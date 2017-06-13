Под Артёмовским воссоздали сражение времён Гражданской войны

Фото: Алексей Потапенко

В минувшие выходные в посёлке Кислянка Артёмовского городского округа состоялся второй фестиваль исторической реконструкции «Покровский рубеж».

Фестиваль собрал порядка десяти тысяч зрителей и участников. Его ядром стало воспроизведение событий, происходивших 99 лет назад на реке Быстрая, где столкнулись войска Красной армии и Сибирской армии белых. Позиции красных обороняли роты Волынского полка. Со стороны белых наступал сводный отряд полковника Иванова. О том, что происходило на этой линии фронта, рассказывается в книге Александра Кручинина «Зачарованный фронт», а также в повестях Павла Бажова «Бойцы первого призыва» и «Формирование на ходу».

Военно-исторический фестиваль-реконструкция «Покровский рубеж» поддерживается правительством Свердловской области и входит в календарь основных туристических событий региона. Фото: Алексей Потапенко

Бой, разразившийся 27 августа 1918 года, воспроизвели участники шести военно-исторических клубов из Свердловской области, Самары, Уфы, Шадринска, Новосибирска. Они использовали пиротехнику, стрелковое оружие, тачанки, пулемёты, а также бронеавтомобиль и пушку-бомбомёт.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, фестиваль второй год привлекает гостей со всего региона и даёт развиваться экономике территорий. Кроме того, он важен для осознания истории Среднего Урала.

Гости фестиваля проходили квесты, знакомились с оружием и бытом начала ХХ века, фотографировались в костюмах той эпохи. Фото: Алексей Потапенко

— Каждый из нас должен понимать политическую подоплёку тех событий, когда ради политической борьбы земляки, родные люди пошли друг на друга с оружием. Гражданская война принесла много трагедий на Урал. И в современной России никогда больше не должно быть повторения таких событий, — подчеркнул Вадим Дубичев.

Председатель Свердловского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Емельянов считает, что со временем фестиваль может приобрести всероссийский масштаб.