Вспомнить молодость и «вывести» огурцы на улицу

Пчёлоопыляемые сорта нужно выращивать в парничках на горячей гряде. Фото: Алексей Кунилов

Издавна под Богдановичем огурцы выращивали на тёплых грядах. Это потом пришла мода на теплицы, а вслед за ними – и на партенокарпические сорта огурцов, которые способны образовывать плоды без опыления. Их удобно выращивать под плёнкой или сотовым поликарбонатом. О пчёлоопыляемых сортах огурцов садоводы стали забывать. А вот жительница села Грязновское городского округа Богданович Любовь Киселёва решила выращивать огурцы по старинке и очень довольна.

– Началось всё с того, что в теплице у моих огурцов много лет подряд ещё до срока массового съёма плодов всю листву съедал паутинный клещ. Или заводилась корневая гниль, и я каждый год была без огурцов. И тогда вспомнила свою молодость: у нас в селе огуречники тогда у всех были открытые, никакая зараза в них не заводилась, и огурцы были всегда свои. И вот нынче решила: хватит, и вывела их на улицу, – говорит Любовь Киселёва.

Для этого ещё с осени все растительные остатки, кроме ботвы помидоров и картофеля, складывала в одну кучу, готовила будущую горячую гряду под огурцы.

– Здесь есть всё, и листва, и морковная ботва, и капустные листья. Осенью заложили кучу почти под два метра высотой. Весной всё это закрыла плёнкой, и промёрзшие растительные остатки загорелись. Прогорели, видим – под плёнкой пошли грибочки, значит, пора укрытие снимать, – рассказывает она.

Урожай при опылении пчёлами дают и старые русские сорта: Муромский, Вязниковский и другие. Фото: Алексей Кунилов

Признаётся, что допустила оплошность: посеяла семена огурцов в грунт. А надо было рассадой садить, а не семечками. Посеяла в первых числах июня, и в нынешнее прохладное лето они начали давать урожай только в конце июля, а с рассадой можно было получить огурчики и пораньше. Посеяла те сорта, что продавались – Вязниковский, Дальневосточный 27, Сытый папа, Изящный. Получилось, что наряду с партенокарпическими огурцами посеяла и пчёлоопыляемые. Но именно они оказались самыми лучшими по вкусу.

– У пчёлоопыляемых огурцов совершенно другой вкус, как из детства. Везде пишут, что и в засолке они лучшие. Попробуем, – говорит Любовь Киселёва.

Заметила, что огурчики лучше растут под укрытием, днём плёнку снимаю, но хотя бы с одной стороны её оставляю. Это защищает от ветра, да и при нашей неустойчивой погоде огурцы хуже растут, если их совсем раскрыть. Правда, не открывать совсем тоже нельзя. Как же тогда пчёлы и шмели доберутся до цветков? А без опыления на старых сортах огурчики не завяжутся. А вот на ночь обязательно парник закрываю, огурцы растут ночью, в это время в парничке должно быть тепло и влажно.

Комментарий Анна ЮРИНА, профессор Уральского государственного аграрного университета: – Я бы поддержала Любовь Киселёву в её начинании. Действительно, забыли многие садоводы про пчёлоопыляемые сорта. Но есть на то причина: пчёл-то нет, их всё меньше и меньше становится, это хорошо, когда пасека рядом есть. Видимо, в этом селе кто-то разводит пчёл. А ведь она могла не получить ни одного огурчика. Чаще те садоводы, что решаются высаживать пчёлоопыляемые сорта, бывают разочарованы и спрашивают: почему все завязи желтеют, опадают, огурцов не завязывается? А всё потому же, нет пчёл. Зато пчёлоопыляемые огурцы вкуснее, их можно солить. Недостаток партенокарпических сортов – в засоле они неважные получаются, их только мариновать можно. В них нет скрепляющего материала, нет семян, и в рассоле их внутренность постепенно расплывается как каша. А пчёлоопыляемые сорта лишены этого недостатка. Взять, например, огурец Нежинский – он самый лучший в засоле. Водолей – у него тоже очень хорошие засолочные свойства. Очень хорошо, что огурцы она выращивает на горячей гряде. Мы всегда говорим садоводам: огурцы надо выращивать только на паровых грядах, чтобы там хоть какая-то органика, навоз или листва, горели. А то прямо на земле пытаются выращивать, да ещё хотят получать хорошие урожаи на нашей не прогретой солнцем почве. На холодной земле огурца не получишь. Конечно, в теплицах выращивают более урожайные сорта, ни один из сортов, которые требуют опыления и растут в открытом грунте или в парниках, не смогут соперничать с ними по урожаю. Поэтому я бы советовала садоводам выращивать огурцы как в теплице, так и в открытом грунте – пчёлоопыляемые. С чем не соглашусь, так это с тем, что в парнике якобы не заводится паутинный клещ. Наши садоводы частенько забывают, что огурец любит влагу. И когда будет постоянно испаряться влага – паучка не будет. Надо соблюдать режим влажности как в парнике, так и в теплице. При выращивании огурца влажность должна быть на уровне 85 процентов.