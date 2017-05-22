Евгений Куйвашев на открытии детского центра. Фото: Алексей Кунилов

В понедельник временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев открыл в Екатеринбурге детский центр «Развитие», в котором будут бесплатно заниматься дети с ограниченными возможностями, а также те, кто воспитывается в многодетных семьях и семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В штате учреждения работают 14 специалистов: логопед, психолог, педагоги дополнительного образования. В зависимости от своих интересов юные посетители центра смогут научиться петь, танцевать, рисовать, лепить из глины, освоят основы компьютерной графики. «Давно известно: лучший способ сделать детей хорошими — сделать их счастливыми. Сегодня в Свердловской области немало делается для того, чтобы для всех детей было доступно дополнительное образование. Мы стремимся к тому, чтобы возможности ребёнка, его задатки, способности раскрывались как можно раньше, как можно полнее. Ведь в основе любого благосостояния лежат не только материальные ресурсы, но и духовные, нравственные ценности», — отметил на открытии глава региона