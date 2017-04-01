Почему у нас были бесплатные квартиры и символическая плата за них

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Опубликовано в №56 от 1.04.2017

Михаил Копылов, учитель, с. Глинское Режевского городского округа:

— Мой отец (родился в 1910-м) говорил: «Советская власть — хорошая власть, аналогов нет в мире, но… не тем досталась». Помните лозунг советских времён, мол, «Человек сам кузнец своего счастья»? На деле оборачивалось тем, что где-то этого счастья власть нам добавляла, а где-то отнимала.

В 1958-м, когда я учился в восьмом классе, на лето устроился в колхозную кузницу молотобойцем. Рабочий день — с шести утра до шести вечера. Промахав кувалдой три месяца, получил за это 150 рублей, два мешка ржи и мешок пшеницы. За три месяца! Потому, наверное, и были у нас бесплатные квартиры (правда, далеко не у всех) и символическая плата за них.

Дальше — работа на судостроительном заводе. Работая от гудка до гудка, часто оставаясь на сверхурочные часы, имел «потолок» зарплаты в 100 рублей. Потому, наверное, и были у нас бесплатная медицина и образование.

Когда три с половиной года служил в армии, напрямую участвовал в реализации семилетнего (1959–1965 гг.) плана. Затем, став студентом, принимал участие в освоении целинных и залежных земель. За летний сезон, работая по 12–14 часов, зарабатывали в целом по 200–300 рублей. Вот почему, наверное, мы и смогли разместить наши ракеты на Кубе.

Зато! Работая учителем в сельской школе (вот уже 47 лет), исколесил я со своими воспитанниками на велосипедах все республики, входившие в состав СССР. Какое это для них, да и для меня, было открытие мира! Открытие достопримечательностей, иных культур, иных национальных и бытовых традиций. Вспоминаю, когда ещё только начинал учительствовать, однажды в Бресте подошла к нам женщина: «Откуда будете и куда путь держите?» Ответили, что «оттолкнулись ногой от Урала и держим курс на Ленинград». «Какие вы счастливые! Вы, дети простых рабочих и крестьян, будете любоваться сокровищами Эрмитажа. В какой стране такое ещё возможно?!»

Но вот — новая революция, новое переустройство России в начале 1990-х. Безусловно, что-то было утрачено (и об этом говорили авторы некоторых монологов), но ведь были и новые обретения. Со своими воспитанниками мы исколесили теперь уже дальние страны: Польша, Чехия, Финляндия, Швеция, Дания, Германия «легли» под колёса наших велосипедов, управляли которыми (и продолжают управлять) дети из далёкого уральского села Глинского. Когда путешествовали по Польше, в Люблине старый поляк, смотритель одного из музеев, познакомившись с нами, сказал: «Ну вы, русские, даёте — везде пройдёте! Ничто вас не останавливает».

Воистину, нет времени только хорошего или плохого. В каждом есть и то, и другое. Желание моё — чтобы в любом переустройстве моей родины меньше было утрат. Больше хорошего.