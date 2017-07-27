А вы пробовали трёхметровую куманику?

Поскольку этим летом всё созревание опаздывает, ежевика ещё только цветёт, лишь кое-где завязываются ягоды. Фото: Анастасия Байраковская

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Если чеснок — «лукин брат», как шутят садоводы, то ежевика — сестра малины, но, на мой взгляд, гораздо вкуснее. Особой популярностью из-за своих колючек не пользуется, а зря.

Ежевика делится на пряморослую, которую называют куманикой, и стелющуюся — росянику. Побеги куманики достигают в высоту трёх метров и даже более! Большая часть сортов росяники корневой поросли не даёт, побеги у неё похожи на плети с большим количеством плодовых веточек.

Мы лет двадцать её выращиваем, особых хлопот она не доставляет. Надо только постоянно подрезать секатором корневые отпрыски, а то дай ей волю — она быстро весь сад затянет. Собирать её, конечно, непросто, но отменный вкус (и особенно варенье) всё оправдывает.

Ежевика любит хорошо освещённое и защищённое от ветра место. Выращивать её лучше всего на шпалерах. Вбиваешь в землю две двухметровые трубы, между ними натягиваешь три-четыре ряда проволоки (лучше оцинкованной, чтобы не ржавела). А подвязывать иной раз и не надо — благодаря своим колючкам сама закрепляется на проволоке.

Между тем Несмотря на то, что ежевика близкая родственница целебной малины, в Европе эта ягода в промышленных масштабах не выращивается, а вот в Америке — одна из самых востребованных ягодных культур. Мировой лидер по выращиванию ежевики — Мексика, практически весь урожай она экспортирует в США и Европу. В нашей стране ежевика растёт в дикой природе и в немногих частных садах, однако популярность ягоды постепенно и неуклонно возрастает.

Уход за садовой ежевикой заключается в регулярных поливах, рыхлении почвы, прополке сорняков (если замульчировать почву опилками или навозом, их будет значительно меньше), подкормках. На зиму её надо положить на землю, можно даже лапником прикрыть, а когда выпадет снег — накидать его побольше на кусты, чтобы не вымерзли.

Кстати Ежевика — кустарник или кустарниковая лиана с многолетним корневищем и гибкими стеблевыми побегами, усаженными острыми шипами, но благодаря работе селекционеров появилась и ежевика без шипов, отличающаяся стабильной урожайностью и устойчивостью к вредителям и заболеваниям.