Мы потеряли сущий пустяк — свободу

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Александр Ельняков, член авторского коллектива юмористического журнала «Красная бурда»:

— История не терпит пустоты. А природа не терпит сослагательного наклонения. Революция сто лет назад до краёв заполнила политическую и духовную пустоту целого народа. И кардинально изменила нашу природу.

Начнём с того, что Россия обрела.

Мы обрели Великую Победу, первого космонавта, «Белую гвардию» и Блокадную симфонию. Королёва, Ландау, Сахарова и Шолохова…

В нашу жизнь вошли «Малая земля», продовольственная программа и нынешнее поколение людей, которые «будут жить при коммунизме».

Россия обрела уникальный опыт того, чего НЕ НАДО делать:

— не надо отбирать у людей собственность, сгонять в колхозы и преследовать по липовым доносам;

— ни к чему политинформации, ленинские зачёты и выборы из одного человека;

— ни в коем случае не делегировать никому руководящую и направляющую роль, не сливаться в нерушимый блок коммунистов и беспартийных и не обращать внимания на всё прогрессивное человечество;

— поганой метлой следует вымести на свалку истории как поганую метлу, так и свалку истории.

Мы выучились пинать балду по полгода, чтобы в конце выполнить и перевыполнить план за 14 авральных часов. Изобрели единственную тему для всех армейских политзанятий — «Дружба и войсковое товарищество». В совершенстве овладели мастерством спать с открытыми глазами под убаюкивающие голоса лекторов из общества «Знание».

Мы два раза обрели Прагу — в 1945-м и в 1968-м. Ознакомились с некоторыми перегибами на местах и головокружением от успехов. Шесть соток и по две пары в одни руки оставили неизгладимый след в нашей памяти.

Мы открыли в себе (и на Луне!) море спокойствия и перестали вздрагивать под крик: «Зоя! За сардельки не отбивай!»

Мы стали готовы к немедленным приступам праведного гнева. По любому поводу. «Смерть троцкистским выродкам!», «Свободу Анджеле Дэвис!», «Чилийскую хунту — к ответу!», «Поганой метлой выметем…». Э-э-э… Про поганую метлу уже было.

Всё в этой жизни мы осуществляли все вместе, В Едином Порыве. Ходили в школу, учились в институтах, ухаживали за девушками, занимались любовью, пели в хоре и дрались за гаражами. Всё — В Едином Порыве.

А что же мы потеряли? Мы потеряли сущий пустяк — свободу. Мы разучились и расхотели быть свободными. Не все, но многие. Нам стало нравиться, когда за нас думает дядя. Я навсегда запомнил, как мне прямо в лицо кричал один бодрый подполковник: «Вам не надо думать, товарищ младший сержант!» И я был с ним согласен…

Более того, я до сих пор с ним согласен. Мне не надо думать, а то появляются такие мысли, как эти.