Областная газета
Общество 30 марта 2017, 02:10

Почему продали Аляску?

Известный эксперт по Русской Америке, автор учебных пособий, статей и монографий Иван Савельев во время одной из поездок на Аляску. личный архив Ивана Савельева

Сегодня исполняется 150 лет со дня подписания договора о продаже Россией Аляски Северо-Американским Соединённым Штатам за 7,2 миллиона долларов. Споры о причинах и целесообразности сделки не утихают до сих пор. Некоторые историки утверждают, что это была не продажа, а передача в аренду на 99 лет, и не пора ли вернуть эти земли? Ситуацию пояснил «ОГ» известный эксперт по Аляске, заведующий кафедрой международного права Северного (Арктического) федерального университета (г. Архангельск) кандидат исторических наук Иван Савельев:

— Причин и версий продажи Аляски очень много, за десяток наберётся. Кстати, в договоре, который был составлен на английском и французском языках, употреблён другой термин — уступка, то есть всё-таки продажа, но помягче сказано. Назову лишь самые жизнеспособные. Во-первых, удалённость территории, управлять которой было очень трудно: письмо, распоряжение или какой другой документ шли туда около года. Во-вторых, она была совершенно беззащитна. Русских там было человек 800, остальные — креолы, эскимосы и индейцы. Были откровенно враждебные племена. Например, на Ново-Архангельск часто нападали. Вопреки утверждениям некоторых историков, российские власти знали, что на Аляске есть золото. А незадолго до продажи была «золотая лихорадка» в Калифорнии, где старатели много чего натворили. И если бы на Аляску хлынули старательские орды, следом туда пришли бы регулярные войска и Россия, по сути, потеряла бы эту территорию просто так. В-третьих, император видел будущее России в Европе, а никак не на другом континенте. И в-четвёртых, для России в то время США представлялись перспективным союзником, отсюда и, дескать, жест доброй воли.

— В некоторых публикациях утверждается, что множество версий о причинах продажи Аляски возникло оттого, что о ней знали всего шесть человек. А вы говорите, 800 русских было, они ведь тоже узнали рано или поздно.

— Деталей простые люди знать не могли. Согласно договору, русские, не креолы и эскимосы, могли выбирать российское или американское подданство и, соответственно, или остаться, или отправиться в Россию. Остались единицы, и горько об этом пожалели — американцы всегда считали их людьми второго сорта. Российско-американская компания вывозила русских на материк постепенно, по мере прихода судов.

— Как вы думаете, что стало бы с Аляской, останься она российской?

— Как известно, история сослагательного наклонения не знает. Я был там три раза, надо отдать должное американцам — порядок они поддерживают, на Аляске очень строгое природоохранное законодательство. Если бы они её не купили, развитие мира вообще могло быть иным — Америка не стала бы такой мощной державой и не смогла бы благодаря своим военным базам контролировать север Тихого океана. Не исключено, что Аляска бы «отломилась» от России во время нашей Гражданской войны. Кстати, примерно в то же время в Россию просились Гавайские острова, и не исключено, что россияне сейчас могли бы там отдыхать как у себя дома.

— По Интернету гуляет байка, что деньги за Аляску были переведены в Лондон, где на них купили золотые слитки. Их должен был доставить в Санкт-Петербург барк «Онкли», но по пути затонул. Когда его нашли, золота на нём не обнаружили…

— Это действительно байка. Известный российский историк из Института всеобщей истории РАН Александр Петров доказал, что на эти деньги были куплены паровозы и другие материалы для строительства железной дороги Москва — Рязань. И она была построена…

В тему

Историк Александр Петров подтвердил «ОГ», что деньги от продажи Аляски пошли на железнодорожное строительство. Договор об уступке Аляски Америке хранится в Архиве внешней политики России, а американский экземпляр — в Национальном архиве США в Вашингтоне. На русском языке он был опубликован в Своде законов Российской Империи. Что касается будущего Аляски, останься она российской, то он считает, что в дальнейшем она могла бы стать площадкой для взаимодействия России и США.

  • Опубликовано в №54 от 30.03.2017 
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