Областная газета
Общество 30 марта 2017, 05:00

В путь за самоцветами Урала

Драгоценные камни на карте Свердловской области

Сюжет

Путешествия по Уралу
Тематическая полоса «Областной газеты» посвящена путешествиям по Свердловской области.



Мы продолжаем знакомить наших читателей с самыми интересными тематическими турами по Свердловской области. Сегодня вместе с фирмой «Уральский калейдоскоп» мы выбрали ТОП-5 направлений для геологического туризма по Уралу.

«Уральский калейдоскоп» — практически единственная туристическая компания в области, которая специализируется именно на геологическом туризме. Её идейным вдохновителем и основателем является Владимир Дягилев — краевед, знаток Урала и камня. С 2012 года он ведёт активную работу по разработке и пропаганде бренда Урала как самоцветного края. «Уральский калейдоскоп» был создан именно как проект по развитию въездного туризма: их основные маршруты проложены по наиболее известным минералогическим месторождениям. Его супруга — Надежда Дягилева — подхватила эту инициативу.

— Другие свердловские фирмы тоже возят по «Самоцветной полосе Урала», но, как правило, максимально большими группами, — рассказывает Надежда Дягилева, директор фирмы «Уральский калейдоскоп». — Туристов везут в Мурзинку, водят в музеи, они поднимаются на гору Тальян — и это многим нравится, а значит, имеет место быть. Но в таких путешествиях турист только смотрит — сам ничего не копает. Мы же делаем акцент на индивидуальных турах, потому что геологический туризм тем и хорош, что всё можно пощупать, попробовать самому — и мы такую возможность даём. На каждую копь обычно даётся по полчаса или больше. Если турист особенно увлёкся, мы можем даже по ходу перестроить наш график, остановиться где-то подольше.

 Вот так туристы пытаются найти в груде песка золотые самородки. Фото: «Уральский калейдоскоп»

Геологический туризм по Среднему Уралу популярен как у жителей Свердловской области, так и у гостей региона. Мы представляем тур, рассчитанный на пять дней, однако при желании можно заказать как однодневную поездку в одну из точек маршрута, так и путешествие на всю неделю. Надо понимать, что это сезонные туры — в них можно отправиться с мая по середину октября.

— К нам обращаются отовсюду, — продолжает Надежда. — Например, одна семья из Казани приезжала к нам уже четыре раза. Они очень интересуются камнями, ездят по всей России, но Урал им особенно понравился, теперь даже хотят переехать сюда жить. А вообще, если приезжают туристы из других регионов, мы их селим в гостинице в Екатеринбурге, а дальше выбираем маршруты. Иногда тур построен так, что ночевать туристы остаются в гостиницах Режа или Мурзинки — всё индивидуально. Незыблема всегда только тема — поиск и добыча камня.

1. Тур «Изумрудные озёра»

Если вы не испытывали на себе мощную энергетику самоцветных камней, значит, самое время отправиться в путешествие по древним уральским копям Режевского заказника. Берилл, халцедон, опал, хризопраз, турмалин — у туристов будет возможность самостоятельно найти эти удивительные камни. Гостей привозят на место, где они спускаются в Липовские карьеры — по сути, это отвал, пробраться к которому можно по тропе, обязательно в резиновых сапогах — идти нужно будет по воде. В руках у новоявленных геологов — лопаты и каёлки — острые молоточки, с помощью которых они будут добывать камешки, затем высыпать в сито, и, конечно, промывать. После специалист сделает заключение, нашли ли вы что-то действительно ценное. Как правило, с месторождений гости без сувениров не уезжают, а в музеях можно приобрести уже обработанные камни. В рамках тура вы посетите краеведческий музей Режа, где в двух залах представлены минералы республик бывшего СССР и минералы территории заказника «Режевской».

2. Тур «Мурзинская слобода»

Мурзинка — посёлок с негромким именем, но скрывающий большое скопление уникальных камней. Корнилов Лог, Золотуха, Богатое Болото, Зырянка — в этих местах добывались сказочные богатства. Аквамарины, топазы, цитрины, аметисты, гранаты, корунды, горный хрусталь, бериллы. Их красота навсегда завоёвывает сердца туристов. В музее имени Александра Ферсмана вам расскажут всё о нелёгком труде добытчиков самоцветного камня. Туристы увидят одну из самых известных аметистовых копей Мурзинки, открытую в 1768 году итальянцами братьями Тортори. И конечно, гостям представится возможность самим добыть камни. Лесные копи предполагают, что турист с лопатой «зарывается», то есть делает так называемые закапушки, а потом смотрит — блестит там, к примеру, чёрный турмалин или нет. Свой кристалл корунда можно найти во время посещения Корундовой копи. Также с этой турфирмой сотрудничает горщик, который был знаком ещё с внуком Александра Ферсмана. Он знает уникальные места, о которых даже не подозревают в других турфирмах. Иногда маршрут пролегает и через старинную копь Ватиха — она тоже расположена недалеко, но вот проехать туда сложно. Раньше там промышленным способом добывали аметист. Сейчас копь уже нерабочая, но до сих пор остались отвалы, где можно найти аметист, в чём туристы могут убедиться сами.

3. Тур «Уральские изумрудные копи»

Если вы хотите попасть в Изумрудный город, но не сказочный, а настоящий, то вам подойдёт именно этот тур. Сретенское месторождение расположено в 7 километрах от Асбеста и знаменито прежде всего тем, что там в 1830 году были найдены первые на Урале изумруды. Для туристов наиболее интересны старые отвалы, расположенные на восточной окраине в посёлке имени Свердлова. Сегодня здесь можно найти берилл, кварц, аметист или турмалин. Что касается изумрудов, то добывают их в посёлке Малышева, но это закрытая территория, потому что найденный изумруд непременно должен быть сдан государству — иначе… уголовное дело. Туристы, конечно, ищут, смотрят, но как сувенир унести с собой могут только берилл, который визуально очень похож на изумруд.

Участники этого тура почувствуют себя настоящими ювелирами — благодаря мастер-классу по обработке камней от специалистов «Гильдии камня».

4. Тур «Охота за сокровищами»

Чтобы узнать, что такое уральская золотая лихорадка, вам подойдёт путешествие в город Берёзовский, во время которого вы спуститесь в шахту Северную. Там у вас будет шанс намыть немного золота из песка или даже найти парочку драгоценных самородков. Но… сильно обольщаться не стоит: тем, кто их найдёт, тоже придётся отдать всё государству, а вот домой на память забрать можно минерал пирит. О легендах, связанных с добычей золота на Урале, вам расскажут в музее «Русское золото». Во время тура вы посетите Уральский минералогический музей.

5. Тур «Сказочное путешествие»

Как рассказали в «Уральском калейдоскопе», туристы всегда интересуются брендом нашего края — малахитом. Однако сегодня на Урале этот камень практически не добывается, его привозят из Бразилии и Африки. «Малахитовую шкатулку» Павел Бажов сочинил, вдохновившись малахитным центром Урала того времени — Полевским. И просто непростительно было бы не посвятить один из маршрутов бажовским местам. В Полевском краеведческом музее вы увидите оружие, монеты, книги, предметы быта того времени. В рамках тура посетите также станцию Полдневую, место действия известных сказов Бажова «Серебряное копытце» и «Огневушка-поскакушка». Это место вошло в историю Урала тем, что именно там открыли редкую разновидность самоцветного камня граната — демантоид (его ещё называют уральским хризолитом или оливином). Это ценный минерал зеленоватого цвета. На свету он играет даже сильнее, чем бриллиант. Поэтому встречающиеся в окрестностях Полдневой демантоиды высоко ценятся ювелирами. Месторождения демантоида открыли в 1874 году на речке Бобровке близ современной станции Кладовка (в 8 километрах к югу от Полдневой). Найти демантоиды в этих местах можно и по сей день.

  • Опубликовано в №54 от 30.03.2017 
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Кинокарта Свердловской области

Кинокарта Свердловской области
Рассказываем, какие именно точки на карте области «засветились» на большом экране.

Сказка на все времена

Сказка на все времена

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Смотрите: заказ еды, подробное описание здесь.

Эвакуатор для автомобиля Mitsubishi Pagero: создать заявку >>

Стоимость грузоперевозок фура, подробнее по ссылке.

Международный турнир по спортивным танцам

Международный турнир по спортивным танцам