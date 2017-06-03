Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Игорь Упоров, адвокат, президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов:

— И в советское время, в которое я родился и жил, и сейчас, я уверен: революция 1917 года была нужна, она дала большие возможности для людей.

В результате перемен пала монархия, которая вряд ли была тем, в чём нуждался наш народ. Империя пришла в упадок, и требовалось что-то новое, дерзкое, с большими возможностями для граждан нашей великой страны.

Появилась демократия, и народ с воодушевлением стал совершать трудовые подвиги. Началось строительство государства трудящихся, стали множиться фабрики и заводы. Именно в это время проводилась электрификация страны, строились библиотеки, появлялись новые музеи, крестьяне и рабочие учились в школах и институтах.

Благодаря революции появился СССР, и наша страна стала промышленным гигантом. Были созданы современная армия, авиация и флот. Мы защитили нашу страну и весь мир от фашизма. Мы полетели в космос, совершили множество огромных прорывов, получили демократические преимущества, которые после развала Союза, к сожалению, не развиваются…

Два своих высших образования из трёх я получил абсолютно бесплатно (если бы не советская власть, я бы просто не смог учиться, потому что мои деды и прадеды были обычными крестьянами в Тамбовской губернии). А вот своё третье образование я получил недавно уже на платной основе, которая так распространена сегодня в вузах.

Была создана великолепная система советского здравоохранения, пенсионного обеспечения наших граждан. До сих пор эти системы хоть и в урезанном виде, но действуют, и мы пользуемся благами социализма, забывая, что всё это благодаря 1917-му.

Революция принесла нам стабильность в советское время: люди знали, что они пойдут на завод, отработают, а 20-го числа получат зарплату. Сейчас же часто бывают задержки с выплатами, а на коммерческих предприятиях становятся «нормой» ситуации, когда людей просто обманывают и они остаются один на один со своими проблемами.

Мой юридический стаж в четверть века позволяет утверждать и об упадке системы работы правоохранительных органов, прокуратуры, суда. В советское время было больше порядка в деятельности милиции, прокуроров, судей, и я вижу, что государственные органы стали работать не для человека, а для статистики. Сотрудники полиции пишут отчёты и отписки, и им, как правило, нет дела до нужд обычного гражданина. Такая же чехарда происходит и в судебной системе.

Всё, что мы имеем, по большей части сделано руками рабочих и инженеров именно советского времени. Поэтому нам надо ценить и советское воспитание, и детсады, и пионерские лагеря, созданные ещё при Сталине, и систему советского образования, благодаря которой у нас появились великие люди в разных сферах жизни.