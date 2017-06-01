Одуванчик кормящий

Уральские садоводы делятся секретами хорошего урожая, выращенного без химии. Присмотритесь к сорнякам на вашем дачном участке: оказывается, это прекрасное зелёное удобрение, а многие сорняки обладают ещё защитными свойствами. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

И удобрения, и средства для защиты растений не обязательно покупать в магазине. Всё, что вам необходимо для выращивания садовых и огородных культур, вы наверняка найдёте на своём участке. Вернее — накосите или получите при прополке. Ведь трава, сорняки — прекрасное зелёное удобрение, а многие из них обладают ещё защитными свойствами. В последние годы сторонников такого экологического земледелия в регионе становится всё больше.

— Я двадцать лет жила на Сахалине и видела, как местные корейцы выращивают картошку. При посадке в лунку они кладут свежую траву или солому. И больше ничего, но получают отличные урожаи, — рассказывает руководитель центра садоводства и огородничества при Уральском государственном горном университете Татьяна Симакова.

С тех пор она в качестве удобрений использует только траву с участка. И считает, что эффект от неё лучше, чем если бы она вносила на грядки навоз. А сравнивать затраты на них вообще бессмысленно, ведь навоз по нынешним временам стал очень дорогим.

— Зелёное удобрение — это тот же навоз, оно содержит те же ингредиенты, что и коровяк, но по эффекту даже превосходит его. Одуванчик, конский щавель, мокрица — всё это нужно собирать и использовать при посадке как подкормку, — говорит Татьяна Симакова.

Фото: Алексей Кунилов

Траву она даже не замачивает, а сразу раскладывает под огурцами и помидорами. В течение сезона трава там перепревает, а заодно и помогает мульчировать почву. Ещё один несомненный плюс зелёного удобрения: им нельзя перекормить землю, как это часто бывает с органикой или минеральными удобрениями. Характерный пример: многие замечали, что иногда при варке чернеет картофель — это от переизбытка калия. А всё потому, что под картошку без меры сыпали «минералку», да ещё в лунки при посадке клали золу и навоз, которые как раз богаты калием. Поборники экологического земледелия считают, что мы растения чаще перекармливаем, чем держим на голодной диете.

Также садоводы полюбили при первом же намёке на поражение растения от болезни или вредителя хвататься за химические препараты. На участке у вас всегда должны быть под рукой растения-лекари. Например, оберегайте куртины полыни. Это растение не любят многие насекомые. Из его травы можно приготовить раствор для борьбы с многими вредителями сада. Делается он просто: один килограмм травы кипятить 10–15 минут, потом отвар довести до объёма 10 литров. Для борьбы с вредителями можно использовать также одуванчик и даже ботву картошки.

Кстати, если говорить всё о той же картошке: в последнее время стали назойливо рекламировать сильнейшие химические препараты системного действия, которые защищают клубни растения в течение всей вегетации от проволочника и колорадского жука. Расчёт, что называется, на ленивого садовода. Но того же эффекта можно добиться, если при посадке класть в лунки немного луковой шелухи, а потом сами растения опрыскивать отваром всё той же полыни. И поверьте, картошка с такой зелёной защитой и подкормкой будет намного вкуснее, чем выращенная на химии.