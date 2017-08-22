Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Гузель Аиткулова, руководитель Свердловской региональной молодёжной общественной организации «МАЙ»:

— Великая Октябрьская социалистическая революция ознаменовала новую эпоху мировой истории. Разве может быть что-либо более благородное, чем сама идея интернационализма, равенства и братства, идея того, что человек человеку — друг, товарищ и брат? Конечно, сегодня мы понимаем, что после Революции ошибок было очень много. Были и непростительные. Но то, к чему стремились наши предки — пусть и утопия, пусть и, возможно, несбыточный, идеальный мир, — но прекрасно: каждый имеет право на жизнь, образование, жильё, медицину, развитие, на спорт, наконец. И это бесповоротно изменило мир. Человек стал восприниматься (причем не только у нас в стране) не по праву рождения, а по самому факту существования. Вне зависимости от фамилии, половой принадлежности, цвета кожи и разреза глаз, от того, сколько денег на его счету или счету его родителей.

Вспомним строчку из гимна Российской империи: «Боже, царя храни». Царя. Не народ. То есть при царизме не люди были главным в стране, а царь. Разве можно говорить даже о зачатках справедливости, когда, по сути, в символе государства — в гимне его — люди не являются высшей ценностью? Стоит напомнить многим сторонникам царизма, что их предки до Революции прав практически не имели. Основное, что потеряла наша страна благодаря Революции — это уничижительное отношение к простому человеку. К народу. Мы потеряли понятие «безродный», а значит, и «бесправный». И если бы (хотя у истории нет сослагательного наклонения) идеи социализма не были бы извращены и запятнаны, то мы бы могли говорить о выходе человечества из доисторической эпохи, ведь тогда, по теории Маркса, на земле воцарился бы по-настоящему справедливый и равноправный социальный строй.

Возьмём деятельность государства в отношении молодежи. Даже если отбросить всю советскую политическую идеологию, которую так любят критиковать, остаётся все равно слишком много хорошего. Октябрят, пионеров, комсомольцев воспитывали и учили быть добрыми и честными, уважать старших, хорошо учиться, помогать товарищам. Не предавать. Любить Родину. Служить своему народу. Разве эти идеи можно очернить? Детям не просто «вдалбливали это в голову», ребёнку показывали на примерах, почему нужно быть таким — настоящим человеком.

Молодым людям давали возможность развиваться умственно и физически — заниматься творчеством, искусством, спортом — спорт-таки был доступен всем, о советской спортивной инфраструктуре, как, впрочем, и о многом другом, сегодня остается горько сожалеть. Именно благодаря общедоступности спорта в нашей стране было столько талантливейших спортсменов. Сегодня же, если ребенок родился в семье учителя и врача, то некоторые виды спорта, например, тот же хоккей, для него недоступны. То же касается и искусства, творчества. Революция создала так называемый социальный лифт. Когда благодаря собственным талантам любой человек мог достичь чего угодно.

А уровень образования? Качество образования советского школьника и сегодняшнего — несравнимы. Сейчас молодёжь не знает простейших вещей. Мы часто проводим уличные опросы, так вот у современных школьников «Рокоссовский — это поэт», «последний российский император — Петр I», а Куба находится «где-то рядом с Россией (!)».

Стоит также вспомнить, что идеи социализма и околосоциализма тревожили умы российских философов и публицистов еще задолго до Владимира Ленина. Поэтому Великая Октябрьская социалистическая революция стала естественным путём развития нашей страны. К счастью, или к сожалению (кому — как), она была неизбежной. Ведь само понятие справедливости — в крови российского многонационального народа. А терпению несправедливости рано или поздно всегда наступает конец.