За 15 лет количество больных сахарным диабетом в регионе увеличилось в 2,5 раза

Заведующая отделом эпидемиологии и регистра сахарного диабета Федерального государственного бюджетного учреждения эндокринологического научного центра Минздрава РФ Ольга Викулова обследует стопы пациента с диабетом. Фото: Александр Зайцев

На территории Свердловской областной клинической больницы №1 установили выездной модуль Федерального эндокринологического научного центра Минздрава РФ, каждый день там обследуют 30–35 пациентов.

— За последние 15 лет количество больных сахарным диабетом в регионе, как и по России в целом, увеличилось в 2,5 раза, — сообщил «ОГ» министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов. — На Среднем Урале 145 тысяч человек страдает от этого заболевания. Многие не подозревают, что заболели, не получают лечения, в итоге недуг даёт осложнения — поражаются различные системы организма и органы. Задача медиков — вовремя выявить развитие сахарного диабета и сохранить здоровье пациентов.

Причинами эпидемического подъёма врачи называют изменившийся образ жизни — современные люди меньше двигаются, стало больше стрессов, в рационе сократилось количество овощей, сейчас мы чаще едим рафинированную пищу.

— Однако не допустить развитие заболевания можно, — убеждена главный эндокринолог Свердловской области Анна Малишевская. — Очень часто диабет (самый распространённый его тип) развивается на фоне ожирения, поэтому так важно держать под контролем собственный вес. Сегодня диабет молодеет, поэтому к правильному питанию и физической нагрузке надо приучать с детства.

Стрессоустойчивость — ещё один фактор профилактики этого серьёзного заболевания: умение так устроить свою жизнь, чтобы стрессам в ней не было места. Врачи говорят и о большом значении равномерного режима труда и отдыха, и о вреде курения…

— Если в Свердловской области, как и в целом в России, диабетом болеют примерно три процента населения, то в группе риска по этому заболеванию находятся ещё 19 процентов — это состояние называется преддиабетом. У человека с преддиабетом поджелудочная железа вырабатывает меньшее количество инсулина, чем необходимо. Излечить такое состояние можно — нужно изменить свой образ жизни, — поясняет заведующая отделом эпидемиологии и регистра сахарного диабета Федерального эндокринологического научного центра Минздрава РФ, кандидат медицинских наук, доцент Ольга Викулова.

Что должно насторожить человека, который находится в состоянии преддиабета? Врачи называют такие симптомы — повышенный сахар в крови, лишний вес, ненормальные показатели гормонов при анализе крови, высокий уровень холестерина.

Между тем На днях американские медики установили, что постоянное недосыпание повышает вероятность инсульта у больных диабетом, сообщается на сайте Американской ассоциации сердца. Учёные рекомендуют спать не менее шести часов в сутки, иначе риск гибели от инсульта повышается в два раза. Такие выводы медики сделали в ходе 16-летнего изучения 1344 взрослых диабетиков.

За две недели работы диабетического модуля на базе ОКБ №1 врачи из Москвы примут более 300 пациентов с сахарным диабетом — жителей Екатеринбурга и области. Прежде всего контрольные анализы и осмотры проведут всем тем, кому их уже проводили — 14 лет назад, в 2003 году — тогда такой же мобильный центр приезжал на Урал из Москвы.

— В исследовательской программе примут участие 28 регионов России — столько же и те же, что участвовали в диабетическом мониторинге в начале 2000-х годов, — поясняет Ольга Викулова. — Кроме тех пациентов, которых мы уже осматривали, берём и новых — при помощи случайной выборки, тех, кто в эти дни приходит на приём к эндокринологам в ОКБ №1.

Такой скрининг учёным-эндокринологам нужен, чтобы оценить качество оказания медицинской помощи больным диабетом, развитие болезни и то, как можно ей противостоять. Научные исследования специалистов по лечению диабета помогут сделать выводы — какая именно схема лечения более действенна и что помогает людям долгие годы жить с этим диагнозом.

— За первые три дня работы диамобиля мы увидели, что состояние пациентов из областного центра заметно лучше, чем тех, что приехали на скрининг с периферии, — говорит Анна Малишевская. — Значит, следует организовать работу с диабетическими больными в небольших населённых пунктах так, чтобы это позволило сохранить их здоровье.

Врач-окулист, научный сотрудник Федерального эндокринологического центра Тимофей Чистяков при помощи специального аппарата проверяет состояние глазного дна пациентов. Он говорит, что неправильно подобранная терапия или отсутствие лечения способны привести к полной потере зрения.

— Но если вовремя провести лазерную коагуляцию либо медикаментозную терапию глаз, то зрение можно сохранять долгие десятилетия. Только что на приёме был мужчина, который болеет диабетом с детства, с 1966 года — у него отличное зрение, он даже сам водит машину.

По окончании работы московского диамобиля в Екатеринбурге его аналог, принадлежащий Свердловской области, отправится на работу в Восточный округ. Первым из городов на пути его следования станет Алапаевск — уже в июне, а затем, в июле — Реж. Обследование наподобие московского больным диабетом будут проводить врачи ОКБ №1.

Кстати Попасть на обследование в мобильный центр можно через регистратуру ОКБ №1. В двух фургонах мобильного модуля развёрнуты лаборатории и проходит приём специалистов: ведётся оценка уровня гликированного гемоглобина крови;

окулист при помощи специального прибора определяет состояние глазного дна;

проводится анализ мочи на микроальбуминурию;

специалист оценивает состояние стопы;

кардиолог измеряет давление и оценивает данные кардиограммы;

диабетолог суммирует данные и даёт рекомендации по дальнейшей терапии.