Для развития образования в сельской местности революция послужила толчком к развитию

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Николай Махнёв, исполнительный директор Национального проекта «Энциклопедия сельских школ России»:

— События революции 1917 года все толкуют по-разному, однако для развития образования в сельской местности революция послужила определённым толчком к развитию. Многие сельские школы зародились ещё до революции благодаря активной позиции части священнослужителей, дворянства, купечества и промышленников. Активно участвовало и само крестьянство. После революции, несмотря на тяжёлое социально-экономическое положение в стране, правительство занялось выстраиванием чёткой государственной политики по поддержке образования — за первые три года существования советской власти в стране было открыто свыше 118 тысяч школ, большинство из которых находилось в глубинке.

Тенденция развития общеобразовательных учреждений на селе сохранялась вплоть до 1970-х годов и даже усиливалась. Однако затем во многом стали нарастать иждивенческие настроения. Сегодня попытки общества поддержать школы сводятся в основном к написанию писем в различные инстанции с просьбой или требованием помочь и словесными заклинаниями на тему: «Умрёт школа — умрёт деревня». Мало кто обращает внимание на экономическую целесообразность, когда в здании, рассчитанном на 300–700 учащихся, учится 20–50 детей, и муниципалитетам, которые в подавляющем большинстве являются дотационными, содержать такие объекты должным образом непросто.

Сами деревенские жители чаще всего не видят перспектив развития и выталкивают молодёжь в город. Дело не только в отсутствии рабочих мест. Сегодняшнему селу нужно научиться искать партнёров для развития своих территорий. К примеру, сельская школа в сотрудничестве с городскими вполне может стать летней базовой площадкой для реализации различных проектов, активного отдыха, экологического воспитания — центром событийного и образовательного туризма.

В настоящий момент в обществе существует сильный запрос на справедливость в условиях неравномерного развития города и деревни. Поэтому политикам и управленцам нужно создавать и развивать механизмы, объединяющие страну не словесно, а реальным делом. Если сельские школы обретут новое ресурсное наполнение, получат новые организационные и финансовые механизмы, они смогут не только обеспечить детям хорошее образование, но и дать толчок социальному и ремесленному развитию села или деревни.