неизменном уровне фиксируется количество заболеваний, передающихся половым путём – около 70 случаев.

В отношении заражения детей ВИЧ необходимо отметить следующее. По данным системы здравоохранения Свердловской области, в 2013 году отмечено 55 случаев заражения несовершеннолетних, в 2014 – 117, в 2015-м – 123 случая, а за 6 месяцев 2016 года – 142 случая*. Причём из 142-х зараженных – 116 в возрасте до 14 лет, чаще всего это те, кто заразился еще в утробе матери. Это проблема, которая требует к себе пристального внимания.

*Информация за год представляется только в конце февраля следующего года.

Табл. 5. О заболеваемости детей ВИЧ

Год Состоит на учете ВИЧ-инфицированных детей 2013 786 или 0.097% 2014 834 или 0,097% 2015 860 или 0,098% 2015 877 или 0,0995%

Как следует из данных, размещённых в таблице 5, рост количества заболеваний несовершеннолетними ВИЧ наблюдается на протяжении 4-х последних лет. И хотя он несопоставим с ростом ВИЧ у взрослых, тем не менее надо понимать, что значительная часть заразившихся – это младенцы, которым заболевание передано матерью. Поэтому с ростом заболеваемости ВИЧ у взрослых увеличивается и число заболевших этим вирусом детей.

Еще одной проблемой является рост за последние 10 лет в два с лишним раза количества школьников, страдающих ожирением. Такие данные были представлены Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, а также приведены в докладе «О состоянии системы образования Свердловской области в 2015 году», опубликованном осенью 2016 года. Если в 2005 году лишний вес имели 11 ребятишек из каждой тысячи школьников, то в 2015-м их уже стало 25. Причём именно за годы обучения заметно ухудшается здоровье детей. Для сравнения, первую группу здоровья ставят почти 30% детей до 4 лет, к 15-17 годам здоровыми остаются меньше 25% подростков. В третью группу здоровья попадают чуть больше 9% дошкольников, к подростковому возрасту эта цифра увеличивается до 22%.

Причина заключается в том, что в образовательных учреждениях на детей постоянно и одновременно воздействуют несколько неблагоприятных факторов: нерациональный режим дня в сочетании с высокой учебной нагрузкой и низкой двигательной активностью, недостаточность и нарушение режима питания. Также в список неблагоприятных для здоровья факторов попадают неэргономичная мебель, некомфортный тепловой режим и сла-бая освещённость помещений.

Территориями риска по уровню заболеваемости детей хроническими недугами специалистами названы – Екатеринбург, Нижний Тагил, Красноуфимск, Верх-Нейвинский, Артёмовский и Ачитский городские округа.

Впервые за последние 5 лет в Свердловской области отмечено большое количество детей, заболевших корью. Если ранее в регионе фиксировались лишь единичные случаи инфекции без распространения, в частности, в 2010 году было всего два эпизода, в 2013 – один, за весь 2015 год – три случая. То в 2016 году в Екатеринбурге с корью слегли уже 56 детей. Причина – снижение коллективного иммунитета из-за того, что люди не хотят ставить прививки. В 60-е годы прошлого века, то есть в допрививочный период, в Екатеринбурге регистрировалось до 80 тыс. случаев заболевания корью. После начала вакцинации постепенно эта проблема исчезла, и долгие годы в городе не регистрировалось ни одного случая заболевания. В 2000-х родители стали массово отказываться прививать детей.

Медики утверждают: «Корь в Екатеринбурге привозная, как и в предыдущие годы. Но проблема именно в том, что родители отказываются прививать детей, хотя сами зачастую привиты с советских времен. И не только из-за медотводов – многие не хотят прививаться из-за идеологических соображений».

В 2016 году отмечен рост и онкологических заболеваний у детей. За 2015 год было выявлено 150 случаев онкологических и гематологических заболеваний, это на 18 вновь выявленных случаев заболеваний больше, чем в 2014 году. Тем не менее показатель смертности от злокачественных онкологических заболеваний среди детей и подростков в Свердловской области остается наиболее низким среди субъектов РФ при относительно стабильно высокой заболеваемости. В 2015 году это 3,5 случая на 100 тыс. детского населения*.

*Информация по онкозаболеваниям за прошедший год представляется в марте.

О росте онкологических заболеваний косвенно свидетельствует и сложившаяся в Свердловской области ситуация с нехваткой специализированных лекарств, приобретаемых за счет областного бюджета. Так, из-за увеличения количества больных в онкоцентре в 2016 году закончился препарат «Кансидас», который назначается пациентам одновременно с химиотерапией.

Поставила Свердловская область в 2016 году рекорд и по заболеваемости сальмонеллезом. По данным Роспотребнадзора по Свердловской области, только за 6 месяцев 2016 года в регионе были зарегистрированы 1 336 случаев заражения острой кишечной инфекцией. Это почти в 2 раза выше средних многолетних показателей. При этом более половины заболевших – дети, причем 23% из них – это малыши до 2-х лет. Среди них на первом месте дети одного-двух лет, посещающие дошкольные учреждения, а на втором та же возрастная группа, но неорганизованная. Третье место — дети до года. Основной причиной заболеваемости в Роспотребнадзоре назвали употребление в пищу термически необработанной птицепродукции, например, яиц или мяса. Наиболее массовые вспышки произошли в июне в Невьянске, где инфекцию подхватили более 70 человек, из них 20 детей.

В январе 2015 года в Первоуральске произошла вспышка заболевания острой кишечной инфекцией (норовирус), в результате которой пострадало 58 детей.

Второй год отмечается вспышками различных инфекционных заболеваний Первоуральск. В августе 2016-го в больницу с симптомами энтеровирусной инфекции попали 10 детей, инфекцию они подхватили в воде. Затем в этом же месяце в детскую инфекционную больницу города попали более 30 детей с диагнозом «Менингит». Показатели заболеваемости 2016 года в сравнении с 2015 годом были превышены в 35 раз, среднемноголетние – в 10. Такого подъема не было давно. Передача инфекции происходила, в основном, водным путем: при купании в открытых водоёмах.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Министерству общего и профессионального образования Свердловской области совместно с Министерством здравоохранения Свердловской области провести через родительские собрания в школах разъяснительную работу о необходимости прививок в случаях массовых заболеваний, подготовить методические рекомендации с нормативным обоснованием проблематики для использования во время бесед с родителями и понимания преподавательского порядка действий при объявлении ограничительных мероприятий.

Проблемы помещения малолетних пациентов на стационарное лечение при отказе законных представителей от медицинской помощи

В медицинское учреждение обратилась мама совместно с ребёнком. Мальчик был осмотрен врачами-специалистами, которыми принято решение о необходимости безотлагательной госпитализации несовершеннолетнего в стационар ввиду обострения заболевания. При этом стоит отметить, что ранее (в течение недели), по назначению врачей, ребёнок проходил амбулаторное лечение на дому, которое не дало положительной динамики. Однако мама ребёнка, несмотря на заявленные требования медицинского персонала, начала отказываться от госпитализации, при этом не соглашаясь оформить отказ письменно. Исходя из складывающейся ситуации, выступая в защиту интересов ребёнка, врачами было принято решение, на основании пункта 1 части 9 статьи 20 ФЗ №323 «Об охране здоровья граждан в РФ», о его помещении в стационар без согласия родителей. Что было оформлено записями лечащего (дежурного врача) и согласовано с руководителем медицинского подразделения.

Однако при отказе родителей или иных законных представителей лица, не достигшего возраста 15 лет, от медицинской помощи, необходимой для спасения жизни указанных лиц, больничное учреждение должно обратиться сначала в суд для защиты интересов этих лиц. Но пока врач будет это делать – ребёнок может умереть! Поэтому медики, действуя в обход закона, часто сначала его забирают, а потом уже обращаются в суд, при этом отдавая себе отчёт в том, что в последующем возможно судебное преследование со стороны родителей. Но это только одна сторона проблемы.

Вторая состоит в том, кто фактически (физически) должен отнять ребёнка у родителей и дать возможность медперсоналу проводить манипуляции? Тем более при упорном несогласии мамы (папы)! Законом такая возможность предоставлена только органам опеки и попечительства.

Такие ситуации далеко не единичны во врачебной практике и зачастую происходят в вечернее время. В то же время, орган опеки работает, как и все органы государственной исполнительной власти, с 8.00 (9.00) до 17.00 (18.00). А в остальное время? К тому же будем учитывать, что любому, даже близко расположенному органу опеки необходимо время для организации работы по такому факту (издание приказа, выезд в лечебное учреждение). И далеко не всегда на это есть время у врачей. Ведь речь зачастую в таких ситуациях идет действительно о тяжелых состояниях здоровья детей, угрожающих их жизни.

Складывается коллизия: родитель (законный представитель) имеет право отказаться от медицинского вмешательства в отношении ребёнка, однако врач может усматривать необходимость такого вмешательства, а соответственно писать свое заключение и требовать от органа опеки отобрания ребёнка и помещения его в лечебное учреждение. Данная коллизия по существу противоречит одному из основополагающих прав граждан РФ, закрепленных в Конституции РФ «Материнство и детство находятся под защитой государства».

Исходя из вышеприведенного анализа, вытекает необходимость внесения изменения в действующее законодательство для урегулирования данного правового пробела.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Министерству здравоохранения Свердловской области разработать предложения по внесению изменений в Семейный кодекс РФ, иные правовые акты для определения случаев, требующих незамедлительного вмешательства врача для спасения жизни ребёнка без согласия его законного представителя.

2.3. Об обеспечении детей качественным и здоровым питанием

О массовых заболеваниях

В 2016 году вновь о себе дала знать проблема обеспечения качественным питанием в учреждениях образования и оздоровления детей. За год, по данным Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка, было зафиксировано 19 случаев массового заболевания детей в учреждениях образования, социального обслуживания и оздоровительных лагерях, в которых пострадало более 390 несовершеннолетних (АППГ – 234). Основной причиной явилась кишечная инфекция в её различных формах. При этом есть все основания полагать, что это лишь видимая часть проблемы, так как происшествия порой утаиваются. Особенно это касается частных детских садов и групп по присмотру и уходу за детьми, число которых в Свердловской области увеличивается с каждым годом, но их деятельность контролируется пока слабо, так как зачастую они функционируют нелегально.

В Аппарате Уполномоченного составлена таблица массовых заболеваний детей различными кишечными инфекциями по сообщениям средств массовой информации и данным уполномоченных органов (табл. 6).

Табл. 6 . Случаи массового заболевания детей в образовательных учреждениях и оздоровительных лагерях

№ п/п Период Образовательная организация Количество заболевших Причина 1 Апрель МАОУ гимназия №9 (Екатеринбург) 73 Кишечная инфекция 2 Сентябрь МАОУ СОШ №184 (Екатеринбург) 68 Кишечная инфекция 3 Сентябрь МАОУ СОШ №87 (Екатеринбург) 56 Кишечная инфекция 4 Март МАОУ СОШ №122 (Екатеринбург) 8 Кишечная инфекция 5 Апрель МАОУ СОШ 181 (Екатеринбург) 3 Кишечная инфекция 6 Апрель ГКСУ СОН СО «Карпинский детский дом-интернат» 58 Сальмонеллез 7 Октябрь МАОУ СОШ №20 (Нижний Тагил) 7 Кишечная инфекция 8 Октябрь МАОУ СОШ №9 (Нижний Тагил) 1 Кишечная инфекция 9 Октябрь МАДОУ ЦРР №587 (Екатеринбург) 11 Кишечная инфекция 10 Июнь МАДОУ №223 (Екатеринбург) 9 Кишечная инфекция 11 Май МАДОУ №34 (Екатеринбург) 11 Кишечная инфекция 12 Март МАДОУ №48 (Екатеринбург) Кишечная инфекция 13 Ноябрь МАДОУ №7 (Екатеринбург) 3 Кишечная инфекция 14 Февраль МКДОУ «Гармония» (Нижний Тагил) 11 Кишечная инфекция 15 Февраль НОУ «Образовательный центр «Делайт» (Екатеринбург) 2 Кишечная инфекция 16 Ноябрь МАДОУ №75 (Екатеринбург) 10 Кишечная инфекция 17 Июнь Детский загородный оздоровительный лагерь «Солнечный» (Нижний Тагил) 26 Кишечная инфекция 18 Декабрь МАОУ Лицей №180 «Полифорум» 9 Кишечная инфекция 19 Декабрь Частный детский сад «Приоритет» (Екатеринбург) 8 Кишечная инфекция

Итого заболело 392 ребёнка.

Основные нарушения санитарно-эпидемиологических правил, выявленных в учреждениях, где заболели дети:

нарушены требования к дезинфекции в помещениях учреждений, пищеблока, технологического оборудования и столовой посуды;

не созданы условия для осуществления личной гигиены сотрудников и учеников (отсутствуют мыло для мытья рук и полотенце для сушки рук);

нарушена технология производства готовых блюд и кулинарной продукции;

нарушены требования к хранению инвентаря, воздушно-тепловому режиму, внутренней отделке и оборудованию пищеблока;

сотрудники пищеблока несвоевременно проходят медицинские осмотры, не имеют медкнижек или подделывают их, не ставят необходимые прививки;

не проводится микробиологический лабораторный контроль за качеством выпускаемой продукции, не организован производственный лабораторный контроль;

в пищеблоке не соблюдаются сроки и условия хранения продуктов, нарушены правила хранения кухонного инвентаря, не работает бактерицидная лампа;

не соблюдаются правила маркировки и хранения оборудования и инвентаря;

к накрытию столов и порционированию допускается педагогический персонал, не имеющий соответствующей гигиенической подготовки;

отсутствуют документы, удостоверяющие качество и безопасность продуктов питания, не соблюдается технология приготовления блюд.

Основными причинами кишечных инфекционных заболеваний в общеобразовательных учреждениях и оздоровительных лагерях для несовершеннолетних стали:

1. Отсутствие эффективного контроля за организацией питания со стороны руководства образовательных и оздоровительных учреждений.

2. Формализм в выполнении должностных обязанностей и слабое методическое сопровождение при организации системы питания в образовательных учреждениях рядом чиновников муниципальных образований в Свердловской области.

3. Халатное отношение к выполнению договорных условий и требований санэпидрежима со стороны организаций, обеспечивающих питанием несовершеннолетних в общеобразовательных и оздоровительных учреждениях.

Таким образом, ситуация, которая складывалась в 2015 году, ухудшилась, но, несмотря на то что причины остались те же, адекватных мер не принято до сих пор.

Самым резонансным стал инцидент в элитной 9-й гимназии Екатеринбурга, где заразились кишечной инфекцией 73 ребёнка. После этого прокурорские проверки соответствия санитарным нормам школьного питания прошли во многих образовательных учреждениях города. Так, Роспотребнадзор проверил 420 сотрудников пищеблоков на ротавирус и норовирус. Диагноз подтвердился у 19 человек, в том числе 2 работника пищеблока были из 9-ки.

Во время инспекции выяснилось, что санэпидрежимом чаще всего пренебрегают повара и накрывальщицы – они игнорируют правила личной гигиены. Также оказалось, что дети далеко не всегда моют руки перед обедом. Однако поскольку организовать быстрое и качественное мытьё рук перед входом в столовую технически сложно, санитарные врачи настаивают на применении в образовательных учреждениях современных средств дезин-фекции рук: специальных салфеток, спреев, гелей, не требующих смывания.

Следует говорить о еще одной проблеме. Не всегда взрослые, работающие в образовательном учреждении, осознают, что они больны. Многие взрослые люди являются носителями, но они могут не ощущать на себе клинику заболевания. Поэтому избежать приноса инфекционных заболеваний в школу сложно. Не всегда тот же норовирус можно выявить при наружном осмотре.

Проверки правоохранительных и надзорных органов также свидетельствуют о системных проблемах в организации питания в детских учреждениях, которые требуют принятия незамедлительных мер. Например, после проверок в апреле 2016 года прокуратурой исполнения законодательства в сфере организации питания детей в образовательных организациях было внесено более 40 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено более 50 должностных лиц, возбуждено около 50 административных дел по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Вслед за прокуратурой в мае 2016 года провёл проверки Роспотребнадзор и снова нашёл массу нарушений.

Уполномоченным по правам ребёнка после изучения ситуации и консультации со специалистами предлагаются следующие меры для минимизации риска данных заболеваний в учреждениях образования и социальной политики:

1. Осень и весна – это самый неблагоприятный период по вирусным диареям: ротавирусным и норовирусным инфекциям. Поэтому в эти периоды необходимо предпринимать дополнительные меры по гигиене, медицинскому осмотру персонала пищеблоков, контролю состояния здоровья учеников.

2. Организовать проведение вакцинации детей и взрослых, обеспечивающих образовательный процесс от наиболее распространённых инфекций.

3. Обеспечить присутствие в образовательных учреждениях медицинского работника на постоянной основе.

4. Завершить процесс внедрения ультрафиолетовых установок, которые являются самыми эффективными средством для обеззараживания.

5. Предусмотреть установку системы видеонаблюдения на пищеблоке.

6. Подключить к системе контроля организации питания – представителей родительского актива образовательных учреждений.

7. Проверять перед поставкой в школу качество продуктов лабораторным путём.

8. Обязать работников пищеблоков носить перчатки, маски и шапочки, а школьников – мыть руки перед приёмом пищи.

О проблемах в организации питания

Говоря о должной организации детского питания в учреждениях для детей, следует обозначить несколько характерных проблем, которые выявляются в ходе проверок сотрудниками Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка.

1. Несоответствие качества поставляемой продукции установленным требованиям.

Обусловлена такая ситуация особенностями законодательства о закупках, в рамках которого поставщики стремятся к поставке более дешевого и, как правило, худшего по качеству, сырья. Более того, в некоторых детских учреждениях при приготовлении пищи могут накормить опасными для здоровья детей продуктами, как это случилось с воспитанниками екатеринбургского ДОУ №465, которым давали свёклу с содержанием нитратов почти в 2 раза превышающем нормы (производитель ИП Кузнецов из Богдановического района).

Конечно, государство должно и будет бороться с фальсификацией продуктов питания, но нужно принимать соответствующие меры и на местах.

Выход из этой ситуации видится следующий:

во-первых, договоры с комбинатами питания обязательно должны содержать раздел, в котором оговаривается качество продуктов питания, закупаемого ими для школьных столовых, только в этом случае «экономные» комбинаты можно будет привлечь к ответственности;

во-вторых, к контролю за качеством входящих продуктов должны подключиться родительские комитеты, которые могут профинансировать лабораторные исследования подозрительных продуктов (к сожалению, сами школы и муниципалитеты этого сделать не смогут, поскольку в их бюджетах на это средства не заложены); выборочная проверка продуктов заставит недобросовестные комбинаты более ответственно относится к взятым на себя обязательствам.

2. Несоблюдение требований СаНПиНов* по использованию в приготовлении пищи для детей установленного перечня продуктов: творога, рыбы, овощей и т.д., а также по установленным весовым характеристикам порций.

*Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08».

Особенно явно эти факты проявились при проверке организации питания детей в период летней оздоровительной кампании. В организованных на базе городских школ лагерях дневного пребывания питание осуществлялось без разделения детей на возрастные группы 7-11 лет и 11-18 лет, для которых установлены различные нормы выхода блюд. Фактически бралась минимальная норма выхода порций для учащихся 7-11-летнего возраста, и всех детей кормили по ней. Причем не было разницы, в Екатеринбурге или где-то в глубинке.

Наиболее «отличился» в ходе проверок детский оздоровительный лагерь «Приозерный» (обслуживает ЕМУП «Столовая №41», г. Екатеринбург), где при контрольном взвешивании блюд был выявлен факт беспрецедентного недовеса в порциях – более чем на 50% (фото 1).

К чему может привести такая «экономия» продуктов на детях показала ситуация с МУП «Столовая №6», заместитель директора которой оказался под следствием. Его обвинили в фактическом воровстве продуктов у детей, а в сентябре 2016 года он предстал перед судом. Возглавляемое им предприятие отправляло по документам в столовые 100% продуктов, но по факту завозилось лишь 80%. Недостачу мяса в котлетах разбавляли хлебом.

Фото 1. По меню предполагалось 250 г второго блюда, а фактически 120 г (за вычетом массы тарелки).

Данная ситуация не единична. Некоторые комбинаты школьного питания завышают путём различных ухищрений наценку на питание, которая не должна превышать 47%, но порою составляет 60% и более. Поэтому нечего удивляться, когда по результатам проверок выявляется, что в меню завтраков практически отсутствуют свежие овощи и фрукты, порции маленькие, а фактическое меню не соответствует утвержденному.

Из года в год Уполномоченный по правам ребёнка говорит об этой проблеме, постепенно ситуация меняется, но не везде. В конце 2016 года Игорь Мороков с инспекционной поездкой посетил одно из удаленных муниципальных образований Свердловской области, где его сотрудниками была проведена проверка организации детского питания в общеобразовательных учреждениях и в детском саду. Проверка, проведенная в присутствии начальника Управления образования, показала, что в школе при выдаче со склада продуктов по нормам на шесть сотен детей ухитрились накормить на 40 человек больше, а в детском саду – контрольное взвешивание порционных блюд показало их вес в 2 раза меньше нормы.

3. Отсутствие единых требований по организации питания льготной категории детей и остальных учащихся.

Начиная с 5-го класса, в школе кормят две категории детей: те, кто питается на дотации, и те, кто покупает завтраки-обеды за наличные. Естественно, в силу ограниченности бюджетных средств дотации не позволяют приготовить для ребёнка полноценную, в понимании медиков, порцию. Поэтому за обеденным столом соседствуют «соевая сосиска с тушеной капустой» и нормальная порция бифштекса с картофельным пюре и бананом.

Подобная ситуация порождает множество проблем, в том числе главную – провоцирует социальное расслоение между учащимися не только по всей школе, но и между учениками одного класса, да и между их родителями. В качестве примера: сегодня бюджет выделяет для екатеринбургских школьников льготных категорий 70,82 руб., а питание учащихся за свой счёт составляет в среднем по городу 90,00 руб.

В этом же разрезе возникает вопрос и к финансированию данных программ: фактически на льготирование школьников Екатеринбурга бюджет Свердловской области выделил по 70,82 рублей (Постановление Главы Администрации г. Екатеринбурга №1312 от 29.06.2016), а на питание детей из других муниципальных образований от 36 до 50 рублей. Возникает вопрос – почему? Или в других муниципалитетах ниже цены на продукты, меньше стоимость услуг или дети другие? Не такие, как в столице Среднего Урала?

Да, областные власти, выделяя бюджетные средства, стараются осуществить поддержку социально ослабленных групп населения, но муниципалитеты ещё больше усугубляют социальное расслоение. К примеру: постановление Главы Администрации г. Нижний Тагил от 14.04.2016 г. №1071-ПА «Об организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждений на 2016-2020 гг.», где для учащихся начальных классов на питание выделено (на 2016 год) 36,00 руб., но если ребёнок – сирота или из малоимущей семьи, то 43,00 руб.

4. Из обозначенной выше проблемы вытекает следующая – на каких правовых основаниях в школах организовано питание не льготной категории учащихся?

Те средства, которые выделяет бюджет на льготников, учтены в заключаемых с комбинатами питания договорах (контрактах), а вот в рамках каких правовых актов кормят остальных учеников, не всегда ясно. Отдельного договора между бюджетным учреждением и комбинатом питания на нельготников нет. Есть договор аренды школьной столовой за символическую сумму и не оплачиваемые счета за электричество, газ, пар и воду, которые потом оплачивает муниципалитет, и отсутствие, как такового, понятия – «плата за использование оборудования столовых».

Для примера приведём приложение к муниципальному контракту МКОУ СОШ №2 г. Нижние Серги на организацию питания учащихся (фото 2). На официальном сайте школы размещен отчёт о результатах самообследования этой образовательной организации за 2015-2016 учебный год. Общая численность учащихся – 649 детей.

Фото 2. Приложение к контракту на организацию питания

Таким образом, 279 несовершеннолетних питаются за свой счёт, однако в объёме оказываемых услуг о них не сказано. Цена контракта фиксирована и равна количеству тех средств, которые выделил бюджет на дотации. Следовательно, делаем вывод, что данный контракт действителен только в части исполнения услуг контрагентом по организации питания льготников. На основании какого правового акта осуществляется предоставление услуг для оставшейся части учеников не понятно. Объяснения в стиле «мы работаем в рамках уже заключенного контракта» не дают права игнорировать установленный правовой порядок хозяйственной деятельности субъекта предпринимательства, которая должна быть организована в соответствии с законодательством, т.е. с заключением договора на основании предварительно проведённых торгов, учётом движения финансовых средств для целей налогообложения и т.д.

При этом в договоре должны быть определены стоимость питания, перечень продуктов, блюд и т.д. Но этого ничего нет и в результате сортамент блюд, в лучшем случае, определяют родители. К тому же в большинстве школ, где питание осуществляется комбинатами, есть так называемое «свободное меню», продукция которого реализуется рознично, через школьные буфеты, но анализ договоров и контрактов на организацию питания показал, что фактически ни в одном из них розничная торговля на территории школы не оговаривается. И проблема здесь даже не в предусмотренности дополнительного питания отдельными пунктами договоров, а в том, что указанное «свободное меню» не согласовывается с руководством школ, не контролируется в повседневном режиме бракеражными комиссиями, что позволяет комбинатам питания кормить детей тем, чем им вздумается.

Вероятно, контрольным и надзорным органам необходимо обратить внимание на эту хозяйственную вольницу учреждений образования и их партнёров по организации питания в школах.

5. Есть ещё одна сопутствующая проблема – организация торгов.

Общеизвестно, что все торги по бюджетным средствам у нас проводятся в рамках Федерального закона №44-ФЗ. Но оказывается, что автономные и бюджетные учреждения могут проводить закупки по более щадящему варианту, это Федеральный закон №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Вся «соль» этого федерального закона в том, что указанные учреждения могут организовывать торги, руко-водствуясь положением о закупках, принятым для автономного учреждения наблюдательным советом организации, а для бюджетного – учредителем, то есть органом местного самоуправления, правда, оно должно соответствовать законодательству о закупках. Там нет ограничений по суммам закупок, и есть возможность работать с живыми деньгами учеников – нельготников. Вот только как быть с той частью средств, которые поступают в виде бюджетных субсидий, их-то надо по закону №44-ФЗ оприходовать. Что это, нарушение закона или правовой пробел?

6. А кто платит за организацию питьевого режима в школе?

Главой 10 СанПиН 2.4.5. 2409-08 установлены требования к организации питьевого режима в школах, где одной из обязанностей администрации учреждения является централизованное обеспечение водой учащихся. Однако на сегодняшний день ни одним нормативно-правовым актом не определено за чей счёт: школы или родителей.

Школы, как правило, идут по пути сбережения собственных средств и «рекомендуют» родительским комитетам организовать сбор денег на приобретение бутилированной питьевой воды, установку кулеров и их обслуживание. При этом вопросы, касающиеся санитарной обработки кулеров, вододиспенсеров и помп для бутилированной воды, в санитарно-эпидемиологических нормах и правилах не отражены.

7. Отсутствие медика в школе.

В соответствии с требованиями федерального законодательства медицинские работники должны следить за организацией питания в общеобразовательном учреждении, в т.ч. за качеством поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи. Так должно быть! А на деле результаты проверок Аппарата Уполномоченного показывают, что во многих муниципалитетах медицинские работники присутствуют в школах лишь 2-3 раза в неделю. При этом часто медицинская сестра или фельдшер обслуживает по две школы, удалённые друг от друга, а стало быть, эти медицинские работники объективно не могут обеспечить надлежащий контроль за процессом организации детского питания. А раз нет независимого контроля со стороны медицинских работников, то вероятность безответственного отношения к организации детского питания возрастает.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Прокуратуре Свердловской области, Роспотребнадзору обратить внимание на организацию в учреждениях образования дополнительного питания в рамках работы школьных буфетов. Кроме того, проверить практику торгов на предмет законности применения Федерального закона №223-ФЗ в отношении бюджетных субсидий на питание учащихся. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области подготовить рекомендации по вопросу обеспечения питьевого режима в школах в части финансирования данного мероприятия. Министерству здравоохранения Свердловской области рассмотреть варианты присутствия медицинских сотрудников в образовательных организациях для детей в целях осуществления медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников, контроля соблюдения установленных санитарных норм во время образовательного процесса. Главам муниципальных образований: 1. Принять меры по устранению выявленных нарушений и обеспечить надлежащее соблюдение действующего законодательства в части обеспечения прав несовершеннолетних на здоровое и сбалансированное питание с учетом предложений Уполномоченного по правам ребёнка, изложенных в данном разделе. 2. Рассмотреть вопрос об унификации питания всех категорий учащихся образовательных организаций.

2.4. О праве ребёнка на отдых, досуг и оздоровление

В 2016 году в Свердловской области была организована работа 72 детских загородных лагерей, 30 оздоровительных санаториев, 8 палаточных лагерей и 1 100 дневных площадок при школах.

В соответствии с планом проверок специалистами Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка, в период с июня по август, было проверено в 15 муниципальных образованиях Свердловской области 40 городских и загородных оздоровительных лагерей. В частности, была проинспектирована деятельность оздоровительных лагерей, размещающихся на территории: Сысертского городского округа, – «Заря», «Маяк», «Красная гвоздика» и «Прометей»; Невьянского городского округа – «Каменный цветок», «Волна», «Приозёрный».

В ходе проверок были отмечены положительные тенденции в организации летней оздоровительной кампании по сравнению с предыдущими годами. Вместе с тем, помимо положительных аспектов в организации детского отдыха, проверяющими были отмечены и факты несоответствия деятельности некоторых лагерей требованиям законодательства.

Так, вопросы по наличию справок об отсутствии судимости у педагогического и обслуживающего персонала возник в двух лагерях, а в лагере «Заря» возникли претензии к администрации учреждения в связи с отдельными нарушениями санитарных норм и проблемами в обеспечении безопасности отдыха воспитанников. В лагере «Приозёрный» возникли существенные претензии к организатору детского питания (ЕМУП «Столовая 41», г. Екатеринбург) и к администрации лагеря в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических норм в столовой, а к последней – ещё и с проблемами в обеспечении физической безопасности воспитанников.

Наиболее часто выявлялись нарушения в организации детского питания – выявлены в 30 лагерях из 40, т.е. в 75% от общего числа. Характер нарушений был следующий: отсутствие контроля со стороны администрации лагеря за нормами питания по возрастным группам детей; отсутствие записей в бракеражных журналах; в некоторых лагерях не соблюдалось утвержденное меню; использовалась посуда со сколами. Причём наиболее часто такие нарушения выявлялись в городских лагерях, действовавших на базе общеобразовательных школ (17 из 20).

Много нарушений выявлено в организации медицинского облуживания, замечания сделаны в 16 лагерях, из них – 13 городских и 3 загородных. Характер нарушений: несвоевременное уведомление медицинскими работниками руководителей лагерей о травмах, полученных детьми; неготовность медицинских блоков к приёму детей; отсутствие записей в амбулаторных журналах о выданных детям лекарствах.

Следующими по количеству были нарушения в сфере кадрового обеспечения (11 лагерей), среди них: в личных делах сотрудников лагерей не было справок МВД об отсутствии судимости; некоторые сотрудники, занимающие педагогические должности, не имели никакого педагогического образования. В некоторых лагерях был явный недокомплект педагогических кадров, например: в одном из них на 6 отрядов работало всего 5 вожатых.

Далее идут претензии к лагерям в части организации внешней охраны и непедагогичного поведения сотрудников, соответственно, 3 и 4 лагеря. Нарушения выражались в свободном доступе посторонних граждан на территорию лагеря, в неработающих «тревожных» кнопках, в организации профессиональной охраны (ЧОПами) только в ночное время, а не-педагогичное поведение сотрудников лагерей проявлялось в наказаниях и в психологическом давлении на детей. И последний вид нарушений – это отсутствие правоустанавливающих документов, в частности – актов приёмки лагеря, такие нарушения установлены в 5 лагерях. Графически общие результаты проверок представлены на рис. 14.

Рис. 14. Результаты проверок оздоровительных лагерей.

Все выявленные нарушения были доведены до сведения руководителей лагерей с установлением сроков для устранения выявленных недочётов.

Проверки прокуратуры и Роспотребнадзора также показали, что пока не во всех детских оздоровительных лагерях сегодня наведён должный порядок. Особо «отличился» лагерь «Салют», в котором специалистами Роспотребнадзора были выявлены многочисленные нарушения санитарных правил. В результате Каменский районный суд 30 июня приостановил деятельность учреждения, но 4 июля специалисты прокуратуры во время проверки обнаружили в лагере 71 ребёнка. Учитывая, что нахождение детей в лагере угрожало их жизни и здоровью, прокуратура района направила материалы в следственные органы. В результате были возбуждены уголовные дела по ст. 315 УК РФ («Злостное неисполнение решения суда»), ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Всего по результатам проверок Роспотребнадзора санврачи составили почти пять сотен протоколов об административных нарушениях, выписали 250 штрафов на 893 тысячи рублей и отстранили от работы 48 сотрудников лагерей, которые оказались носителями возбудителей инфекционных заболеваний.

Несмотря на такое большое количество выявленных нарушений, серьёзных происшествий в работе детских лагерей практически не было. Во многом это следствие активной работы надзорных и контрольных органов. Поэтому Уполномоченный по правам ребёнка констатирует, что в Свердловской области с каждым сезоном качество оказания детям оздоровительных услуг возрастает. Уровень безопасности повышается, качество питания улучшается, более насыщенными и интересными становятся планы и программы лагерной жизни, и главное – детские отзывы о времени, проведённом в оздоровительном лагере, становятся всё более положительными.

В заключение этого раздела необходимо отметить, что государство предпринимает законодательные меры для установления единых норм регулирования организации детского отдыха. Принят федеральный закон, регламентирующий права и обязанности всех заинтересованных сторон – владельцев лагерей, властей, родителей и самих отдыхающих*. Однако после внимательного изучения нормативного акта возникает вопрос о том, что законодатель, предусмотрев практически все возможные сферы регулирования отдыха и оздоровления детей, не затронул такую важную область как загородные выезды несовершеннолетних в организации, формально не занимающихся и не подпадающих вследствие этого под юрисдикцию закона, организацией именно детского отдыха. Поэтому Уполномоченный по правам ребёнка предлагает учесть этот момент.

*Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. №465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей».

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Правительству Свердловской области: 1. Разработать предложения по регламентации деятельности организаций формально не занимающихся и не подпадающих вследствие этого под юрисдикцию закона, организацией детского отдыха, в части обеспечения безопасности несовершеннолетних осуществляющих организованные выезды в эти организации. 2. Принять меры по развитию инфраструктуры доступного семейного отдыха и семейного туризма в каникулярное время, чтобы дети могли отдыхать вместе с родителями. 3. Принять дополнительные меры по усиления пропускного и внутриобъектового режимов в детских лагерях, осуществлению контроля их функционирования, обеспечению инженерно-техническими средствами и системами охраны, а также иными мерами защиты. Руководителям учреждений детского оздоровления и отдыха особое внимание уделять соблюдению законодательных ограничений для лиц, лишенных права на занятие трудовой деятельностью в сфере образования несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, спорта, культуры и искусства в целях исполнения требований статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации и статьи 22.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2.5. О праве ребёнка на защиту чести, достоинства, неприкосновенность личности

2.5.1. О состоянии преступности в отношении несовершеннолетних и подростковой преступности

Защита детей от любых проявлений физического, сексуального и психологического насилия и эксплуатации для Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области является одним из приоритетных направлений его деятельности. Вся поступающая к Уполномоченному информация о нарушениях прав ребёнка, пострадавшего от преступления, ставится под его личный контроль. В ходе изучения ситуации организуется оперативное взаимодействие со следственными органами, с прокуратурой и полицией, различными специалистами и экспертами. Эти действия позволяли эффективно содействовать восстановлению прав несовершеннолетних жертв, обеспечивать их необходимой помощью.

В целом статистика обращений граждан, информация, полученная Уполномоченным по правам ребёнка в рамках распоряжения Губернатора Свердловской области №305-РГ и соглашений с правоохранительными органами, свидетельствует, что ситуация в сфере преступности несовершеннолетних в Свердловской области остаётся стабильной. Тем не менее, сравнивая статистические показатели работы правоохранительных органов и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, в 2016 году зафиксировано снижение числа подростков совершивших преступления по сравнению с предыдущими годами на 21,3% (с 2 652 в 2013 до 2 092 в 2016 году). Однако количество несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, но не привлеченных к уголовной ответственности в два с лишним раза больше. Это говорит о том, что значительную часть преступников составляли лица, которые не достигли возраста уголовной ответственности или попавшие в 2016 году под декриминализацию статьи 116 УК РФ (побои).

Во-вторых, анализируя показатели работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, следует предполагать большую латентность подростковой преступности, что подтверждается количеством отказов в возбуждении уголовных дел. Так, число постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела или его прекращении в отношении несовершеннолетнего в 2013 году составило 3 675, в 2015 году – 3 614, а за 9 месяцев 2016 года данная цифра уже достигла 2 690. В том числе количество отказов на совершивших общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, составило: в 2013 году – 2 170, в 2015 году – 2 028, а за 9 месяцев 2016 года – 1 479 постановлений.

Одновременно отмечен устойчивый рост количества направляемых в суд материалов о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, который составил: в 2013 году – 68, в 2015 году – 97, а за 9 месяцев 2016 года – 62. С 2016 года стали меньше привлекать несовершеннолетних к мерам наказания, не связанным с лишением свободы: в 2013 году – 708, в 2015 – 602, а за 9 месяцев 2016 года 480.

В-третьих, уменьшилось количество особо тяжких и тяжких преступлений, совершаемых подростками, а также: грабежей и разбоев, наркопреступлений, преступлений против половой неприкосновенности (табл. 7).

В целом в общей структуре подростковой преступности преобладают преступления против собственности – более 80% от общего количества преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Табл. 7. Основные показатели подростковой преступности.

Общественно опасные деяния 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Убийство, причинение смерти по неосторожности или вследствие умышленного нанесения травм (ст.ст. 105, 109, ч.4 ст.111 УК РФ) 15 18 24 11 Грабежи, разбои, вымогательства (ст.ст. 161-162 УК РФ) 300 240 204 184 Вымогательство (ст. 163 УК РФ) 9 18 23 17 Кражи (ст. 158 УК РФ) 1 426 1 487 1 738 1 490 Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ) 116 193 218 132 Побои, причинение легкого вреда здоровью (ст. ст. 115-116 УК РФ) 173 220 345 191 Преступлений по линии НОН (ст.ст. 228, 228.1 УК РФ) – наркопреступления 98 256 239 146 Преступлений против половой неприкосновенности (ст.ст. 131-132 УК РФ)/ в т.ч. тяжких 51/14 37/20 43/33 10/7

В-четвёртых, отмечено снижение количества подростков, привлекаемых к ответственности в связи совершением правонарушений административного характера (табл.8). Хотя эта тенденция скорее указывает на снижение активности работы по этому направлению. Если за 2015 год профилактическая работа проводилась с 16709 подростками, то за 9 месяцев 2016 года с 10486 несовершеннолетними. С 2013 по 2015 год показатели по количеству детей, совершивших правонарушения, уменьшились с 7 074 до 5 979, т.е. на 15,5%. За 9 месяцев 2016 года эта цифра составила 3 852 подростка. При этом на комиссиях только по нижеприведённым статьям Кодекса об административных правонарушениях рассмотрено:

по ст.20.20 КоАП РФ (распитие несовершеннолетними пива, алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах, потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ в общественных местах): в 2013 году – 346 дел, в 2014 году – 692, в 2015 уже 775, а за 9 месяцев 2016 года – 540 дел.

по ст.ст. 20.21 и 20.22 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) рассмотрено соответственно 3041, 2869, 2562 дела, за 9 месяцев 2016 года – 1787 дел.

Табл. 8. Правонарушения, связанные с потреблением спиртных напитков, токсических и наркотических средств и распространением последних.

Статья КоАП 2013 год 2014 год 2015 год 9 м.2016 года Выявлено правонарушений по статьям 20.20, 20.21, 20.22 КоАП РФ – алкоголь и наркотики 3524 3980 3516 2327 Совершено правонарушения по линии НОН (по ст.ст. 6.8-6.9 КоАП РФ) – наркотики 75 90 117 82

В-пятых, на достаточно высоком уровне остаются угрозы обеспечения безопасности детей, особенно малолетних, от преступных посягательств. Так, в 2016 году в результате преступлений погибло 43 ребёнка (в 2013 году – 40, в 2014 – 57, 2015 – 84). При этом особое беспокойство вызывает тот факт, что значительная часть преступлений совершается в семье, родственниками, знакомыми, поддерживающими отношения с семьей и подпадающими в связи с этим в круг «доверенных» лиц – 29,2% от всех преступлений (табл. 9).

3 августа 2016 года жительница Режа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбросила из окна квартиры на 5-м этаже жилого дома своего трёхлетнего сына. Мальчик упал на бетонное перекрытие крыши магазина, примыкающего к дому. В результате ребёнок получил множественные переломы и был доставлен с места происшествия в реанимацию местной больницы в тяжелом состоянии. 15 января 2016 года в рабочем поселке Пышма 21-летняя женщина совершила убийство своей полуторамесячной дочери, утопив ребёнка в ванночке для купания. Свои действия она объяснила тем, что была раздражена тем, что ребёнок плачет.

Табл. 9. Основные показатели состояния преступности в отношении несовершеннолетних.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Количество преступлений в отношении детей13, в т.ч.: 3 573 3 904 4 553 2 854 14 убийств (ст.ст. 105-107, УК РФ); 15 23 29 6 причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ) 24 32 53 36 причинение тяжкого вреда (ст.111 УК РФ/ по ч.4) 21/1 16/2 14/2 14/1 причинение вреда средней тяжести (ст. 112 УК РФ) 30 36 35 32 истязания (ст.117 УК РФ) 28 42 41 42 причинение легкого вреда, побои (ст.ст.115-116 УК РФ) 2 039 2 211 2 348 1392 преступления против половой неприкосновенности, совершенные в отношении детей (ст.ст. 131-135 УК РФ) 472 618 754 463 Количество преступлений, совершенных родителями в отношении детей, в т.ч. (в % от общего количества) 541 15,1% 770 19,7% 1004 30,4% 832 29,2% в т.ч. убийств (ст.ст.105-107,109,ч.4 ст.111) 17 18 16 4 в т.ч. преступления против половой неприкосновенности (ст.ст. 131-135 УК РФ) 30 64 37 33

*С учётом преступлений по ст. 157 УК РФ (алименты). **В 2016 году без учета преступлений по ст. 157 УК РФ и декриминализации ст. 116 УК РФ (побои).

Тревожит и то, что 77,7% преступлений из общего числа преступлений в отношении детей в 2016 году сопряжены с насильственными действиями, а 9% тяжкие и особо тяжкие.

Остаётся на достаточно высоком количественном уровне и такой преступный состав, как «причинение смерти по неосторожности» (ст.109 УК РФ). В 2015 году количество таких преступлений достигло максимума за последние несколько лет – 84 случая. В 2016 ситуация несколько улучшилась, но тем не менее осталась напряженной – 36 преступлений.

Ещё один преступный состав, который является показательным – это преступления против половой неприкосновенности личности (ст.ст.131-135 УК РФ). С 2013 по 2015 год количество преступлений данной направленности выросло в 1,7 раза. В 2016 году было зафиксировано снижение таких преступлений до уровня 2013 года. При этом по-прежнему около 70% пострадавших, это дети до 14 лет, т.е. малолетние.

Анализ ситуации с обеспечением охраны прав детей в Свердловской области, проведенный Аппаратом Уполномоченного в 2016 году (по данным за последние 4 года), позволил выявить потенциальную угрозу обеспечения прав новорожденных, закрепленных ст. 7 Конвенции о правах ребёнка. Так, в соответствии с п. 1 (абз. 3), ст.14 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» основанием для государственной регистрации рождения является заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребёнка – при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. Учитывая, что проведение каких-либо действий по установлению достоверности факта рождения лицом, подавшим документы на регистрацию ребёнка, в этом случае законом не предусмотрено, за исключением заявления свидетеля, возникает вероятность неправомерного использования ситуации для регистрации новорождённого ребёнка не биологическими родителями (табл. 10).

Табл. 10. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния о рождении детей отделами ЗАГС Свердловской области, родившихся вне медицинского учреждения.

Показатель 2015 год 2016 год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1-4 кв. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния по рождению детей вне медицинских учреждений 133 37 35 72 92 236

Можно говорить о нескольких факторах, которые способствуют усугублению проблем с преступностью. В частности, немалую роль в распространенности жестокого обращения с детьми играют экономические, социальные трудности, с которыми сталкиваются многие семьи. Необходимость каждодневных усилий по «выживанию» не способствует формированию в семье атмосферы спокойствия, доброты, зато рождает и поддерживает стрессы, провоцирует неадекватные эмоции и поведение как взрослых, так и подростков. Одним из объяснений роста числа преступлений сексуального характера является тот факт, что девочки в возрасте 13 лет считают вступление в половые отношения с парнем «модным и престижным». Со стороны родителей несовершеннолетних, ставших жертвами подобных преступлений, никакой просветительской и образовательной работы не проводится, не разъясняются последствия данных поступков.

По-прежнему к сложностям, возникающим при расследовании и рассмотрении судами уголовных дел в отношении несовершеннолетних, относится отсутствие в достаточном количестве на местах психологов, адаптированных к работе с детьми – жертвами преступлений, владеющих навыками оказания им помощи по устранению нравственных страданий, связанных с преступлением. Вместе с тем реабилитационные мероприятия в отношении таких потерпевших являются важным способом восстановления их психического здоровья.

В 2016 году, так же как и в 2015-м, представители территориальных исполнительных областных органов и в первую очередь территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав крайне редко пользовались возможностью реализовать свои прямые полномочия по защите прав несовершеннолетних в судах.

В последнее время у россиян и жителей Свердловской области стали все чаще возникать проблемы, связанные с «коллекторским беспределом». В феврале в Екатеринбурге коллекторы, представляющие интересы одной из фирм, дающей кредиты, заблокировали малолетнего ребёнка в квартире, при этом отрезав телефон и проводку. Причиной подобного поведения коллекторов стал долг соседей семьи мальчика. На протяжении трех часов коллекторы пытались поговорить с 12-летним школьником, угрожая ему расправой и поджогом. Они сломали замок на входной двери, в результате чего подросток оказался блокирован в квартире. В марте был зафиксирован ещё один случай, парализовавшего работу клиники в Екатеринбурге. Коллекторы угрожали матери-должнице сжечь ее ребёнка за 6,7 тыс. руб.

ГУ МВД России по Свердловской области отметило, что с начала 2015 года по март 2016-го в полицию поступило порядка 700 обращений граждан на действия коллекторов. Однако дело было возбуждено только по одному заявлению. Отказы в возбуждении уголовных дел, как правило, связаны, либо с малым ущербом, либо, в случае с угрозами, нет аудиозаписей или очевидцев, способных подтвердить факты.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотреть вопрос обеспечения безопасности несовершеннолетних в случаях неправомерных действий коллекторских агентств. Главному управлению МВД России по Свердловской области в целях оперативного обеспечения условий соблюдения гарантий государственной защиты прав и законных интересов детей предоставить возможность Уполномоченному по правам ребёнка в Свердловской области получать в оперативном порядке информацию о фактах совершения в отношении несовершеннолетних, а также несовершеннолетними тяжких преступ-лений, гибели и тяжком травмировании детей.

2.5.2. О мерах по профилактике безнадзорности и преступности несовершеннолетних, жестокого обращения в семье

О работе с потерпевшими

Основой выстраивания эффективной системы профилактики безнадзорности и преступности несовершеннолетних, жестокого обращения в семье является межведомственное взаимодействие по организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, потерпевшими от преступлений, с членами их семей.

В этой связи работа с потерпевшими пока не достигла желаемого уровня. Не создана целостная система реабилитации детей, ставших жертвами преступлений. Да, были внесены изменения в УПК РФ, дающие возможность потерпевшему, не дожидаясь окончания расследования по уголовному делу получить копии постановлений, приговоров и решений судов, а также копии иных процессуальных документов. С 1 января 2015 года при работе с потерпевшим, не достигшим возраста 16 лет участие педагога или психолога обязательно. Но законодательно не закреплен перечень органов и учреждений, в обязанности которых входит оказание реабилитационной помощи несовершеннолетним, потерпевшим от преступлений; не определен четкий порядок действий субъектов системы профилактики, направленный на социально-психологическую реабилитацию детей, пострадавших от преступных деяний; не регламентирована ответственность законных представителей несовершеннолетних при отказе от прохождения с ребёнком курса психологической реабилитации и т.д.

Сегодня направление несовершеннолетнего потерпевшего к психологу для прохождения курса реабилитации носит рекомендательных характер, и ребёнок зачастую становится заложником некомпетентности родителей при их отказе от данного вида помощи.

Кроме того, в статье 5 Федерального Закона РФ от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» определены категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, а категории несовершеннолетних, потерпевших от преступлений, нет. При этом статья 9 этого же закона обязывает органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах компетенций обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Правительству Свердловской области инициировать внесение изменений в Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с целью включения категории несовершеннолетних потерпевших, в отношении которых органы и учреждения системы профилактики должны проводить индивидуальную профилактическую работу, а также порядка осуществления реабилитации таких детей.

О снижении возраста уголовной ответственности

С данной инициативой выступила член Совета Федераций РФ Елена Мизулина, известная своими законопроектами о защите нравственности, в том числе – у детей. «Хочу обратить внимание на печальную тенденцию последнего времени – «омоложение» возраста преступников. Мы отмечаем неисключительный характер убийств и подстрекательств к самоубийству, совершенных подростками. Думаю, придется в скором времени ставить вопрос о снижении возраста уголовной ответственности для несовершеннолетних. Я всегда была противником подобного шага, но жизнь вынуждает нас к тому, чтобы вернуться к обсуждению подобной возможности».

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков по данному поводу отмечает: «Данная инициатива отнюдь не нова. Такие предложения появляются раз в пару лет. Мы обсуждали уже эту тему – и в нашем сообществе уполномоченных, и у себя в Аппарате, и пришли к единодушному мнению, что этого делать нельзя. В конце концов, об этом говорят Эр-Риядские соглашения, и я убежден, что ребёнка надо держать как можно дальше от пенитенциарной системы и соприкосновения с уголовным миром, потому что у нас и без этого достаточно ресурсов для воздействия на детей до 14 лет. Существуют и спецшколы, и центры временного содержания несовершеннолетних, помещение в них не является мерой уголовной ответственности. И те и другие не работают сейчас на полный ресурс, а вторые вообще заполняются только детьми – гражданами стран ближнего зарубежья, которых готовят к отправке домой. Будущее ребёнка – вот о чем мы обязаны думать».

Можно добавить к комментарию Уполномоченного и слова руководителя центра социально-психологической помощи детям и подросткам «Форпост» Юлии Дерягиной: «Возраст уголовной ответственности может не совпадать с возрастом психологической ответственности. Поэтому законодатель должен четко сформулировать – какие именно цели он преследует, когда хочет снизить возраст наступления уголовной ответственности? Уголовная ответственность предполагает раскаяние и осознание происходящего. Есть ли в системе исполнения наказаний воспитательные механизмы для формирования этого понимания у ребёнка? Поможет ли снижение возраста уголовной ответственности изменить поведение и личность ребёнка? Или, отправив его в колонию, мы получим профессионального преступника? В поговорке «Бей, когда лежит поперек лавки» смысл в том, что педагогическое воздействие работает до определенного возраста. И только когда оно уже бесполезно, когда другие механизмы коррекции поведения детей не срабатывают, наверно, можно говорить об уголовной ответственности. Мне кажется, лучше заниматься коррекцией и реабилитацией».

О привлечении социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих общественно полезные услуги

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 октября 2016 г. №1096 утвержден конкретный перечень общественно полезных услуг для некоммерческих организаций-исполнителей общественно полезных услуг. В частности, предусмотрено их участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которое включает в себя:

проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями с учетом анализа причин и условий, способствующих самовольным уходам несовершеннолетних из семей;

оказание содействия в организации поиска несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций;

организация оказания психологической и социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций;

содействие в получении медицинской помощи несовершеннолетними, самовольно ушедшими из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций;

вовлечение несовершеннолетних, учитываемых образовательными организациями, подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, в социально значимую деятельность.

Уполномоченный по правам ребёнка уверен, что внедрение данных инициатив Правительства России позволит при грамотной реализации значительно разгрузить органы профилактики. Если к делу будут привлечены организации, пользующиеся авторитетом в глазах подростков, то успех обязательно будет.

О трудовой занятости подростков

Одним из направлений профилактики преступности несовершеннолетних, о котором нельзя не упомянуть, является организация занятости несовершеннолетних. Однако в системе организации занятости подростков, в течение последних трёх лет наблюдается резкое снижение количества несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся (трудо-устроенных) в службу занятости по вопросу трудоустройства. С 2013 по 2016 годы это снижение составило 31% (на 9-10% в год).

Особое беспокойство вызывает тот факт, что указанный фактор в большей степени коснулся несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для этой категории снижение составило с 2013 года 39,6% (на 12% в год). Такая же ситуация складывается и с другой категорией несовершеннолетних априори нуждающейся в поддержке госу-дарства – подростками из многодетных семей, а также в отношении сирот.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Правительству Свердловской области: 1. Принять нормативный правовой акт по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних силами некоммерческих организаций. 2. Рассмотреть вопрос о предоставлении подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, дополнительных возможностей по трудоустройству.

2.6. Защита права ребёнка на образование

2.6.1. О вопросах дошкольного образования

Оценивая систему дошкольного образования Свердловской области, стоит отметить, что достигнуты очевидные успехи в решении проблем обеспечения региона необходимым количеством мест в детских садах. Это заметно и по обращениям граждан. В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам ребёнка поступило 57 обращений по вопросу предоставления мест в дошкольных учреждениях группы полного дня, однако в сравнении с предыдущими годами таких обращений становится всё меньше и меньше, т.к. проблема с детскими садами решается достаточно эффективно: в 2015 их было 74.

В целом общее количество дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ) увеличилось с 2013 года на 61 или на 3,4%. При этом число детей получивших путёвки в ДОУ, выросло на 9,2%, и впервые в области количество мест в детских садах превысило количество детей в возрасте от 3-х до 7 лет, нуждавшихся в путёвках. Хотя стоит задуматься о том факте, что темпы роста детского населения всё-таки превышают темпы строительства детских садов и, вполне возможно, что в ряде дошкольных учреждений количество детей в группах превышает установленные нормы.

На этом фоне отрадным фактором выглядит рост количества зарегистрированных установленным порядком частных ДОУ – на 27 единиц. Число детей в таких садиках достигло 2,3% от общего количества в муниципальных садах и продолжает расти (с 2013 года их стало на 87% больше).

С точки зрения обеспечения безопасности детей вызывает озабоченность довольно значительное количество учреждений дошкольного образования, требующих капитального ремонта – 62 ДОУ или 3,4% от общего количества. Причём 4 детских сада находятся в аварийном состоянии.

Остаётся на прежнем уровне вопрос с ясельными группами, которых очень мало. Хотя последние изменения законодательства позволяют вплотную подойти к решению этой проблемы. Согласно вступающим в силу с 1 января 2017 года изменениям в федеральный закон о некоммерческих организациях, НКО – исполнители общественно-полезных услуг могут получать субсидии от государства на осуществление присмотра и ухода за детьми, реализацию дополнительных общеразвивающих программ. А оплата сотрудников такого частного дошкольного учреждения и так предусмотрена действующим законодательством при наличии лицензии и аккредитации.

Кроме того, Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области предлагает для расширения возможностей таких «ясельных» НКО передавать им для организации предоставления услуг часть пустующих площадей в государственных и муниципальных дошкольных учреждениях. И это помогло бы решить проблему в кратчайшие сроки!

В качестве еще одной проблемы следует поднять вопрос о снижении числа оздоровительных групп в ДОУ, которых за последние 5 лет стало на 165 меньше. В том числе закрыто 56 групп для часто и длительно болеющих детей, 88 логопедических групп, 12 групп для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 9 групп для детей с аллергическими заболеваниями, 8 групп для детей с заболеваниями органов зрения, 2 группы для детей с заболеваниями органов слуха.

Беспокоит родителей и ситуация с закрытием детских садов в отдалённых поселках. По ряду таких обращений Уполномоченный оперативно подключался к решению проблемного вопроса. Например, по обращению гр. А. с жалобой на закрытие детского сада Управлению образования г. Нижние Серги было рекомендовано предложить родителям рассмотреть варианты устройства детей в близлежащих дошкольных учреждениях, имеющих лицензию. И, кроме того, создать консультационные центры для родителей в целях получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи.

В 2016 году было зафиксировано несколько случаев жестокого отношения работников детских садов к воспитанникам. Данные факты тщательно оценивались в первую очередь сотрудниками правоохранительных органов, а также в Аппарате Уполномоченного по правам ребёнка с целью выявления причин и условий совершенного правонарушения и восстановления прав и интересов ребёнка.

Так, в январе 2016 года поступило обращение гражданки С. о получении её дочерью травмы в детском саду №567 вследствие непедагогичного поведения воспитателя. Со слов заявителя «во время утренней зарядки педагог Г. Я-ва схватила её ребёнка за ухо, вследствие чего ребёнок получил травму (см. фото 3), испытав при этом физическую боль, а кроме того, ребёнку была нанесена психологическая травма, в связи с чем девочка испытывала страх перед посещением детского сада. Должностные лица дошкольного учреждения пытались скрыть факт получения травмы ребёнком, и лишь после вмешательства Уполномоченного Управлением образования Екатеринбурга в детском саду было проведено служебное расследование, виновный педагог был уволен, а заведующая учреждением привлечена к дисциплинарной ответственности, дело было передано в прокуратуру. В итоге в отношении воспитателя возбуждено уголовное дело за «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением» (статья 156 УК РФ).

Фото 3. Надорванное ухо пострадавшего ребёнка.

Ни для кого не секрет, что сегодня в Екатеринбурге работает большое количество нелегальных или полулегальных детских садов. Работают они обычно на базе снимаемых квартир в больших многоподъездных домах. В общем-то, жителям домов они не слишком мешают, но проблема не в этом. В целях обеспечения безопасности малолетних детей организаторы таких садиков обязаны пройти ряд согласований с уполномоченными органами и службами. И нужно это не для того, чтобы взять как можно больше денег с предпринимателя, а по максимуму обеспечить защиту жизни, здоровья и законных интересов детей.

В качестве примера можно привести случай с екатеринбургским «Образовательным центром «Делайт»». По документам, учреждение могло только оказывать образовательные услуги, индивидуально заниматься с детьми, но фактически работало как частный детский сад с 10-часовым пребыванием детей. Все это происходило без соответствующего санэпидзаключения. И это ещё наиболее благополучный случай, так как чаще всего мини-садики работают под «бабушек и дедушек, принявших внуков до вечера». Да и налоги при этом государство не получает от такой деятельности.

Конфликт, произошедший в июле 2016 года между частным детским садом «Ракушка» и ТСЖ «Адмирал» выявил ещё одну проблему, над решением которой необходимо задуматься муниципальным органам.

19 июля 2016 года российское информационное пространство взорвалось будоражащей новостью из Екатеринбурга – «ТСЖ вызвало автоматчиков, чтобы выгнать детей со двора!». Если кратко о содержании сенсации, то представители ТСЖ «Адмирал» воспротивились играм воспитанников частного детского сада «Ракушка» на игровой площадке, находящейся на территории, принадлежащей данному ТСЖ, а для того, чтобы решить этот спор, коммунальщики вызвали вневедомственную охрану, нажав «тревожную кнопку». Собственно детей сотрудники полиции не напугали, но их привлечение для решения спора между хозяйствующими субъектами выглядит, по меньшей мере, абсурдно. И очевидна причина бурной реакции общественности – выгонять малолетних детей с игровой площадки с помощью вооружённых лиц?! Дети действительно оказались в «ракушке» – без права игр на свежем воздухе! Хорошо, что в полиции у нас служат вполне вменяемые люди, которые действовали аккуратно.

Но дело вовсе не в этом конфликте взрослых. Очевидно, что этот инцидент не мог не привлечь внимание Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области, поэтому в этот садик оперативно выехали специалисты Аппарата Уполномоченного, чтобы получить информацию непосредственно с места, как говорится, «из первых уст».

Общее впечатление сложилось следующее: очевидно, что собственники детского сада серьёзно в него вложились – новая современная мебель, инвентарь и игрушки, симпатичный интерьер, но в организации его работы, в профессиональной компетенции его руководителей всё-таки существуют немаловажные проблемы, вероятно, именно это и стало одной из причин возникновения конфликта с ТСЖ – конфликта взрослых, от которого в итоге пострадают дети и их родители.

Но есть в этом конфликте одно «НО». Очевидно, что при согласовании вопроса об открытии детского сада в густозастроенном районе муниципальные власти, представители уполномоченных федеральных органов (тот же санэпидемнадзор) должны обращать внимание на отсутствие у детского учреждения игровой площадки и, по крайней мере, задать вопрос о том, как детский сад будет выходить из данного положения, а по большому счёту – можно было и оказать содействие в решении этого вопроса!

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Муниципальному образованию город Екатеринбург при согласовании вопросов открытия частных детских садов учитывать имеющиеся возможности организации прогулок и игр для детей на территории, прилегающей к дошкольному учреждению, обеспечения безопасности данной площадки. Главам муниципальных образований в Свердловской области совместно с товариществами собственников жилья, управляющими жилищными компаниями, участковыми полиции, иными участковыми службами провести работу по сбору информации о работающих в жилых домах частных мини-детских садиках, группах по присмотру за детьми. Данные сведения проанализировать на предмет соблюдения действующего законодательства, регламентирующего обеспечение безопасности детей и при необходимости направить информацию в надзорные органы. О результатах, проинформировать Уполномоченного по правам ребёнка к 01 сентября 2017 года.

2.6.2. О некоторых проблемных вопросах работы образовательной системы

В 2016 году к Уполномоченному обратилось 368 граждан по вопросам работы системы общего и среднепрофессионального образования (АППГ – 363). Результаты рассмотрения этих обращений позволяют оценить работу образовательной системы в Свердловской области в 2016 году на «удовлетворительно». При этом Уполномоченный по правам ребёнка выделяет несколько проблем системного характера, которые несут в себе риски обеспечения реализации прав и законных интересов учащихся.

Обеспечение качества образования

Школа должна создавать такие условия для обучения, которые позволяли бы раскрыть способности каждого ребёнка. Сегодня ребёнок приходит в школу преисполненный желания учиться, но уже через несколько лет теряет интерес к учёбе. В чём причина?

Мэтры советской педагогики говорили, что «методы, используемые в учебной деятельности, должны вызывать интерес у ребёнка к познанию окружающего мира, а учебное заведение стать школой радости. Радости познания, радости творчества, радости общения. Это определяет главный смысл деятельности учителя: создать каждому ученику ситуацию успеха».

Как отметил в декабре 2016 года В.В. Путин в своём ежегодном Послании Федеральному Собранию: «В школе нужно активно развивать творческое начало, школьники должны учиться самостоятельно мыслить, работать индивидуально и в команде, решать нестандартные задачи, ставить перед собой цели и добиваться их, чтобы в будущем это стало основой их благополучной интересной жизни».

«В основе всей нашей системы образования должен лежать фундаментальный принцип: каждый ребёнок, подросток одарён, способен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, в профессии и в жизни. Раскрытие его талантов – это наша с вами задача, в этом – успех России».

К сожалению, в школах Свердловской области такая ситуация встречается не всегда. Иной раз складывается впечатление, что для наших учреждений образования процесс оценки знаний, получаемых детьми, намного важнее самого процесса подачи им качественных знаний.

И это не голословное заявление. По данному вопросу Уполномоченным по правам ребёнка было подготовлено несколько специальных докладов, последний из которых осенью 2016 года. В них приведены конкретные примеры уровня подготовки выпускников среднеуральских школ.

Меры, которые позволили бы вернуть системе российского образования, то качество, которым оно всегда славилось – «просты как мир». Поэтому решение данной проблемы кроется в системе подготовки учителя «с большой буквы», но вопрос комплексный и связан со многими факторами: финансовым, законодательным, управленческим, методическим и т.д. Дело за государством.

«Во все времена в основе качественного школьного образования лежала работа учителя. Сегодня требования к этой профессии многократно возрастают». Президент РФ В.В. Путин

И еще стоит упомянуть о проблеме гендерного состава преподавателей. У нас только 20 процентов учителей – мужчины. Женщины – хорошие педагоги, но им сложно, особенно молодым, ориентироваться в подростковой психологии мальчиков. Большинство преступников – мальчишки, и поэтому женщина-учитель не всегда понимает, каким образом она может повлиять на проявление криминальных склонностей трудного подростка.

Сегодня на федеральном уровне предпринимаются попытки изменения тренда в развитии системы образования, направленного на повышение качества подготовки школьников. Предпринимаются шаги по следующим направлениям: наполнение образовательных стандартов реальным содержанием; создание стандартов обучения по каждому предмету; снижение административной нагрузки на учителя; стандартизация учебников и учебных программ; возвращение в школу русского языка, литературы, истории и географии* в их государственном значении; переход от тестовой системы проверки знаний – к комбинированной; формирование национальной системы учительского роста.

*Есть прекрасное изречение: «История – география в пространстве, география – история во времени. Оно может стать основой для нового подхода к предмету».

Необходимо приветствовать эти начинания, хотя один момент должен быть определяющим, и звучит он так – «знания это не услуга, это процесс воспитания образованного человека и гражданина, патриота своей страны». Как говорил Сухомлинский: «Учение – это лишь один из лепестков того цветка, который называется воспитанием». Поэтому профессия учителя должна стать уважаемой и престижной. Поэтому необходимо, чтобы учитель был обеспечен в материальном и защищен в социальном плане, а школьная система оставляла простор для творчества и не заставляла учителя заполнять кучу ненужных бумаг.

Воспитание нравственного человека

В последние годы процесс воспитания в общеобразовательных учреждениях был поставлен на второй план после процесса предоставления образовательных услуг. Ещё недавно от некоторых руководителей образования Свердловской области можно было услышать слова о том, что деятельность школы заключается в предоставлении соответствующей услуги, а воспитывать должны родители.

28 ноября 2016 года исполнилось 110 лет со дня рождения великого русского ученого и мыслителя XX века академика Д.С. Лихачева. В своём труде «Школа на Васильевском острове» он говорил: «Главная цель средней школы – воспитание. Образование должно быть подчинено воспитанию. Воспитание – это в первую очередь прививка нравственности и создание у учащихся навыков жизни в нравственной атмосфере. Но вторая цель, теснейшим образом связанная с развитием нравственного режима жизни, – развитие всех способностей человека и особенно тех, которые свойственны тому или иному индивидууму… нравственная основа – это главное, что определяет жизнеспособность общества: экономическую, государственную, творческую. Без нравственной основы не действуют законы экономики и государства...».

Думается, придерживаясь данных слов, наша современная школа смогла бы избежать многих проблем. И в первую очередь это касается школьных конфликтов.

Обострение социально-психологической и социально-педагогической обстановки в общеобразовательных учреждениях

В адрес Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области в течение последних 4-х лет поступает большое количество обращений со стороны участников образовательного процесса в лице как несовершеннолетних обучающихся, так и их родителей по вопросам конфликтных ситуаций в школах. Если в 2014 году таких обращений насчитывалось 111, в 2015-м – 106, то за 12 месяцев 2016 года – 91 (с учётом дошкольных и иных детских учреждений – 151). В целом их общее количество составляет почти четверть от всех обращений жителей Свердловской области по вопросам системы образования.

Практика последних лет показала, что в 95% случаев написанное родителями подтверждалось. Причём анализ школьных происшествий показывает, что грубым поведением отличаются как молодые специалисты, так и педагоги с большим стажем. Как правило, когда речь идёт о конфликтах в школах, учителей обвиняют в побоях и причинении лёгкого вреда здоровью. Например, в Екатеринбурге в 2013 году таких случаев было 15, в 2014-м – 19, в 2015-м – 12, в 2016 году – 15. И это только те случаи, с которыми пришлось разбираться сотрудникам полиции, давать процессуальную оценку, а сколько их остаётся «сором в избе»?

Чем вызвано такое поведение учителя? Отсутствием опыта или «профессиональным выгоранием»? Наверное, и то, и другое имеет место, но главное другое: не выполняется основное нравственное правило – если не любишь чужих детей, не нравится тебе эта работа, то уйди. Как говорил знаменитый российский историк В.О. Ключевский: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь».

Как всегда – у «медали две стороны». Не меньше, а может, и больше конфликтов в школе возникает из-за неадекватного поведения учеников. Большую часть таких внутришкольных конфликтов, когда жертва – это учитель, а ученик – агрессор, стараются скрывать. Это и понятно, из жертвы можно переквалифицировать и в агрессора, особенно, если тебя специально провоцируют. Современные дети, как говорится, «не сахар». Иной ребёнок, особенно старшеклассник, может и нагрубить учителю, и даже накинуться на него, а поэтому работать с детьми в школах сейчас непросто, возможны у учителей эмоциональные срывы.

Молодой учитель истории уволился из екатеринбургской школы №83 после потасовки с восьмиклассником. До этого случая он успел проработать меньше месяца. Конфликт произошёл прямо во время урока. Пытаясь забрать дневник, подросток, оскорбляя учителя, напал на него. Начинающий педагог схватил парня за шею и повалил на парту. Один из одноклассников снял происходящее на телефон. После случившегося учитель на следующий день написал заявление об увольнении. Конечно, он повёл себя непрофессионально, прежде всего потому, что проявил эмоции. А по-человечески его можно понять: в настоящее время у учителя много обязанностей, а прав как таковых нет, и защитить себя от оскорблений он не может, нет механизмов защиты. С другой стороны, нужен откровенный разговор с родителями – они должны понять, что проблема связана не с учителем, а с их ребёнком, и конфликт с учителем – это следствие проблем, которые у него есть.

В адрес Уполномоченного поступило обращение гр. Ю. с жалобой на действия учителя СОШ №167 г. Екатеринбурга, в связи с применением ею физического насилия в отношении учащейся Е. (2005 г.р.). В частности, было указано, что «на перемене учитель протащила по коридору ребёнка за волосы. В настоящее время ребёнок боится идти в школу». После проверки специалистами Аппарата данной жалобы с выездом в школу выяснилось, что насилия не было (подтверждено записями с видеокамер), было только замечание учителя школьнице за поведение. Однако за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей» руководство школы, наверное, на всякий случай, «от греха подальше», на классного руководителя и учителя наложило дисциплинарные взыскания.

Наверное, поэтому порою учителя не вмешиваются в конфликты между учениками, хотя это скорее говорит об их непрофессионализме как педагогов. В сентябре, в Среднеуральске на уроке физкультуры в одной из школ произошёл конфликт между двумя шестиклассниками. Мальчишки поссорились на уроке физкультуры, но выяснять отношения стали не по-спортивному, на кулаках. Прямо на поле школьного стадиона удушающий приём противника едва не стал для одного из участников драки роковым. По словам очевидцев, учительница наблюдала за потасовкой со стороны и не вмешалась.

Складывающаяся ситуация является тревожным звонком для органов управления образованием и педагогических вузов. Для педагога мало знать свой предмет, уметь писать учебные планы и отчёты, нужна профпригодность, нужны базовые знания конфликтологии и возрастной психологии! Но в ходе инспекционных проверок специалистами Аппарата Уполномоченного регулярно отмечается недостаток у педагогов знаний и умений в вопросах бесконфликтного ведения переговоров и основ конфликтологии, технологии процесса рассмотрения споров на заседании комиссии по урегулированию споров. Кроме того, администрации и персонал школ имеют слабое представление о деятельности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о возможности межведомственного взаимодействия с учреждениями социального обслуживания и некоммерческими организациями соответствующего профиля.

Очевидно, что проблему роста конфликтов в школе необходимо детально проанализировать и принять соответствующие меры. И в этом процессе должны участвовать все заинтересованные стороны, включая родительскую общественность.

Одна из причин такого положения заключается в том, что до настоящего времени не решен вопрос с укомплектованием всех общеобразовательных организаций штатными детскими психологами. Только в трети из них организовано оказание детям психолого-педагогической помощи. Поэтому возможно пришло время ставить на уровне области вопрос о создании школьной психологической службы. Кроме того, федеральное законода-тельство обязывает создавать школьные службы примирения, на базе которых должны применяться технологии восстановительной медиации. Медиатор нейтрален к обеим сторонам конфликта и работает с ними обеими, чтобы те после могли эффективно взаимодействовать. Однако процесс развития службы тормозится из-за нехватки медиаторов. Дипломированных специалистов, имеющих право преподавать, считанные единицы.

Также Федеральный закон «Об образовании в РФ» (ст.45) определяет, что конфликт можно разрешить, обратившись в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. В эту комиссию вправе обращаться сами обучающиеся, их родители (законные представители), в том числе от собственного имени, педагоги, руководящие работники школы. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом школы, который принимается с учётом мнения советов обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников этой организации. Важно заметить, что решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных отношений в школе и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

Практически во всех образовательных учреждениях, проверенных Аппаратом Уполномоченного, такие комиссии созданы, и даже есть положения, однако реальной работы нет. Не представлено ни одного протокола. Получается, что обращения по урегулированию споров не рассматривались, что противоречит фактам обращений родителей о возникающих и долгое время не разрешаемых конфликтных ситуациях. Прежде всего, это недоработка администрации образовательного учреждения, так как родители не информированы о наличии таких органов. Получается, что комиссии созданы номинально. Для чего? Для отчёта? И почему везде председателями являются директора школ? Кроме того, членами комиссии являются только педагоги школы и, в лучшем случае, 1-2 члена родительского комитета школы. Совершеннолетних обучающихся в комиссиях почти нет. В свою очередь законом об образовании предусмотрено, что комиссия создается из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей несовершеннолетних обучающихся, работников школы. Комиссию возглавляет председатель, избираемый членами комиссии простым большинством голосов. Руководитель школы не может быть избран председателем.

Как пример конфликта, который мог быть урегулирован конфликтной комиссией, но в который пришлось вмешаться Уполномоченному, приведём следующее обращение. К Уполномоченному обратился гр. А. из Нижнего Тагила в отношении продолжения обучения его сына в 10 классе «Политехнической гимназии». В нарушение действующего законодательства подростку было отказано в его праве продолжить обучение для получения среднего профессионального образования. Данная ситуация была детально изучена специалистами Аппарата Уполномоченного, и в адрес городского Управления образования направлено письмо с требованием восстановления нарушенного права несовершеннолетнего. По результатам его рассмотрения подросток был принят в гимназию для продолжения обучения. Администрации вынесено предупреждение о недопущении подобных ситуаций.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Правительству Свердловской области рассмотреть вопрос о создании школьной психологической службы и подготовки необходимого числа медиаторов для учреждений образования. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области: 1. Обеспечить повышение квалификации педагогов по вопросам бесконфликтного ведения переговоров и основ конфликтологии, технологии процесса рассмотрения споров на заседании комиссии по урегулированию споров. В рамках лекций довести информацию о деятельности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о возможности межведомственного взаимодействия. 2. Проанализировать проблему роста конфликтов и разработать комплекс соответствующих мер. Привлечь к этому процессу все заинтересованные стороны, включая родительскую общественность. Главам муниципальных образований принять меры по активизации работы конфликтных комиссий и приведению состава комиссий в соответствие с требованиями законодательства.

Дифференциация детей по степени образовательной подготовки

Уже во время обучения в первом классе между детьми объективно начинает проявляться неравенство, незаметное в дошкольном периоде. Одни ученики приходят в школу с целым багажом знаний и навыков, умея бегло читать и неплохо считать, а другие едва могут складывать буквы в слоги. Ну ладно, если это простая школа, а если это учреждение с углублённым изучением отдельных предметов, где предъявляются повышенные требования! В итоге дети с совершенно разными уровнями способностей и интеллекта вынуждены учиться в одних классах, а школа – их «выравнивать», а не развивать потенциал.

Более того, согласно постановлению Администрации г. Екатеринбурга от 10.04.2012 г. №1411 «О закреплении территорий муниципального образования «г. Екатеринбург» за муниципальными общеобразовательными учреждениями» гимназии и лицеи стоят в одном ряду с обычными школами. При этом уровень учебных программ, количество предметов, требования к квалификации учителей в этих заведениях резко разнится. Возникает вопрос: почему первоклассник с одной улицы должен идти согласно этому постановлению учиться в обычную школу и получать базовые знания, а первоклассник с другой улицы должен, согласно этому же постановлению, идти учиться в гимназию или лицей? И где же работа системы по выявлению одарённых детей или детей, имеющих хорошую дошкольную подготовку? В Екатеринбурге только две гимназии, которые ведут приём учащихся только с 5-го класса и на основании конкурса, определяющего степень одарённости и подготовленности ребёнка. По идее, все гимназии и лицеи должны иметь такой порядок набора, дающий каждому жителю города равные права на поступление, но их должно быть немного.

Очевидно, что сейчас не все гимназии и лицеи заслуживают такого статуса по тому уровню подготовки, который они обеспечивают своим учащимся. Поэтому решить проблему можно очень просто – нужно ужесточить требования к образовательным организациям и отсеять те, которые этим требованиям не удовлетворяют. В идеале должна работать схема: 1 район = 1 лицей + 1 гимназия + N СОШ.

Конечно, будут и противники, и сторонники дифференциации школьников – мнения родителей всегда разделяются: те амбициозные родители, у кого слаборазвитый ребёнок, будут настаивать на ущербности самой схемы дифференциации, а те, чьи дети развиты и опережают программу, являются сторонниками разделения. Но если мыслить педагогически, все-таки неизбежно приходишь к выводу, что дифференциация необходима, потому что только немногие дети со временем станут учёными, конструкторами и пр. Понятно, что проводиться она должна очень и очень тактично.

Данная проблема напрямую связана с ещё одной.

Сейчас родители будущих первоклашек могут записать своего ребёнка в школу как по месту жительства, так и в любую другую, при наличии в последней свободных мест. Для данной процедуры прописан соответствующий порядок, согласно которому запись производится через сайт госуслуг и администрация школы теоретически не принимает участие в этой процедуре. Однако нередко возникают случаи, когда жители не могут отдать своего ребёнка в школу по месту прописки. Причин несколько. Первая из них, это родители, многим из которых «непременно подавай суперпрестижную гимназию или лицей, и на крайний случай школу с углублённым изучением отдельных предметов»*! И неважно, что они не приписаны к этой школе.

*С 1 февраля 2014 года из Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», понятие «гимназия» и «лицей» исключено. Каких-либо официальных документов, регламентирующих статусы гимназий и лицеев, нет.

Фото 4. Фрагмент обращения о записи в 1-й класс.

На фото 4 приведена выдержка из обращения в адрес Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области от жителей Екатеринбурга о том, что им не удалось записать своего ребёнка в ближайшую школу, которая закреплена за их домом.

Далее на фото 5 фрагмент обращения другого родителя по той же екатеринбургской гимназии. Как выяснилось, все заявления, которые поступили после 00 часов 27 минут, удовлетворены не были – родители получили отказ в записи детей в 1-й класс данной гимназии, несмотря на близость их проживания и другие сопутствующие факторы.

Фото 5. Информация о зависшем сайте госуслуг.

Вот такой дорогой оказалась «цена» 2-4 минут! А поэтому не удивительно, что родители после первофевральской нервотрёпки делают такие выводы (фото 6).

Фото 6. Подозрения в коррупции.

Была ли в действиях руководства этой гимназии коррупционная составляющая или нет, дело правоохранительных органов, но вот то, что принятый в Екатеринбурге порядок записи детей в 1-й класс работает неэффективно, очевидно многим. Конечно, право этих детей на образование органы управления образованиям не нарушат, всех распишут по школам. Либо ребёнок станет 29 или 30 учеником в каком-то из первых классов закреплённой гимназии, или его направят в соседнюю, но опять таки является ли это соблюдением законных интересов ребёнка, который должен учиться не в перегруженном по численности классе и в школе рядом с домом?

Как следствие обозначенной ситуации – случаи, когда родные братья и сестры при зачислении в первые классы попадали в разные школы. Заявления рассматриваются на общих условиях, поэтому сегодня, если все места в одной школе заканчиваются, то следующего по списку ребёнка зачисляют в другое образовательное учреждение. Оказаться в разных школах вполне законно могли и близнецы. Так, сына жительницы Екатеринбурга Татьяны М. отказались принимать в 1-й класс школы №173 по адресу прописки. При этом здесь же учится и старшая сестра мальчика — будущего первоклассника. И логичнее, если бы дети обучались в одной школе. Однако ответ категоричен – «нет мест, в классах и так по 30 детей».

Уполномоченный по правам ребёнка прокомментировал данную проблему: «Дело в том, что зачисление детей в первые классы проводилось еще в начале февраля. Когда женщина пришла к нам, 23 августа, места в той школе, куда она хотела отдать ребёнка, были заполнены. Мы оперативно нашли для нее другой вариант: другая школа, но также в шаговой доступности от дома. Выдернуть ради ее сына другого ребёнка из класса — было бы неправильно».

Сегодня нет приоритетных категорий детей, которых бы рассматривали в первую очередь. Очевидно, что в областной закон об образовании необходимо внести изменения для определения таких льготных категорий. Речь должна идти о братьях и сестрах, детях-инвалидах и детях, которые воспитываются родителями-инвалидами.

Еще одна причина сложившейся ситуации заключается в непродуманности застройки отдельных районов города. Так, жители домов в кварталах Авиационная-Союзная-Щорса Екатеринбурга, в январе дежурили по ночам, создав «живую» очередь для записи детей во «французскую» гимназию №39 – они стали жертвами ошибки градостроительного планирования: жилых многоэтажных домов понастроили, а вот со строительством в микрорайоне новой школы затянули. Большинству этих родителей было наплевать, что в этой гимназии углубленно изучают французский язык, главное – что она рядом с домом, что ребёнку будет не нужно ехать до школы на городском транспорте или тащиться пешком много кварталов. Аналогичная проблема и в новом крупном районе города – Академическом.

Можно ли создать нормальный механизм записи ребёнка в первый класс? Безусловно, можно и нужно! Первое, что необходимо решить – это создать эффективную и достоверную систему прогнозирования численности детей, которые придут в школу на следующий учебный год. Очевидно, что действующая сейчас практика прогнозирования, опирающаяся на сведения из детских поликлиник или детских садов, недостоверна. Иначе не было бы такого, когда на 25 мест в школьном классе претендует 35-40 детей. Для решения этой проблемы нужно уже в сентябре (а может быть и раньше) организовать предварительную регистрацию детей, которые достигнут школьного возраста к началу следующего учебного года. И тогда органам управления образованием будет ясно, сколько первых классов необходимо открывать в той или иной школе в следующем году.

Что касается приоритетного рассмотрения заявлений от детей с постоянной пропиской, добиться этого будет пока непросто, поскольку необходимо менять федеральный закон. Поэтому заявления родителей детей с постоянной и временной регистрацией будут по-прежнему рассматриваться на равных.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Министерству общего и профессионального образования Свердловской области подготовить проект нормативного правового акта о внесении поправок в областной закон об образовании для определения льготных категорий детей (братья и сестры, дети-инвалиды, дети, которых воспитывают родители-инвалиды) для зачисления в образовательные учреждения по месту проживания.

Социальное расслоение и поборы

В адрес Уполномоченного по правам ребёнка часто приходят обращения по вопросам культивирования социального неравенства администрациями некоторых муниципальных образовательных учреждений. В 2016 году их поступило 7 (АППГ – 3). Причина кроется в отсутствии запрета на сбор родителями для такого учреждения денег на различные нужды, которые вытекают из недостаточности финансирования школ и детских садов.

Так, в одном из детских садов Екатеринбурга детям не дали танцевать на утреннике из-за того, что их родители не оплатили занятие хореографа. Всё бы ничего, если бы это являлось только педагогической ошибкой сотрудников детского сада, но на деле эта проблема гораздо глубже. Например, в некоторых детских садах воспитанникам устраивают раздельное питание. «Раздельное» – в том смысле, что дети из одной группы питаются раздельно: одни по обычному скромному меню, другие по улучшенному, в который включены дополнительные продукты, оплаченные родителями.

Ниже приведены жалобы родителей на действия администраций ряда дошкольных учреждений, которые они высказывали друг другу в социальных сетях.

В муниципальном детском саду №50 часть родителей платит в месяц фиксированную сумму в 2 900 рублей, в которую входит и питание малышей. Другая часть платит дополнительно 8 000 рублей на организацию усиленного питания своих детей и проведение с ними дополнительных занятий. В результате одни дети получают стандартную еду, как во всех детсадах, а другим дополнительно дают фрукты, овощи, свежие ягоды, сёмгу. В другом детском саду родителям заявляют, что «дети тех родителей, которые не внесли дополнительные взносы, пользоваться туалетной бумагой не будут, а на занятиях будут рисовать только простыми карандашами». В некоторых учреждениях привычна следующая картина: одни дети из группы средь бела дня идут заниматься творческим развитием (танцы, рисование и т.д.), поскольку их родители это оплатили, другие – в это же время организуют свой досуг самостоятельно. Екатеринбурженка Ольга описала этапы своей борьбы с руководством детского сада №128 на Старой Сортировке. С 2012 года её сын Кирилл ходит в этот детский садик. Год мама оплачивала дополнительные занятия по хореографии, а потом стало туго с деньгами. После этого мальчик все утренники стал проводить на скамеечке, пока другие танцевали. На вопрос родительницы заведующая ответила: «Вы считаете нормой, когда все дети посещают платные дополнительные занятия, а вы нет?» В садике №196 всем родителям рекомендовали подписать договор «добровольного пожертвования». На вопрос, что будет, если я не подпишу его, воспитатель ответила: «Если не подпишете, то ваш ребёнок не будет ходить на концерты, спектакли и другие мероприятия, приводящиеся в садике, а будет сидеть в группе с нянечкой».

Конечно, при поступлении подобной информации Уполномоченный по правам ребёнка тщательно разбирается с каждым случаем, но вот что интересно: каждый раз заведующий детсадом или директор школы оправдывается, что платные услуги – это исключительно инициатива неких родителей, которые хотят, чтобы их ребёнок получал чего-то больше или чтобы его пребывание в учреждении было комфортнее. Очевидно, что в таких ответах присутствует лукавство, т.к. опытный педагог должен понимать, что не каждая семья может потянуть дополнительные многотысячные расходы (см. фото 7), а социальное расслоение уже в малом возрасте наносит вред всему обществу.

Фото 7. Квитанция на платные услуги в детском саду №386.

В результате руководство школ чаще всего сознательно «умывает руки», дистанцируясь от некоторых процессов, происходящих по инициативе родительских комитетов. Это касается и сборов средств на классные нужды, и организации ремонтов классных помещений, и организации школьного питания. Проблема уже перешла из разряда коррупционных в разряд социальных. Если раньше больше обвиняли администрации школ в незаконных сборах денег на нужды класса или учреждения, то сегодня эта функция при умелом направлении самой школы перетекла плавно к родительскому комитету. Хотя среди привычных трат (на охрану, видеонаблюдение), есть не совсем традиционные: например, на судебные расходы, на озеленение и даже на содержание здания.

Фото 8. Очень простое решение – не приводите ребёнка на утренник!

Для сбора денег родительскими комитетами создаются фонды, на счёт которых поступают деньги от родителей. Квитанции, вместе с договорами передаются через классных руководителей детям, чтобы те отнесли родителям. Фамилии тех родителей, кто не платит деньги, постоянно озвучивают перед классом. По сути, это вымогательство и шантаж или даже коррупция. Любое участие в благотворительных акциях и фондах добровольное.

Кто-то может возразить: «Какая же это коррупция – сборы денег с родителей для их же детей? Они же сами предлагают скинуться и добровольно сдают деньги? А всё решают родительские комитеты, педагоги здесь ни при чём!» Но в том-то и дело, что эта «добровольность» часто для большинства родителей бывает принудительной, а отказ от неё выливается иной раз в следующие пассажи гиперактивных родительских комитетов (фото 8).

Не зря в родительском сообществе сейчас стал популярен новый афоризм: «Размер школьного (детсадовского) «налога» зависит от вменяемости родительского комитета». А кто может воздействовать на его «вменяемость»? Конечно, только педагоги! И если родительский комитет невменяем, то значит это почему-то выгодно администрации образовательного учреждения и отдельным педагогам. А вот это уже административный произвол и коррупция! Особенно, если и сама калькуляция предстоящих расходов весьма примерна и неконкретна, а классических отчётов об использовании собранных средств нет.

Такая вседозволенность приводит порой уж совсем к вопиющим случаям. Так, родители первоклассников, приписанных к 47-й гимназии, пожаловались, что с семьи просят сдавать по 40 тысяч рублей – на ремонты и оборудование класса. В 120-й гимназии попросили пожертвовать 4 тысячи рублей в фонд поддержки образовательных учреждений Ленинского района, который по документам занимается изучением общественного мнения. Причем фонд был зарегистрирован в жилом доме. Кроме того, в подозрительном договоре не была прописана сумма, как бы можно перечислить любую, но на самом деле требовали 4000 рублей. От некоторых учителей даже звучали такие фразы, что, если не можете заплатить, внесём сами, а потом вернёте. В договоре прописано, что деньги пойдут на уборку, обеспечение безопасности. На пожертвования жаловались и родители гимназии №110, там их просили перечислить в фонд школы 5 тысяч рублей. В гимназии №70 сдавали 5600 рублей, среди целей взноса, помимо охраны, было прописано назначение платежа на судебные расходы, на озеленение и даже на содержание здания. В лицее №88 на охрану, клининг и питьевую воду родители сдают по 3 тысячи рублей за полугодие (фото 9).

Фото 9. Образцы договоров «добровольных пожертвований».

Вообще, для школ это обычная практика – собирать деньги на уборку и охрану через фонд, но обычно такой фонд создает сам родительский комитет. Почему здесь деньги передавались через стороннюю организацию с непонятной для родителей сферой деятельности – непонятно, и это – вопрос для прокуратуры.

Справедливости ради следует признать, что из бюджета муниципалитета средства на осуществление охраны школы ЧОПами не выделяются. Однако в штате каждого учреждения должен быть сторож и вахтёр. Кроме того, в большинстве школ установлены системы контроля доступа и во всех установлены и обслуживаются тревожные кнопки. По уборке ситуация аналогичная. Уборщицы в штате школ есть, и услуги клининга оплачиваются по желанию родителей или из доходов школы от оказания платных образовательных услуг.

Неадекватность некоторых родительских комитетов проявляется не только в сборе «пожертвований» для школ и детских садов, но и в проведении различных мероприятий. Одно из них – выпускной праздник, от которого руководство школы или детского сада часто «отстраняется» (фото 10).

Уполномоченный по правам ребёнка неоднократно обращался к директорам школ, лицеев и гимназий с просьбой не превращать выпускные в «ярмарку тщеславия». Он отмечал, что родители стремятся сделать этот праздничный вечер незабываемым, но есть одно «но», когда родительские комитеты «переходят границу разумности и достаточности, превращая выпускной вечер в парад щедрости и ярмарку тщеславия». Кроме того, Уполномоченный убеждён, что именно школа должна контролировать процесс подготовки к выпускному вечеру, несмотря на то, что на ней висит нелегким грузом обязанность провести ОГЭ и ЕГЭ без нарушений. Только педагоги смогут объяснить наиболее ретивым и активным родителям, что сегрегация детей недопустима, что дети не виноваты в том, что в их семьях разный достаток, а стало быть, этим памятным вечером все без исключения выпускники должны быть в равных условиях.

Фото 10. Банкет в детском саду.

«Считаю, что выпускные надо проводить в родной школе, – комментирует ситуацию директор лицея №180 Екатеринбурга Алексей Крылов. — Давайте вспомним, что у нас самих сохранилось в памяти от этих праздников? Как мы встречали рассвет, как пытались нарушить некоторые запреты учителей, танцы, обещания и клятвы… Природа людей не меняется. Современным детям тоже хотелось бы классом встретить рассвет. Но их не спрашивают, для них состоявшиеся в жизни родители заказывают лимузины. В нашем лицее педагоги убеждают родителей проводить праздники в школе, но как-то ограничивать родительские амбиции мы не имеем права».

Статья 7 Конституции Российской Федерации говорит, что у нас социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Следовательно, мы обязаны создать все необходимые условия для воспитания и развития наших детей. Но дети не виноваты, что у их родителей разные материальные возможности! А значит, это забота государства – создать юным гражданам равные условия для роста и развития.

Конечно, понятно желание некоторых родителей дать своему ребёнку больше, чем ему дают образовательные организации, но для этого же и существуют учреждения дополнительного образования. Следовательно, для того чтобы в детских садах и школах не проявлялись никакие формы сегрегации, нужно в них запретить все формы и виды сбора денег с родителей, естественно, при этом повысив качество оказания всех видов услуг – и образовательных, и по организации питания, и т.д. И первым шагом для этого должно быть изменение государственных образовательных программ, а также федерального закона об образовании, который носит откровенно рыночный характер.

Ещё одна проблема, на которую Уполномоченный по правам ребёнка еще раз хотел бы обратить внимание органы исполнительной власти, это дифференциация муниципалитетов области по вопросам выделения субсидий на питание льготников в школах (см. раздел 2.3). Данная дифференциация создаёт порой предпосылки для конфликтов. Например, в одной из школ Екатеринбурга у каждого класса — свой ряд столов, последние один или два стола накрываются для «льготников». Где-то учеников водят обедать в разное время, где-то отсаживают за отдельные столы, ну а кому-то приходится объяснять детям, какие тарелки можно брать, а какие нельзя. Детям из малоимущих и многодетных семей, оплату питания которых компенсирует государство, если они приходят в столовую централизованно, то есть всем классом, учитель разъясняет буквально так: «Если порции с помидоркой, то это для тех, кому родители оплатили обед, если нет...». При этом у льготников блюда проще, например, у платников – пюре или лапша с мясом, а у них— гречка с простенькой котлетой. Напитки тоже попроще: допустим, чай и чай с лимоном или сок.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Правительству Свердловской области: 1. Разработать комплекс мер, исключающий сбор денежных средств родителями на нужды образовательных учреждений для несовершеннолетних. 2. Рассмотреть вопросы: о выдаче дотаций на питание малоимущим и приравненным им категориям деньгами; об уравнивании всех категорий школьников путём установления стоимости нормы питания на уровне льготников; о получении одинакового перечня образовательных услуг и услуг в сфере социальных компетенций в дошкольных образовательных учреждениях.

2.6.3. О проблемах системы дополнительного образования

Говоря о работе системы дополнительного образования, Уполномоченный по правам ребёнка сделал акцент в 2016 году на трёх её составляющих. Это спорт, культура и клубы по месту жительства.

Следует отметить, что направление работы с молодёжью, связанное со спортом функционирует в регионе с достаточным качеством. Результаты этой деятельности мы наблюдаем по успехам наших молодых спортсменов. Кроме того, представленные в рамках распоряжения Губернатора №305-РГ сведения указывают на рост числа занимающихся в спортивных клубах (школах) несовершеннолетних. Фактически каждый восьмой ребёнок сегодня занимается тем или иным видом спорта.

Оценивая работу учреждений дополнительного образования детей в сфере, подведомственной Министерству культуры Свердловской области, с точки зрения численности вовлеченных в их деятельность несовершеннолетних, следует отметить, что охват детской аудитории формально значителен. Так, общее число посетителей детских библиотек в 2015 году заявлено на уровне 2 млн человек, а учреждений дополнительного образования – около 45 тысяч детей.

Учитывая, что по состоянию на 1 июля 2016 года в области действует 771 библиотека и 5 476 учреждений дополнительного образования, реальная их ежедневная посещаемость в течение года не слишком высока. Так, на одну библиотеку приходится 1,5 тысячи посещений в год, соответственно, ежедневно в каждую приходят в среднем 4 ребёнка. А на каждое учреждение дополнительного образования приходится в среднем 8 занимающихся в них детей. Конечно, здесь необходимо учитывать фактор крупных городов, в которых и в библиотеки, и в учреждения дополнительного образования детей приходит больше. Значит, на периферии дела обстоят совсем плохо.

Это проблема, которая требует принятия дополнительных мер и разработки более объективных показателей качества работы системы дополнительного образования в Свердловской области в целом.

Самим Министерством культуры Свердловской области в качестве основных проблем были указаны следующие:

1) ограниченная доступность учреждений культуры для детей, связанная с их организованной доставкой на мероприятия (концерты, экскурсии, спектакли и пр.). Особенно остро данная проблема стоит в сельских территориях Свердловской области при проведении районных мероприятий или при обслуживании детей, проживающих в населенных пунктах, не имеющих стационарных учреждений культуры. Требованиям, предъявляемым к пере-возке детей, соответствуют в основном школьные автобусы. Однако они имеют право осуществлять доставку детей по ограниченному маршруту;

2) перевод детских школ искусств в ведение органов образования. Этот процесс негативно отражается на результатах профориентационной деятельности школ, так как неизбежно приводит к отрыву ДШИ от системы художественного образования и творческой среды, нарушению преемственности образовательных программ и, как следствие, снижению качества работы по подготовке выпускников к поступлению в образовательные учреждения следующего уровня.

3) реорганизация учреждений дополнительного образования детей путем объединения детских школ искусств с центрами дополнительного образования, домами творчества и иными учреждениями также может негативно отразиться на выстроенной за долгое время системе художественного образования, повлечь за собой снижение контингента обучающихся, уровня квалификации педагогических работников и качества предоставления образования по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, принятия решений органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

Требует пересмотра отношение к работе и развитию клубов по месту жительства в системе молодёжной политики. Количество клубов по месту жительства, а также активность и качество работы их персонала, сегодня явно не соответствуют требованиям государственной политики в сфере молодёжи и детства.

Так, на территории Свердловской области находится 47 городов, 99 рабочих посёлков и посёлков городского типа и 1 821 сельский населенный пункт. При этом необходимо учитывать, что крупные города, например, Екатеринбург и Нижний Тагил, имеют в своем составе внутригородские районы, сравнимые по численности населения с крупными городами. На это всё количество населенных пунктов в области имеется (по представленным Министерством физической культуры, спорта и молодёжной политики данным) всего 382 клуба по месту жительства и 4 центра организации досуга детей.

Очевидно, что клубы по месту жительства – это очень важный и необходимый, и по территориальному расположению, и по демократичности условий, социальный институт в жизни детей и подростков. Клубы должны быть, и могут стать ключевым звеном в системе социально-педагогического сопровождения детей и подростков, механизмом профилактики девиантного поведения. Их деятельность должна быть направлена, в первую очередь, на организацию свободного времени несовершеннолетних, развитие их интересов и способностей, на проявление активной познавательной, трудовой и культурно-творческой деятельности, на создание условий для духовно-нравственного формирования личности.

Однако в профильной программе Министерства, утверждённой Постановлением Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 г. №1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» речь о развитии системы клубов по месту жительства не идёт.

Не принят в Свердловской области и правовой акт, которым бы были определены основные направления по ведению досуговой и социально-воспитательной работы с детьми и молодёжью по месту жительства. Хотя положительные примеры по организации такой деятельности в Российской Федерации есть, например: в Москве постановлением Департаментом семейной и молодёжной политики города приняты «Методические рекомендации по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства».

На развитие потенциала молодёжи из областного бюджета Свердловской области в рамках государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», утверждённой Постановлением Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 г. №1332-ПП направлено всего 67,7 млн рублей. Из этой суммы 11 млн рублей выделено на субсидии местным бюджетам. Сами муниципалитеты выделили еще 11 млн рублей. Итого местное самоуправление оперирует цифрой в 22 млн рублей. Эти деньги направлены на 4 проекта, связанных с: созданием условий для технического творчества; развитием культуры гражданских отношений и общественной активности молодежи; профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних; молодежным предпринимательством.

Вроде все правильно, но где результаты молодёжной политики, не считая, конечно, спорта? Уполномоченный по правам ребёнка считает по этому поводу, что для получения положительного результата в вопросах молодёжной политики необходим новый взгляд на саму молодёжную политику и систему её учреждений в свете поставленных государством задач по улучшению демографической ситуации, поддержки молодой семьи, одарённых детей и профессиональной ориентации подростков. Требуется переосмысление работы с молодёжью, с точки зрения смещения её акцентов с показательно-массовых мероприятий на организацию работы по месту жительства. Молодёжная политика через свои учреждения «должна прийти в каждый двор». Настала пора вернуть данному направлению самостоятельность, выведя его в отдельную отрасль со своей структурой и системой учреждений, нормативным и методическим обеспечением.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Правительству Свердловской области: 1. Определить одной из основных задач исполнительного органа государственной власти по молодёжной политике работу в рамках клубов по месту жительства. 2. Разработать и принять нормативный правовой акт, в котором определить основные направления по ведению досуговой и социально-воспитательной работы с детьми и молодёжью по месту жительства.

2.7. О ситуации с защитой ребёнка от информации, наносящей вред его нравственному и духовному развитию

Сегодня именно Интернет становится наиболее опасным источником угроз для ребёнка. Зачастую дети принимают все, что видят в Сети, за чистую монету. В силу возраста, отсутствия жизненного опыта и знаний в области медиаграмотности, они не всегда умеют распознать манипулятивные техники, используемые при подаче рекламной и иной информации, не анализируют степень достоверности информации и подлинность её источников.

Опыт работы по обеспечению прав несовершеннолетних на информационную безопасность при использовании ими сети Интернет позволяет выделить ряд наиболее значимых рисков.

1. Отсутствие эффективного контроля за доступом детей к интернет-сайтам, содержащим материалы с элементами насилия, порнографии, нецензурной лексики, пропагандой суицида, алкоголя и наркотиков, азартных игр, разжигающими расовую и религиозную ненависть.

2. Присутствие в сети Интернет пользователей, которые, оказывая воздействие на ребёнка, пытаются установить с ним близкие отношения для сексуальной эксплуатации, вовлечения в противоправную деятельность, совершения суицида, вымогательства (хищения) персональных данных членов семьи, сведений конфиденциального характера, преследуют ребёнка сообщениями, содержащими оскорбления, агрессию и запугивания.

3. Наличие в сети Интернет: информации манипулятивного характера, дезориентирующей детей, ограничивающей адекватность восприятия получаемых сведений в связи со слабой правовой образованностью, знанием истории и возрастом; мощного антироссийского пропагандистского воздействия, направленного на искажение исторической, политической и геополитической действительности.

4. Наличие в информационных интернет-потоках специфических элементов, целенаправленно изменяющих (оказывающих влияние на) психофизиологическое состояние детей и подростков (НЛП и т.п.).

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области поступило 12 обращений граждан, связанных с размещением информации о несовершеннолетних в глобальной сети Интернет. Граждан интересовали следующие вопросы:

Размещение персональных данных. Фотографии и видеоролики детей выкладывались не только самими ребятами, но представителями образовательных учреждений – 6 обращений.

Жестокое обращение с детьми – 3 обращения граждан с видеороликами с жестоким обращением с малолетними обнаруженны в социальных сетях.

Ограничение доступа к информации, наносящей вред – 3 обращения. Задавались вопросы о законодательном ограничении несовершеннолетних к доступу к социальным сетям, букмекерским конторам и просмотра видео- и фотоматериалов в различных видеохостингах.

Конфиденциальность сведений о несовершеннолетних.

В качестве примера можно привести ситуацию вокруг ток-шоу НТВ с участием несовершеннолетней матери П-вой из Свердловской области. В ходе передачи были нарушены её права о сохранности сведений о ней и её детях. По данной проблеме Уполномоченным по правам ребёнка в июне 2016 года в Генеральную прокуратуру было направлено обращение в защиту несовершеннолетней матери П-вой и её двух детей. Основанием для обращения стали нарушения, допущенные одной из ведущих телекомпаний России, сотрудники которой распространили сведения о непростой жизненной ситуации вокруг этой семьи, что привело к созданию обстановки оскорбления и угрозы расправой со стороны неопределённого круга лиц, а также нарушение прав ребёнка на тайну личной жизни и защиту чести и достоинства.

В частности, в ходе состоявшегося ток-шоу с участием несовершеннолетней в общедоступной и публичной форме обсуждались обстоятельства ранее совершённых в отношении неё преступлений против половой неприкосновенности, их последствия, а также сомнения в причастности к противоправным действия одного из осужденных приговором суда.

Генеральной прокуратурой данное обращение было направлено в прокуратуру Москвы, из которой Уполномоченному пришёл следующий ответ.

«… в нарушение требований ч. 6 ст. 4, п. 2 ч. 4 ст. 41, ч. 5 ст. 41 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации» письменные согласия от законного представителя (опекуна) малолетних детей несовершеннолетней П-вой Н.В. на обработку персональных данных и использование изображения малолетних П-ва Артема и П-вой Ксении ООО «НТВЦентр» не получены. По результатам проверки Останкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы 15.08.2016 генеральному директору ООО «НТВЦентр» Прокоповичу А.А. внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, обращение П-вой Н.В. о неправомерных действиях сотрудников телекомпании при организации участия несовершеннолетней в программе «Говорим и показываем» 29.08.2016 г. межрайонным прокурором направлено руководителю Останкинского межрайонного следственного отдела СУ по СВАО ГСУ СК РФ по г. Москве для проведения проверки в порядке ст. 144 УПК РФ».

Кроме указанных направлений, по результатам взаимодействия с правоохранительными, надзорными и контролирующими органами, а также мониторинга СМИ Уполномоченным по правам ребёнка были выделены следующие проблемы.

2016 год стал точкой отсчета новой разновидности увлечения подростков – игры Pokemon GO компании Nintendo, которая соединила возможности компьютера, Интернета и реального пространства. За полторы недели эта игра стала самой популярной в мире. Суть игровой программы заключается в использовании возможностей современных смартфонов по геолокации. С одной стороны, вроде бы безобидная игра, смысл которой – поймать на экране смартфона фантастических существ, которые «прячутся» на карте, привязанной к реальной местности. Но с другой стороны, места появления покемонов порою настольно неожиданны в виде мостов, проезжей части, старых зданий, рельсов метро и т.д., что возникла реальная угроза жизни и здоровью подростков, которые в погоне за «виртуальными зверушками» готовы пойти на любой риск.

Отдельным вопросом в работе Уполномоченного стояла проблема, которую можно коротко назвать – «Подростки и социальные сети». В настоящее время социальные сети стали частью современного человека и особенно подростков, которые общаются через них, дружат, получают информацию об интересующих вопросах, пытаются самоутвердиться или заработать авторитет. За «лайк» интернет-собеседников в Сети на фотографию подросток готов на многое. А гневный или язвительный комментарий может привести к реальным разборкам. В итоге подросток оказывается под влиянием различных групп, и это влияние может быть как положительным, так и деструктивным. Например, в 2016 году в социальных сетях были заблокированы страницы групп, в которых «умелые психологи» вербовали старшеклассников в радикально настроенные организации, создавали группы, подталкивающие участников к суициду.

Несовершеннолетний, вступивший в группу для участия в увлекательной игре и исполнения занимательных, и на первый взгляд, невинных заданий, попадал в психологическую ловушку. Смерть пропагандировалась как единственно правильный и красивый способ выхода из сложных жизненных ситуаций. Культивировались депрессивные психологические состояния, применение насилия к себе и окружающим, а человеческие ценности – семья, друзья, образование – критиковались, высмеивались и обесценивались. За отказ от их выполнения следовало безальтернативное исключение из группы. А каждый из участников настолько дорожил своим рейтингом, что не смел перечить виртуальным авторитетам.

Так, в Екатеринбурге с реальным давлением столкнулся 17-летний А. Осенью 2015 года он вступил в такую группу «ВКонтакте», а 17 октября 2016 года получил указание броситься под поезд, дошел до вокзала, но в решающий момент передумал. Пару дней спустя на улице его подкараулили трое молодых людей в капюшонах и медицинских масках. Представившись членами группы «Море китов», они уговаривали А. выполнить задуманное. Мать юноши, когда узнала о случившемся, подала заявление в полицию. В итоге, осенью 2016 года в 10 регионах России прошли обыски по делу о доведении подростков до самоубийства, задержан администратор одной из таких групп.

Школьница, покончившая с собой в ноябре 2016 года у себя дома в Качканаре, состояла в различных социальных группах в Интернете. Тело девочки нашла её мама, когда вернулась домой с родительского собрания. СКР по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В полиции сообщили, что, судя по всему, девочка готовилась к этому шагу давно. В личных вещах девочки полицейские обнаружили запись, из которой следовало, что кто-то планировал расстаться с жизнью сначала в сентябре, затем — в октябре, просил прощения у родителей, не мотивируя этот поступок.

Анализируя ситуацию с подростковыми суицидами и социальными сетями, стоит понимать, что чаще всего дети с проблемами будут искать в Интернете один и тот же контент, потому что он им близок по духу. Поэтому в такие группы всё-таки вступают дети с имеющимися суицидальными наклонностями.

Кроме групп смерти, в социальной сети подростка поджидают и другие угрозы.

По статистике, из всех существующих на сегодняшний день в Сети коммуникационных рисков на первом месте стоит кибербуллинг. Именно с ним связаны 60-70% обращений на горячую линию. Травлю в Сети ребёнок переживает очень долго, поэтому, даже вырастая, многие люди не могут до конца избавиться от чувства страха и унижения (фото 11).

Фото 11. Обращение матери в защиту своего ребёнка.

Исследования показывают, что мнение «френда» в социальной сети для подростка имеет большое значение. Даже если он не общается с ним лично. Незнакомый друг по значимости для подростков стоит на втором месте после близкого друга в настоящей жизни.

Люди, которые занимаются буллингом, — это потенциальные преступники. Последствия компьютерного давления иногда бывают очень тяжелыми. Это может быть не только суицид, но и психологическая травма на всю жизнь. Об этом свидетельствуют и звонки детей на телефон горячей линии. В основном они связаны с социальными сетями. При этом про кибербуллинг говорят от 60% до 70% позвонивших. Он переживается детьми тяжелее и дольше всего и становится одним из факторов, который определяет психологическое развитие ребёнка. Даже став взрослым, человек не может сбросить с себя этот груз, и постоянно вспоминает о пережитом. После кибербуллинга идут секстинг и груминг: столкновение в общении с сексуальными домогательствами, обменом сексуальными картинками, обсуждением вопросов, связанных с сексом.

В этой связи необходимо отметить, что когда подросток начинает интимную переписку, ему кажется, что в любой момент всё можно прекратить, но после долгих уговоров соглашается отправить интернет-собеседнику свою откровенную фотографию или видео (всего одно!). После этого начинается то, ради чего затевалась игра: шантажист требует все больше фото, причем все более откровенные. В противном случае он угрожает переслать фотографии одноклассникам своей жертвы. Стоит выставить хоть одну из фотографий в ленте на странице жертвы — и об этом тут же узнает вся школа. А попасть во внимание педофилов может любой ребёнок – отличница-первоклашка, хулиганистый мальчик. Их заставляют фотографироваться в обнаженном виде, снимать порнографическое видео, потом добиваются встречи.

Безобидные «сэлфи» несовершеннолетняя Ю. из Первоуральска сделала, когда ей было всего 11. Сфотографировать квартиру и себя, её попросила взрослая подруга по социальной сети. Они общались уже полгода, так что ничего криминального в просьбе школьница не увидела. А затем начался шантаж. После этого родители девочки сменили номер её телефона, заблокировали страницу в сети. Но и это не помогло. Шантажист разыскал подростка и исполнил свою угрозу: создал при помощи графического редактора снимки, на которых Ю. в обнаженном виде, разослал её знакомым и выложил во всевозможные группы в Интернете. Родители обратились за помощью в полицию.

В августе 2016 года четверо свердловчан — трое мужчин в возрасте от 1966 до 1991 годов рождения и 21-летняя девушка были обвинены в совершении преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних. В 2014-2015 годах на территории ряда городов на севере Свердловской области злоумышленники через социальные сети знакомились с несовершеннолетними девушками, добивались встречи и совершали преступления. Потерпевшими от их преступных посягательств стали несколько человек, в том числе малолетняя девочка.

Как правило, в такие ситуации попадают дети из благополучных семей, у которых нет контакта с родителями. Дети могут недополучать любовь в семье, и когда к ним в доверие начинает втираться педофил, когда они с ним начинают обмениваться чем-то сокровенным, ребёнок подменяет этим родительскую любовь. Ребёнок лишний раз не сел бы за компьютер, если бы мама и папа ездили с ним в отпуск вместе, если бы проводили с ним выходные, если бы 20 минут вечером посвятили тому, чтобы узнать, что интересно ребёнку.

В Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия («Конвенция Лансароте», которую Россия подписала в 2012 году) прописано обязательство государств обеспечивать в начальной и средней школе просвещение детей в отношении опасности подвергнуться сексуальной эксплуатации и сексуальному насилию, и в отношении того, как защитить себя от них и к кому обратиться за помощью. Данное просвещение не обязательно включать в учебные программы, а можно предоставлять в контексте неформального образования.

Понятно, что отключить социальные сети очень сложно. Они совсем по-другому организуют жизнь подростков. Все одноклассники ребёнка давно обмениваются информацией в чатах, создают группы встреч, обсуждают события школьной жизни. Если ты не приглашен в эти группы, ты не в тусовке. Родители должны это понимать и очень внимательно относиться к Интернету и к части жизни ребёнка, связанной с социальными сетями.

С другой стороны, для молодежи, не искушенной в общении, коммуникация в соцсетях может оказаться сродни хождению по минному полю еще по одной причине. Допустим, есть группа людей, которая хочет вовлечь молодежь в протестное движение, а в соцсети она приходит под самым благовидным предлогом. Например, создает «Клуб любителей «чего-то»» и начинает выкладывать фото. Группа быстро растёт, так как многие любят это «чего-то», но в какой-то момент организаторы переходят на политику: делают серию вбросов, публикуя фото чиновника виновного в угнетении (дискриминации, запрещении) «чего-то». И вот уже вся группа готова выйти на улицы в защиту «чего-то» и участвовать в акциях протеста. Таков механизм, с помощью которого умелые коммуникаторы могут негативно влиять, используя соцсети как оружие.

Еще одна проблема, связанная с социальными сетями – это размещение подростками у себя на страничках видео и изображений, распространение которых запрещено законодательством. Это могут быть комментарии, подпадающие под понятие экстремизма или терроризма, порнографии и т.д. Российское законодательство предусматривает ответственность за такие действия, и это мировая практика. Уже есть прецеденты, когда подростки пишут какой-то комментарий в блоге или соцсети и их за это привлекают к уголовной ответственности. Поэтому надо разъяснять, что можно, а что нельзя писать в Интернете.

Как можно минимизировать обозначенные выше риски? Мировая практика предлагает следующий путь. В 2015 году в Новой Зеландии был принят закон о вредных цифровых коммуникациях, который запрещает буллинг, кибербуллинг, онлайн-троллинги и т.д. Люди, которые используют лексику с угрозами, запугиваниями, оскорблениями в адрес другого человека, могут быть оштрафованы и даже получить тюремный срок. Под этот закон попадают те, кто занимается подстрекательством, провокациями, издевательством, унижениями.

В этой связи необходимо остановиться отдельно на проблемах взаимодействия с уполномоченными органами по профилактике информационных угроз в сети Интернет.

Согласно пунктам 72 и 73 Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 10 апреля 2013 г. №81 основанием для проведения мероприятий по контролю (надзору) в сети Интернет является поступление в Роскомнадзор обращений физических или юридических лиц. К данному обращению необходимо приложить экспертное заключение, соответствующее требованиям статей 17 и 18 Федерального закона №436-ФЗ, которое содержит выводы о наличии в информационной продукции информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. При этом в соответствии со ст.17 Федерального закона 436-ФЗ такая экспертиза проводится аккредитованными экспертами, экспертными организациями на договорной основе. Но откуда брать деньги для оплаты таких экспертиз, не совсем ясно.

Кроме того, в последние годы в практике Уполномоченного продолжал оставаться острым вопрос защиты персональных данных несовершеннолетних в репортажах некоторых СМИ*. В ряде сюжетов раскрывалась информация не только об именах детей, но и демонстрировались лица, а также сообщалось место жительства или учебы. При встречах с представителями СМИ Уполномоченный настоятельно рекомендовал обезличивать детей в своих репортажах, а по возможности отказаться от выхода сюжета в эфир, если это может каким-либо образом скомпрометировать ребёнка.

*Согласно ст.4 Федерального закона №2124-I «О средствах массовой информации» запрещается распространение в СМИ информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий, включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей и т.д.

Не до конца также пока понятен и механизм контроля над Всемирной сетью, предусмотренный Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». До настоящего времени он не разработан.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Законодательному Собранию Свердловской области выступить с предложением о внесении изменений в КоАП и УК РФ с целью введения статьи о вредных цифровых коммуникациях. Правительству Свердловской области обратиться в правительство РФ с предложениями: 1. О решении проблемы с организацией доступной профессиональной экспертизы запрещенной к распространению информации и подготовки в этих целях необходимого числа квалифицированных экспертов, владеющих опытом и знаниями в области психического здоровья и развития детей и обеспечения их медиабезопасности. 2. Об ограничении возможности сбора представителями средств массовой информации сведений об обстоятельствах совершения противоправного деяния против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего, осуществляя эти действия только через представителей СК, прокуратуры либо по письменному обращению пострадавшего или его законного представителя. 3. О привлечении провайдеров интернет-услуг для участия в работе по разъяснению проблем детской сексуальной эксплуатации и, по мере возможности, в выработке мер политики по регулированию Интернета с помощью своих систем. Правительству Свердловской области поощрять и стимулировать создание таких информационных служб, как линии помощи по телефону и в Интернете, для предоставления консультаций. Делать такие службы помощи максимально доступными для детей. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области выделить как особую, требующую повышенного внимания и отдельного преподавания, тему «Безопасное поведение в Интернете».

Глава 3. О защите материальных и жилищных прав ребёнка

3.1. О защите прав ребёнка на содержание и социальную поддержку

3.1.1. Об алиментных обязательствах родителей

Вопросы взыскания алиментов на содержание детей составляют значительную часть обращений в адрес Уполномоченного. Так, за 2016 год в его адрес поступило 91 обращение (АППГ – 83, ↑9,6%), которые в основном касались следующих проблем: 1) бездействие судебного пристава-исполнителя; 2) наложение ареста на счёт, на который поступают алименты; 3) невозможность обеспечения исполнительного производства по алиментам вследствие затруднения розыска должника, не проживающего по адресу регистрации места жительства.

Рассматривая первую проблему, необходимо отметить, что Уполномоченным по правам ребёнка в случае установлении такого факта в адрес руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Свердловской области в обязательном порядке направляется мотивированное письмо с просьбой об организации тщательных проверочных мероприятий, с принятием мер реагирования.

В качестве примера можно привести обращение гражданки А. по вопросу бездействия должностных лиц Чкаловского районного отдела службы судебных приставов г. Екатеринбурга, а именно судебный пристав не осуществлял все возможные исполнительные действия в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», направленные на создание условий для применения мер принудительного исполнения, а равно на понуждение должника к полному и своевременному исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе. По итогам служебной проверки был установлен ряд нарушений, в связи с чем, принято решение о депремировании судебного пристава-исполнителя и привлечении к дисциплинарной ответственности начальника его отдела.

3.1.2. О нарушении прав ребёнка на социальное обеспечение

Вопросы соблюдения прав детей на социальное обеспечение имеют особое значение в работе Уполномоченного по правам ребёнка. Чаще всего они затрагивают интересы детей, проживающих в малообеспеченных или маргинальных семьях, а именно такие семьи, особенно неполные по составу родителей, составляют и значительную долю нуждающегося населения Свердловской области.

Само социальное обеспечение часто является основным и даже единственным источником дохода этих категорий семей, и лишение его может привести к тяжким последствиям, как для здоровья, так и порой для жизни несовершеннолетнего.

В 2016 году по вопросам нарушения прав ребёнка на социальное обеспечение обратилось 272 гражданина, что на 25 % больше, чем в 2015 году. Все обращения можно классифицировать по следующим направлениям:

70 – невыплата или отказ в назначении пособия на детей, оформлении льготы;

50 – о помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. при отключении коммунальных услуг;

23 – о лишении льготного статуса;

17 – о бездействии органов социальной политики;

17 – арест счета, на который поступают социальные пособия на детей или списание с него денежных средств в счет долга;

10 – отказ в компенсации средств, затраченных на оплату путевки в детский оздоровительный лагерь; отказ в предоставлении путёвок в детский оздоровительный лагерь (санаторий).

Наиболее беззащитной оказалась та категория женщин, чьи мужья (отцы детей) находятся за границей и имеют иностранное гражданство. Мало того, что эти отцы не платят алименты, но и ещё не утруждают себя оформлением государственных пособий на своих детей, которые матери не могут получить из-за отсутствия необходимых справок.

Дело в том, в пункте 3 ч. 1 ст. 2 Закона Свердловской области от 14.12.2004 г. №204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребёнка» одним из условий осуществления выплаты ежемесячного пособия на ребёнка является наличие среднедушевого дохода ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, а порядок исчисления среднедушевого дохода для назначения ежемесячного пособия на ребёнка установлен Постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2005 г. №70-ПП «О порядке реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года №204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребёнка»». При этом в доход семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода, включаются алименты, получаемые на несовершеннолетних детей. Таким образом, для решения вопроса о назначении социального пособия необходимо предоставление в территориальный орган социальной политики соответствующих сведений (справки) о получении алиментов. Однако в отдельных случаях претендент на получение пособия не имеет возможности предоставить указанную выше информацию, так как не возбуждено исполнительное производство по алиментным обязательствам, потому что ответчик имеет постоянное местожительства за пределами РФ и требуется получить соответствующее решение иностранного суда.

Подобная ситуация складывается, например, в связи с проживанием бывшего супруга в государстве, с которым у России нет соглашения о правовом сотрудничестве в обозначенной сфере, а в последнее время и с теми, с которыми оно имеется (Украина). Кроме того, даже если должник находится на территории Российской Федерации, но в другом субъекте, получение необходимых документов представляет собой сложную и длительную процедуру.

Уполномоченным по правам ребёнка для решения данной проблемы было проведено совещание с уполномоченными органами, а также направлено мотивированное письмо Председателю Правительства Свердловской области. В результате нашлось «соломоново решение». Законодательство менять не пришлось, но в тех случаях, когда соответствующую справку получить не представлялось возможным, подключались служба судебных приставов и полиция. В результате должник объявлялся в розыск, и по истечении определенного законом срока (2 месяца) матери выдавался документ для предоставления в управление социальной политики, на основании которого оформлялось пособие.

В результате за 2016 год таких обращений в адрес Уполномоченного набралось всего 21, в то время как в 2015-м их было 150.

Несмотря на то, что в 2015 году Уполномоченный по правам ребёнка уже обращал внимание в своём ежегодном докладе на проблему ареста счетов граждан, на которые поступают средства на детей, в рамках социальных пособий, в 2016 году данные случаи продолжали иметь место. Так, например, в Невьянске банк с декабря 2015 года по март 2016 года производил списание поступающих денежных средств (пособия на детей, заработной платы) в счет погашения задолженности по кредитным обязательствам матери двоих малолетних детей. Делал он это, несмотря на то, что на счет поступали пособия на детей, начисляемые социальной службой лицу, имеющему среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области. Вместе с тем, по закону, суммы, причитающиеся ребёнку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребёнка. Помимо этого, в силу требований законодательства, регулирующего исполнительное производство, с женщины не могло быть удержано более 50 % заработной платы в счет погашения кредитных обязательств. Дело пришлось решать в суде, который в сентябре признал действия банка незаконными.

К сожалению, рассматривая обращения о наложении ареста на «социальные счета», можно однозначно говорить о том, что судебный пристав не владеет сведениями о назначении счета, на который накладывается обеспечительная мера в качестве наложения ареста и в дальнейшем оплата образовавшейся задолженности. В каждом случае при предъявлении соответствующей справки о назначении счета арест снимается.

Вместе с тем, временные затраты, период отсутствия денежных средств, вынужденная необходимость обращаться в территориальное управление социальной политики за подтверждающими справками приводят к нарушению прав несовершеннолетних на содержание и гарантированное государством социальное обеспечение. Создание автоматизированной программы межведомственного взаимодействия между Министерством социальной политики Свердловской области, Сбербанком России и УФССП России по Свердловской области могло бы снизить обозначенные социальные риски.

В практике Уполномоченного стали появляться обращения по вопросу отказа в принятии заявления о назначении государственных пособий по причине отсутствия вообще какого-либо дохода у законных представителей ребёнка, либо доходы указаны не за полные три месяца, предшествующие месяцу, в котором принято заявление. Например, с такой жалобой обратилась многодетная мать из г. Каменска-Уральского: ей было отказано в назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребёнка ввиду отсутствия дохода у супруга за последние три месяца.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Министерству социальной политики Свердловской области во взаимодействии с Уральским банком Сбербанка России и УФССП России по Свердловской области рассмотреть вопрос о создании автоматизированной программы межведомственного взаимодействия.

3.2. О защите жилищных и иных имущественных прав и интересов ребёнка

Отдельное внимание в своей деятельности Уполномоченный уделяет защите жилищных прав несовершеннолетних. Анализируя структуру обращений можно отметить, что в 2016 году к Уполномоченному по правам ребёнка Свердловской области с проблемами жилищного или материального характера обратились 316 заявителей (АППГ – 312), из их числа 247 по жилищным проблема, в т.ч. по вопросу обеспечения жильем категории оставшихся без попечения родителей – 69 (АППГ – 43).

Как и в предыдущие годы, основные проблемы жилищного характера, влекущие нарушение прав и интересов детей, возникали вследствие неисполнения родителями условий договора ипотечного кредитования (8 обращений), в том числе с использованием средств материнского капитала и приобретения (строительства) жилья на средства в виде социальной выплаты на приобретение жилья многодетной семьей.

Исполняя свои обязанности по обеспечению детей жилищем, родители, действуя с целью улучшения жилищных условий семьи, зачастую необдуманно, а иногда даже самонадеянно, принимали решения о заключении договора ипотечного кредитования на крупную сумму, не просчитав все риски. При этом возникновение просрочек очередных платежей вследствие объективных обстоятельств либо неожиданно возникших материальных затруднений влечет обращение банка в судебные органы. В дальнейшем, как следствие вступления в законную силу решения суда о взыскании долга, наступает процедура выселения семьи из жилого помещения, находящегося под обременением кредитной организации.

В этих условиях, несмотря на то, что собственниками жилого помещения, приобретенного за счёт средств ипотечного кредитования, являются родители, нарушается право несовершеннолетних, так как ребёнок лишается единственного жилья. К тому же, при приобретении жилого помещения, как правило, используются средства материнского капитала, которые предназначены не только для улучшения жилищных условий, но и могут использоваться на иные цели, в частности, на образование.

Еще одним вариантом нарушения прав несовершеннолетних со стороны законных представителей является использование субсидии, выделяемой государством для многодетной семьи на приобретение либо строительство жилья, рассчитанной на всех членов семьи, т.е. и на детей. Привлекая к строительству недобросовестного застройщика для строительства частного жилого дома, законные представители порою вынуждены в дальнейшем в судебном порядке оспаривать качество дома и ставить вопрос о возврате уплаченных застройщику денежных средств. Даже при наличии положительных решений, принятых судами, возвернуть средства проблематично.

Возврат денежных средств в виде вложенного «материнского капитала» кредитной организацией (банком) законодательством не урегулирован, поэтому вернуть эти средства ни законным представителям, ни в Пенсионный фонд невозможно. Кроме того, как правило, до момента поступления обращения к Уполномоченному вопрос о фактическом выселении семьи уже разрешен в судебном порядке, поэтому основания для вмешательства Уполномоченного отсутствуют, учитывая судебную стадийность обжалования судебных актов.

Вместе с тем даже при такой ситуации специалистами Аппарата осуществляется консультативная помощь по алгоритму действий и сбору документов, необходимых для обеспечения защиты жилищных прав детей. В качестве одного из вариантов оказания помощи заявителям предлагается направить обращение в орган принудительного исполнения судебных актов с заявлением об отсрочке исполнения решения суда либо обратиться в суд с аналогичным заявлением.

Глава 4. О защите прав и интересов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

4.1. О защите прав детей с ограниченными возможностями здоровья

По данным управлений социальной политики Свердловской области на территории региона на 1 октября 2016 года на учете состояло 15 509 детей-инвалидов. В 2015 году детей данной категории было 15 948, в 2014 – 16 993 ребенка-инвалида, и в 2013 – 17 050 детей-инвалидов.

Следует отметить, что в 2016 году в адрес Уполномоченного по правам ребёнка поступило 62 обращения по вопросам нарушения прав детей-инвалидов. На первом месте в ряду этих обращений стоят вопросы снятия инвалидности с детей, на втором – об обеспечении средствами реабилитации и лекарствами, на третьем – решение жилищных проблем, и на четвертом – проблемы выплаты детских пособий по инвалидности.

Одна из наиболее актуальных проблем, связанных с обеспечением прав и законных интересов детей, рассматриваемой категории – это дети с тяжёлой инвалидностью, усугубленной семейными проблемами родителей. Уход за ребёнком-инвалидом, имеющим тяжёлую инвалидность, это чаще всего изнурительная ежедневная работа. Да и отца в такой семье чаще всего тоже нет. Раньше большинство родителей попросту не забирали таких детей из роддома. Они переходили из детского интерната во взрослый, где незаметно для общества жили и умирали, а самые тяжелые попадали в отделения, которые раньше назывались «отделениями милосердия» — там дети никогда не покидали кроватей. При этом в семье далеко не всегда у ребёнка условия лучше, чем в интернате. Порой дома он точно так же круглосуточно находится в кровати и не имеет возможности передвигаться. Часто матери сбиваются с ног, чтобы обеспечить правильный уход за ребёнком, а времени и внутренних ресурсов заботиться о его развитии уже не остается. Зачастую матерям детей-инвалидов неоткуда ждать помощи, они остаются наедине с бедой и постепенно, измученные постоянными заботами и тревогами, доходят до глубокой депрессии или нервного срыва.

Получается, что тяжелому ребёнку может быть одинаково плохо и в семье, и в интернате. Причём чаще всего, если родители решаются отдать детей в интернат, они воспринимают это как разрыв с детьми на всю оставшуюся жизнь, забывают о них, даже, если не лишены родительских прав и формально являются их опекунами. Ребёнок для них больше не существует. Но эту систему можно изменить так, чтобы снять непосильную нагрузку с родителей, при этом, не разлучая их с ребёнком.

Часть 2 ст. 3 Конвенции ООН о правах ребёнка гласит: «Государства – участники обязуются обеспечить ребёнку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствующие законодательные и административные меры». Учитывая данную норму, наверное, необходимо создать такие условия, чтобы интернаты для таких детей работали как группы дневного пребывания – своего рода детские сады для «особых» детей. Тогда родители смогли бы привозить туда детей утром и забирать вечером. Матери не будут привязаны к ним круглосуточно, а дети хоть и будут проводить большую часть дня в интернате, не теряя связь с родителями. Выгоду получит и государство за счёт сокращения финансирования ночных ставок в интернатах.

При этом следует учитывать, что государство субсидирует и поддерживает систему интернатных заведений в большей мере, чем оказывает поддержку семьям или другим семейным формам устройства детей с ограниченными возможностями здоровья. Для сравнения необходимо привести статистические данные: фактическая стоимость койко-места в интернате составляет 5 288,10 руб., тогда как пособие на ребёнка, проживающего в семье – 1 216 рублей, т.е. в 4 раза меньше.

В течение 2016 года отмечалось значительное количество обращений по вопросам обеспечения детей-инвалидов средствами реабилитации. Это проблема наблюдается уже несколько лет, вызвана она с работой контрактной системы закупок, а именно: её инертностью и нерасторопностью уполномоченных органов. Однако при содействии Уполномоченного все вопросы были разрешены в текущем режиме.

В конце 2015 начале 2016 года адрес Уполномоченного поступил ряд обращений с проблемой отказа в установлении групп инвалидности детям. Как показал анализ сложившейся ситуации, решения подразделениями Бюро МСЭ принимались на основании приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.09.2014 г. №664, которым не был предусмотрен отдельный порядок установления или продления сроков групп инвалидности детям. Данную проблему Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области обсудил с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка, в результате её решение было вынесено на уровень федеральных профильных ведомств.

В достаточно короткие сроки был разработан новый приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №1024 от 17.12.2015 г., который вступил в силу с 04.02.2016 г. и четко выделил понятия и установил особенности определения группы инвалидности у детей по всем видам диагностированных заболеваний, соответственно, ввиду выхода обозначенного приказа часть детей была переосвидетельствована.

В 2016 году в связи с вступлением в силу с 15 июля 2016 года Федерального закона от 03.07.2016 №359-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым внесены изменения в ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», устанавливающие возможность однократного прохождения обучения по программам профессиональной подготовки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, категория несовершеннолетних, которые закончили образовательные коррекционные учреждения по программам VIII вида и завершившие обучение по программе профессионального обучения один раз, категория таких детей-сирот лишена возможности получения второй «рабочей» профессии за счёт бюджета.

Федеральный законодатель вероятно упустил тот факт, что дети-сироты с умственной отсталостью не имеют общего образования и соответственно они не могут получить профессиональное образование, как того требует Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другие документы при поступлении на обучение в профессиональную образовательную организацию.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Законодательному Собранию Свердловской области подготовить проект нормативного правового акта о внесении изменений в Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части установления дополнительной гарантии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на повторное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет средств бюджетов Российской Федерации или субъектов Российской Федерации. Министерству социальной политики Свердловской области рассмотреть возможность организации работы интернатов для детей-инвалидов, как групп дневного пребывания.

4.2. О защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

За 2016 год Уполномоченному по правам ребёнка поступило 79 обращений граждан, связанных с нарушением прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и граждан, отнесенных законодательством к категории детей-сирот. При этом 83% всех обращений, это жалобы на проблемы с предоставлением жилья и большинство из них от граждан, отнесённых к категории детей-сирот, которых год от года становится больше.

Так, если в 2013 году очередь состояла из 2 610 несовершеннолетних, то к 31 декабря 2016 года она достигла 3 493, т.е. увеличилась на 33,8%. Количественно выросла и очередь граждан из категории детей-сирот от 18 до 23 лет, право которых на получение жилья не было ранее реализовано. И это увеличение составило по состоянию на 31 декабря 2016 года в сравнении с 2013 годом – 90%!

Всего по состоянию на 01.01.2017 г. в очереди на получение жилья находилось 8 665 человек, из них: в возрасте: от 18 до 23 лет – 3 825, старше 23 лет – 1 347. На начало 2017 года обеспечению жильём в соответствии со вступившими в законную силу судебными решениями подлежат 2 961 человек, при этом на начало текущего года таковых было 2 712.

Из вышеперечисленных категорий очередников в первую очередь жильё должно выделяться в рамках исполнения судебных решений, но в отношении как минимум половины лиц из этой категории недостаточно бюджетных ассигнований, предусмотренных Государственной программой. И тем более, что нет средств на покупку квартир для остальных очередников.

Тем не менее на 31 декабря 2016 года реализовали своё право на получение жилья 707 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (АППГ – 770), в том числе 695 детей-сирот (АППГ – 713), имевших вступившие в законную силу решения судов. Для их обеспечения бюджетных ассигнований 2016-2017 годов, предусмотренных Госпрограммой, недостаточно. Дополнительная потребность для обеспечения жильем детей-сирот составляет – 5,4 млрд рублей, в том числе для исполнения судебных решений около 2,2 млрд руб.

Данная ситуация является следствием изменения с 1 января 2013 года федерального законодательства, регламентирующего порядок обеспечения жильем детей-сирот. Был законодательно расширен круг оснований предоставления жилых помещений детям-сиротам, установлена возможность предоставления жилья не только лицам, за которыми не закреплено жилое помещение, но и в случае, если проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признано невозможным.

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный по правам ребёнка направил в Законодательное Собрание Свердловской области мотивированное письмо с предложением внести изменения в Закон Свердловской области «Об областном бюджете» с целью увеличения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утверждённой Постановлением Правительства Свердловской области от 24 октября 2013 г. №1296-ПП.

Из системных проблем, которые диагностировались в течение года, основная – это самовольные уходы воспитанников из учреждений государственного воспитания. При этом массовых «побегов» нет. Уходят в основном одни и те же. На одно учреждение таких «ярых бегунков» 2-4 человека. Осложняет ситуацию тот фактор, что порою эти «самоволки» сопровождаются совершением преступлений, употреблением наркотиков и алкоголя.

К примеру, воспитанник ГКОУ «Нижнетагильский детский дом №5» Д. 1999 года рождения за неоднократно совершенные кражи из магазинов и автомобилей приговором Ленинского районного суда г. Нижний Тагил был признан в 2014 году виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.158, ч.1 ст. 158 УК РФ, и ему назначено наказание: в виде обязательных работ на срок сто двадцать часов. Находясь в детском доме, воспитанник Д. совершал самовольные уходы, мелкие хулиганства, вовлекая других воспитанников, совершал кражи мелкого товара из магазинов (шоколад, газированная вода, кофе и т.д.). В результате по приговору Ленинского районного суда г. Нижний Тагил в 2015 году он был признан виновным в совершении тех же преступлений, и ему назначено наказание: в виде обязательных работ на срок сто шестьдесят часов. В 2016 году он продолжил свою преступную деятельность, продолжал употреблять психоактивные вещества, алкоголь, сигареты. В итоге в 2016 году подросток был помещен в СПУЗТ.

Аналогичная ситуация сложилась и в отношении ещё двоих воспитанников, но уже детского дома №6 (Нижний Тагил).

В 2016 году возникла необходимость оценки результатов реформирования детских домов Свердловской области, которые в соответствии с Постановлением Правительства РФ №481 с 1 января 2016 года были переданы в подведомственность Министерству социальной политики и с 1 июля 2016 года преобразованы в социально-реабилитационные центры (32 детских дома) с точки зрения соблюдения прав и законных интересов воспитанников, предупреждения фактов насилия и жестокого обращения с ними.

По предложению Уполномоченного по правам ребёнка в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, были сформированы рабочие группы из числа членов территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалистов управлений социальной политики, органов управления здравоохранением и в сфере образования, представителей прокуратуры и подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Всего было проверено 53 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних.

В июне 2016 года Уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской области был разработан и согласован совместный с Главным управлением МВД России по Свердловской области план мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений в приемных и опекунских семьях, в первую очередь наличие фактов жестокого обращения. Привлечены были и территориальные комиссии по делам несовершеннолетних, представители иных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности. Особое внимание было уделено физическому состоянию детей, фактам длительного их отсутствия в детских образовательных организациях (детских садах, школах), опросам на предмет возможных конфликтных ситуаций и применения насилия.

Проверки были проведены в период с 12 по 23 сентября 2016 года. В результате, только в городе Екатеринбурге в проведении межведомственного комплексного профилактического мероприятия «Детство без насилия» приняло участие 1883 представителя всех субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В ходе изучения условий проживания детей в замещающих семьях выявлено 6 фактов ненадлежащего исполнения законными представителями обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних, из которых 2 факта длительного непосещения несовершеннолетними образовательных организаций и 4 факта ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей.

В городском округе «Город Лесной» в ходе проведения профилактического мероприятия выявлено 2 факта причинения телесных повреждений несовершеннолетней 3., 2004 г.р., проживающей в семье опекуна-бабушки Е. Установлено, что побои 12 и 13 сентября 2016 года по месту жительства им причинила их приемная мать гр. П. из-за возникших к детям личных неприязненных отношений. Отделом дознания МО МВД России «Ирбитский» по данным фактам в отношении гр. П. возбуждены 2 уголовных дела по части статьи 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. В г. Сысерти выявлен факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей гр. Ф., 1964 года рождения, по воспитанию и содержанию опекаемых внуков Р., 2009 г.р., и В., 2007 г.р., выразившееся в том, что опекун несколько дней употребляла спиртные напитки у себя дома в присутствии опекаемых внуков. Сотрудниками органов внутренних дел в отношении опекунов составлен протокол об административных правонарушениях по ст. 20.22 КоАП РФ за употребление опекаемыми несовершеннолетними алкогольной продукции в возрасте до 16 лет (г. Верхняя Пышма и г. Нижние Серги). Подростки поставлены на профилактический учет в ПДН, направлены на консультацию к врачу-наркологу.

Проведенные проверки замещающих семей показали, что каких-либо тяжких преступлений в отношении опекаемых детей не совершено, факты ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних не являются регулярными (выявлено лишь в 0,3% проверенных семьях).

Летом 2016 года к Уполномоченному по правам ребёнка в Свердловской области обратился Уральский банк Сбербанка России с предложением организовать взаимодействие с исполнительными органами Свердловской области по решению проблемных вопросов сохранности денежных средств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размещенных на их банковских вкладах.

В целях поиска путей решения данной проблемы 22 сентября 2016 года Уполномоченный по правам ребёнка провёл заседание круглого стола. В нём приняли участие представители Уральского банка Сбербанка России, Нотариальной палаты Свердловской области, Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области, Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, Министерства социальной политики Свердловской области, Управления ФССП России по Свердловской области, ряда учреждений среднего профессионального образования и государственного воспитания для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В ходе обсуждения участники приводили примеры, когда после выпуска из учреждения государственного воспитания сразу после исполнения 18 лет, выпускник, при помощи «друзей», одномоментно лишался всех накоплений, которые порою достигали 1,5 и более миллионов рублей.

Затрагивались и проблемные вопросы сохранности денег сирот-студентов, обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях, – техникумах, которые получают на руки банковские карты и имеют возможность через Интернет привязать к ним все свои банковские счета, что создает дополнительные риски. Разговор шёл и о проблеме тесного взаимодействия, в первую очередь посредством создания электронных баз данных между банками и органами, уполномоченными на выдачу разрешительных документов для снятия со счетов детей-сирот финансовых средств. В первую очередь это органы опеки, а также служба судебных приставов. Участники заседания в этой связи обсудили проблему оперативной проверки документов, представляемых для осуществления операций по вкладам.

В Серове, молодой человек и его сожительница, используя факт внешнего сходства с воспитанницей Сухоложского детского дома, с помощью украденных у неё ране сберкнижки и паспорта, сняли с её счета 34 тыс. рублей. В сентябре в Нижней Туре бывший детдомовец обманом выманил банковскую карту у воспитанника того же учреждения и снял с неё на собственные нужды 400 тысяч рублей.

Заместитель председателя Правления Уральского банка СБ России Сергей Попов в ходе своего выступления отметил, что для решения обозначенных выше проблем банком уже предпринят ряд мер. Например, ограничены операции для несовершеннолетних сирот в онлайн-банке и банкоматах возрастом 16 лет. Кроме того, было предложено организовать горячие линии для оперативного подтверждения факта выдачи документа на право снятия денежных средств со счета ребёнка-сироты.

По результатам был принят ряд решений:

Министерству социальной политики организовать «горячую линию» с Уральским банком Сбербанка России по вопросам оперативной проверки разрешительных документов для снятия со счетов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, финансовых средств; рассмотреть вопрос по организации совместно с Уральским банком Сбербанка России электронной базы данных для оперативной проверки подлинности документов, необходимых для выдачи денег со вкладов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Уральскому банку Сбербанка России было предложено рассмотреть возможность введения запрета привязки банковской карты для студентов техникумов из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к счетам, на которых размещены их социальные выплаты; направить в Министерство социальной политики Свердловской области предложения по оформлению разрешительных документов для снятия со счетов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, финансовых средств.

Данные решения не остались на бумаге. В октябре из Уральского Сбербанка пришёл ответ об их реализации (см. приложение №3).

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Министерству социальной политики Свердловской области совместно с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области принять меры для: 1. Решения проблемы отсутствия нормативного правового регулирования вопросов, связанных с постинтернатной адаптацией выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 2. Исключения случаев халатного отношения к профилактике самовольных уходов воспитанников учреждений государственного воспитания.

4.3. О положении детей в период нахождения в учреждениях уголовно-исполнительной системы и в постпенитенциарный период

Аппаратом Уполномоченного по правам ребёнка на постоянной основе уделяется внимание защите прав несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и помещенных в учреждения уголовно-исполнительной системы, а так же спецучреждения закрытого типа: Кировградская воспитательная колония, Федеральное государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа №1».

Несмотря на то, что в 2016 году в адрес Уполномоченного не поступали обращения от детей этой категории, их законных представителей, администраций вышеуказанных учреждений, ситуация о деятельности учреждений оставалась на контроле у Уполномоченного.

Её анализ позволяет отметить, что до сих пор не нашли своего решения некоторые проблемы воспитания трудных подростков в Рефтинском спецучилище (подведомственно Минобрнауки РФ). Вызваны они нарушением Федерального закона №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В учреждении до сих пор не созданы необходимые условия для надлежащего содержания, педагогической, психологической работы с воспитанниками, направленными на профилактику противоправного поведения. Безусловно, с подростками проводилась индивидуально-разъяснительная работа о недопустимости самовольных уходов, противоправного поведения и т.д. Однако уровень этой работы не соответствовал реальной ситуации, что способствовало инциденту с групповыми побегами и беспорядками в Рефтинском спецучреждении.

За 8 месяцев 2016 года 56 воспитанников совершили пять уходов, а 1 августа и 1 сентября с территории училища было совершено два массовых побега. Сбежали более 80 человек, за исключением одной группы (всего в спецучилище находился 121 воспитанник). С 31 августа по 2 сентября некоторые воспитанники приняли участие в массовых беспорядках, которые сопровождались применением насилия к сотрудникам училища и уничтожением имущества на общую сумму более 125 тыс. руб.

Кроме того, в ходе выяснения обстоятельств побега воспитанников были выявлены факты противоправного поведения заместителя директора по режиму, который неоднократно наносил телесные повреждения воспитанникам училища, в том числе с целью получения информации о наличии у несовершеннолетних преступников запрещенных предметов (сотовых телефонов). В настоящее время в его отношении ведётся следствие.

По результатам инспекции училища Уполномоченный по правам ребёнка отметил, что причиной проблем послужило: «… проникновение в учреждения профессионального криминалитета со своими смотрящими. Никто на это толком внимания не обращал. Именно воровские понятия стали причиной побега. Так, подростки не хотели принимать пищу из одной посуды с теми, кто подвергся насилию…», «… это лишь верхушка айсберга: в училище существуют проблемы более глубинного характера. Происходит «раскачивание» системы таких училищ, очень серьезный наезд внешнего криминалитета на такие детские учреждения, где некоторые пытаются делать бунты и организовывать побеги».

Однако руководство учреждения тоже виновато в произошедшем. Если такое случается, то это говорит о плохой управляемости учреждения, неправильной организации работы, а это уже вина непосредственно руководителя. В ходе проверки было установлено, что администрацией учреждения не принимались меры по оказанию социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним. Не проводилась индивидуальная профилактическая работа с воспитанниками, по подбору кадров (в спецучилище не хватает 4 воспитателей, 2 педагогов и 12 учителей). Кроме того, в ходе изучения личных дел сотрудников установлено, что к работе с детьми допускались лица, имевшие судимость за преступления небольшой и средне тяжести, без получения разрешения территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Игорь Мороков выразил мнение, что для исправления ситуации в данных учреждениях нужно использовать опыт ФСИН по оперативной работе, так как «уже невозможно применять системы наказания, которые действуют сейчас в учреждениях такого типа, как Рефтинское спецучилище».

Глава 5. О проблемах в соблюдении государственных гарантий защиты прав и законных интересов детей

5.1. О реагировании Уполномоченного по правам ребёнка на массовые и грубые нарушения прав ребёнка

5.1.1. О заключениях Уполномоченного по правам ребёнка

В 2016 году Уполномоченным по правам ребёнка была продолжена практика использования таких эффективных механизмов воздействия на уполномоченные органы, как официальные заключения, в которых всегда содержится подробный анализ ситуации, приведшей к нарушениям прав детей, а также предложения для органов государственной власти и местного самоуправления по их устранению.

За отчётный период Уполномоченным по правам ребёнка было подготовлено 9 официальных заключений, направленных на устранение нарушений прав и законных интересов детей, которые были посвящены следующим основным проблемам:

1) о бездействии должностных лиц, создавших условия для совершения физического, психического и (или) сексуального насилия над детьми, получения ими травм либо их гибели – 3 заключения;

2) о конфликтах в образовательных организациях – 2 заключения;

3) о нахождении детей в социально опасном положении и о бездействии органов и учреждении системы профилактики – 3 заключения;

4) по вопросам защиты гражданских и семейных прав – 1 заключение.

В 2016 году случаев, когда Уполномоченному не поступил официальный ответ о мерах, которые были предприняты для устранения выявленных им нарушений, или с возражениями на доводы, приведенные в заключении, не зафиксировано.

5.1.2. О специальных докладах и социальных проектах Уполномоченного

Одной из ключевых задач Уполномоченного по правам ребёнка, в соответствии с п.3 ст. 14 Закона Свердловской области от 15 июля 2010 г.

№57-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской области», является выявление случаев массовых или грубых нарушений прав и законных интересов детей и подготовка специальных докладов, в которых предлагаются меры по восстановлению нарушенных прав детей и по предотвращению их повторения.

В 2016 году подготовлены два специальных доклада Уполномоченного.

«Какова цена общего образования, или Что происходит в наших школах?»

Причиной для написания данного специального доклада стал рост количества обращений жителей Свердловской области к Уполномоченному по правам ребёнка с жалобами на проблемы в образовательных организациях, первопричинами которых, как выяснялось при проверках, часто являлась результаты реформирования системы образования и (или) профессиональная некомпетентность руководящего звена. Поэтому в данном докладе речь идёт в основном о качестве управленческой деятельности в наших школах, поскольку средние школы – это крупнейший сегмент всей нашей образовательной системы.

«О нарушениях прав учащихся общеобразовательных учреждений в связи с ненадле-жащей организацией питания в школах» (часть III).

Следует отметить, что в 2012-2013 годах Уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской области в рамках реализации общественного проекта «Ем как дома!» были изданы две первые части специального доклада «О нарушениях прав учащихся общеобразовательных учреждений в связи с ненадлежащей организацией питания в школах», в которых были обозначены выявленные в тот период проблемы в организации школьного питания и даны конкретные рекомендации по их устранению. Последующие два года показали, что на эти рекомендации отреагировала только часть руководителей органов управления образованием и общеобразовательных организаций, а также руководство некоторых предприятий общественного питания. К сожалению, ответственной реакции со стороны заинтересованных исполнительных органов государственной власти Свердловской области не последовало, так сказать, только «приняли к сведению».

Между тем череда вспышек массовых заболеваний и пищевых отравлений среди учащихся школ Свердловской области, а также воспитанников детских садов, и продолжающие поступать обращения и жалобы родителей детей по вопросам организации детского питания стали для Уполномоченного по правам ребёнка причиной для продолжения работы по этому проекту.

Специальные доклады Уполномоченного по правам ребёнка были направлены в адрес высших органов и иных органов государственной власти Свердловской области, а также в правоохранительные и надзорные органы, действующие на территории Свердловской области, и в органы местного самоуправления (с содержанием докладов можно ознакомиться на сайте www.svdeti.ru).

Социальные проекты, инициированные Уполномоченным по правам ребёнка в прошлые годы, продолжили свою деятельность и в 2016 году. Подробнее об итогах реализации проектов будет изложено в разделе 9.4.

5.2. О проблемах в соблюдении государственных гарантий защиты прав и законных интересов детей

5.2.1. О бездействии или неправомерных действиях представителей органов системы профилактики безнадзорности

Практика контрольных проверок показывает, что одной из основных причин безнадзорности несовершеннолетних, совершения ими правонарушений и преступлений являются нарушения и недостатки в работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений.

«В работе контрольно-надзорных органов нужно ускорить внедрение подхода, основанного на оценке рисков, которые позволят существенно снизить число проверок, но повысят их результативность. Добавлю, что надзорные органы должны заниматься не только выявлением нарушений, но и профилактикой, не формально, а содержательно». Президент РФ В.В. Путин

С изъянами осуществляется работа органов внутренних дел по профилактике употребления несовершеннолетними спиртных напитков, наркотических средств и иных одурманивающих веществ, пресечению случаев реализации несовершеннолетними алкогольной продукции. Выявляются факты оставления органами опеки и попечительства детей в условиях, угрожающих их жизни и здоровью, непринятия мер по лишению либо ограничению родителей в родительских правах. Не во всех случаях проводимая индивидуальная профилактическая работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, приносит положительные результаты.

Непринятие своевременных комплексных мер по выявлению социально неблагополучных семей способствует совершению детьми суицидов и попыток суицидов, основными причинами которых являются конфликты со сверстниками, совершение в отношении детей насилия, употребление алкоголя. В то же время не во всех общеобразовательных организациях имеются педагоги-психологи, что не позволяет своевременно оказать детям психологическую помощь.

Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Анализ результатов инспекционных проверок, проведённых в 2016 году специалистами Аппарата Уполномоченного, свидетельствует о сохранении ряда проблем, носящих системный характер, в деятельности как территориальных комиссий, так и в работе других органов и учреждений системы профилактики. Эти недостатки, вызванные чаще всего бездействием уполномоченных органов и учреждений по-прежнему становятся причиной трагедий с несовершеннолетними либо влекут нарушение их права на достойные условия проживания, содержание со стороны законных представителей.

Реакция на эти нарушения Уполномоченного проявлялась в виде официальных заключений (заключения №№103, 104, 107, 108 и 110), в которых были отражены выявленные типичные нарушения действующего законодательства, повлекшие грубые нарушения прав детей, и содержались предложения по их недопущению и устранению. С изложенными позициями в заключениях о бездействии органов и учреждений системы профилактики соглашалась и прокуратура Свердловской области, поскольку ею были внесены акты прокурорского реагирования, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности (см. раздел 1.3.).

Все выявленные нарушения и недостатки в работе можно структурировать следующим образом:

1) не в полной мере соблюдается установленный законом способ и порядок поступления информации в ТКДН от органов и учреждений системы профилактики, в т.ч. игнорируются требования, предусмотренные Постановлением Правительства Свердловской области от 26.03.2004 г. №206-ПП «Об утверждении примерных форм документов персонифицированного учёта несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, и порядка их заполнения в Свердловской области»;

2) анализ эффективности деятельности каждого территориального органа и учреждения системы профилактики в проведении индивидуальной профилактической работы проводится нерегулярно и неквалифицированно либо вообще отсутствует;

3) деятельность органов и учреждений профилактики скоординирована недостаточно чётко, поскольку отсутствует оперативное взаимодействие между ними;

4) при составлении реабилитационных программ часто не учитываются конкретные персональные обстоятельства нахождения в социально опасном положении каждой отдельной семьи или несовершеннолетнего;

5) мероприятия реабилитационных программ носят порою декларативный (а в большинстве случаев шаблонный) характер – причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям, не выявляются и не устраняются, социально-педагогическая реабилитация не проводится.

Общий анализ работы территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав свидетельствует, что практическая деятельность ряда из них, в разрезе взаимодействия органов и учреждений системы профилактики, не обеспечивает необходимую защиту и восстановление прав ребёнка, его наилучших интересов.

Как показали проверочные мероприятия в ТКДН и ЗП г. Екатеринбурга (Ленинская и Верх-Исетская) индивидуально профилактическая работа с несовершеннолетними, ставшими жертвами преступлений, в разрезе проведения реабилитационных мероприятий, проводилась не должным образом по формальной причине отсутствия оснований для признания этих несовершеннолетних находящимися в трудной жизненной ситуации.

При этом недостаточная роль территориальных комиссий в объединении усилий ведомств в их профилактической работе не только существенно снижают эффективность предпринимаемых мер, но и фактически создаёт «благоприятные» условия для совершения правонарушений и преступлений как несовершеннолетними, так и в их отношении.

В этой связи можно привести громкий случай, произошедший в п. Бобровский, в котором было неоднократно совершены насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего А. (2006 г.р.) со стороны четырёх подростков. По итогам проверочных мероприятий был установлен формальный подход в работе с несовершеннолетними и их семьями, отсутствие детального анализа ситуации, эффективных мер для предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.

По данному случаю было подготовлено заключение Уполномоченного №108 от 05 октября 2016 г. В нём было в частности отмечено, что малолетние преступники в течение длительного времени находились без надзора со стороны родителей, что подтверждает поведение подростков – самовольные уходы из дома и пропуски занятий в школе, а также поведение их родителей – злоупотребление спиртными напитками, самоустранение от воспитания детей. При этом органы и учреждения системы профилактики и, в первую очередь – комиссия, как координирующий орган, необходимые меры к реабилитации подростков и их семей не предпринимала. Информации в ТКДН о выявлении несовершеннолетних, находящихся без надзора и неоднократно отмеченных в девиантном поведении органами и учреждениями системы профилактики (школой и УСП) была направлена несвоевременно.

Следует также отметить, что органы дознания и следствия несвоевременно направляют либо не направляют вообще в комиссию информацию о проведении следственных действий с участием несовершеннолетних потерпевших. Вследствие чего ребёнок не получает необходимых мер государственных поддержки и защиты его интересов.

Так, например, в рамках проверки территориальных комиссий по Верх-Исетскому, Ленинскому и Кировскому районам г. Екатеринбурга специалистами Аппарата Уполномоченного был выявлен факт несвоевременного информирования отделом полиции №4 по г. Екатеринбургу комиссии по Ленинскому району о совершении в отношении несовершеннолетнего П. его законным представителем ряда противоправных действий в виде применения физического насилия, оскорблений, жестокого обращения. Только спустя шесть месяцев после выявления вышеуказанных преступлений и избрании в отношении отца ребёнка меры пресечения в виде заключения под стражу, ребёнок был передан под опеку. Соответственно, весь этот период реабилитационная работа с ребёнком не проводилась.

В Камышлове, 14 июня 12-летняя девушка-подросток вместе с мамой обратилась в полицию с жалобой на издевательства компании старшеклассников, которые со слов матери потерпевшей её били и вливали насильно в рот спиртное. Однако заявление по формальным основаниям принято не было. Вечером несовершеннолетняя попыталась свести счёты с жизнью, прыгнув с пятиэтажки, была госпитализирована с многочисленными травмами, но после двух недель пребывания в коме скончалась. В официальном комментарии полиции отмечено, что никакого насилия над ребёнком не было. Тем не менее после опроса участников компании старшеклассников и их родителей последние были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей по статье 5.35 КоАП.

Не вдаваясь в подробности следствия и в те версии, которые оно отрабатывает о истинной причине самоубийства подростка, можно задать вопрос субъектам системы профилактики Камышлова. А где были они раньше? Судя по имеющимся фактам, имеется компания подростков, которая периодически собирается для употребления алкоголя и втягивает в это других несовершеннолетних.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав разработать для органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних методические рекомендации по организации индивидуальной реабилитационной работы с несовершеннолетними – потерпевшими.

Органы социальной политики

О серьезных упущениях в работе некоторых руководителей учреждений государственного воспитания, а также об отсутствии должного ведомственного контроля со стороны ряда территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти свидетельствуют проведенные в 2016 году проверки детских домов (социально-реабилитационных центров).

Так, выявила ряд нарушений проверка, проведенная представителями Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка, которая прошла в феврале 2016 года. Было проверено более 60 органов и учреждений социальной политики, образования, уполномоченных по работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Среди проблемных вопросов работы учреждений, как один из основных следует выделить неэффективность профилактических мероприятий в отношении воспитанников неоднократно совершавших самовольные уходы из госучреждений для детей-сирот, которые сопровождались совершением преступлений. Особенно в этой связи «отличились» детские дома №5 и №6 (Нижний Тагил). А в ГКОУ СО «Сысертский детский дом», например, в нарушение приказа, не велся учет всех лиц, совершивших самовольные уходы, в ГКОУ СО «Камышловский детский дом» этот учет вёлся ненадлежащим образом.

В отношении подростков, которые совершали эти деяния, профилактическая работа велась. Журналы содержат большой перечень мероприятий, но результата не было (см. раздел 4.2.). Может быть, не смогли подобрать ключик к «душе» подростка? Или погрязли в формализме в работе с детьми? Так, во многих учреждениях госвоспитания продолжает отмечаться практика формального заполнения соответствующих журналов. Как правило, записи в них идентичны и зачастую остаются невыполненными. Вопреки Положению о деятельности Совета профилактики воспитанники на нём не рассматривались, профилактическая работа ограничивалась лишь беседами психолога. А иногда, наверное, от неспособности придумать результативные способы противодействия девиантному поведению под-ростков, взрослые использовали грубую силу.

В августе воспитанники детского дома №7 города Екатеринбурга пожаловались на сотрудников учреждения, обвинив их в рукоприкладстве. После проверки обращения сотрудниками Аппарата Уполномоченного, Игорь Мороков заявил: «Мы поняли, что ситуация имела место. Но эта история достаточно сложна. Есть вопросы, которые можно позадавать и самим ребятам, к их поведению. Но, конечно, больше вопросов возникает к руководящему составу учреждения». Неприятный инцидент произошел в ночь на 16 июня. Руководитель учреждения и ее подчиненные, утратив выдержку из-за провокаций воспитанников, применили к ним насилие. Впоследствии после огласки этого случая директор учреждения уволилась с должности.

Несмотря на то, что в феврале руководству «Нижнетагильского детского дома №5» уже было указано на проблемы профилактики самовольных уходов воспитанников, после проведённых уже в июне 2016 года проверочных мероприятий прокуратурой, эти факты были выявлены вновь. При этом подростки употребляли спиртные напитки и токсические вещества. Отметился в этой связи и «Нижнетагильский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья №2».

Нашлись многочисленные нарушения в работе центра социальной помощи семье и детям «Отрада» (г. Екатеринбург). Поводом для проверки стали сигналы о том, что воспитанники уходят из центра, употребляют алкоголь и токсичные вещества. Как выяснилось, за 2015-2016 гг. несовершеннолетние 18 раз сбегали из учреждения, совершили 5 административных правонарушений и преступлений. Нередки были случаи, когда дети возвращались в семьи к родителям-алкоголикам.

В итоге прокуратура внесла представление в Министерство социальной политики, по результатам рассмотрения которого виновные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ярким примером формализма в работе отдельных социальных работников стал случай с семьёй, проживающей в Невьянском городском округе. В ноябре 2016 года Уполномоченному поступило обращение гражданки Б., с жалобой на действия территориального органа опеки и попечительства ввиду изъятия из семьи опекаемых детей. Причиной послужила ситуация безденежья, которая привела к большому коммунальному долгу. Но вместо оказания помощи семье опекой было принято решение об изъятии детей у бабушки и помещении их в детский дом. При этом заявительница неоднократно информировала территориальное Управление о нахождении её семьи в трудной жизненной ситуации. В своем обращении Б. сообщила о том, что «мать девочек находится в местах лишения свободы, а отец проживает в г. Екатеринбурге, уклоняясь от их воспитания и содержания. Указанные дети с момента рождения воспитывались ею. При этом каких-либо претензий к ней как к опекуну со стороны органа опеки ранее не имелось».

Специалистом Аппарата по поручению Уполномоченного был осуществлен выезд, где состоялась встреча со всеми заинтересованными органами и принято решение о возврате девочек в семью. При этом в семью был организован привоз двух машин дров и заключено соглашение о реструктуризации задолженности.

Или другой случай. Обратилась гражданка Ч., с жалобой на разделение двух родных братьев, одного из которых разрешили передать в семью опекуна, а второго – оставить в детском доме. В своем обращении заявительница сообщила о том, что «второй подросток изъявляет желание проживать в её семье, поскольку в ней уже воспитывается его родной брат. При этом общение братьев с семьёй заявительницы происходит уже в течение 9-ти лет». Вместе с тем её неоднократные обращения, а также мнение самого несовершеннолетнего территориальным органом опеки и попечительства не были учтены. Благодаря вмешательству Уполномоченного в настоящее время несовершеннолетний находится под опекой у опекуна со своим родным братом.

В январе 2016 года вновь «отличился» детский интернат на ул. Ляпустина. В учреждении произошла новая трагедия: во время купания утонула 8-летняя девочка. По факту гибели ребёнка было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ, а также по ч.2 ст.293 УК РФ – халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

По данному факту Уполномоченным по правам ребёнка было подготовлено заключение №102 от 19 января 2016 г., в котором было указано на наличие в работе учреждения дефектов организационного характера и отсутствие порядка и надлежащего контроля при осуществлении профессиональных обязанностей его сотрудниками. Кроме того, со стороны Министерства социальной политики Свердловской области был ослаблен контроль за условиями содержания, воспитания и образования детей, находящихся в учреждении.

Уполномоченный по правам ребёнка высказал по этому поводу своё мнение: «Главная проблема в управлении. Не была организована безопасная среда: никто никого не учил, никто никого не тренировал, никто никого не инструктировал, кто, где должен стоять, а с такими детьми это должно быть постоянно. Необходима постоянная работа с персоналом, переподготовка, проверка готовности к критическим ситуациям, поэтому очень важна фигура руководителя, который должен наладить работу учреждения. Что-то поменять в этой ситуации может только доброта, четкое понимание своих обязанностей и профессиональное их выполнение. Это единственный механизм. Конечно, для того, чтобы туда приходили работать профессиональные люди, им нужно повышать зарплаты».

Не все оказалось ладным и в некоторых других учреждениях государственного воспитания Свердловской области с обеспечением безопасности воспитанников. Так, в феврале 2016 года прокурорская проверка выявила более 150 нарушений требований пожарной безопасности в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей-сирот. Самые распространенные из них: на путях эвакуации детей и работников учреждений складированы горючие материалы; деревянные конструкции помещений не обработаны огнезащитной пропиткой; истекли сроки эксплуатации у большинства средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения; не работают системы автоматического пожаротушения и оповещения людей о пожаре.

В отчете прокуратуры фигурировали Северский и Качканарский детские дома, Буткинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних Талицкого и Новолялинского районов, отделение медицинской реабилитации детей раннего возраста ДГБ №10 в Екатеринбурге.

Уже в декабре 2016 года были выявлены нарушения правил пожарной безопасности в Ивдельской школе-интернате, в частности: не работала автоматическая пожарная сигнализация, не была утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности для ряда помещений, а двери эвакуационного выхода из столярной мастерской заблокированы.

Продолжают сохранять свою актуальность и проблемы со взысканием в пользу детей, находящихся в учреждениях государственного воспитания, алиментов, оформлением иных социальных выплат. Так, в ГКОУ Свердловской области «Корзуновский детский дом-школа» администрация не принимала должных мер для взыскания алиментов с родителей 11 воспитанников детского дома. Вместе с тем эти родители по решениям судов лишены родительских прав и обязаны выплачивать алименты на содержание своих детей. Общая сумма задолженности составляет более 4 млн рублей. Не обеспечивалось и должное управление собственностью воспитанников, которая сдавалась в аренду бесплатно. Такая же ситуация сложилась и в упомянутом выше детдоме №5. В ходе проверки надзорного ведомства выяснилось, что из 54 воспитанников только 10 получают установленные по решению суда алименты. В центре социальной помощи семье и детям «Отрада» из 31 воспитанника 10 находились в центре около года без определения их правового статуса. При этом сотрудники Центра не предпринимали мер к взысканию алиментов с родителей, задолженность по которым превысила 1,7 млн руб.

Многих нарушений имущественных прав детей можно было бы избежать, если бы судебные приставы-исполнители на местах своевременно подсказывали руководству интернатных учреждений о необходимости замены взыскателя или о возможности взыскания неустойки за неуплату алиментов.

Были и другие проблемы. Так, в Нижнетагильском детском доме №7 при функционирующем медицинском кабинете, всесторонней деятельности медиков, отсутствовала лицензия на оказание какой-либо медицинской деятельности.

В Качканарском детском доме был выявлен факт формального подхода сотрудников к размещению денежных средств воспитанников на счетах в банке. В итоге нарушались имущественные права детей, которые заключались в том, что пенсии по инвалидности либо пенсии по потере кормильца, которые получали дети, хранились на вкладе «Социальный» с годовым процентом 0,01%. Для восстановления нарушенных прав детей, получающих пенсионные начисления, было рекомендовано провести замену вклада по счетам детей, чьи сбережения хранятся в сберегательном банке.

В Североуральском детском доме были выявлены массовые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, рацион питания детей-сирот не соответствовал утвержденному меню, одинаковые блюда встречались несколько раз за неделю, а сами порции были незаконно уменьшены. В пищеблоке детского дома находились очищенные овощи, которые не имели маркировки с информацией о сроках годности, а готовая продукция хранилась более двух часов. В помещениях прачечной и пищеблока стены, пол и подоконники имели дефекты, которые не позволяли персоналу образовательного учреждения проводить качественную уборку и дезинфекцию.

По всем обозначенным выше случаям меры реагирования были приняты, но необходимо не ослабить контроль за ситуацией, что бы не допускать таких случаев впредь.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Министерству социальной политики Свердловской области совместно с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области обратить внимание на необходимость усиления индивидуальной работы с детьми и выработку дополнительных действенных механизмов реабилитации.

Органы, учреждения и организации образования

Вопиющий случай произошёл в Нижнем Тагиле, Кировграде и Невьянске. Непонятно по каким причинам в 2016 году в школах этих городов было разрешено организовать лекции для учащихся так называемому «артисту» и «профессору» Ивану Агулову, решившему заработать немного денег на впечатлительности детей. Позднее выяснилось, что делает он это уже четвёртый год подряд. Официально мероприятие было названо «литературным концертом».

Рассказывал Агулов проникновенно, и от его выступлений бросало в дрожь не только детей, но и учителей. Говорил он о патриотизме, нравственности, войне, но говорил своеобразно, с точки зрения того, как он понимал смысл тех или иных явлений, пользуясь при этом непроверенными фактами из сообщений социальных сетей, а также вольно трактуя события прошлых войн.

Рассказывая о своих регалиях, он сообщил, что является участником некой президентской программы. Кроме того, заявил, что «имеет степень доктора психологических наук, звание профессора, а также народного артиста Украины и Молдавии». При этом Аппаратом Уполномоченного по правам ребёнка была проведена проверка этих сведений, они не под-твердились. Ни народным артистом, ни доктором психологии, ни профессором, ни участником президентской программы он не является. Отдельно стоит отметить, что за каждого слушателя, например, в Кировграде, этот «артист» получил по 70 рублей.

22 января 2016 года по обозначенным фактам прокурору Свердловской области Уполномоченным по правам ребёнка было направлено мотивированное письмо с просьбой об организации проведения соответствующих проверок. Проверки прокуратуры, регионального министерства образования и полиции были проведены в Кировградском и Невьянском округах. По их итогам был уволен начальник Управления образования Кировграда, заместитель Невьянского управления получил дисциплинарное взыскание. К ответственности привлечены директора всех школ, где выступал Иван Агулов. Например, только в Невьянском городском округе лекции «профессором» были проведены в 4 школах.

28 января 2016 года Министерством общего и профессионального образования Свердловской области в адрес руководителей управлений образования области были направлены рекомендации о повышении эффективности мер по обеспечению информационной безопасности обучающихся и требования по соблюдению положений Федерального закона от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Уполномоченный по правам ребёнка, акцентируя внимание на данном случае, предупредил органы управления образованием в муниципалитетах об ответственности за опасные эксперименты с детской психикой. Важно в будущем предупредить подобные вещи, обеспечить право детей на то, чтобы не допускалось психологическое воздействие на них.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Министерству социальной политики Свердловской области совместно с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области утвердить порядок, регламентирующий организацию внеурочных мероприятий учащихся с привлечением приглашённых лиц в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года №436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Управлениям образования муниципальных образований в Свердловской области в своей деятельности придерживаться рекомендаций, направленных Министерством образования Свердловской области 30.09.2015г. №02-01-82/8189 «О защите детей от информации, наносящей вред их развитию».

Глава 6. О некоторых вопросах реализации Региональной стратегии действий в интересах детей

6.1. О праве несовершеннолетних на участие в принятии решений, затрагивающих их интересы

Право ребёнка на участие в принятии решений, затрагивающих его интересы, закреплено в основополагающих правовых документах (актах) международного уровня и Российской Федерации. В частности, этот процесс регламентирован разделом VII Национальной стратегии действий в интересах детей, утвержденной Указом Президента РФ №761. Раздел называется «Дети – участники реализации Стратегии действий в интересах детей». В нём заложен глубокий смысл, отражающий понимание необходимости включения детей в процессы созидания, развития общества и государства. Здесь зафиксировано одно из ключевых прав ребёнка, право «быть услышанным».

«Государства-участники обеспечивают ребёнку, способному сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребёнка, причем взглядам ребёнка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребёнка». Ст. 12 Конвенции о правах ребёнка

Дети наиболее остро чувствуют несправедливость, на каком-то своем уровне отделяют правду от неправды. Уполномоченный по правам ребёнка в этой связи неоднократно заявлял: «Важно понимать, что думают сами дети о нашей работе, о проводимой государством политике в области прав ребёнка, воспитания детей, как они проявляют свою человеческую позицию, гражданскую активность и реализуют свое право на участие в общественной жизни страны, Важно прислушаться к ним, понять их и учесть их мнение при принятии наших взрослых решений».

В Свердловской области созданы правовые основы для участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы. В ряде муниципалитетов сформированы детские и молодежные общественные объединения, молодежные советы, палаты, парламенты, иные молодежные организации самоуправления различных форм. Действуют Молодёжное Правительство и Молодёжный Парламент Свердловской области. Во всех муниципалитетах приняты программы по реализации Стратегии действий в интересах детей и, в частности, предусмотрены мероприятия по участию детей в системе управления органов местного самоуправления (см. приложение №4). Правда они большей частью носят формальный характер и мало кто из учащихся школ, и порою самих преподавателей знает, что есть такая Стратегия и в ней есть пункт об участии детей в принятии решений, затрагивающих их интересы.

Поэтому особое место в этой связи занимает детский форум «Будущее строим вместе», который проходит под эгидой Уполномоченного по правам ребёнка, Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский Детский Фонд», а также при участии Администрации города Екатеринбурга. Основная задача Форума – привлечение детей к участию в общественной жизни, к решению вопросов и проблем социального характера. По результатам работы Форума составляется Меморандум, который передаётся руководству области.

Следует отметить, что предложения участников Форума в обязательном порядке включаются в Ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области, который представляется для рассмотрения Законодательному Собранию Свердловской области, Губернатору Свердловской области и в Правительство Свердловской области.

Среди первоочередных мер по реализации обозначенных положений Национальной стратегии, которые пока слабо выражены в Свердловской области, следует отметить создание системы постоянного мониторинга участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы. При этом важную роль в системе такого мониторинга призвано играть анкетирование несовершеннолетних. Оно позволяет представить более объективную картину в сфере реализации права детей на участие в принятии решений, затрагивающих их интересы, и имеет в качестве конечной цели разработку рекомендаций для органов власти. Так, результаты анкетирования можно использовать в оптимизации управления образовательной организации, а также получить и образовательный эффект, развивая у обучающихся чувство ответственности и обучая их принятию решений.

В 2016 году по предложению Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области специалистами-психологами Уральского педагогического университета разработана анкета «Учет мнения обучающихся в образовательном учреждении». Для каждой возрастной группы – учащихся начальных классов, среднего звена и старшеклассников – представлен свой вариант анкеты.

Принимая во внимание важность проблематики, Аппаратом Уполномоченного было организовано взаимодействие с Управлением образования Екатеринбурга, Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и кафедрой психологии Института психологии Уральского государственного педагогического университета по вопросу организации анкетирования в общеобразовательных учреждениях города.

В октябре 2016 года анкетирование было проведено в МАОУ СОШ №138 МАОУ СОШ №117 и ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат №13. Анкета «Учет мнения обучающихся в образовательном учреждении» была составлена для основных возрастных групп, что позволило учесть возрастные особенности школьников.

Анализ ответов на отдельные вопросы анкеты позволил выявить сферы, в которых мнение обучающихся практически не учитывается. Так, учащиеся начальных классов отмечали, что их мнение не учитывается при составлении меню в столовой, выборе игр на уроках физкультуры, а также при выборе школьной формы. Ученики среднего звена указывали на отсутствие возможности вносить предложения по улучшению обстановки в школе, а также низкий уровень информированности о внутришкольных делах. Старшеклассники подчеркивали низкий уровень заинтересованности администрации в удовлетворенности учащихся расписанием учебных занятий (загруженностью дня).

Напротив, мнение обучающихся учитывается в вопросах выбора музеев и выставок, кружков в начальных классах. В среднем звене школьники имеют возможность принимать активное участие в организации и проведении общешкольных мероприятий и в выездных мероприятиях класса, а также отмечают, что учителя и завучи прислушиваются к мнению учеников.

Наибольший уровень удовлетворенности отмечается у старшеклассников. Учащиеся указывают, что: могут обратиться за помощью к педагогам, а педагог, если требуется, – к администрации. Учителя проводят опросы, анкетирование, интересуются мнением. Существует совет обучающихся, в котором каждый может проявить себя. Спецкурсы и факультативы отражают профиль обучения. Есть возможность выбирать дополнительные занятия для подготовки к поступлению в вуз.

В целом по результатам анкетирования можно отметить следующие тенденции:

1. Удовлетворенность ученическим самоуправлением зависит от активности самого ученика. Те обучающиеся, кто активно взаимодействует с одноклассниками, педагогами и администрацией по вопросам успеваемости, организации общешкольных и классных мероприятий, оценивают систему «учета мнения обучающихся» намного выше тех, кто проявляет низкую социальную активность.

2. Девочки более социально активны, чем мальчики, в связи с чем удовлетворенность девочек взаимодействием с другими участниками образовательного процесса выше.

3. Учащиеся в процессе анкетирования требуют наблюдения и расширения инструкции. Детям в целом свойственна необдуманная категоричность, которая проявляется в следующем: «Если я в этом не участвую, то этого нет» (Например: «В школе нет кружков, потому что я на них не хожу», «Учителя ко мне не прислушиваются, но я никогда не обращался к ним за помощью»).

4. По результатам анкетирования в начальном звене прослеживается более сильная эмоциональная связь обучающихся с педагогом. Во многих вопросах самоуправления инициатива исходит именно от классного руководителя, который является связующим звеном между учащимися и администрацией образовательного учреждения.

5. Школьники старшего звена дают положительную оценку Совету обучающихся, так как все ребята сами активно участвуют в общественной жизни класса и школы. Многие из них являются кураторами внутришкольных проектов (концерты, акции, конкурсы и т.д.). Они воспринимают Совет не только как место, где рассматриваются их идеи, но и реализуются эти идеи.

6. Обучающиеся среднего звена в целом, на уровне класса проявляют социальную активность, находятся во взаимодействии с педагогами, сверстниками и старшеклассниками у которых проходят социальную школу эффективного взаимодействия. В классном коллективе ученическое самоуправление востребовано и развито. В мероприятиях общешкольного уровня учащиеся среднего звена проявляют меньше активности. Дети стремятся в Совет обучающихся, но со временем сталкиваются с ответственностью, которую, в силу возраста, еще не в состоянии принять. Таким образом, удовлетворенность среднего звена несколько ниже, чем в старшем и в младшем.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Правительству Свердловской области рассмотреть возможность внесения изменений в закон об образовании с целью организации учета мнения учащихся общеобразовательных организаций посредством проведения анкетирования.

6.2. О реализации мероприятий программы «Уральская инженерная школа»

Не секрет, что предпочтения и настроения общества формируются за счёт массовой культуры и средств массовой информации. При этом за последние 25 лет в России поют с эстрады, пишут книги, снимают фильмы и сериалы о ком угодно, только не о рабочих людях, не о созидателях реальных ценностей. В современной российской массовой культуре человек в спецовке — это человек эпизода. А кому захочется выбирать профессию (или желать её своим детям) «короткого эпизода»?

«Важно воспитывать культуру исследовательской, инженерной работы. За ближайшие два года число современных детских технопарков в России возрастёт до 40, они послужат опорой для развития сети кружков технической направленности по всей стране. К этой работе должны подключиться и бизнес, и университеты, исследовательские институты, чтобы у ребят было ясное понимание: все они имеют равные возможности для жизненного старта, что их идеи, знания востребованы в России и они смогут проявить себя в отечественных компаниях и лабораториях». Президент РФ В.В. Путин

Так, согласно проведённому Высшей экономической школой опросу родителей, предполагая карьеру своих детей, 24% опрошенных считают, что их ребёнок должен учиться на адвоката, 21% – на врача, а 19% – на экономиста. И только 6% ответили, что ребёнок должен стать квалифицированным рабочим. При этом только по официальным данным Департамента труда и занятости Свердловской области, доля вакансий, представленных работодателями по рабочим профессиям, составила на сентябрь текущего года 53,6% от всех вакансий. То есть рабочие руки и нужны, и востребованы.

Однако современный рабочий – это уже не человек с кувалдой в промасленном костюме. Это высокообразованный человек, который работает в связке с программным управлением, с компьютерной системой, и руководитель должен говорить с ним на одном и том же языке. Он должен обладать как хорошо проработанными инженерными квалификациями, так и навыками организатора, управленца и лидера.

Поэтому главная проблема, которая сейчас встала, заключается в качестве профессионального образования. Мало того, что оборудование для обучения устаревшее и преподавательский состав немолодой, так еще сами образовательные программы оторваны от реальных потребностей экономики. В США, Канаде, Великобритании и Китае, например, давно используется выражение «производственный инженер». Речь идет об организации производства, управлении, но с точки зрения технического специалиста. Однако вузы не предлагают образование по таким специальностям. Подготовка же такого специалиста требует системного подхода, в том числе формирования его мировоззрения со школьного возраста.

Данному условию соответствует комплексная программа «Уральская инженерная школа», предусматривающая развитие системы дополнительного образования школьников по техническому направлению, подготовку специалистов в системе среднего профессионального и высшего образования, послевузовское сопровождение кадров, формирование экономических и нематериальных стимулов для поступления выпускников на работу по ра-бочим профессиям технического профиля и инженерным специальностям на предприятия Свердловской области.

Уполномоченный по правам ребёнка также уделяет вопросу получения школьниками профессиональных компетенций большое внимание. Так, с целью содействия проекту «Уральская инженерная школа» ежегодно проводимый детский Форум «Будущее строим вместе» в 2016 году был посвящен данной программе. По результатам Форума детьми был подготовлен Меморандум, в котором они выразили своё видение ситуации. Документ был передан руководству области. Среди предложений подростков были следующие:

принять меры по расширению возможностей изучения прикладных наук в школе путём создания «технических классов» и обеспечения их специализированным оборудованием;

создать на базе учреждений дополнительного образования в каждом муниципалитете станции юных техников;

ввести с 9 класса производственную практику на предприятиях региона;

создать службу по выявлению технически одарённых детей с механизмом реализации их творческих способностей. Специалисты сами должны идти в школы и на месте искать эти таланты.

Данные пожелания были услышаны, и уже в 2016 году в области было организовано несколько «технических» классов. Например, в Верхней Пышме – в местной школе открыли такой класс для будущих сотрудников высокотехнологичных производств. Желающих учиться в нём было в два раза больше, но попали сюда только те, кто успешно прошел конкурсный отбор по математике и физике. Инициатор проекта – Уральская горно-металлургическая компания. Открылся класс профессиональной ориентации и для учеников екатеринбургской школы №53. Ученики будут постигать профессии, связанные с нефте- и газодобычей, а партнером класса выступил уральский филиал крупнейшей российской компании в этой отрасли.

Всего, общая численность обучающихся 10-11-х классов общеобразовательных организаций Свердловской области, проходящих допрофессиональную и профессиональную подготовку, по состоянию на лето 2016 года составляло 1303 человека, или 3,94% от общего количества обучающихся 10-11-х классов. Доля детей и подростков, охваченных дополнительным образованием технического творчества, составляет 8,75%. То есть работы в этом направлении ещё много.

А государственная политика по этому направлению ясно выражена Президентом в послании Федеральному Собранию: «Нам потребуются квалифицированные кадры, инженеры, рабочие, готовые выполнять задачи нового уровня. Поэтому совместно с бизнесом выстраиваем современную систему среднего профессионального образования. Будем увеличивать число бюджетных мест по инженерным дисциплинам, по ИТ-специальностям, другим ключевым направлениям, которые определяют развитие экономики».

Глава 7. О совершенствовании действующего законодательства в вопросах обеспечения прав и законных интересов ребёнка

Учитывая участившиеся в 2016 году обращения жителей Свердловской области в судебные органы, а также к Уполномоченному по правам ребёнка, которые были связаны с вопросами наделения несовершеннолетних правом собственности объекта жилой недвижимости, Аппаратом Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области был проведён анализ состоянии законодательства в части обеспечения контроля исполнения законным представителем ребёнка обязательства в данной сфере. В результате был установлено следующее.

1. Статьёй 21 Федерального закона от 24.04.2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» предусмотрено обязательное предварительное разрешение органа опеки и попечительства, затрагивающее осуществление имущественных прав подопечного.

Из содержания обозначенного выше Федерального закона, а также Гражданского и Семейного кодексов РФ следует, что родитель ребёнка, в том числе опекун либо попечитель, без предварительного разрешения органа опеки и попечительства не вправе совершать сделки по сдаче имущества несовершеннолетнего внаём, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог, по отчуждению имущества ребёнка, не имеет права на совершение сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих ему прав, раздел его имущества или выдел из него долей, и на совершение любых других сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости этого имущества.

Вместе с тем приведённым выше действующим федеральным законодательством, как и в ситуациях правоотношений в части использования средств материнского капитала, необходимые контрольные функции не предусмотрены, что, в свою очередь, может приводить к нарушениям имущественных прав несовершеннолетних.

2. В Свердловской области уполномоченным исполнительным органом государственной власти в сфере опеки и попечительства является региональное Министерство социальной политики.

12.08.2015 г. обозначенным Министерством был издан приказ №485 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области − управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделки по распоряжению недвижимым имуществом, принадлежащим подопечному».

Указанный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги по выдаче предварительного разрешения на совершение сделок по распоряжению недвижимым имуществом подопечного, в том числе исчерпывающий перечень документов, представляемых заявителем, для их изучения, анализа и оценки.

Изучением Административного регламента был установлен ряд факторов, способных приводить к нарушениям имущественных прав детей (не смотря на то, что наличие этих факторов может быть обусловлено пробелами отмеченного выше федерального законодательства):

обращает на себя внимание факт отсутствия в тексте Административного регламента права требования от заявителя документов, подтверждающих исполнение норм законодательства в случаях приобретения отчуждаемого в настоящее время жилого помещения с использованием средств материнского капитала (например, все ли несовершеннолетние члены семьи были наделены правом собственности?);

в связи с отсутствием в федеральном законодательстве положений о контроле исполнения обязанности по наделению несовершеннолетних правом собственности в соответствующих случаях, рассматриваемый регламент также не предусматривает какого-либо контроля со стороны специалистов территориальных Управлений социальной политики за реализацией выданного приказа о предварительном разрешении на совершение сделки по распоряжению недвижимым имуществом.

Как показывает практика, несмотря на упоминание в обозначенном приказе необходимости предъявления заявителем в Управление социальной политики в течение месяца после государственной регистрации права соответствующего свидетельства, гражданами, как правило, данная обязанность не исполняется, а у соответствующих должностных лиц не имеется юридических оснований для принятия мер реагирования.

Как было указано ранее, из содержания ст. 21 Федерального закона от 24.04.2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» следует, что совершение сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости имущества несовершеннолетнего, не допускается. Предварительное разрешение органа опеки и попечительства как раз и требуется при совершении сделки по отчуждению имущества, то есть когда действия опекуна или попечителя (включая родителя) могут повлечь за собой уменьшение стоимости имущества.

Таким образом, органы опеки и попечительства, фактически проверяя законность сделки по отчуждению недвижимости, устанавливают, соответствует ли она интересам несовершеннолетних (совершена ли к его выгоде).

То есть если речь идёт о продаже одной квартиры и о приобретении другой, органу опеки необходимо достоверно знать, что полученная несовершеннолетним в результате сделки квартира будет как минимум аналогичной либо более удобной, комфортабельной, дорогостоящей, чем ранее принадлежащее ему жилье.

Приведённая позиция вытекает и из смысла Рекомендаций по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в субъекте Российской Федерации, утверждённых письмом Министерства образования и науки РФ от 25.06.2007 г. №АФ-226/06.

Представляется, что при данных обстоятельствах было бы целесообразным предусмотреть обязанность должностных лиц органов опеки и попечительства в определённых случаях проводить обследование как отчуждаемого, так и приобретаемого жилого помещения.

3. В настоящее время ч.3 ст.137 УК РФ, направленная на защиту несовершеннолетних потерпевших от незаконного публичного распространения информации об их личности либо о причиненных им преступлением физических и нравственных страданиях, фактически не работает. Состав преступления материальный, и для наступления ответственности необходимы тяжкие последствия в виде вреда здоровью, психического расстройства и т.п. С учетом массовости информационного воздействия установить, от чьих именно действий наступили последствия в виде душевного расстройства потерпевшего либо самоубийства невозможно. Кроме того, установить прямую причинную связь конкретной публикации и последствий также крайне затруднительно.

При этом опасность сбора и распространения сведений о несовершеннолетних потерпевших в большей степени обусловлена не возрастом пострадавших, а категорией совершенных в их отношении преступлений. Наиболее тяжелое воздействие на психику детей оказывает сбор и распространение сведений о преступлениях против их половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Сам по себе сбор сведений о таких фактах представителями СМИ путем бесед с пострадавшим(ей), их родственниками, одноклассниками, знакомыми наносит тяжелую психологическую травму жертве насилия, поскольку поддерживает негативный эмоциональный фон, заставляя вновь переживать обстоятельства произошедшего. Дальнейшее же распространение в СМИ хотя и обезличенных, но чрезмерно подробных сведений не только оказывает дополнительное негативное воздействие на потерпевшего, но и формирует у психически не уравновешенных людей (потенциальных преступников) криминальную модель поведения.

Ряд резонансных уголовных дел по фактам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних показали следующее. На начальном этапе представители средств массовой информации проявляли высокую активность в освещении деталей и обстоятельств указанных преступлений. Для получения новых подробностей происшедшего журналисты караулили потерпевших и подозреваемых у здания Следственного управления, посещали родителей и образовательные учреждения. За первую неделю с момента возбуждения дел в СМИ размещается большое количество публикаций (до 200 и более) об обстоятельствах произошедшего с фотоматериалами (частично заретушированными). При этом запреты на распространение информации о несовершеннолетних касаются, главным образом, их личности, а порядок сбора информации о таких фактах вообще не определен (см. раздел 2.7.).

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Правительству Свердловской области инициировать внесение соответствующих изменений: 1) в Федеральный закон от 24.04.2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» либо принятие нормативного правового акта Свердловской области, устанавливающего обязательный для применения Порядок выдачи предварительного разрешения органа опеки и попечительства, затрагивающего осуществление имущественных прав несовершеннолетних, в том числе при совершении сделок с объектами недвижимости. 2) в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 12.08.2015 г. №485 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области − управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделки по распоряжению недвижимым имуществом, принадлежащим подопечному».

Глава 8. О содействии интеллектуальному, духовному и нравственному развитию детей и их патриотическому воспитанию

8.1. О проблемах духовного и нравственного развития

В 2016 году принята государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Её целью является создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. Задачами данной программы является развитие военно-патриотического воспитания, укрепления престижа службы в Вооруженных Силах РФ, развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан и т.д.

В Свердловской области действует Стратегия патриотического воспитания граждан до 2020 года. Она направлена на долгосрочное развитие системы патриотического воспитания граждан. Кроме того, в феврале 2016 года принят закон «О патриотическом воспитании граждан в Свердловской области».

То есть вопросам духовного и нравственного воспитания граждан сегодня начинает уделяться достаточно серьёзное внимание. Тем не менее проблем много, так как довольно длительный период времени государство не акцентировалось на данной проблематике. В результате был упущен целый пласт современной молодёжной культуры – «оцифрованный мир». Под его воздействием поколение современной молодежи все меньше читает русскую классику, уже не так разборчиво пишет, чернила, ручки, книги сменились гаджетами и мобильными приложениями. Поколение мобильных и самоуверенных, информированных и псевдопрогрессирующих людей с головой уходит в оцифрованный мир, с легкостью подменивший настоящий, где нет места чувствам и эмоциям.

Некоторые дети, иногда не пройдя даже этап двора, доживают до возраста, когда родители им говорят, что пора на работу. Встав из-за компьютера, они внезапно попадают в чужой мир, где не так просто сохранить себя. Но ведь воспитание подростка необходимо еще и для того, чтобы показать, что его личный опыт не есть жизненная истина, его проблемы не являются непреодолимыми. Ведь есть «Война и Мир» Льва Толстого, которая чудовищно больше того, что может вместить душа человека. Есть «Солярис» Станислава Лема, который больше, чем может вместить наш ум. Есть Сальвадор Дали, который больше, чем может вместить зрение. Есть Пётр Чайковский, который больше, чем может вместить слух.

Надо отдавать себе отчет в том, что наше общество сегодня стало другим, совершенно другим, совсем не таким, каким оно было, к примеру, в советское время. Во многом виновато государство, которое отошло в сторону от процесса воспитания своих граждан, которое до сих пор не может определиться со своей идеологией, историей, культурой.

В своё время выдающийся учёный С.П. Капица сказал замечательные слова: «Чтобы дети вновь начали читать, в стране должна сложиться соответствующая культурная обстановка. А что сейчас определяет культуру? Телевизор и Интернет? Государство не сможет существовать, если не будет опираться на культуру. Вопросы культуры сегодня переплетаются с вопросами политики и национальной безопасности страны. Пренебрегать этим важнейшим элементом влияния нельзя. В современном мире всё в большей степени наука и искусство, а не ресурсы и производительные силы определяют могущество и будущее страны».

В 2016 году во многих средствах массовой информации по всей России были опубликованы статьи о продаже через социальные сети школьницами своих интимных фото. При наборе в Яндексе запроса по данной тематики отметились Йошкар-Ола, Казань, Пермь, Пенза, Нижний Новгород, Киров, Волгоград, Волгодонск. Отметилась и Свердловская область. Героем дня стал закрытый Новоуральск, ученицы различных школ которого начали массово продавать свои интимные снимки в социальных сетях, устраивать бесплатный предпоказ для клиентов. Некоторым из девочек не исполнилось даже 14 лет, однако они уже открыто предлагают «виртуальный секс». Всех «халявщиков» девушки просят проходить мимо.

После закрытия одной из групп на ее месте появилось еще несколько. В настоящий момент насчитывается сразу несколько пабликов, как общедоступных, так и закрытых, куда пускают только по заявкам. Количество подписчиков каждой превышает отметку в тысячу пользователей. Некоторые из снимков, как сообщается, сопровождаются подписями, по которым можно выйти на запечатленного на них человека.

Девочки хотят показать себя, не задумываясь о морали и нравственности. Они не понимают, что это плохо. Также большинство из них чувствуют безнаказанность, так как понимают, что родители ничего не узнают, ведь они не часто бывают в социальных сетях.

Подростки массово публикуют в сети свои снимки в обнаженном виде и для того, чтобы заработать лайки. По их мнению, обычных селфи для достижения популярности в соцсети уже недостаточно. По этой причине они все чаще обнажаются перед камерами.

И если раньше на фото «вытягивали губы в трубочку», то теперь – снимают трусы. Во многих группах «ВКонтакте» публикуются эротические снимки девочек, позирующих без одежды и в развратных позах. Большая их часть – это несовершеннолетние школьницы.

«После того как я разместила свои фото, у меня прибавилось количество подписчиков. Мне все пишут, хотят познакомиться, ставят «лайки» и комментируют посты. В колледже ко мне также изменилось отношение. Некоторые девочки теперь со мной не общаются, зато среди нормальных ребят я очень популярна», – рассказала журналистам одна из девушек».

Почему дети занимаются подобным и что делать их родителям? Это закономерное следствие того, что сейчас происходит в социуме. Поведение детей отражает общий настрой: ничего постыдного и недопустимого. Таким поведением дети доказывают свою конкурентоспособность. Необязательно быть уникальным и оригинальным. Есть более легкий способ – раздеться. Почти всегда это результат неправильного воспитания: либо недостаточного, либо чрезмерного.

При этом они не задумываются, что своими необдуманными действиями привлекают к себе внимание педофилов и различного рода извращенцев. Итогом такого внимания может стать совершение в отношении несовершеннолетних «моделей» преступлений различной тяжести.

Еще одна проблема, которую нам подкинула современная непростая ситуация в мире и вокруг нашей страны – экстремизм. Дети и подростки, сознание и психика которых формируется телевидением и Интернетом, становятся удобным материалом в руках экстремистов различных мастей. В результате несовершеннолетних граждан России всё чаще вовлекают в террористическую деятельность. Наиболее резонансной историей, связанной с вербовкой представителей молодого поколения в ИГИЛ, стало дело студентки философского факультета Московского университета Варвары Карауловой.

В 2016 году и Свердловская область столкнулась с этой проблемой. Так, в мае 13-летняя девочка из Красноуфимска пыталась сбежать на Ближний Восток. Однако её вовремя задержали в Екатеринбурге. Там она проживала в квартире молодой женщины. 12 мая девочка и хозяйка квартиры собирались ехать в Брест, чтобы оттуда потом перебраться на Ближний Восток. Надо отметить, что она далеко не первая, кто пытался сбежать из Красноуфимска на Ближний Восток.

Психологи уверены в том, что интерес ребёнка к ИГИЛ может быть спровоцирован непониманием со стороны родителей. Ребёнок не виноват. Причина в том, как к нему относятся в семье – недостаток внимания, любви и т.д. может спровоцировать возникновение интереса к запрещенной в России организации. Поэтому, что бы ни говорилось про искусных вербовщиков, обманным путем заманивающих детей, это не совсем так. Заманить можно тех, кто явно недоволен своей жизнью, чувствует дискомфорт, несправедливость. Поэтому ищут что-то новое.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области: Министерству общего и профессионального образования Свердловской области рассмотреть возможность введения в школах экспериментальных курсов семьеведения с преподаванием нравственных и культурных основ семейной жизни.

8.2. О деятельности интернет-сайта Уполномоченного по правам ребёнка в 2016 году

В 2016 году официальный сайт Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области посетило почти 82 тысячи уникальных посетителей, которые просмотрели более 175 тысяч страниц.

Основную аудиторию составили следующие категории читателей:

1) родители (в первую очередь – молодые);

2) дети и подростки;

3) государственные и муниципальные служащие;

4) руководители и специалисты учреждений и организаций для детей;

5) активисты общественных организаций, действующих в сфере защиты прав и законных интересов ребёнка;

6) представители СМИ.

Рис. 15. Динамика посещений и просмотров сайта в 2012-2016 гг.

Приоритеты по взаимодействию с посетителями сайта также остались неизменны – интерактивность и скорость реагирования. Дополнительным стимулом для этого стало изменение концептуальной тематики комментариев, оставляемых посетителями сайта: от высказывания личных мнений по тем или иным вопросам и поддержки участников конкурса до вопросов, так или иначе связанных с защитой прав детей и сферой детства в целом. Таким образом, оперативно формируя банк ответов на актуальные вопросы жителей Свердловской области. В связи с тем, что вопросы и ответные реплики преимущественно публиковались в наиболее читаемых, посещаемых и востребованных материалах, которые занимают по своим ключевым словам верхние результаты в поисковых системах, в рамках сайта автоматически создавалась база полезной информации, способная пригодиться всем жителям региона.

Такой переход, а также шестилетняя история деятельности сайта, за время которой по ряду «вечных» вопросов были даны множественные разъяснения, оказал влияние на количество размещенных комментариев к статьям – 350.

Всего на сайте в 2016 году было размещено более 860 публикаций (АППГ – 1034, уменьшение произошло из-за снижения количества конкурсных видеороликов) в виде новостей, статей и иных материалов справочного, информационного, мотивирующего и разъяснительного характера, а также видеоматериалов. По своей тематике размещаемые на сайте материалы распределились следующим образом (рис. 16).

Рис. 16. Структура публикаций по категориям читателей.

Что касается текущей посещаемости сайта, то среднее арифметическое число посетителей сайта в месяц составляло 6,8 тысячи человек (в 2014 году – 5 тыс., в 2015 году – 7,6 тыс.), при этом необходимо учесть, что в 2016 году не было такого пика посещений и просмотров, связанного с творческими конкурсами (рис. 17). Тем самым данный показатель демонстрирует стабилизацию количества посещений и интерес, связанный с непосредственно профессиональной деятельностью Уполномоченного по правам ребёнка. Ежемесячные колебания были незначительны, за традиционным падением посещений в период летних каникул.

Рис. 17. Динамика изменения количества просмотров и посещений сайта в 2015 году.

В 2016 году продолжает лидировать, как среди мужчин, так и женщин, возрастные категории «18-24» и «25-34» года. Очевидно, что подобное распределение показывает, что у молодых родителей сохраняется интерес к сайту Уполномоченного, где они часто находят полезную им информацию (рис. 18). Среди детей также традиционно демонстрируют больший интерес к сайту девочки.

Рис. 18. Половозрастной состав посетителей сайта.

При этом необходимо отметить, что по указанным возрастным категориям процент женщин был в два раза выше процента мужчин, посетивших сайт. И если в последующих возрастах разница сглаживается, то в возрастной категории «до 18 лет» процент девушек, интересующихся вопросами сферы детства, был в 3 раза больше юношей.

Таким образом, можно констатировать, что усилия редакции по привлечению молодёжи на сайт, а также и материалы, публикуемые в разделах сайта, соответствуют ожиданиям и потребностям современной молодежи. Это подтверждают высокие показатели индекса соответствия населению России на 2015 год* (рис. 19).

*Индекс соответствия – отношение доли демографической группы в месячной аудитории сайта к доле этой же демографической группы в населении России.

Рис. 19. Индекс соответствия посетителей населению России в 2016 году.

На фоне определённого выравнивания количества посетителей сайта – сопоставимого с прошлым годом, сохраняется тенденция по географическому расширению за счет регионов России.

Рис. 20. Показатели территориальной посещаемости сайта.

Так, доля посетителей из субъектов РФ составила 61%, в это же время доля посещений наших соотечественников, проживающих за рубежом, сравнялась с 7%. Столь существенный прирост посещений из других регионов страны объясняется мерами, предпринимаемыми для привлечения на сайт детей, так и размещением материалов, которые интересны и полезны другим специалистам, работающим с детьми, а также рядом событий, связанных с деятельностью института уполномоченных по правам ребёнка.

Помимо вышесказанного популярность сайта зависит от его наполнения – контента. Этому немало способствуют поисковые системы, в т.ч. Яндекс, который продолжает индексировать страницы с сайта www.svdeti.ru, выводя их в топы запросов по различным темам. Подобная ситуация, учитывая проверки таких систем на оригинальность, заимствование, полноту, развернутость и т.д., могла сложиться только в случае, когда статьи сайта Уполномоченного не только давали, по сути, уникальный (и востребованный!) контент, но и дополняли – улучшали заимствованный, в том числе каталогизируя его и сводя к единому общему «знаменателю».

Примерами, наглядно иллюстрирующими такое положение вещей, продолжают оставаться редакционные статьи – «Краткая история гимнов России», собравшая за два года более 11 тысяч просмотров, или «Михаил Ломоносов: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» – за 3 года почти 23 тысячи просмотров. Такие статистические данные подтверждают обозначившуюся ещё в 2013 году и продолжающуюся по сей день тенденцию повышения интереса граждан России к государственным символам, истории своей страны, патриотическому воспитанию и великому прошлому государства.

Помимо обозначенных статей, в 2016 году имели большой успех следующие разделы и материалы: интерактивный материал «К какой школе приписан наш дом?» – почти 6 тысяч просмотров, в котором сотрудники Аппарата Уполномоченного помогают определиться родителям будущих первоклашек со школой, куда лучше пойти их ребёнку, страница «Кон-такты» – более 3 тысяч просмотров, и там же дополнительно опубликован Федеральный закон от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Другие статьи-рекордсмены 2016 года: раздел «Наиболее часто задаваемые вопросы» – почти 4 тыс. просмотров; раздел «Консультации юриста» – 3,1 тыс.; статья «Одежда в армии и военно-морском флоте Российской империи» – более 2,6 тыс.; информационный материал для молодых мам «Одеваемся с потешками», содержащий стихотворения и песенки, которыми сопровождают процесс одевания маленького ребёнка – более 2,6 тыс.; статья «История Российского флага» – 2,3 тыс., и другие.

Стали пользоваться читательским интересом и статьи на актуальные темы: «Оказание помощи при различных травмах» – 1,9 тыс. просмотров; «Какие льготы существуют у многодетных семей» – более 1,5 тыс.; «Что делать, если родители ссорятся?» – более 1 тыс.

Редакция сайта продолжает искать новые варианты и пробовать новые формы взаимодействия с посетителями. В этой связи традиционный конкурс, организованный Уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской области, был сделан годовым. В конкурсе 2016 года «Я талантлив!» смогли принять участие дети и подростки в возрасте от 3 до 17 лет, проживающие на территории Свердловской области, а главным его условием стала видеодемонстрация участниками своих талантов в каком-либо творческом направлении. За год в рамках конкурса в специальном разделе сайта было опубликовано 63 видеоролика, абсолютно разных по своим направлениям, подходу, творческому и техническому качеству и другим параметрам, так или иначе демонстрирующих таланты ребят. Благодаря им специалисты Аппарата Уполномоченного еще больше утвердились в мысли, что именно чуткое внимание взрослых – родителей, родственников, воспитателей, тренеров и т.д. – позволяет выявить и огранить любой детский талант, а также предоставить ему возможность к реализации. В связи с протяжённостью конкурса он не дал своего характерного пика, а посещения и просмотры роликов участников и комментарии групп поддержки были распределены в течение всего года.

8.3. О правовом просвещении населения Свердловской области и взаимодействии с общественными организациями

Согласно закону Свердловской области №57-ОЗ от 15 июля 2010 г. «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской области» одной из основных задач Уполномоченного по правам ребёнка является организация и реализация правового просвещения населения по вопросам прав и законных интересов ребёнка. В связи с этим Уполномоченным и специалистами Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка проводятся как регулярные и запланированные мероприятия, так и связанные с разного рода событиями акции, направленные на правовое просвещение и распространение информации о правах ребёнка, в том числе через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

В частности, ежегодно проводится встреча Уполномоченного по правам ребёнка с юными корреспондентами Свердловской области и города Екатеринбурга на юнкоровских сборах «Хорошая погода». Встреча проходит в виде диалога, во время которого подростки имеют возможность задать самые актуальные и наболевшие вопросы, связанные с жизненными ситуациями и реалиями. Впоследствии ответы и фрагменты этого диалога транслируются в детских и школьных изданиях области.

Регулярно по запросу журналистов Уполномоченный и сотрудники Аппарата дают комментарии по тем или иным событиям, происходящим в Свердловской области и Российской Федерации, как для представителей СМИ, так и корреспондентам информационных интернет-порталов. Также по значимым поводам, с точки зрения правового просвещения, заполняется рубрика «Реплика» на официальном сайте Уполномоченного. Опубликованные на сайте мнения постоянно отслеживаются журналистами, которые в случае необходимости обращаются за более развёрнутыми комментариями.

18 ноября 2016 года Уполномоченным по правам ребёнка при поддержке Управления образования Екатеринбурга, руководства Управленческих округов и Департамента по обеспечению деятельности мировых судей были организованы в семи общеобразовательных учреждениях Екатеринбурга, по числу административных районов, а также в ряде муниципальных образовательных учреждений, расположенных в управленческих округах, единые уроки «Правового просвещения» в 7-8 классах. К мероприятиям привлечены в качестве лекторов сотрудники районных подразделений полиции по делам несовершеннолетних, территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и прокуратуры.

На сайте Уполномоченного созданы консультирующие рубрики для родителей, руководителей и специалистов детских учреждений, а именно:

«Консультации юриста»;

«Наиболее часто задаваемые вопросы»;

«Рекомендации руководителям»;

«Со-Вещание»;

«Лекционный зал» и другие.

Кроме того, на сайте Уполномоченного публикуется и другая информация, направленная на организацию правового просвещения, в том числе о постоянном участии специалистов Аппарата в «Дне бесплатной юридической помощи», проводимом «Ассоциацией юристов России».

В качестве разовых акций, информация о которых доводилась до сведения местных СМИ и публиковалась на сайте Уполномоченного, необходимо назвать организованные совместно с Управленческими округами Свердловской области и ГУ МВД России по Свердловской области и проведённые в муниципальных школах лекции по вопросам личной и интернет-безопасности, а также профилактики правонарушений.

В апреле 2016 года состоялся организованный совместно с прокуратурой Свердловской области обучающий семинар по правовому просвещению будущих выпускников (воспитанников) государственных образовательных учреждений Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по теме: «О комплексе прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, способах их реализации и защиты, в том числе в разрезе постинтернатного сопровождения».

Совместно с юридическим факультетом Уральского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в 2016 году были реализованы следующие проекты:

Межрегиональный конкурс детских рисунков «Конституция глазами детей» (совместно с Уставным судом Свердловской области).

Молодежная школа права (проводится два раза в год).

Проект «Живое право». В рамках данного мероприятия студенты и преподаватели юридического факультета беседуют с учащимися 9-11 классов по вопросам прав несовершеннолетних, семейного права, правонарушений и ответственности. Кроме того, в рамках проекта проведены тематические родительские собрания для учащихся школ, а также с педагогическими коллективами (педсоветы).

Круглый стол на тему «Управление рисками, влияющими на уровень социальной безопасности общества» для заместителей директоров школ по правовому воспитанию.

Открытый межрегиональный конкурс научно-исследовательских и творческих работ студентов, магистрантов и учащихся общеобразовательных школ «Социальная безопасность детства – состояние и перспективы. Обеспечение и защита прав ребёнка» (ежегодно).

Открытый конкурс научно-исследовательских работ учащихся общеобразовательных школ, начальных, средних и высших учебных профессиональных заведений «Обеспечение, реализация и защита конституционных прав человека» (ежегодно).

С 16 по 19 ноября проведен Всероссийский День правового консультирования для учащихся и педагогов школ №48 и №71 Екатеринбурга, школы №2 Берёзовского городского округа.

В 2016 году Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области продолжил оказывать организационную поддержку перспективному проекту «Мамино счастье», направленному на информационное просвещение и материальную поддержку мам в первые месяцы после рождения ребёнка.

Первым этапом проекта было издание книги «Мамино счастье», в которой была собрана вся необходимая для мамы информация: телефоны служб, которые могут понадобиться маме во всех возможных случаях, советы специалистов по уходу за малышом и здоровьем самой женщины и многие другие практические рекомендации.

В 2016 году организаторы проекта перешли ко второму этапу, более существенному с точки зрения обеспечения поддержки мам в кризисной ситуации. Они выдвинули предложение – «Всё самое необходимое для первого года жизни малыша каждая нуждающаяся мама должна получать бесплатно!» – и в большую коробку собрали необходимые для первого года жизни малыша вещи (стоимость комплекта – 17,5 тыс. рублей): непромокаемые и обычные пелёнки, одеяло-конверт, комбинезоны зимний и весенний, пустышка, бутылочка, ползунки, многоразовые подгузники и многое другое. Коробка, по задумке, тоже многофункциональная — она способна выдержать вес до 10 килограммов, а значит, при необходимости может стать для ребёнка и первой кроваткой.

Необходимо отметить, что в России подобный проект реализуется впервые, хотя в других странах, например, в Индии, Канаде, Финляндии, многие мамы при рождении ребёнка такую помощь уже получают.

8.4. О деятельности Экспертного Совета при Уполномоченном по правам ребёнка

Экспертный Совет при Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской области является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, созданным в соответствии со статьей 18 Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года №57-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской области».

В конце 2015 года Экспертный совет отметил необходимость совершенствования системы формирования совета и принял решение об обновлении своего состава и внесении изменений в положение о Совете, которым введены сроки ротации его членов.

Во вновь сформированном составе Экспертного совета 15 человек, эксперты из числа руководителей и ведущих специалистов высших учебных и научно-исследовательских учреждений Свердловской области, а также лица, имеющие необходимые познания и опыт в сфере защиты прав ребёнка. Их профессиональный и социальный опыт, интеллектуальный потенциал – основа аналитической деятельности, позволяющей выявить причины нарушений прав и предложить пути решения проблем в сфере защиты прав ребёнка.

В течение года Экспертным советом был рассмотрен широкий ряд актуальных вопросов в сфере защиты прав и законных интересов детей, а также были обсуждены следующие официальные документы – «Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации в 2014 году», подготовленный Министерством труда и социальной защиты РФ, и ежегодный государственный доклад – «О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 2014 года.

Кроме того, члены Экспертного совета традиционно приняли участие с 31 мая по 02 июня 2016 года в Форуме юных граждан Свердловской области «Будущее строим вместе», выступив с докладами для обсуждения на тематических секциях.

Отдельно необходимо упомянуть о результатах реализации протокольных поручений Экспертного совета. Так, во исполнение Протокола заседания Экспертного совета по правам и законным интересам ребёнка при Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской области от 20.04.2016 года №1 областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав были реализованы следующие мероприятия.

Протокол заседания Экспертного совета направлен для изучения в территориальные комиссии Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав. Председателям территориальных комиссий рекомендовано использовать в практической деятельности разработки АНО «Центр семейной терапии и консультирования».

По данным специалистов органов и учреждений системы профилактики, в том числе психологов, после изучения индивидуального дневника подростка «Мой жизненный план» сделан вывод, что он может быть внедрен в практику психологов стационарного отделения центров социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, «клиник, дружественных к молодежи».

В настоящее время специалистами реабилитационных центров «Дневник подростка» внедряется в практику работы с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в том числе с несовершеннолетними, воспитывающимися в замещающих семьях, а также находящимися в социально опасном положении. Специалисты центров помощи семье и детям Свердловской области внедряют в практику работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, разработку «Ведение случая», используют в работе Памятку по составлению индивидуальной программы по сопровождению неблагополучных семей и несовершеннолетних в школе и алгоритм составления и реализации индивидуальной программы реабилитации семьи «группы риска» и семьи, находящейся в социально опасном положении, разработанные АНО «Центр семейной терапии и консультирования».

Территориальными комиссиями Свердловской области индивидуальные программы реабилитации детей, находящихся в социально опасном положении, будут разрабатываться с учетом рекомендованных методических материалов в виде индивидуальных программ сопровождения и реабилитации ребёнка и его семьи «Ведение случая» и индивидуальных дневников подростка «Мой жизненный план».

8.5. О проведении форумов, конференций и семинаров

В 2016 году прошёл ряд форумов и конференций, как организованных Уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской области, так и при его участии и поддержке.

Так, например, 8 февраля в Тюмени состоялась Всероссийская конференция «Социальное волонтерство в России: перспективы развития, опыт регионов». Специальными гостями мероприятия стали представители федеральных структур Управления МВД России, представители Совета Федерации ФСРФ, представители ФСИН России, представители Министерств здравоохранения и образования Российской Федерации, председатель Правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Председатель Правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, представители образовательных организаций высшего образования субъектов Российской Федерации, а также руководители и лидеры добровольческих и социально ориентированных общественных организаций Российской Федерации.

В начале марта в Екатеринбурге прошла 18-я специализированная выставка-форум «Образование от А до Я. Карьера», в рамках которой стартовал проект «Звезды зажигают звезды». Основная идея проекта заключается в том, что детям и подросткам предоставляется уникальная возможность познакомиться со специалистами в разных сферах профессиональной деятельности (фото 12).

Фото 12. Выступление перед молодежью.

В апреле Уполномоченный принял участие в Форуме замещающих семей Свердловской области, посвященном рассмотрению актуальных проблем жителей Екатеринбурга и Горнозаводского округа, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мероприятия Форума организует региональная общественная организация по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистенок» при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области. Традиционно на Форум приглашаются замещающие семьи, представители законодательной и исполнительной власти Свердловской области, социальных учреждений и общественных организаций.

В мае и ноябре на федеральном уровне прошли съезды Уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации – в мае, инициированный Павлом Алексеевичем Астаховым, в ноябре – новым Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анной Юрьевной Кузнецовой. Также в сентябре в Калужской области прошёл Всероссийский Форум «Дети! Россия! Будущее!», для участия в котором собрались свыше 700 человек из всех регионов России, в том числе и делегация Свердловской области с Уполномоченным по правам ребёнка.

Также в ноябре в Екатеринбурге стартовала II Всероссийская открытая научно-практическая конференция «Культура и социальная ответственность: создание инклюзивного пространства». В качестве одного из экспертов, выступающих на пленарном заседании, Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков в своём слове коснулся законодательной базы, имеющей прямое и опосредованное отношение к созданию инклюзивного пространства, а также акцентировал внимание участников конференции на необходимости учитывать мнения и предложения детей с ОВЗ при создании условий для их включения в социум.

В декабре Уполномоченный принял участие в научно-практической конференции «Русская Классическая Школа», прошедшей в Екатеринбурге. Данная конференция состоялась по инициативе руководителя группы разработчиков образовательной системы «Русская Классическая Школа» Татьяны Анатольевны Алтушкиной. Сторонники «Русской Классической Школы», многие из которых являются руководителями образовательных учреждений, собрались для того, чтобы обсудить основные проблемы в современной системе образования и поделиться своим опытом работы, например, в части преподавания математики и словесности (фото 13).

Фото 13. На конференции «Русская классическая школа».

В 2016 году ключевым мероприятием, организованным непосредственно Уполномоченным по правам ребёнка, стал V детский Форум юных граждан Свердловской области «Будущее строим вместе», прошедший с 31 мая по 2 июня. Форум, посвящённый в 2016 году реализации региональной комплексной программы «Уральская инженерная школа», был проведён совместно с региональным отделением Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский Детский Фонд», при содействии органов государственной власти Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга и ряда вузов и предприятий Екатеринбурга (фото 14).

Фото 14. На Форуме.

Основные мероприятия Форума были направлены на формирование у школьников целостного представления о географии, возможностях и ресурсах родного региона и раннюю профессиональную ориентацию. В Форуме приняли участие почти сто детей в возрасте от 15 до 17 лет из Пермского края и восьми муниципалитетов Свердловской области: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Заречный, Сухой Лог, Верхняя Пышма, Качканар.

31 мая к ребятам пришли представители предприятий Екатеринбурга – молодые мастера, которые провели мастер-классы. Они рассказали о своей работе и тех условиях, которые созданы для них на производстве, поделились некоторыми секретами своего мастерства.

1 июня участники Форума отправились с экскурсионной программой на 4 ведущих предприятия Екатеринбурга и Верхней Пышмы: Уральский турбинный завод, завод имени Калинина, завод радиоаппаратуры и

«Уралэлектромедь». Кроме того, был посещен Уральский колледж технологий и предпринимательства. В ходе посещения предприятий и учреждения образования подростки ознакомились с организацией производства, а также получили информацию об условиях работы на заводах, социальном пакете и перспективах для молодых специалистов, процессе подготовки рабочих профессий. В целом мероприятие было направлено на формирование интереса к работе на производстве и в реальном секторе экономики Свердловской области. В этот же день состоялся брифинг со специально приглашенными гостями.

2 июня в областной детской библиотеке ребята встретились с Уполномоченным по правам ребёнка Игорем Мороковым и представителями органов государственной власти Свердловской области: и.о. министра промышленности и предпринимательства Сергеем Пересторониным, министром образования Свердловской области Юрием Биктугановым, Уполномоченным по правам человека Татьяной Мерзляковой и задали им вопросы в рамках тематики мероприятия (фото 15).

Фото 15. В Областной детской библиотеке.

Также, традиционно, подростками был передан меморандум, подготовленный по результатам работы Форума, в котором школьники, в частности, предложили создать на базе учреждений дополнительного образования в каждом муниципалитете станции юных техников, ввести с 9 класса производственную практику на предприятиях региона, создать вертикаль подготовки профильных специалистов для конкретных предприятий Свердловской области и при этом не забывать о работе по формированию у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину.

Следует отметить, что Форум стал очередным этапом в реализации положений Национальной стратегии действий в интересах детей, определяющим механизмы участия подростков в принятии решений, затрагивающих их интересы. Поэтому создание условий для возможности выбора профессии, которая позволит подростку достичь материального благополучия и реализовать свой творческий потенциал, и есть основная цель усилий государства и руководства области.

Глава 9. О межведомственном, межрегиональном и международном сотрудничестве в вопросах защиты прав и законных интересов детей

Уполномоченный по правам ребёнка в рамках действующего сотрудничества принимал участие в заседании коллегий: ФСИН, СУ СК, МВД, ФССП; министерств, ведомств и комиссий Свердловской области, а также Свердловского областного суда.

С целью профилактики травматизма и гибели детей при Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской области продолжали действовать 3 межведомственных рабочих группы, в т.ч.: по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; по вопросам профилактики травмирования и гибели детей в результате пожаров; по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних. Кроме того, в 2016 году были сформированы ещё две межведомственные рабочие группы: по решению проблем информационной безопасности для детей и по решению проблем соблюдения безопасности жизнедеятельности детей в образовательных организациях.

В июле 2016 года с территориальным Управлением Роскомнадзора по Уральскому Федеральному округу было заключено Соглашение о взаимном сотрудничестве. Предметом подписанного соглашения стала организация взаимодействия по вопросам обмена информацией, а также координация деятельности при исполнении своих полномочий в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

В ноябре в преддверье Дня народного единства в Нижнем Тагиле состоялся детский турнир по волейболу на Кубок Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области. Это спортивное мероприятие прошло впервые и в нем приняли участие дети – воспитанники детских домов, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, а также учащиеся общеобразовательных школ и колледжей. Спортивная площадка была предоставлена Администрацией города Нижний Тагил (фото 16).

Фото 16. На волейбольном турнире.

2016 год для Уполномоченного по правам ребёнка ознаменовался участием и выступлением 8-9 февраля в г. Тюмени на Всероссийской конференции «Социальное волонтёрство в России: перспективы развития, опыт регионов». Это мероприятие было организовано по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка и при поддержке Правительства Тюменской области. Главной задачей же конференции является привлечение внимания к добровольческому движению, изучения их проблем, консолидации усилий государственного и общественного секторов в реализации государственной политики в интересах детей (фото 17).

Фото 17. На конференции в Тюмени.

Во втором квартале 2016 года в Ростове на Дону состоялся XIII Съезд Уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ «Защита прав несовершеннолетних пациентов: задачи, проблемы и перспективы их решения» на тему: «Проблемы помещения малолетних пациентов на стационарное лечение при отказе законных представителей от медицинской помощи» и «Проблемы медицинского сопровождения учащихся и воспитанников дошкольных организаций на фоне реформы здравоохранения».

2016 год стал годом проведения Всероссийского Форума «Дети! Россия! Будущее!», для участия в котором собрались свыше 700 человек из всех регионов России. Свердловскую область в этот год представляли дети, выбранные ранее на Областном форуме юных граждан, проводимым ежегодно под эгидой Уполномоченного. Кроме того, помощь в организации поездки, изготовление командной формы и аксессуаров оказал Уральский банк Сбербанка России и лично Председатель правления Уральского банка Черкашин Владимир Алексеевич.

Новый Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Кузнецова А.Ю. в ноябре в Москве собирала региональных уполномоченных по правам ребёнка на совещание по теме: «Совершенствование деятельности института уполномоченных по правам ребёнка в России: проблемы, задачи и перспективы». В ходе этого совещания были определены стратегические цели института уполномоченных: сокращение масштабов детского и семейного неблагополучия, социального сиротства; улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройство на семейные формы воспитания; улучшение положения детей в России и обеспечение базовых государственных гарантий семьям, проживающим в разных субъектах Российской Федерации; укрепление правовых, материальных и социальных гарантий прав, свобод и законных интересов детей во всех сферах их жизни; возрождение и поддержка традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей в воспитании детей.

В ноябре 2016 года, накануне дня памяти жертв ДТП, в Москве состоялось награждение победителей национальной премии в области организации безопасности дорожного движения.

Фото 18. На церемонии награждения победителей национальной премии в области организации безопасности дорожного движения.

Одним из дипломантов премии 2016 года в номинации «Комиссар» за плодотворную деятельность по организации детской безопасности на дорогах и активную деятельность рабочей группы по проблемам детского дорожно-транспортного травматизма стал Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.

Главную премию за организованный «Краш-курс» для студентов, призванный задуматься над последствиями нарушений правил дорожного движения, получило УГИБДД Свердловской области. Статуэтку вручили начальнику отделения пропаганды УГИБДД Свердловской области Татьяне Бердниковой.

Фото 19. На екатеринбургском детском Форуме «Будущее строим вместе».

Давнее плодотворное сотрудничество в вопросах обмена опытом по проблемам обеспечения прав и наилучших интересов детей сложилось между Уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской области и Уполномоченным по правам ребёнка в Пермском крае. Игорь Мороков неоднократно принимал участие в мероприятиях, организуемых пермским Уполномоченным Павлом Миковым (фото 19), а пермяки, в свою очередь, всегда откликались на инициативы свердловчан. В копилке двух регионов ежегодный детский Форум «Будущее строим вместе» (г. Екатеринбург), городской детский Форум «Город – детям!» (г. Пермь), ежегодные Каталиковские педагогические чтения (г. Пермь), детский Форум «Голос каждого ребёнка должен быть услышан» (г. Пермь), межрегиональная конференция «Социальная безопасность детства» (г. Екатеринбург) и множество других мероприятий.

Заключение

Подводя итоги своей деятельности в 2016 году, Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области ещё раз акцентирует внимание органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления на тех проблемах, которые были актуальны в течение отчётного периода и решение которых требует принятия в 2017 году дополнительных мер.

Так, анализ статистической информации, получаемой Уполномоченным по правам ребёнка от исполнительных органов в рамках исполнения распоряжения Губернатора Свердловской области №305-РГ от 04.12.2014 г., показывает, что по ряду отдельных позиций обеспечения государственных гарантий прав и законных интересов детей в Свердловской области возросли риски развития ситуации в негативном ключе.

Ухудшение статистических показателей отмечено по следующим направлениям:

1) гибели и травмирования детей в чрезвычайных ситуациях, а также массовой заболеваемости инфекционного характера;

2) сокращения младенческой и перинатальной смертности;

3) обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, в связи с угрозами совершения преступлений взрослыми, в т.ч. совершаемых в семье – родственниками или близкими, поддерживающими отношения с семьей и попадающими в круг «доверенных лиц» ребёнка;

4) восстановления в родительских правах граждан, их лишенных, а также отмены ограничения в родительских правах;

5) предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

Отсутствие положительных результатов или стагнация ситуации по обеспечению прав и законных интересов детей наблюдается в вопросах:

восстановления прав потерпевших несовершеннолетних в результате преступлений, обеспечения должной психологической помощи детям по делам, связанным с преступлениями сексуального характера, а также по другим категориям преступлений;

профилактики семейного неблагополучия;

формирования системы духовно-нравственного воспитания и комфортной психологической обстановки в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, которая сегодня осложняется периодическими конфликтами между учениками, а также между учащимися и педагогами, родителями и администрациями образовательных организаций;

нейтрализации комплекса угроз, связанных с возникновением в подростковой среде нового явления – «цифровой масскультуры», основой которой стали социальные сети в Интернете;

организации досуговой и социально-воспитательной работы с несовершеннолетними по месту жительства.

Кроме того, следует выделить ряд системных проблем в обеспечении прав и наилучших интересов детей, на которые Уполномоченный по правам ребёнка рекомендует обратить особое внимание.

В настоящее время существует множество совещательных органов, которые вырабатывают большое количество предложений и рекомендаций по улучшению ситуации с обеспечением прав и законных интересов несовершеннолетних. Однако реалии показывают, что по основным направлениям охраны прав детей – на жизнь и здоровье – проблемы решаются недостаточно эффективно. Кроме того, ни одним совещательным органом не проанализированы существующие сегодня риски по направлениям защиты прав ребёнка, не оценена степень их регулируемости.

Также нет чёткого понимания – насколько эффективно межведомственное взаимодействие в органах государственной власти и местного самоуправления, его потенциал, степень реализации. Много детских проблем находятся на пересечении компетенций разных ведомств, поэтому очень важно выстроить систему межведомственного взаимодействия, которая должна иметь каналы «обратной связи», особенно с самими детьми, чтобы слышать разные точки зрения и искать наиболее эффективные, но не оторванные от жизни механизмы решения проблем. Важно добиться такого взаимодействия не только между министерствами, но и между властью и гражданским обществом, в том числе и с детьми.

Одной из проблем в реализации задач Уполномоченного в обеспечении государственных гарантий защиты прав и законных интересов несовершеннолетних является отсутствие нормативно закреплённого порядка дачи заключений на проекты нормативных правовых актов, направленных на изменение существующих механизмов обеспечения прав и законных (наилучших) интересов детей и семей с детьми. И это несмотря на то, что именно Уполномоченный по правам ребёнка чаще всего сталкивается с проблемами детства в их комплексном виде, а не ведомственном, занимая при этом уникальную позицию во взаимоотношениях общества и государства, позволяющую отстаивать наилучшие интересы детей в рамках порою несовершенного законодательства.

В завершение нужно отметить, что за каждым отдельным случаем, чрезвычайным происшествием, личной или семейной трагедией стоит комплексная проблема, сбой в работе системы профилактики, отсутствие должного взаимодействия и прогнозной работы по существующим рискам. Увидеть и решить эту проблему, устранить причины, в том числе путем совершенствования системных мер и взаимодействия различных ведомств – вот наша задача.

Кроме того, Уполномоченный призывает всех руководителей ведомств, организаций и учреждений, обозначенных в настоящем Докладе, тщательно проанализировать изложенные в нём проблемные вопросы и принять адекватные складывающейся ситуации организационные и управленческие решения.

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области И.Р. Мороков

Приложение 1

Основные статистические показатели деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области в 2012-2016 годах

№№ Наименование показателей 2012 2013 2014 2015 2016 Всего обращений, поступивших в адрес Уполномоченного 3 796 3 270 2 867 3 769 4 641 1. Количество посетителей, принятых на личном приёме 485 400 232 234 382 2. Количество правовых консультаций граждан по телефону 989 393 364 526 1069 3. Количество обращений граждан в адрес высших должностных лиц РФ и Свердловской области 247 268 342 582 452 4. Количество письменных обращений и жалоб, полученных Уполномоченным 1 541 1 830 1 320 2 042 2 300 5. Количество вопросов граждан, направленных на сайт Уполномоченного 534 379 217 385 438 6. Количество дел, принятых к рассмотрению и работе 1 494 1 780 1 107 1 676 1 854 6.1. в т.ч., заведённых по информации в СМИ 216 191 110 101 89 7. Количество завершённых дел, в т.ч. 1 494 1 766 1 286 1 636 1 700 7.1. с выявленными нарушениями прав детей 511 603 605 825 802 7.2. с отсутствием нарушений прав детей 983 1163 681 811 898 8. Подготовлено заключений Уполномоченного 27 19 18 9 9 9. Подготовлено специальных докладов Уполномоченного 5 2 2 1 2 10. Количество выездных проверок и обследований организаций и учреждений, семей с детьми в т.ч. 288 146 64 77 124 10.1. внеплановых, в связи с полученной информацией о нарушениях 111 79 45 65 53 10.2. плановых инспекций 177 67 19 11 69 11. Количество исходящих письменных обращений, в т.ч. 2 577 2 968 2 857 3 462 3 650 11.1. запросов информации в организациях и учреждениях 1 031 1 000 1 023 1 275 1 321 11.2. обращений в государственные и муниципальные органы о принятии мер 268 393 383 192 298 11.3. письменных ответов гражданам на их обращения 1 278 1 575 1 451 1 547 1 707 12. Количество проведенных публичных мероприятий 34 40 56 21 33

Приложение 2

Перечень заключений Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области, подготовленных в 2016 году

1. Заключение №102 от 19.01.2016 г. по факту утопления 11 января 2016 г. во время банных процедур несовершеннолетней Ю., воспитанницы Екатеринбургского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, и ненадлежащих действиях органов и учреждения социальной политики по обеспечению безопасности детей, находящихся на попечении в учреждении государственного воспитания.

2. Заключение №103 от 19.02.2016 г. в связи с нахождением малолетней В. в обстановке, угрожающей её жизни и здоровью и ненадлежащих действиях субъектов системы профилактики при осуществлении контроля и надзора за несовершеннолетним ребёнком, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

3. Заключение №104 от 18.04.2016 г. в связи с информацией о нахождении трёх малолетних детей в социально опасном положении и бездействии территориальных органов и учреждений системы профилактики детской безнадзорности г. Кировграда и г. Верхнего Тагила.

4. Заключение №105 от 17.06.2016 г. по обращению гр. Г-ой в отношении Государственного казённого общеобразовательного учреждения Свердловской области «Берёзовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», в связи с ненадлежащим исполнением его администрацией требований законодательства об образовании, а также о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

5. Заключение №106 от 12.09.2016 г. по обращению гр. Ш-ой в защиту прав и законных интересов её малолетней дочери А. для представления в суд в рамках рассмотрения гражданского дела по иску о лишении отца ребёнка родительских прав путём заявления ходатайства о его приобщении к материалам дела в качестве доказательства стороны истца.

6. Заключение №107 от 19.09.2016 г. по факту гибели малолетнего ребёнка вследствие возгорания частного дома и формальном подходе должностных лиц Управления социальной политики по Железнодорожному району г. Екатеринбурга при разрешении вопросов жизнеустройства малолетних детей, защите их прав и обеспечении наилучших интересов.

7. Заключение №108 от 05.10.2016 г. по факту совершения в п. Бобровский Сысертского района в отношении малолетнего А. насильственных действий сексуального характера со стороны четырёх подростков, на предмет надлежащего соблюдения требований законодательства, регулирующего профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиту их прав со стороны уполномоченных органов.

8. Заключение №109 от 19.10.2016 г. по факту конфликта с применением физической силы в отношении обучающегося СОШ №83 г. Екатеринбурга Д. со стороны учителя истории.

9. Заключение №110 от 22.11.2016 г. по обращению Б. в связи с нахождением несовершеннолетней В. без надзора со стороны законных представителей и ненадлежащем исполнении ТКДН и ЗП Октябрьского района г. Екатеринбурга требований законодательства о защите прав ребёнка и о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Приложение 3

Ответ Уральского банка Сбербанка России по вопросу принятия мер по сохранности денежных средств детей-сирот

Приложение 4

Пример выполнения рекомендаций Уполномоченного по правам ребёнка по вопросам участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы

Приложение 5

Пример выполнения рекомендаций Уполномоченного по правам ребёнка по вопросу организации питания в школах