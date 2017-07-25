Большевики развалили страну

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Владимир Жириновский, член Госсовета РФ, лидер ЛДПР:

— Пора предметно оценить итоги свержения монархии в России в начале XX века. Эти итоги сводятся, прежде всего, к развалу страны. Разумеется, развалить Россию мечтали внешние враги — как мечтают и сегодня. Но почему немцы помогли именно большевикам, а не какой-нибудь другой революционной партии?

Потому что именно большевики готовы были отдать половину страны, лишь бы на оставшейся половине получить власть! Самая знаменитая и крылатая фраза Ленина: «А на Россию мне наплевать, я большевик».

Немцы знали, кому платить.

Сегодня идёт мощнейшая кампания по отрыву от России бывших союзных республик. Запад подкармливает их правительства, оппозицию. Но надо глядеть в корень: кто вообще создал все эти республики и наделил их всеми атрибутами государственности? Ответ — большевики.

А кто виновен в развале СССР? Да, это была глобальная задача Запада, но перестройку-то начала верхушка той самой партии, которая совершила революцию в 1917 г.

Главная же беда кроется в коммунистической идее «дружбы народов». Эта идея оказалась пшиком, ложью — что мы сегодня отлично видим на примере Украины. Да, Украина используется Америкой и ЕС как очаг постоянной ненависти к России, находящийся у нас под боком. Но ведь украинцы ничего не имеют против такого использования! Украинцы сейчас фактически мстят за то, что им вбивали в голову эту фальшивку про «дружбу народов».

Это противовес дружбы народов. Среди народов никогда не бывает дружбы, бывают обычные отношения. Люди выросли на этой фальшивке, несколько поколений, а теперь пошли отыгрывать в обратную сторону.

ЛДПР постоянно напоминает: нет такого юридического понятия — «дружба народов». Нет такого понятия — «братский народ». Возможно взаимовыгодное сотрудничество между странами, самое тесное. Но «родственные отношения» в международной политике отсутствуют.

Речь, конечно, не об одной лишь Украине. При СССР все республики считались «братскими». И вот теперь к нам вовсю едут бывшие «братья» из Средней Азии. Они везут с собой не только свои обычаи, не только свою «культуру», но и, например, афганский героин.

ЛДПР давно настаивает на том, чтобы закрыть границу между Россией и странами Средней Азии. Другой выход — полная ассимиляция. Никакой «дружбы народов», никакой «интеграции», никакого «мультикультурализма»: полное превращение всех мигрантов в русских. Кто не желает становиться русским — тех безжалостно выдворять.

Если бы не большевики с их идеей, с их подчинением политики идеологическим схемам, этой проблемы бы не возникло. Как не возникло бы и украинской проблемы.