Общество 28 августа 2017, 19:01

Министр образования назвала среднюю зарплату учителей

С каждым годом всё больше выпускников педагогических вузов выбирают в качестве места работы школу. Фото: Алексей Кунилов

С каждым годом всё больше выпускников педагогических вузов выбирают в качестве места работы школу. Фото: Алексей Кунилов

Глава Минобрнауки Ольга Васильева на селекторном совещании «О готовности системы образования к началу 2017–2018 учебного года», которое 28 августа провёл премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, заявила, что средняя зарплата педагогов составляет сегодня 33,2 тысячи рублей.

«В рамках исполнении указа Президента РФ от 7 мая 2012 года средняя ежемесячная заработная плата по всем уровням образования выросла по сравнению с первым полугодием 2016 года. На сегодняшний день заработная плата наших учителей составляет 33,2 тысячи рублей, в прошлом году — 32 тысячи рублей», — цитирует министра ТАСС.

Ольга Васильева также отметила, что в 59 регионах страны наблюдается значительный приток молодых преподавателей в школы. А конкурс в педагогические вузы, как показала минувшая приёмная кампания, вырос до шести-семи человек на место.

  • Опубликовано в №158 от 29.08.2017
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