Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Сергей Молоток, специалист администрации села Мурзинка (Горноуральский городской округ):

— Была ли Октябрьская революция благом для развития страны или, напротив, стала порогом, через который нашим дедам не удалось перескочить, чтобы жить в счастье и довольстве, однозначно в России не скажет никто. Главной движущей силой революции в учебниках называют пролетариат, но на самом деле, думаю я, революция победила благодаря поддержке мужика, которого воодушевили лозунгом «Земля — крестьянам!».

С одной стороны, для русской деревни смена государственного строя стала кровавым испытанием. Приведу пример нашего села Мурзинка. Жили здесь мельник Сосунов и его племянники — пять братьев Гробовых. Они держали мельницу, а также брались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря и распилку леса. Первыми в округе установили паровой котёл, внедряли другие технические новинки. Когда в 1918-м белых разбили, Сосунов сбежал. Гробовых выселили, а на основе мельницы создали кустарное производство. Наступило в селе равенство, только было оно бедным. Как думаете, если бы сейчас были живы мельники, как бы они оценили революцию 1917 года?

Если же посмотреть на революционные перемены глазами большинства жителей нашего села, то они назовут их положительными. Была страна от сохи, а в короткий срок стала индустриальной. У нас на лесоучастке до сих пор имеется станок 1936 года производства. У людей в советской деревне была работа, гарантированный уровень обучения и медицины. Жили, конечно, бедновато, но и запросы были скромнее. Радовались каждой обнове. Это теперь модно за богато накрытым столом рассуждать о голоде, а раньше люди не досыта ели, зато находили больше поводов для радости.

Уход от социализма лишил деревню главного — рабочих мест. Вслед за акционированием колхозов и совхозов наступило их разорение. Планируя строить капитализм, власти надеялись на приход в деревню новых Гробовых. Но таковых по всей стране нашлось немного — нашему краю, например, не хватило. Поэтому годами вокруг наших сёл стояли поля, зарастая соснами. Даже не верилось, что век назад «Декрет о земле» поднял россиян на революцию. Казалось, теперь старые пашни стали без надобности.

Но на этой грустной ноте история нашего села не заканчивается. Нашёлся-таки работник на наши земли. Прошлым летом пашни ожили, этой весной «поднятие целины» продолжается.

К счастью, мы уже долго живём без революций и войн. Это только в глобальном масштабе они признаются полезными или вредными, а для человека любое социальное потрясение создаёт угрозу его жизни. Есть же бескровные методы развития общества. Лично я — за них.