Общество 17 августа 2017, 05:00

Дружелюбные соседи

Анастасия Норина
Расстояние между яблоней и другими деревьями должно быть не менее 4 метров. Фото: Рудольф Грашин

Расстояние между яблоней и другими деревьями должно быть не менее 4 метров. Фото: Рудольф Грашин

Сюжет

«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.



Крайне редко владельцы садовых участков отказывают себе в удовольствии обзавестись не одной, а несколькими яблонями.

В условиях ограниченных земельных владений при их посадке нужно руководствоваться не фэншуем, а правильной планировкой сада.

Кандидат сельскохозяйственных наук, декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин, говоря о яблонях, отмечает, что это дерево имеет прекрасную особенность — оно дружелюбно относится к своим соседям. Главное, соблюдать правильную дистанцию.

— Если вы рассаживаете деревья в ряд, то расстояние между высокорослыми сортами должно быть 4 метра. Ту же дистанцию нужно соблюдать, если рядом с яблоней вы поместите другое дерево. Между слаборослыми плодовыми деревьями это расстояние сокращается до 2,5–3 метров. Чаще всего между деревьями высаживают кусты. В этом случае можно обойтись и двумя метрами. Только надо помнить, что яблоня может сильно затенять, — советует Михаил Юрьевич.

Некоторые садоводы, пытаясь облагородить место около яблонь, засеивают приствольные круги травой. Михаил Юрьевич не видит в этом ничего плохого. Если почва позволяет, то пространство можно и «загазонить».

  • Опубликовано в №150 от 17.08.2017 
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Областная газета Свердловской области

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