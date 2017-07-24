Парк им. Маяковского в Екатеринбурге проверили на доступность для инвалидов

Будущий участник Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья проверяет пандусы в парке имени Маяковского на специальной коляске с электроприводом. Спуск оказался неидеальным. Фото: Владимир Мартьянов

Организаторы Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья совместно с членами международного оргкомитета проверили на доступность одну из основных площадок мероприятия — ЦПКиО им. Маяковского.

Организаторы Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья, который состоится в Екатеринбурге 7-10 сентября, совместно с членами международного оргкомитета проверили на доступность одну из основных площадок мероприятия — ЦПКИО им. Маяковского. Фото: Владимир Мартьянов

По словам организаторов, для проведения отдельных мероприятий конгресса будет предоставлено несколько площадок: ККТ «Космос», ДИВС, Институт архитектуры и дизайна, Свердловская государственная филармония, отель Хаятт и ЦПКиО им. Маяковского. На территории последнего 9 сентября пройдет уникальный проект «Инклюзивный город», в рамках которого запланированы фестивали инклюзивного искусства и творчества, международная ярмарка, фольклорные танцы, цирковая и эстрадная площадки, мастер-классы и игровая зона.

Председатель международного оргкомитета и инициатор международного движения Конгрессов для людей с инвалидностью Томас Краус пока оценивает доступность среды для инвалидов в Екатеринбурге на 9 баллов из 10-ти. Фото: Владимир Мартьянов

Члены международного оргкомитета и уральские организаторы конгресса обсудили, где лучше разместить площадки «Инклюзивного города». А один из участников конгресса оценил удобство передвижения по парку на новой инвалидной коляске с электроприводом. По итогам осмотра парк был признан достаточно удобным, но организаторам ещё предстоит сделать навигацию по его территории, разработать общую программу мероприятия и предусмотреть укрытие площадок на случай непогоды.

По словам директора ЦПКиО Романа Шадрина, им ещё предстоит разработать навигацию по парку и доработать общую программу уникального проекта «Инклюзивный город», который состоится 9 сентября в Екатеринбурге. Фото: Владимир Мартьянов

— Подготовка к конгрессу идёт уже четвёртый год. Пока есть непродуманные детали, но в целом мы готовы на 9 из 10, — сообщает председатель международного координационного комитета, инициатор международного движения Конгрессов для людей с инвалидностью Томас Краус.

По мнению экспертов, территория ЦПКиО им. Маяковского в целом для инвалидов удобна, но ещё есть над чем работать. Фото: Владимир Мартьянов