Лишние корни — долой

Очень часто уборка корневого сельдерея затягивается до снега. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Многие садоводы пытаются вырастить крупные корни сельдерея, но не у всех это получается. Часто в сентябре приходится выкапывать лишь мочковатый корень, который и на хранение закладывать нет смысла. А всё дело в том, что агротехника возделывания корневого сельдерея имеет свои секреты.

В публикациях для садоводов советы по поводу этой культуры сводятся к тому, что за несколько недель до уборки нужно оборвать нижние боковые листья и побеги, а также частично отгрести землю от корней. Всё это так, но только этих агрономических приёмов недостаточно.

– К формированию корня сельдерея надо приступать с начала августа, – рассказывает учёный­агроном Вера Калугина. – Для этого с боков корня ножом или плоскорезом примерно в сантиметре от растения нужно срезать все дополнительные корни. Смысл этой операции в том, чтобы убрать все боковые корни.

Обрезку корней надо совмещать с поливом, повторять трижды за месяц с интервалом примерно десять дней.

– Уже после первой обрезки вы заметите, как корень буквально на глазах начнёт расти, – говорит Галина Калугина.

Эти советы актуальны именно для корневого сельдерея, который выращивают через рассаду. Не стоит забывать, что есть сельдерей листовой и черешковый. С ним эти манипуляции проделывать бесполезно.