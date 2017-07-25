Жизнь и судьба величайшего толстолобика Урала

Лаборант Михаил Данилов такой рыбины ещё не ловил. Фото: областной департамент информполитики

Сюжет Книга рекордов Свердловской области

«ОГ» рассказывает про самые-самые факты, связанные с нашим регионом.

Опубликованное в предыдущем номере «ОГ» фото гигантского толстолобика, выловленного на днях в Исетском водохранилище сотрудниками уральского Госрыбцентра, вызвало живейший интерес у наших читателей — хочется узнать подробности. Ими охотно поделился директор Уральского НИИ водных биоресурсов и аквакультуры филиала ФГБНУ «Госрыбцентр» в Екатеринбурге Владимир Скворцов:

— На сегодня это самая большая пойманная рыба в регионе. Хотя для толстолобиков 40 кг — далеко не предел. Родом эта рыба из Китая, прекрасно размножается и живёт у нас на Дальнем Востоке. Прижилась и на Урале, но особенно вольготно ей в водохранилищах, где есть тёплый водосброс — Исетском, Белоярском, Рефтинском. Местные компании регулярно их зарыбляют толстолобиком и амуром, а мы ведём мониторинг — как они себя чувствуют, хватает ли кормовой базы. Толстолобик питается фитопланктоном, процеживает его, как кит, а амур — водорослями.

Заведующий лабораторией сырьевых и природоохранных исследований Уральского филиала ФГБНУ «Госрыбцентр» Александр Минеев с трудом удерживает рыбину на весу. Фото: областной департамент информполитики.

Толстолобика поймать очень трудно, на удочку вообще невозможно — простая наживка его не интересует, сети он обычно рвёт. Браконьеры ловят его совершенно варварским методом на так называемый «крюк»: на крепкую бечёвку привязывают большие крючки-тройники и бросают на удачу в места возможного скопления, если есть рыба — крючки зацепят. А мы этого богатыря случайно поймали — нам для мониторинга нужны были молодые особи. Погода была почти штормовая, он и запутался в сети. Это нам привет из 90-х, зарыбление амуром и толстолобиком ещё в 80-е годы начиналось (примерный возраст гиганта — 19 лет). Ещё мы поймали представителей двух последних генераций. Судя по всему, толстолобик в Исетском водохранилище чувствует себя прекрасно.

— Извиняюсь, а как сложилась дальнейшая судьба вашей добычи? Съели небось?

— Мы, как и положено, его отпустили! Вообще, по правилам, пойманная в научных целях рыба должна быть либо выпущена, либо уничтожена. Хотя в полевых условиях, в экспедиции разрешается её пускать на котловое питание.

— Вы ведь, судя по последнему заседанию областного охотсовета, ещё и разведением тайменя занимались на севере области?

— Да, был такой совместный с фондом «Дикая природа» проект. Близ посёлка Вижай на реке Лозьва отлавливали, увы, уже редких тайменей с икрой, икру и молоку отжимали, оплодотворяли и в специальных садках выращивали мальков. Взрослых тайменей отпускали, а когда мальки подрастали, выпускали и их. Четыре года мы этим занимались, и появился таймень в Лозьве! Обращались мы с просьбой и в минприроды, и в правительство области профинансировать и дальше этот проект, но пока не получается. Там надо-то два-три миллиона в год. Раньше ведь таймень, вкуснейшая рыба, почти во всех уральских реках был, даже в Чусовой, что сейчас трудно представить.

— Помнится, в Нижней Туре был рыбозавод, единственный, где выращивали форель…

— Нет его уже. А форель у нас можно выращивать, три предпринимателя в области этим занимаются. Она у нас гибридная, пять видов выведены на основе американской радужной форели. В советское время у нас в области своей рыбы добывали 1 300–1 500 тонн в год. А сейчас по 100–120 тонн вылавливаем. Стало вдруг экономически нецелесообразно. По сравнению с челябинскими озёрами наши более труднодоступны. А по природным условиям можно и форель разводить, и пелядь — по вкусу ни в какое сравнение с крашеной садковой норвежской форелью и сёмгой не идут.

Кстати Кулинарный совет от Владимира Скворцова: — Толстолобик для ухи будет жирноват, в жареном виде тоже. Самый лучший вариант — запечь его в фольге в собственном соку, со специями, конечно. Он продаётся в магазинах и рыбных рядах на рынке.