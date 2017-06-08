Областная газета
Общество 8 июня 2017, 18:30

Молодёжь одинаково хорошо способна и созидать, и разрушать

Сюжет

100 монологов о революции
Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».



Наталья Кошкина, студентка Уральского института управления РАНХиГС:

— У Бернарда Шоу есть потрясающая фраза: «Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков».

И мне кажется, что, говоря о революции 1917 года, надо начинать не с подсчитывания жертв, экономических и культурных потерь или, наоборот, точек роста, а по тому, смогли ли мы извлечь из неё уроки. Одним из главных уроков стало понимание того, что молодёжь — это мощная сила, которая одинаково хорошо способна и созидать, делая страну по-настоящему успешной и конкурентоспособной, и разрушать, расшевеливая более «тяжёлые» и консервативные слои общества.

К сожалению, политика Российской империи в начале XX века пренебрегла этой силой, недооценила её. Все силы были направлены на решение внешних проблем.

Было ли у действующей тогда власти время на размышления о «социальных лифтах» для молодёжи, о возможности доступного и качественного образования, о лидерах, которые могли бы пробудить в юных сердцах горячий отклик, вдохновить идеями, приобщающими к жизни страны и не идущими вразрез с максималистским мировосприятием?

Революция заполнила эту пустоту, встроилась в сознание людей вместо недостающих кирпичиков.

Мы — поколение, которому тоже дано стать очевидцем смены веков. И я очень рада, что сегодня такое большое внимание уделяется молодёжной политике. Появляются новые молодёжные конкурсы и гранты, молодёжные организации, расширяются возможности для личностного и профессионального роста. Сегодня каждый при желании может применить себя, выйти с идеей и найти команду для её реализации. Почувствовать свою причастность к огромной силе под названием «государство», потому что именно нам через 10–20 лет предстоит воплощать в жизнь планы и проекты развития России.

В истории страны революция стала одним из многих шрамов, но именно они, заживая, делают нас сильнее. Но очень важно не заниматься самобичеванием и самокопанием и, наоборот, не оплакивать «счастливое советское время», а делать выводы и идти вперёд.

  • Опубликовано в №102 от 9.06.2017 
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Областная газета Свердловской области

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