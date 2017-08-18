Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Игорь Паньков, руководитель аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области:

— По вине революции наша страна утратила десятки миллионов подданных Российской Империи. Причём народ так стравили, что шли брат на брата, отец на сына. Эти человеческие жертвы нельзя оправдать никакими достижениями. И возможно, не будь этих потерь, сейчас бы не стоял вопрос о проблемах с китайскими иммигрантами на Дальнем Востоке. Ведь в начале ХХ века этот край осваивался очень активно. И когда говорят о сложностях с Китаем, я понимаю, что всё это уже было.

Говорят, что главное достижение СССР — социальные лифты. Мол, из безграмотных крестьян делали маршалов. Но ведь всё это было и до революции. После ликвидации крепостного права социальные лифты заработали очень мощно. Вспомните купца Савву Морозова. Он был ребёнком крепостного крестьянина, а смог добраться до самых верхов. Я в последние годы изучаю историю своего рода, отследил предков до начала ХVII века. И заметил интересную вещь. Если у моего родственника в ХVII веке было в семье два-три ребёнка и плюс ещё несколько умерло в младенчестве, то у прадеда, который родился после крепостного права, было пять сыновей и три дочери и двое умерли совсем маленькими. Откуда такой всплеск рождаемости? Более того, имея восьмерых детей, он из государственных крестьян смог выбиться в купцы. Так значит, не всё так плохо было. Это ли не социальный лифт? Поэтому приписывать большевикам, что именно при их власти заработала эта система, не совсем правильно.

Нельзя не сказать про мощнейший рывок, который сделала страна после революции. С помощью американских и немецких квалифицированных рабочих мы построили множество заводов. Мы шли путём индустриализации. И благодаря политике Сталина страна смогла эти заводы обеспечить рабочими руками. Ведь коллективизация для чего проводилась? Для межклассового распределения. Крестьянский слой доминировал. Рабочего класса, который якобы устроил революцию, было очень мало. Вот и устроили коллективизацию, вынуждая крестьян уходить в города на фабрики и предприятия. Причём уходила-то не голытьба и пьяницы. В 1940 году Сталин ввёл плату за обучение в старшей школе, техникумах и вузах. Это было сделано совсем не для того, чтобы деньги в казну поступали. Цель — подтолкнуть школьников идти в ПТУ и осваивать рабочие профессии. Эта мера, кстати, здорово нас выручила во время Великой Отечественной, когда взрослые мужчины ушли на фронт, эти пэтэушники фактически заменили их у станка. Поэтому, говоря про Сталина, что он плохой, мы очень однобоко оцениваем историю.

И всё же революции можно было избежать. Социализм — это хорошо, но элементы социализма могут быть в любой формации. Про Швецию говорят — социализм, а ведь это типичное капиталистическое государство. Если бы царское правительство больше уделяло внимания этим аспектам, было бы по-другому. Что важнее: удочка или рыба? Вот Столыпин давал удочку — землю на Дальнем Востоке и деньги на развитие. А толку?