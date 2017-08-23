Без прививок к садику допустят, но…

Отличное время для начала вакцинопрофилактики — конец лета, когда и эпидемического подъёма сезонных болезней нет, и иммунитет окреп после летнего отдыха. Фото: Алексей Кунилов

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Как посещать детский сад непривитым от опасных вирусов детям, читателям «ОГ» разъяснила главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова.

Через неделю, 1 сентября, учебный год начнётся не только в школах, но и в детских садах — дошкольное образование получать отправятся двух- и трёхлетние малыши. Пока они сидели дома, вероятность подхватить инфекцию у них была невысока, но в детском коллективе риск заражения вырастает в разы.

— Сыну три года, на следующей неделе он впервые отправится в детский сад, но у него нет ни одной прививки — мы с женой написали отказ от них. Может ли руководство садика не пустить ребёнка в группу? — обратился в редакцию молодой папа из Екатеринбурга Антон Рябовцев.

— Нет, чинить препятствия по получению ребёнком дошкольного образования никто не имеет права, — говорит Любовь Малямова. — Однако закон РФ №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике» оговаривает условия посещения организованных детских коллективов. В период эпидемических ситуаций по подъёму заболеваемости той инфекцией, от которой у ребёнка нет прививки, он высаживается из детского коллектива без выдачи больничного листа родителю.

Любовь Малямова поясняет, что родители рискуют в такие моменты здоровьем своего ребёнка: в любой момент распространения инфекции, от которой у малыша нет защиты, он может её подхватить.

— Часто противники прививок говорят, мол, вакцина не спасает от болезни. Да, привитые тоже могут заболеть. Однако болезнь у привитых не протекает в тяжёлой форме. Непривитые и болеют тяжело, и получают опасные для жизни осложнения — эти осложнения способны оставить печать на всю оставшуюся жизнь, — предостерегает главный свердловский педиатр.

Да и иммунная прослойка привитого населения вовсе не так уж и защищает людей без прививок: они остаются наедине с инфекцией. И в случае встречи с нею заражаются. Другое дело, говорит Малямова, к постановке вакцин надо относиться внимательно и ответственно. Никто не гонит на прививку детей с температурой, обострением болезни или тех, кто лишь недавно выздоровел. Разумеется, вакцину надо принимать в момент, когда организм крепок.