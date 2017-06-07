Дмитрий Медведев утвердил концепцию поддержки детского чтения

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил концепцию программы поддержки детского и юношеского чтения, об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Концепция представляет собой систему взглядов на основные проблемы в сфере детского и юношеского чтения, базовые принципы, цели, задачи, основные направления формирования программы и этапы её реализации», — говорится в сообщении.

Основная цель программы — повышение статуса чтения, читательской активности и качества чтения, а также развитие культурной и читательской компетенции детей и юношества.

Медведев также поручил Министерству связи и массовых коммуникаций РФ и Роспечати разработать проект плана мероприятий по реализации этой концепции, а также предусмотреть разработку соответствующей подпрограммы в государственной программе России «Информационное общество (2011–2020 годы)».

На встрече с руководителями детских издательств и библиотек, состоявшейся 6 июня во время книжного фестиваля на Красной площади, Дмитрий Медведев отметил, что в 2015 году в нашей стране было издано порядка ста миллионов экземпляров книг для детей, в 2016 году — около 80 миллионов.