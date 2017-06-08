Солнечная батарея зарядит и сотовый, и ноутбук

Чем больше солнечные панели, тем больше энергии они будут вырабатывать. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

В последние годы лампы освещения на солнечных батареях так подешевели, что их в своём дворе у домика установили уже почти все садоводы. Но в продаже стали появляться и солнечные панели с аккумуляторами для иных бытовых нужд — стоимостью до трёх тысяч рублей — в зависимости от ёмкости.

Что садоводам нравится, так это экономичность светильников, которые работают от солнечной энергии: тратишь один раз рублей 200–500, устанавливаешь так, чтобы панелька батареи находилась большую часть дня на солнце, и всё. Ни тебе проводов, ни платы за электричество, ни какого-то иного ухода или замены деталей.

— У меня такой уличный светильник работает уже два года — нареканий нет, — рассказывает «ОГ» владелец дачного участка в пригороде Екатеринбурга Антон Мигунов. — Лампа работает всю ночь — энергии хватает, чтобы освещать двор. Она автономна и не требует никакого обслуживания, удобно и экономично.

Это самые дешёвые бытовые приборы, которые работают от солнечной энергии. Устройства немного подороже состоят из солнечной панели и аккумулятора со встроенной розеткой — их стоимость зависит от ёмкости.

— Панели размером 50 на 60 сантиметров будет достаточно, чтобы за световой день накопить энергии для кипячения чайника, — говорит доктор технических наук, заместитель директора Уральского энергетического института Сергей Кокин. — Не говоря уже о том, чтобы зарядить ноутбук, сотовый или аккумуляторы фотоаппарата. Вообще, в последнее время стремительно падает стоимость ватта, выработанного при помощи солнечных батарей. Так что вскоре такие устройства будут ещё более доступны потребителям.

Сегодня уже возможно оборудовать на даче такую солнечную батарею, энергии которой хватит для жизни целого дачного дома — и для работы бытовых электроприборов типа холодильника, телевизора, посудомоечной машины, и даже для работы насоса. Эксперты называют сумму 50–60 тысяч рублей — в современных условиях примерно столько стоит бурение скважины для обеспечения участка водой.