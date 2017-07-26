Культурное наследие области пополнили дом-графин и здание волостного правления

Дом-графин в Верх-Нейвинском. Фото: Галина Соколова

Сюжет Путешествия по Уралу

Тематическая полоса «Областной газеты» посвящена путешествиям по Свердловской области.

В Свердловской области стало на две достопримечательности больше – региональное управление госохраны объектов культурного наследия включило в перечень культурного наследия Свердловской области два старинных здания в посёлке Верх-Нейвинский.

Одно из них – дом-графин, дошедший до нас из демидовских времён. Согласно легенде, Прокофию Демидову, известному своими причудами, во время застолья пришла идея построить заводскую контору в виде графина. И вскоре появилось на свет круглое здание с башенкой.

Интересно и то, что на здании установлены часы, циферблат которых выходит на все четыре стороны. Когда именно они появились – неизвестно. В наши дни в этом здании размещается администрация посёлка.

Второе из строений, включённых в список культурного наследия, – здание волостного правления Верх-Нейвинского завода, построенное в 1880-х годах по проекту управляющего Гавриила Маркова. Сейчас оно требует капитальной реконструкции. Как сообщала «ОГ» ранее, за это взялась УГМК. По предварительным подсчётам, реконструкция может обойтись в 70 миллионов рублей. Планируется, что в нём разместится музей истории Верх-Нейвинского.