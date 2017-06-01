Огородная «кухня» Николая Шутова

Огородник Николай Шутов. Фото: Леонид Логинов

Известный в Шале огородник Николай Шутов своей скотины не держит, но урожай регулярно получает знатный, во всяком случае, запасов мороженой зелени, огурцов и помидоров ему до нового урожая хватает.

— Собираю по околотку «мины» коровьи, животина-то сейчас сама, где придётся, пасётся, — делится опытом Николай Никитич. — замачиваю их в ванне, потом разбавляю водой (один к двадцати, примерно) и поливаю. У меня таких ванн две — в другой куриный помёт настаиваю. Зять вот на днях пятьдесят килограммов привёз, на сезон хватит.

Что касается навоза, то свежим его вносить в почву шалинец не советует, особенно тот, что продают сельхозпроизводители.

— Он вреден! В нём только чёрта разве что нет… А вот перегниёт вся зараза, тогда, пожалуйста — хлеб для растений, да и только.

Помимо навозной подкормки, Николай Никитич практикует и другие.

Крапивная брага. Любую ёмкость наполняем жгучим растением, заливаем водой. Через какое-то время начинается процесс брожения: жидкость начнёт зеленеть и пузыриться. Примерно через неделю, как даст «аромат», можно считать, что «брага» поспела. Можно поить, но только в разбавленном виде (литр на ведро воды). Кстати, воду лучше применять дождевую. В обычной много извести, а она связывает питательные элементы и не даёт им усваиваться.

Яичная мука. Хорошей подкормкой для подросшей рассады овощных культур является яичная скорлупа. При желании за зиму можно немало её запасти. Добавляется в измельчённом до состояния муки виде в лунки под растения. Отличный источник кальция, и не его одного.

Банановая начинка. Слышал Николай Никитич от садоводов и о том, что банановые шкурки являются идеальным удобрением для молодой рассады томатов и перцев. Оно и понятно, банан богат содержанием калия, значит, это своего рода калийное удобрение. Заготавливают шкурки бананов, высушивая на печи или батареях, а за 2–3 дня до высадки томатов и перцев на грядку или в теплицу замачивают в воде. Укладывают по паре штук в лунку под каждое растение, присыпают столовой ложкой золы, после накрывают небольшим слоем земли, куда и «заселяют» рассаду.