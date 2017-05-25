Сухой закон для огурца

Анна Юрина: «Высаживать на постоянное место в теплицы и под лёгкие укрытия нужно только цветущую рассаду огурца».Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Огурец — одна из самых популярных культур у наших садоводов и огородников. Тем не менее вопросов по его выращиванию возникает множество, об этом свидетельствуют и звонки наших читателей. О том, почему обязательно стоит выращивать наряду с партенокарпическими огурцами пчёлоопыляемые, как формировать растения в теплице и под лёгким плёночном укрытием и в чём секрет их правильного полива, рассказывает профессор Уральского государственного аграрного университета Анна ЮРИНА.

— Анна Васильевна, огурцы лучше сажать рассадой или сеять прямо в теплице?

— Конечно, плоды можно получить и с огурцов, которые вы посеете в теплице семенами. Но получите урожай с них в поздние сроки. Рассада хороша тем, что даёт забег в развитии растений почти на целый месяц. К моменту её высадки в теплицу ей должно быть уже 30 дней. Она должна иметь 6–7 листочков и быть с бутонами. Обязательно ли нужно сажать уже цветущую рассаду? Если при высадке на постоянное место она будет молодой и без бутонов, то сразу начнёт жировать: стебли будут толстые, листья большие, а плодов вы от неё не дождётесь. Потому что у растения будет преобладать вегетативный тип развития, при котором растут листья. При генеративном, напомню, развиваются завязи. И когда сеют семенами в грунт — тоже приходится долго ждать огурчиков. Так что вы сами задаёте своим растениям тот или иной тип развития.

— Как правильно формировать растения огурца в теплице?

— Лучше добиться того, чтобы не пришлось заботиться о формировании растений, не тратить на это силы и время. Что для этого надо? Первое, как я уже сказала, — высаживать только взрослую рассаду с завязью и маленькими огурчиками. Второе — держать растения в первые две недели после высадки в теплице на ограниченном водном режиме. Перед высадкой рассады в теплицу сами растения и гряду, в которую будете сажать огурцы, надо хорошо полить, а потом две недели стараться вообще не поливать. Если погода установится жаркая, нужно только опрыскивать водой дорожки и поверхность гряд. При сильной жаре и сухости полив, конечно, придётся возобновить раньше этого срока. Признаком того, что растения испытывают недостаток влаги, будет служить увядание растений. Поливы лучше делать вечерние. Но если ограниченный водный режим будет выдержан, то вы сами заметите, как быстро на побегах таких растений начнут образовываться плоды.

Если ограниченный водный режим нарушен, тогда применяется классическая схема формирования огурца. Она заключается в том, что первые три междоузлия у растений мы полностью «ослепляем», то есть между листьями всё выщипываем. На следующем оставляем побег, на нём один огурчик и лист, и прищипываем. Далее оставляем уже два огурчика и два листа. То же самое — на следующем уровне. Ещё выше — у нас будет уже три листочка и три огурчика. По три завязи и три листочка оставляем и на другом междоузлии. А дальше уже во всех нужно оставить по пять огурчиков и пять листков. В таком виде главный побег доходит до проволоки, пускаем его вдоль неё и тоже оставляем на нём пять листьев и пять огурчиков, а верхушку прищипываем. Но садоводам часто не до такого скрупулёзного подсчёта оставленных завязей, поэтому я им иногда советую не заморачиваться по этому поводу, а соблюдать главное условие при формировании растений — следить, чтобы не получилось так называемого шатра, когда ряды огурцов сплетаются между собой.

— Нужно ли выращивать пчёлоопыляемые сорта огурцов, если есть партенокарпики, которые прекрасно дают урожай в теплице и не нуждаются в опылении?

— Выращивать пчёлоопыляемые сорта надо обязательно. Хотя бы потому, что они более вкусные, чем те, что не требуют опыления. Много пчёлоопыляемых сортов и гибридов рекомендуется выращивать в открытом грунте, у нас же их всё равно придётся укрывать, потому что ночные температуры на Среднем Урале настолько низкие, что ни о каком открытом грунте для огурца речи не идёт. Возделывают огурцы под укрытиями так же, как и в теплице. Только под укрытиями не делают подвязку растений, там их выращивают в расстил, оставляя плестись по земле. Для привлечения пчёл под укрытиями можно брызгать раствором мёда.

— Как нужно поливать и подкармливать огурцы?

— Как только вырастут первые плоды, то накануне перед сбором растения надо полить, и с этого момента полив должен быть каждый день. Норма полива — три литра на квадратный метр грядки. Потому что огурцы на 95 процентов состоят из воды, и для получения хорошего урожая их надо обильно поливать. Иногда, когда налив плодов большой, приходится и два раза в день поливать: в 11 часов утра и около шести часов вечера. Влажность воздуха должна быть тоже высокой — 70–85 процентов. Для её измерения желательно купить специальный прибор — психрометр.

Подкормки в этот период лучше делать в виде опрыскивания растений по листьям. Почему? Азот, внесённый в период плодоношения под корень, через 15 минут оказывается в плодах. А если азот получен растением через листья, то он не только лучше усваивается, но и при этом снижается содержание нитратов в плодах. Такой вот парадокс. Растениям для роста и плодоношения нужен ещё углерод, который они получают из углекислого газа. Они дышат ночью, поглощая кислород, а днём на свету они усваивают углекислый газ, происходит реакция фотосинтеза, углерод связывается с водородом воды, и получается органическое вещество. Как поддержать нужный уровень СО2 в теплице? Нужно раскладывать по краям теплицы преющие навоз и солому.

А вообще надо осторожнее относиться ко всяким подкормкам и не вносить лишнее удобрение в готовые грунты. Золотое правило: прежде чем посадить рассаду в грунт, особенно покупной, проверьте: не много ли в нём солей, потому что минеральные удобрения при его изготовлении могут вноситься неравномерно. Кроме того, не всякая покупная земля пригодна для выращивания молодых растений, зачастую производители в упаковках используют старый минерализовавшийся торф, в котором уровень солей зашкаливает. Для проверок грунта на наличие солей существует специальный прибор, которым многие садоводы уже пользуются, — кондуктометр. Действие его основано на принципе электропроводимости. А она измеряется в миллисименсах. Измерили, определили, например, что солей много — разбавьте почву торфом или землёй.