Семь советов для тех, кто питается на бегу

Главный свердловский диетолог Татьяна Новикова против перекусов на ходу. Фото: Ольга Белкина

Сюжет Здоровье уральцев

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Врачи вынуждены признать: сколько бы современные работники офисов ни читали о здоровом питании, они всё равно ели, едят и, скорее всего, будут есть нездоровую пищу в условиях непрекращающегося цейтнота.

Для тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни и «заправляется» постоянными перекусами, главный диетолог Свердловской области Татьяна Новикова предлагает несколько советов, чтобы снизить риски для организма:

— Как врач я, конечно, против еды на скорую руку, но раз уж нет другого выхода…

Завтрак в два приёма. Пусть это будет главной едой нашего вечно занятого работника. Плотный завтрак даёт стимул для работы мозга и запускает наш иммунитет. Быстро сварить кашу не так сложно. Я, например, к 8 часам уже на работе и до этого успеваю приготовить детям полезный завтрак: с вечера заливаю хлопья обычного геркулеса кипятком, а утром довожу его до кипения. Плюс орешки или сухофрукты.

Не покупайте «быстрые каши» в упаковках. Там очень много химии.

А на второй завтрак наш герой уже на рабочем месте может выпить чашечку кофе с несладким печеньем, например.

Салаты. Лучше выбирать немногокомпонентные (например, свежая капуста с морковкой или капуста с огурцом). Если вы принесёте с собой салат оливье, то отравления не избежать: по санитарным нормам заправленный салат может храниться не более двух часов. А в салаты, которые продаются в фабричной упаковке и долго хранятся, добавляют консерванты, поэтому я далеко не сторонница магазинных готовых продуктов.

Орехи. Один из самых популярных перекусов на рабочем месте. Они полезны, но наш голодный работник, пропустивший обед или плохо позавтракавший, может и не заметить, как проглотит пачку граммов в 200. Это плохо и для желудка, и для фигуры. Орехи содержат много жиров, а жиры, как известно, усваиваются до обеда, а после обеда накапливаются.

Фрукты. Для постоянных перекусов можно использовать свежие и запечённые фрукты. Я предпочитаю второй вариант. Это полезно не только для тех, у кого больной желудок, но и для всех нас, потому что у современных людей проблемы с желудочно-кишечным трактом начинаются с детства.

Запечённые фрукты можно хранить в холодильнике в специальных пищевых контейнерах два-три дня.

Йогурты. Это перекус, как я обычно говорю, «на случай атомной войны» — если уже совсем ничего под рукой нет. На упаковке обязательно должно быть написано именно «йогурт», а не «фругурт» или «йогуртный продукт». Здесь вся опасность в так называемых трансжирах. Их в нашей стране, к великому сожалению, используют повсеместно, особенно в молочном производстве (во многих странах трансжиры запрещены).

Трансжиры влияют на организм на уровне генетики. То есть если вы едите такой псевдойогурт раз в месяц, то ничего у вас не заболит, но если это постоянный элемент вашего рациона, то лет через 10–15 могут произойти необратимые изменения — у вас или у вашего потомства. Уже научно доказано, что трансжиры приводят к бесплодию.

Мозговой штурм. Скажу неожиданную вещь: чтобы быстро решить какую-то важную задачу, мозг нашего работника должен быть голодным. Как в известной фразе про талант. С точки зрения физиологии, после плотной еды кровь приливает к желудку, и это влияет на мыслительные способности. Так что если вам предстоит мозговой штурм, стоит это учитывать. А вот несколько долек шоколада (содержащего не менее 75 процентов какао) или ложка мёда под язык помогут вам быстрее соображать в период цейтнота.

Кофе и чай. Вопрос спорный даже среди врачей. Кто-то говорит, что можно выпивать не больше 1 чашки кофе в день. Недавно у нас читал лекцию профессор, который уверял, что нужно пить хотя бы 3 чашки в день. Я выбираю средний вариант — две чашечки хорошего (а не растворимого) кофе, который обычно варят в турке.А по поводу чая в пакетиках, на мой взгляд, напрасно рассказывают столько негатива. Это измельчённый чайный лист в безопасной упаковке. Он поможет взбодриться, но вряд ли доставит такое же наслаждение, как свежезаваренный в чайнике напиток.