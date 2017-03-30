В путь за самоцветами Урала

Драгоценные камни на карте Свердловской области

Сюжет Путешествия по Уралу

Тематическая полоса «Областной газеты» посвящена путешествиям по Свердловской области.

Мы продолжаем знакомить наших читателей с самыми интересными тематическими турами по Свердловской области. Сегодня вместе с фирмой «Уральский калейдоскоп» мы выбрали ТОП-5 направлений для геологического туризма по Уралу.

«Уральский калейдоскоп» — практически единственная туристическая компания в области, которая специализируется именно на геологическом туризме. Её идейным вдохновителем и основателем является Владимир Дягилев — краевед, знаток Урала и камня. С 2012 года он ведёт активную работу по разработке и пропаганде бренда Урала как самоцветного края. «Уральский калейдоскоп» был создан именно как проект по развитию въездного туризма: их основные маршруты проложены по наиболее известным минералогическим месторождениям. Его супруга — Надежда Дягилева — подхватила эту инициативу.

— Другие свердловские фирмы тоже возят по «Самоцветной полосе Урала», но, как правило, максимально большими группами, — рассказывает Надежда Дягилева, директор фирмы «Уральский калейдоскоп». — Туристов везут в Мурзинку, водят в музеи, они поднимаются на гору Тальян — и это многим нравится, а значит, имеет место быть. Но в таких путешествиях турист только смотрит — сам ничего не копает. Мы же делаем акцент на индивидуальных турах, потому что геологический туризм тем и хорош, что всё можно пощупать, попробовать самому — и мы такую возможность даём. На каждую копь обычно даётся по полчаса или больше. Если турист особенно увлёкся, мы можем даже по ходу перестроить наш график, остановиться где-то подольше.

Вот так туристы пытаются найти в груде песка золотые самородки. Фото: «Уральский калейдоскоп»

Геологический туризм по Среднему Уралу популярен как у жителей Свердловской области, так и у гостей региона. Мы представляем тур, рассчитанный на пять дней, однако при желании можно заказать как однодневную поездку в одну из точек маршрута, так и путешествие на всю неделю. Надо понимать, что это сезонные туры — в них можно отправиться с мая по середину октября.

— К нам обращаются отовсюду, — продолжает Надежда. — Например, одна семья из Казани приезжала к нам уже четыре раза. Они очень интересуются камнями, ездят по всей России, но Урал им особенно понравился, теперь даже хотят переехать сюда жить. А вообще, если приезжают туристы из других регионов, мы их селим в гостинице в Екатеринбурге, а дальше выбираем маршруты. Иногда тур построен так, что ночевать туристы остаются в гостиницах Режа или Мурзинки — всё индивидуально. Незыблема всегда только тема — поиск и добыча камня.

1. Тур «Изумрудные озёра»

Если вы не испытывали на себе мощную энергетику самоцветных камней, значит, самое время отправиться в путешествие по древним уральским копям Режевского заказника. Берилл, халцедон, опал, хризопраз, турмалин — у туристов будет возможность самостоятельно найти эти удивительные камни. Гостей привозят на место, где они спускаются в Липовские карьеры — по сути, это отвал, пробраться к которому можно по тропе, обязательно в резиновых сапогах — идти нужно будет по воде. В руках у новоявленных геологов — лопаты и каёлки — острые молоточки, с помощью которых они будут добывать камешки, затем высыпать в сито, и, конечно, промывать. После специалист сделает заключение, нашли ли вы что-то действительно ценное. Как правило, с месторождений гости без сувениров не уезжают, а в музеях можно приобрести уже обработанные камни. В рамках тура вы посетите краеведческий музей Режа, где в двух залах представлены минералы республик бывшего СССР и минералы территории заказника «Режевской».

2. Тур «Мурзинская слобода»

Мурзинка — посёлок с негромким именем, но скрывающий большое скопление уникальных камней. Корнилов Лог, Золотуха, Богатое Болото, Зырянка — в этих местах добывались сказочные богатства. Аквамарины, топазы, цитрины, аметисты, гранаты, корунды, горный хрусталь, бериллы. Их красота навсегда завоёвывает сердца туристов. В музее имени Александра Ферсмана вам расскажут всё о нелёгком труде добытчиков самоцветного камня. Туристы увидят одну из самых известных аметистовых копей Мурзинки, открытую в 1768 году итальянцами братьями Тортори. И конечно, гостям представится возможность самим добыть камни. Лесные копи предполагают, что турист с лопатой «зарывается», то есть делает так называемые закапушки, а потом смотрит — блестит там, к примеру, чёрный турмалин или нет. Свой кристалл корунда можно найти во время посещения Корундовой копи. Также с этой турфирмой сотрудничает горщик, который был знаком ещё с внуком Александра Ферсмана. Он знает уникальные места, о которых даже не подозревают в других турфирмах. Иногда маршрут пролегает и через старинную копь Ватиха — она тоже расположена недалеко, но вот проехать туда сложно. Раньше там промышленным способом добывали аметист. Сейчас копь уже нерабочая, но до сих пор остались отвалы, где можно найти аметист, в чём туристы могут убедиться сами.

3. Тур «Уральские изумрудные копи»

Если вы хотите попасть в Изумрудный город, но не сказочный, а настоящий, то вам подойдёт именно этот тур. Сретенское месторождение расположено в 7 километрах от Асбеста и знаменито прежде всего тем, что там в 1830 году были найдены первые на Урале изумруды. Для туристов наиболее интересны старые отвалы, расположенные на восточной окраине в посёлке имени Свердлова. Сегодня здесь можно найти берилл, кварц, аметист или турмалин. Что касается изумрудов, то добывают их в посёлке Малышева, но это закрытая территория, потому что найденный изумруд непременно должен быть сдан государству — иначе… уголовное дело. Туристы, конечно, ищут, смотрят, но как сувенир унести с собой могут только берилл, который визуально очень похож на изумруд.

Участники этого тура почувствуют себя настоящими ювелирами — благодаря мастер-классу по обработке камней от специалистов «Гильдии камня».

4. Тур «Охота за сокровищами»

Чтобы узнать, что такое уральская золотая лихорадка, вам подойдёт путешествие в город Берёзовский, во время которого вы спуститесь в шахту Северную. Там у вас будет шанс намыть немного золота из песка или даже найти парочку драгоценных самородков. Но… сильно обольщаться не стоит: тем, кто их найдёт, тоже придётся отдать всё государству, а вот домой на память забрать можно минерал пирит. О легендах, связанных с добычей золота на Урале, вам расскажут в музее «Русское золото». Во время тура вы посетите Уральский минералогический музей.

5. Тур «Сказочное путешествие»

Как рассказали в «Уральском калейдоскопе», туристы всегда интересуются брендом нашего края — малахитом. Однако сегодня на Урале этот камень практически не добывается, его привозят из Бразилии и Африки. «Малахитовую шкатулку» Павел Бажов сочинил, вдохновившись малахитным центром Урала того времени — Полевским. И просто непростительно было бы не посвятить один из маршрутов бажовским местам. В Полевском краеведческом музее вы увидите оружие, монеты, книги, предметы быта того времени. В рамках тура посетите также станцию Полдневую, место действия известных сказов Бажова «Серебряное копытце» и «Огневушка-поскакушка». Это место вошло в историю Урала тем, что именно там открыли редкую разновидность самоцветного камня граната — демантоид (его ещё называют уральским хризолитом или оливином). Это ценный минерал зеленоватого цвета. На свету он играет даже сильнее, чем бриллиант. Поэтому встречающиеся в окрестностях Полдневой демантоиды высоко ценятся ювелирами. Месторождения демантоида открыли в 1874 году на речке Бобровке близ современной станции Кладовка (в 8 километрах к югу от Полдневой). Найти демантоиды в этих местах можно и по сей день.