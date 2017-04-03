Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Николай Коляда, драматург, театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, художественный руководитель «Коляда-Театра»:

— С детства нам, родившимся и прожившим большую часть жизни в СССР, твердили, что «главное событие XX века — Великая Октябрьская социалистическая революция». Сейчас, с возрастом, понимаешь, что это событие было катастрофой, кошмаром для России. Стране был просто переломан хребет. Лучшие умы, самые светлые головы, краса и надежда России либо погибли, либо уехали прочь.

За что и почему было такое наказание, такая кара моей Родине — я не знаю. Знаю одно: вся моя родня, все бабушки и дедушки, тёти, дяди, мои мама и папа, как и весь русский народ, тащили на себе лямку неизбывной беды, не видели никогда и ничего хорошего, жили, как в тюрьме, работали и работали в грязи и в нищете всю жизнь.

Бывая за границей, я так часто думаю: как же мне повезло — ведь ни моя мама, ни мой папа никогда в жизни не видели того, что вижу я. Собственно, вся их жизнь была заключена в крошечный мир, они были загнаны в тупик, и только каким-то чудом смогли сохранить в себе человечность и доброту, воспитать детей, не озлобиться и выжить.Думаю, что никакой народ на земле не вынес бы того, что принесло нам всем это «главное событие XX века». Только русские могли так долго терпеть. Поистине, нечеловеческая степень терпения.

На дворе — 100 лет революции. Но снова какие-то брожения в обществе, и снова всем хочется революций. Оказывается, история ничему не учит. Все всё так быстро забывают. Столыпин на заседании Государственной Думы сказал: «Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая страна».

Я не хочу великих потрясений ни для себя, ни для тех, кто будет жить в России после меня.