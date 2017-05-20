Вся страна ходила строем, все были под контролем

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Евгений Зыков, юрист, постоянный читатель «ОГ»:

— Главное завоевание революции заключается в разрушении самодержавного строя, над которым смеялись ещё Фонвизин и Грибоедов, и который к 1917 году совершенно себя изжил. Большевики в России во второй половине 20-х годов взяли на себя смелость утверждать, что они единственные в мире довели до логического конца буржуазную революцию. Лично я как раз — сторонник буржуазно-демократических порядков, но за то, чтобы земля была национализирована, и у крестьян нет нужды её покупать, когда у мелких производителей есть возможности развиваться, а каждый гражданин получает личные свободы. Такие порядки господствовали в нашей стране лишь в период НЭПа. Потом постепенно свели на нет как буржуазную демократию, так и диктатуру пролетариата, и тем самым, по сути, разбили революцию. Это сделал не кто иной, как вожди с красными знамёнами, и не в 90-е годы прошлого века, а гораздо раньше. Всё началось ещё в ту пору, когда Троцкий написал книгу «Преданная революция». Факт свержения диктатуры пролетариата нашёл отражение даже в Конституции. В первой статье Конституции 1936 года говорилось, что СССР — государство рабочих и крестьян, в Конституции 1977 года сказано, что это общенародное государство.

Кстати, о пролетариате. В 20-х годах Сталин сделал запись в Красную книгу завода «Динамо», где заявил: желаю, чтобы промышленность пошла в гору, а количество пролетариев в стране увеличилось до 20–30 миллионов человек. Выходит, остальные должны быть крестьянами, интеллигенцией, нэпманами, то есть мелкими производителями. А что получилось? В СССР в конце 30-х годов в городах проживало порядка 60 миллионов человек, к началу 80-х годов — более 163 миллионов. Крестьяне превращались в пролетариев. Но как обеспечить такое количество рабочих квартирами, едой и всем прочим, необходимым для жизни в городской среде? Это одно из свидетельств абсурдности экономической политики, ставшей причиной гибели СССР.

Что касается прав и свобод, на протяжении жизни я наблюдал, как граждан их лишали. Мой дед в 1937 году был осуждён за антисоветскую агитацию и отбывал срок на Колыме. Заключённые там что-то строили. В 80-е годы я проходил срочную службу в дорожно-строительных войсках именно в тех краях. Мы строили там дороги. То есть годы шли, а работы в некоторых сферах выполнялись исключительно в принудительном порядке, хотя ещё в 1957 году была принята Конвенция Международной организации труда «Об упразднении принудительного труда». В 1961 году Хрущёв подписал указ о тунеядстве. Но и это равносильно принудительному труду. А в 1966 году отменили 8-часовой рабочий день. До этого обед входил в эти 8 часов, то есть чистой работы было 7 часов. Именно за такой рабочий день и выступали все социал-демократы предшествующих эпох, а нас лишили этого социал-демократического завоевания. Стоит вспомнить и поголовное членство в ВЛКСМ, а также обязательное членство в КПСС тех, кто хотел подняться по социальной лестнице. То есть вся страна ходила строем, все были под контролем.

Не думаю, что те, кто совершал революцию, хотели таких результатов.