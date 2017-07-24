«Первое – это сама жизнь. Далее – любовь и свобода»

По просьбе свердловчанки Ани Негашевой Президент России сфотографировался с екатеринбургской командой по синхронному фигурному катанию «Юность». Фото: kremlin.ru

В конце минувшей недели воспитанники образовательного центра для одарённых детей «Сириус» встретились с Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства познакомился с проектными работами ребят и ответил на их вопросы.

Из 600 участников июльской смены, приехавших в «Сириус» из 66 регионов страны, около сотни — свердловчане. Это юные хоккеисты, фигуристы из детско-юношеской спортивной школы «Юность» и ребята, обучающиеся по научному направлению. Александр Воронцов из Качканара и его одноклассник Александр Бредихинпопали в прямой эфир: встречу с президентом транслировал канал НТВ, программа называлась «Недетский разговор с Владимиром Путиным». Ребята представили свой проект наноспутника.

В чёрном ящичке у уральских ребят Александра Бредихина и Александра Воронцова разработанный ими спутник весом всего в 1 кг. Фото: kremlin.ru

— Мы со своей командой представляли проект наноспутника разным экспертам, в том числе гендиректору Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимиру Солнцеву, — рассказал «ОГ» Александр Бредихин, участник направления «Спутники и пилотируемая космонавтика».

Вместе с ним из лицея СУНЦ УрФУ на июльскую смену приехали ещё десять ребят. Спутник, который они разработали, уже прошёл успешные испытания. Сейчас юные изобретатели создают математическую модель движения и алгоритм управления, который может быть реализован при запуске спутника на орбиту. Президент, увидев этот проект, предложил ребятам поучаствовать в конкурсе Роскосмоса. Напомним, что в 2013 году российская корпорация, управляющая космической отраслью страны, объявила, что будет производить запуск образовательных спутников бесплатно.

Во время общения с главой государства школьники интересовались, за какой космонавтикой стоит будущее — пилотируемой или автоматической, спрашивали про колонизацию Марса и биотехнологии, спорт и музыку, свободу, любовь. И, конечно, говорили о наболевшем: о бюджетных местах в вузах и распределении наград за Всероссийские олимпиады.

— Самым интересным мне показался вопрос, почему с этого года перестали давать денежное вознаграждение призёрам и победителям «Всероса»? Владимир Владимирович ответил, что не в курсе этой проблемы и обязательно разберётся, — поделилась с «ОГ» Диана Гараева из екатеринбургской гимназии № 177, участница направления «Бионические роботы и нейроинтерфейсы».

Николай Пономарёв из Екатеринбурга спросил президента о впечатлениях о фильме Оливера Стоуна. Фото: kremlin.ru

Николай Пономарёвиз екатеринбургской школы № 80, участник направления «Беспилотный транспорт и логистические системы», тоже смог пообщаться с президентом.

— Вообще я ожидал от встречи большего, — признался он. — В «Сириусе» собрались одни из самых талантливых школьников России, а задавали детские вопросы: «Сколько раз вы подтягиваетесь? Бесились ли вы в детстве? Едите ли фастфуд?» Я спросил Владимира Путина, что ему больше понравилось: фильм Оливера Стоуна про него или интервью Владимира Соловьёва с ним. Он ответил: «Сам Оливер Стоун, потому что это неординарный и глубокий человек. Насколько этот фильм объективен, я не могу сказать, так как не досмотрел его до конца, но я уверен в порядочности Оливера Стоуна и в том, что там всё корректно показано, без преувеличений».

Некоторые ребята признались, что хотели задать вопросы, касающиеся государственной политики, но во время подготовки к встрече их попросили не затрагивать эту тему.

Анна Негашеваприехала в «Сириус» в составе екатеринбургской команды «Юность», победившей в этом году в Канаде на чемпионате мира среди юниоров по синхронному фигурному катанию. Она пожаловалась президенту, что центральные телеканалы практически не уделяют внимания этому зрелищному виду спорта, несмотря на успехи взрослых и юных синхронистов. Кроме того, она обратилась к Владимиру Владимировичу с просьбой, чтобы он исполнил общую мечту команды «Юность» и сфотографировался с девочками на ледовой арене «Сириуса».

— Вы хотите, чтобы я там выглядел как утка на льду? — пошутил президент. Просьбу девочек о совместном фото он выполнил.

— Во время встречи ребята спрашивали обо всём: от детства президента до проблем экологии. Выделить какую-то главную тему невозможно, — поделилась впечатлениями с «ОГ» фигуристка Анна Негашева. — Мне кажется, самыми яркими были не вопросы и ответы, а эмоции, которые мы испытывали во время общения. Думаю, они запомнятся нам надолго.

Яркие высказывания Президента У меня тяжёлый рабочий день заканчивается так поздно, что мне уже не до instagram: я думаю, как бы мне быстрее до койки добраться, до постели. Я пока не решил, ухожу я с поста президента или нет. Только после того, как я отвечу себе на этот вопрос, я буду думать о следующем шаге. Есть определённые ограничения в моей работе, и так просто пойти разгуливать по улице… ну сами понимаете, что я выйду разгуливать? Движение остановится. Хотя я, как представляется возможность, стараюсь всё-таки с людьми поговорить. Есть ли у меня какой-то преемник?.. В конечном итоге, кому возглавить страну, определяет народ в ходе прямого тайного голосования, как это предусмотрено Конституцией РФ. Поэтому, кого бы кто бы ни предлагал, конечный выбор всегда за гражданами Российской Федерации. Успех для меня — это возможность воспользоваться результатами достижения какой-то цели. Если вы для достижения своей цели используете какие-то омерзительные способы, то вы тем самым разрушаете саму цель, ради которой вы живёте. На мой взгляд, самые главные ценности: сама жизнь, любовь и свобода. Источник