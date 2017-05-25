В Законодательном собрании Свердловской области открылась фотовыставка «Мама может всё!»

Ольга Зайченко, директор салонов красоты, мама троих детей — одна из ста успешных предпринимательниц и счастливых мам Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Вчера в Законодательном собрании области открылась фотовыставка «Мама может всё!», инициированная предпринимательским сообществом. На ней представлены 13 стендов, на каждом — история успешных уральских женщин, сумевших совместить материнство и собственный бизнес. Например, трижды мама Ольга Зайченко (на фото) руководит салонами красоты. Удаётся совмещать успешную карьеру с материнством Александре Шереметьевой, владелице студии дизайна, маме троих детей. «Выставка убеждает, что материнство дает дополнительный импульс для творчества», — отметила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Мероприятие организовано комитетом по развитию женского предпринимательства областного отделения общероссийской общественной организации «Опора России» и проходит в рамках федерального проекта «Сделано мамой — сделано в России».