Как построить альпийскую горку?

Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Альпийская горка – достойное украшение в саду и на даче. Собственно, это вариант цветника или клумбы.

Вначале обозначим контур подошвы (основы) горки и снимем верхний плодородный слой грунта. Он пригодится в дальнейшем, единственное условие – никаких сорняков, иначе вскоре на горке появятся лишние растения, чуждые её колориту, поэтому копать надо вилами, лопата будет резать корни сорняков и множить их. Лопатой лучше выбирать грунт. Теперь мы имеем неглубокий котлован (чуть больше 30 сантиметров).

Далее следует позаботиться о дренаже, учитывая, что горные растения (и не только) не любят застоя воды. Для нижнего слоя дренажа подойдёт некрупный гравий или битый кирпич, потом слой песка около 5 см, и сверху всё это закрывается грунтом. А если участок для горки вы выбрали на склоне и почва там не слишком плотная, то дренаж может и не потребоваться.

Сначала нужно принести и разместить камни, воздвигнуть ядро горки. Из всех камней нужно выбрать самый большой и крупный, желательно с красивой (изломанной) поверхностью, он станет главным в нижнем ряду. Камень должен быть устойчив, можно к нему подсыпать гравий и почву, чтобы он не качался.

Традиционно укладывается нечётное количество ярусов, каждый из которых пересыпается влажной почвой. Почва должна быть хорошо утрамбована, чтобы не возникло воздушных карманов.

При укладке камней уходите от симметрии (в природе она встречается редко), некоторые камни можно группировать плотнее, между другими оставить расстояние для посадки растений. Заранее определите для себя опорные камни, уплотните и по возможности закрепите их, на них вы будете вставать, ухаживая за растениями.

Отдельного внимания заслуживает выбор камня, это, конечно, отдельная тема, но если коротко, то главное правило – на камне не экономить. Собирать камни по лугам и полям не стоит, во-первых, они вряд ли будут имитировать горный ландшафт, во-вторых, сложно будет добиться гармонии, так как камни будут разного происхождения, цвета, фактуры.

Камни должны быть схожи по структуре, цвету и так далее. Оптимальными для альпийской горки являются известняк, песчаник, гранит, сланец, туф. Достаточно одной-двух пород, иначе придётся ломать голову, как сделать альпийскую горку, не похожую на лоскутное одеяло. В общем, руководствуйтесь чувством меры и вкуса.