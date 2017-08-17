«На зиму Мелбу укрываем одеялом»

Валерий Карпов: «Мелба самоплодна, но лучше, если на участке будет ещё опылитель, например, Анис Свердловский». Фото из личного архива Карповых

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Пенсионеры Валерий Геннадьевич и Галина Ивановна Карповы, живущие под Богдановичем в селе Грязновское, выращивают на своём участке знаменитый канадский сорт яблони Мелба. Каждый год «канадец» даёт им по четыре, а то и больше, ведра великолепных по вкусу яблок. Секрет того, что этот теплолюбивый сорт прижился на Урале, заключается в необычной форме его выращивания — стланцевой, когда яблоня не растёт вверх, а стелется по земле. Так её легче укрывать от наших морозов.

— Нам её десять лет назад привёз друг мужа из Талицы. Оба в прошлом работали инженерами, оба — любители-садоводы. Привёз саженец в горшочке, с закрытой корневой системой. Мы эту яблоньку посадили, и вот уже несколько лет она нас кормит плодами, — рассказывает Галина Карпова.

Своё развитие стланцевые формы яблонь получили на Урале в 60–70-е годы прошлого века, когда местные селекционеры пытались приучить к местным условиям европейские и североамериканские сорта с низкой зимостойкостью. Но после того как в Свердловской области появились собственные штамбовые сорта этой культуры с высоким качеством плодов и прекрасно зимующие в наших условиях, от работы со стелющимися формами отказались. Садоводы просто не стали брать стланцы, уж очень трудоёмко их возделывание: на зиму надо укрывать, закапывать снегом, весной раскрывать, вывешивать ветви на подпорки. Но садоводы-энтузиасты, как видим, продолжают возделывать лучшие мировые сорта в такой необычной форме.

Мелба у Карповых растёт невысоким стволиком, от которого к земле тянутся несколько ветвей. Хозяин, чтобы немного приподнять их, устанавливает под них подпорки — рогатинки из ивы, которые постоянно надо заготавливать.

— На зиму мы её укрываем, когда установятся минусовые температуры, накидываем старые шерстяные и полушерстяные одеяла. А как только после Покрова упадёт снег — прижимаем к земле досками и набрасываем снег. Так она у нас и зимует под снегом, — рассказывает Галина Карпова.

Яблоко у этого сорта крупное, с розовым бочком. Очень красивое. Фото из личного архива Карповых

Раскрывают свою яблоньку Карповы, когда минует угроза больших морозов. Убирают укрывной материал постепенно: сначала с боков, а потом и сверху. Стоит ли всё это таких забот?

— Конечно стоит. Нам нравится вкус Мелбы: кисло-сладкий, очень приятный. К тому же мякоть у плодов мелкозернистая, мягкая и очень сочная, — рассказывает Валерий Карпов.

Созревают плоды в середине сентября, Карповым хватает их не только поесть, но и на заготовки остаётся.

— Ей, как и другим яблоням, нужен опылитель, так больше завязей образуется. У нас в этом качестве выступает Анис Свердловский, но Мелба в такой сырой год, как нынче, даёт урожай и благодаря высокой самоплодности, — продолжает Валерий Геннадьевич. — Цветёт как все яблони, часто попадает под заморозки, но я в такие ночи развожу костры, дымлю. Нынче вот дымил всю ночь, спасал будущий урожай, и как видите, не зря.