Общество 24 августа 2017, 06:00

Лишние корни — долой

Очень часто уборка корневого сельдерея затягивается до снега. Фото: Алексей Кунилов

Очень часто уборка корневого сельдерея затягивается до снега. Фото: Алексей Кунилов

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Многие садоводы пытаются вырастить крупные корни сельдерея, но не у всех это получается. Часто в сентябре приходится выкапывать лишь мочковатый корень, который и на хранение закладывать нет смысла. А всё дело в том, что агротехника возделывания корневого сельдерея имеет свои секреты.

В публикациях для садоводов советы по поводу этой культуры сводятся к тому, что за несколько недель до уборки нужно оборвать нижние боковые листья и побеги, а также частично отгрести землю от корней. Всё это так, но только этих агрономических приёмов недостаточно.

– К формированию корня сельдерея надо приступать с начала августа, – рассказывает учёный­агроном Вера Калугина. – Для этого с боков корня ножом или плоскорезом примерно в сантиметре от растения нужно срезать все дополнительные корни. Смысл этой операции в том, чтобы убрать все боковые корни.

Обрезку корней надо совмещать с поливом,  повторять трижды за месяц с интервалом примерно десять дней.

– Уже после первой обрезки вы заметите, как корень буквально на глазах начнёт расти, – говорит Галина Калугина.

Эти советы актуальны именно для корневого сельдерея, который выращивают через рассаду. Не стоит забывать, что есть сельдерей листовой и черешковый. С ним эти манипуляции проделывать бесполезно. 

  • Опубликовано в №155 от 24.08.2017
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