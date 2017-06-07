Жители Верхотурья просят вернуть почту

В почтовом отделении жители Верхотурья платили за квартиру, получали-отправляли письма и бандероли. Фото: Александр Зайцев

Сюжет Полоса «Старшее поколение»

«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

К нам в редакцию обратилась с письмом жительница Верхотурья Антонина Петровна Елькина, послание её подкрепили подписями ещё 50 человек.

«Дело в том, что с 2014 года я бьюсь за права жителей иметь почтовое отделение в центре города, — пишет Антонина Петровна. — После того как закрыли почтовое отделение в гостинице «Соболь» и разместили там ЗАГС, стало крайне неудобно многим пожилым людям и инвалидам, да и гостям города. Здесь мы платили за квартиру, получали-отправляли письма и бандероли. Интернета и компьютеров у нас нет, да и не умеем мы ими пользоваться. Сложно и неудобно делать платежи и через банкоматы. А на почте нам всегда помогали. Отделение было рядом с автобусной остановкой, ездили сюда и жители других микрорайонов.»

Мы связались с Антониной Петровной. Выяснилось, что она инвалид, ходит на костылях, может, поэтому и переживает так о том, что ликвидировали отделение. Неоднократно обращалась и к местным властям, и в филиал ФГУП «Почта России» (почтамт Лесной), на что ей пришли, как она выразилась, «перекрёстные отписки»: Почта России сообщает, что нет подходящего помещения для отделения связи, администрация города — что в муниципальной собственности нет свободных помещений, отвечающих неведомому ВНТП 311–98. Три года между собой договориться не могут. Дескать, есть ещё два отделения связи, что же вы так переживаете? Но туда надо ехать на автобусе, для человека на костылях только один вариант — такси…

Действительно, как-то нескладно получается. Классика жанра требует ответа от действующих сторон. Цитируем: «УФПС Свердловской области сообщает, что в настоящее время жителей Верхотурья обслуживает два отделения почтовой связи. Ранее располагавшееся на правах аренды в гостинице «Соболь» отделение в 2014 году попросил освободить собственник помещения (администрация городского округа. — Прим. ред.). Другие варианты не соответствовали требованиям, предъявляемым к открытию отделения почтовой связи. Добавим, что предприятие готово рассмотреть варианты со стороны администрации МО под размещение отделения почтовой связи в исторической части города».

А что скажет нам администрация города? Глава администрации Василий СИЗИКОВ очень сильно удивился:

— Да они сами съехали! Мы ведь даже просили неоднократно оставить это отделение, писали письма и в почтамт Лесного, и в Управление федеральной почтовой связи в Екатеринбурге. Могу показать эти письма в случае необходимости. ЗАГС в гостинице мы разместили, когда помещение стало пустовать…

Сразу вспомнилась пословица «Иван кивает на Петра, а Пётр — на Ивана». Даже морализаторствовать не хочется. Мы не следователи, очные ставки проводить не будем, но, может быть, стоит вернуться заинтересованным лицам к этому вопросу?

Кстати Письмо выводит ещё на одну тему. Прогресс ведь не остановить, а наши пенсионеры часто за ним не поспевают. В некоторых комплексных центрах социального обслуживания населения на Среднем Урале не только обучают пожилых людей пользоваться компьютером и Интернетом, но и обращаться с банкоматом и гаджетами. В верхотурском КЦСОНе пока таких курсов нет. Ключевое слово — пока.