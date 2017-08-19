Тельняшка – «морская душа»

«Мрская душа» тельняшки хороша и в будни, и на параде. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня исполняется 143 года с тех пор, как в 1874 году императорским указом Александра II тельняшка официально вошла в перечень амуниции, обязательной к ношению русскими моряками. С тех пор эта дата считается днём рождения русской тельняшки, а сама полосатая рубаха прочно вошла в жизнь русского моряка. Но история её происхождения до сих пор доподлинно неизвестна.

Считается, что первыми робу с чёрно-белыми полосками надели рыбаки французской Бретани, чтобы уберечься от духов моря. В начале XVII века это суеверие распространилось по всему Старому Свету. Дескать, увидят духи, русалки, прочая нечисть белые горизонтальные полоски и подумают, что это уже скелеты и приставать не будут.

А если серьёзно, то есть такая версия: человек в синей тельняшке хорошо виден на фоне паруса любого цвета, и боцману для управления парусами надо видеть, где и сколько моряков находится наверху. В середине XIX века в Европе в моду вошла голландская морская форма: короткий бушлат, брюки клёш, куртки с глубоким вырезом на груди, из которого и виднелись полоски. С этого момента каждый моряк обязан был иметь в своём гардеробе как минимум три тельняшки.

Но только в России тельняшка стала символом смелости, мужества и, если хотите, лихости. Дело в том, что у нас на флот брали самых крепких телом и духом ребят. Они так и действовали и в бою, и в других экстремальных ситуациях. Постепенно сформировался ассоциативный ряд — раз паренёк в тельняшке, его так просто не возьмёшь, что и доказало участие моряков в сухопутных боях как в Первую мировую войну, так и в Великую Отечественную. Оказалось, что морячки и на суше воюют покрепче регулярных войск. Легендарности добавило и то, что в атаку моряки шли, как правило, в одних тельняшках, полоски которых создавали оптическую иллюзию большего количества людей, чем это было на самом деле. Да поднимались ещё под лихой свист, солдатскую пилотку скидывали, доставали из-за пазухи припрятанную бескозырку — и вперёд, на врага! И часто враг позорно бежал от такого натиска.

Неофициально в гардеробе десантников «бретонские рубашки» появились в 1959 году. Тогда их стали вручать за прыжок с парашютом на воду. Однако вряд ли эта второстепенная традиция могла вырасти в «полосатый» культ, который со временем возник в ВДВ. Главным культиватором тельняшки в ВДВ стал легендарный командующий ВДВ Василий Маргелов, который воевал вместе с «клешёными» моряками во время войны в морской пехоте. Всё это очень не нравилось главнокомандующему ВМФ СССР Сергею Горшкову. Но десантура уже засветилась в голубых тельняшках в 1968 году в Чехословакии, и Маргелов сумел на этой волне провести тельняшку в ВДВ приказом министра обороны. А заодно и голубой берет, но это уже другая история.

Сейчас практически каждый род войск в России имеет свою тельняшку с полосами уникального цвета. Майки с чёрными полосами носят морские пехотинцы и подводники, со светло-зелёными — пограничники, с краповыми — спецназовцы Росгвардии, с васильковыми — бойцы Президентского полка и спецназа ФСБ, с оранжевыми — сотрудники МЧС и так далее.